Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 18 al 20 marzo 2022

Nuovo weekend con tanti appuntamenti interessanti a Verona ed in provincia. Vediamo di seguito quali sono i principali eventi previsti durante il fine settimana dal 18 al 20 marzo 2022.

L'EVENTO TOP

Il Gran Carnevale di Bussolengo

Domenica 20 marzo a Bussolengo torna il Gran Carnevale, appuntamento che si tramanda da generazioni e porta in paese lo spirito di una festa che è parte della storia e del territorio veronese. Saranno ventidue i carri allegorici, tra i più belli e importanti della provincia di Verona, che daranno vita alla sfilata insieme alle più importanti maschere, tra cui il Papà del Gnoco, sire del carnevale veronese e la partecipazione del gruppo Scottish Birati.

MANIFESTAZIONI

Tulipanomania al Parco Giardino Sigurtà

È uno degli appuntamenti floreali più attesi dagli appassionati di fotografia, di fiori e dagli amanti del Parco, è la Tulipanomania del Parco Giardino Sigurtà: dal 15 marzo la fioritura che con più di un milione di tulipani insieme a giacinti, muscari e narcisi vi conquisterà fino ad aprile. Colori, forme e accostamenti sempre differenti stagione dopo stagione vi aspettano, per selfie e foto panoramiche.

Domenica ecologica

In occasione della nuova "Domenica ecologica" che si terrà il 20 mazo 2022, sono previsti numerosi appuntamenti culturali, di mobilità sostenibile, cittadinanza attiva e sensibilizzazione ambientale. Si va dall'ingresso gratis al Children's Museum Verona alle visite guidate gratuite della durata di un'ora al cortile del Museo Lapidario Maffeiano, eccezionalmente aperto per l'occasione, ma anche molto altro ancora.

Fiera Agricola di San Biagio

Torna la 743esima Fiera Agricola di San Biagio, in programma a Bovolone dal 18 al 21 marzo. L’evento si terrà nel piazzale Aldo Moro, dove troveranno posto il padiglione agroalimentare e la Fattoria in fiera. La kermesse proporrà, oltre alla consueta esposizione di macchine agricole, anche stand enogastronomici ed eventi informativi nel padiglione agroalimentare.

Anteprima Gardaland 2022

Anteprima Gardaland 2022, un’occasione unica per accogliere la primavera e trascorrere le giornate all’insegna del divertimento. Nel weekend a Gardaland Park saranno disponibili ben 25 attrazioni, dalle Fantasy per i più piccoli come Volaplano e Doremifarm alle Adventure adatte a tutta la famiglia quali Mammut e Fuga da Atlantide, passando per le Adrenaliniche più amate come Raptor e Oblivion.

Il Palio del drappo verde di Verde

Domenica 20 marzo a Santa Maria in Stelle si disputano la 603esima edizione della corsa podistica Palio del Drappo Verde di Verona e la 47esima edizione della non competitiva Sgambada de San Giuseppe. Il Palio del Drappo Verde, la corsa podistica più vecchia e più longeva del mondo, nata nel 1208 e citata da Dante nella Divina Commedia, è una corsa competitiva promozionale omologata dal CSI su un percorso di 8,75 km.

CONCERTI

La musica di Britten e Sch?nberg al Teatro Filarmonico

È una prima assoluta al Teatro Filarmonico di Verona, venerdì e sabato, per il capolavoro di Britten, il ciclo di canzoni "Les Illuminations" ispirato ai versi di Rimbaud mentre in Europa stava per scoppiare la guerra: l’impervia parte solistica è affidata all’acclamato Toby Spence, tenore britannico specialista del repertorio, al suo debutto veronese. Francesco Ommassini guida l’Orchestra di archi della Fondazione Arena e ne esplora tutta la gamma espressiva anche nel poema sinfonico di Sch?nberg, ampio affresco nato tra la fine della grande tradizione tardo-romantica wagneriana e l’alba delle avanguardie del ‘900.

Classica Folk

La musica popolare nel repertorio classico, dal Settecento a oggi. Questo il filo rosso di "Classica Folk", concerto di apertura della nuova stagione musicale de L’Appassionata, promossa e sostenuta dalla Gaspari Foundation, che dà a tutti appuntamento in Sala Maffeiana, domenica 20 marzo alle ore 11.

Alberto Salaorni & Al-B.Band live a Bardolino

Alberto Salaorni & Al-B.Band continuano a regalare emozioni e buona musica a tutti coloro che hanno voglia di far tardi con gli amici in location d'eccezione, magari cantando e muovendosi a tempo. Venerdì 18 marzo regalano il loro sound al Friday Dinner Show ed al dopocena del Floor di Bardolino.

Jazz alle Cantine de l'Arena

Venerdì sera sul palco il Marco Castelli new organ trio "space age". Marco Castelli al suo ventesimo album da leader, si presenta alla testa di un classico trio con organo Hammond, una formazione piuttosto comune nel jazz moderno, ma che appare in questo caso decisamente originale e innovativa. Domenica sera spazio invece al trio internazionale del contrabbassista ligure Massimiliano Rolff, in cui lo straordinario mondo musicale di George Gershwin affiora, ci accarezza, ci stupisce ed infine ci travolge nell’unicità di questo concerto.

Musica live a Il Giardino 2.0 Music Club

Ninè Ingiulla in veste solista, chitarra e voce, per il suo personale e sentito omaggio a Fabrizio De Andrè sarà protagonista venerdì sera presso Il Giardino 2.0 Music Club a Sona. Sabato sera spazio invece ai Cheap Wine, un gruppo rock italiano di Pesaro.

VISITE GUIDATE

TEATRO

Stanno sparando sulla nostra canzone

Veronica Pivetti in scena al Teatro Nuovo di Verona in "Stanno sparando sulla nostra canzone" fino a venerdì 18 marzo 2022 alle ore 21. Nell’America degli anni Venti, baci e abbracci non sono più un pericolo: l’epidemia di spagnola è un lontano ricordo...

Molly Bloom

Debutta domenica 20 marzo allo Spazio Archivio del Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio lo spettacoo "Molly Bloom", per la regia di Pierpaolo Sepe con Isabella Caserta. Il testo è tratto dall’ultimo capitolo dell’ “Ulisse” di James Joyce.

Nascondino

Sabato 19 marzo ore 21 e domenica 20 marzo alle ore 16.30, al Teatro Capitan Bovo di Isola della Scala va in scena "Nascondino", uno spettacolo che parla dei giovani col linguaggio dei giovani, interpretato da due strepitosi attori sedicenni. Uno spettacolo innovativo da non perdere, con una colonna sonora originale che si avvale di una tecnologia audio immersiva.

Storie incartate per principesse ribelli

"Storie incartate per principesse ribelli" è la nuova fiaba-spettacolo di Fondazione Aida e Todo Talent Cardbord che debutterà il 20 marzo al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda.

CINEMA

Tra le novità in sala si segnalano:

Licorice Pizza: «Nella San Fernando Valley del 1973, Alana Kane e Gary Valentine crescono, si riconcorrono e si innamorano mentre cercano ognuno il proprio posto nel mondo». Regia: Paul Thomas Anderson.

«Nella San Fernando Valley del 1973, Alana Kane e Gary Valentine crescono, si riconcorrono e si innamorano mentre cercano ognuno il proprio posto nel mondo». Regia: Paul Thomas Anderson. Moonfall: «Una forza misteriosa manda fuori la Luna dalla sua orbita spingendola a massima velocità sulla Terra. A poche settimane dall'impatto e con il mondo sull'orlo dell'annientamento, l'ex astronauta Jo Fowler è convinta di possedere la chiave per salvare il pianeta». Regia: Roland Emmerich.

«Una forza misteriosa manda fuori la Luna dalla sua orbita spingendola a massima velocità sulla Terra. A poche settimane dall'impatto e con il mondo sull'orlo dell'annientamento, l'ex astronauta Jo Fowler è convinta di possedere la chiave per salvare il pianeta». Regia: Roland Emmerich. Corro da te: «Single e affascinante seduttore, Gianni è un seduttore seriale. Gestisce un'importante azienda di scarpe da corsa ed è pronto a tutto pur di conquistare la donna di turno, arrivando persino a fingersi costretto su una sedia a rotelle per suscitare pietà». Regia: Riccardo Milani.

MOSTRE

Il presente nel contesto urbano di Verona

Un racconto fotografico sulla Verona di oggi, per mostrarne i cambiamenti urbani, sociali e culturali più significativi. Un viaggio affascinate composto di 281 scatti, visibili al pubblico in Gran Guardia, con ingresso gratuito, fino al 30 marzo. La mostra, ultima tappa del progetto triennale "Il presente nel contesto urbano di Verona" promosso dall’Assessorato al Decentramento in collaborazione con il Circolo Fotografico Veronese, prenderà il via sabato 19 marzo, con un evento di presentazione in sala Convegni alle ore 16 e l’inaugurazione in sala Polifunzionale alle ore 18.

Iran mille e un colore

Una mostra per raccontare il nuovo Iran, tra arte, cultura e tradizione. La Sala Birolli a Verona ospita "Iran mille e un colore", esposizione con oltre cento opere di artisti iraniani coorganizzata dal Centro Italo Iraniano di Cooperazione Culturale ed Economica CICE in collaborazione con il Comitato Rionale dei Filippini e promossa dalla Prima circoscrizione. La mostra è visitabile fino a domenica 20 marzo 2022.

Gli acquerelli di Francesco Arduini a Castelvecchio

Nuovo allestimento nella sala Boggian del Museo di Castelvecchio. In esposizione i 60 acquerelli donati quest’anno da Francesco Arduini per il Gabinetto Disegni e Stampe del Museo scaligero. Una mostra speciale, in visione al pubblico fino al 29 maggio 2022, realizzata in occasione delle celebrare del centenario della nascita di Licisco Magagnato.

Carol Rama, Seduzioni e Sortilegi

Studio la Città apre la primavera espositiva presentando una grande mostra retrospettiva dedicata all’artista Carol Rama (1918-2015) le cui opere, anticonformiste e trasgressive, hanno lasciato un segno indelebile nell’Italia del dopoguerra influenzando il lavoro dei più grandi intellettuali del ‘900. Visitabile dal 12 marzo fino al 14 maggio 2022.

#andràtuttobene

Supereroi in camice, famiglie per mano e bandiere tricolore è il coronavirus visto con gli occhi dei bambini, dipinto con tempere, matite o pennarelli. Decine di ambientazioni differenti accomunate da un unico simbolo, quell’arcobaleno che per mesi è stato emblema di speranza. In Gran Guardia, la mostra "#andràtuttobene", promossa dalla Regione Veneto. In esposizione i disegni dei bimbi realizzati durante il primo lockdown del 2020. La mostra sarà visitabile fino al 27 marzo.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

Ossimori

Illusione, metamorfosi, trasfigurazione e dissimulazione della realtà sono i temi centrali della collettiva "Ossimori", in programma dal 26 febbraio all’8 aprile 2022 nella sede veronese di Kromya Art Gallery. Curata da Matteo Galbiati con opere di Renata e Cristina Cosi, Andrea Facco, Federico Ferrarini e Luca Marignoni.

Il manifesto del Futurismo a Palazzo Maffei

Dal 19 febbraio 2022, la sala dedicata al Futurismo nella Casa Museo Palazzo Maffei si è arricchita dello storico giornale che 113 anni fa sancì la nascita di una delle più travolgenti avanguardie del primo Novecento. Il 20 febbraio del 1909 la pubblicazione del Manifesto del Futurismo sulla prima pagina del quotidiano francese Le Figaro sancisce la notorietà internazionale del movimento che agli inizi del Novecento s'impone in Italia, pervadendo tutte le arti, quale reazione alla cultura borghese di fine Ottocento e autentico inno alla modernità.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.