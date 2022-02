Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 18 al 20 febbraio 2022

Dopo San Valentino si comincia a respirare aria di carnevale con le prime sfilate a Verona. Sono davvero numerosi gli appuntamenti interessanti sia in città che in provincia per questo nuovo weekend: spettacoli, concerti, manifestazioni, visite guidate, mostre e persino l'inaugurazione di un nuovo importante museo, ma anche novità nelle sale cinematografiche e molto altro ancora.

Vediamo dunque quali sono i principali eventi previsti durante il fine settimana dal 18 al 20 febbraio 2022.

L'EVENTO TOP

Domenica ecologica

Si svolge il 20 febbraio 2022 la nuova domenica ecologica nel Comune di Verona con in programma numerose iniziative culturali, di mobilità sostenibile, cittadinanza attiva e sensibilizzazione ambientale:

È possibile viaggiare gratuitamente per tutta la giornata sui mezzi del trasporto pubblico locale.

L'associazione Fiab Verona Amici della Bicicletta organizza un'escursione in bicicletta adatta alle famiglie.

I musei civici di Verona propongono tre visite guidate gratuite della durata di un'ora al Museo di Castelvecchio pagando il solo costo del biglietto di ingresso.

Tutti coloro che decidono di raggiungere il Children’s Museum Verona lasciando la macchina al parcheggio Verona Fiera, utilizzando la sharing mobility, i mezzi pubblici gratuiti o muovendosi a piedi possono usufruire dell'entrata gratuita.

MANIFESTAZIONI

Sfilate di carnevale

Il Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco, con il contributo ed il patrocinio della Circoscrizione Quarta, invita alla Sfilata di carnevale nei quartieri della Quarta Circoscrizione. Partenza domenica 20 febbraio 2022 alle ore 14 dalla Chiesa di Santa Maria Assunta e arrivo alla Chiesa di San Giovanni Evangelista. Nella giornata di sabato 19 febbraio altro appuntamento con il carnevale, questa volta a Montorio.

Le sirene al Gardaland Sea Life Aquarium

Le sirene, creature mitologiche marine che da sempre affascinano grandi e piccoli arriveranno a Gardaland Sea Life Aquarium per cinque incontri speciali. Nel mese più romantico dell’anno una vera sirena, emblema di fascino e bellezza, farà il suo arrivo a Sea Life Aquarium per scattare con gli innamorati una memorabile foto.

Circo di Mosca - Gravity

Uno dei circhi più famosi del mondo finalmente alle porte di Verona, in via Trentino a Sona fino al 13 marzo 2022. È il "Circo di Mosca - Gravity" con artisti pronti a sfidare le leggi gravitazionali, voli pindarici ed acrobazie estreme. Performer di caratura internazionale che terranno gli spettatori con il fiato sospeso durante tutto lo show.

CONCERTI

Al Filarmonico la musica di Mozart, Strauss e Weill

Il 18 e 19 febbraio, per il secondo appuntamento della Stagione Sinfonica 2022, al Teatro Filarmonico di Verona il giovane maestro messinese Alibrando impagina un programma originale e raffinato in cui sono protagonisti 13 fiati: a distanza di cento anni Mozart e Strauss scrissero per lo stesso organico i loro capolavori nel genere della Serenata. Altri strumenti si aggiungono nell’Opera da tre soldi: i ruggenti anni ’20 del Novecento rivivono nelle musiche di scena ironiche e graffianti che Weill scrisse per la più celebre creazione teatrale di Brecht.

Le Variazioni Goldberg con Ramin Bahrami

Venerdì 18 febbraio appuntamento con la rassegna Barocca del Teatro Ristori. Ospite il pianista Ramin Bahrami, considerato uno dei più interessanti interpreti di Bach al pianoforte, che con la Gewandhausorchester diretta da Riccardo Chailly, è stato capace di ammaliare la critica con l’esecuzione dei Concerti di Johann Sebastian Bach a Lipsia nel 2009. Il programma affronterà uno dei baluardi più impervi del repertorio per tastiera: le cosiddette Variazioni Goldberg.

Morblus blues

Da oltre 30 anni Morblus trasmette un’esperienza indimenticabile e trascina il pubblico con la sua energia più di qualsiasi altra band nella scena Blues europea contemporanea. Lo spirito e l’anima di questa musica non si sente solo dal vivo, sul palco, ma anche nelle registrazioni, dove prevalgono brani originali scritti e arrangiati dal leader Roberto Morbioli. Appuntamento da non perdere venerdì sera alle Cantine de l'Arena.

Different Skies

Spazio al jazz per la serata di domenica alle Cantine de l'Arena con Different Skies: un incontro, un viaggio espressivo che il trombettista Fulvio Sigurtà, il pianista Dario Carnovale, il contrabbassista Lorenzo Conte e il batterista Andrea Michelutti intraprendono per rileggere assieme le proprie composizioni originali senza tralasciare brani del grande repertorio Jazzistico internazionale.

Musica live al Club il Giardino

Venerdì sera live i Blank Manuskript, una tra le più interessanti prog band del panorama europeo, il loro sound originalissimo che spazia dalla musica balcanica di Balogh alla psicadelia Pinkfloydiana coinvolge il pubblico fino ad estasiarlo. Sabato sul palco del Club il Giardino di Sona ci saranno i Black Banjo con le loro sonorità rock-blues. Il nome della band è stato ispirato dalla cantante americana Rhianon Giddens, come tributo al blues e alle radici della cultura afroamericana.

VISITE GUIDATE

Perché si dice così?

Vi siete mai chiesti come siano nati i modi di dire che utilizziamo quotidianamente? Da dove deriva l’espressione “dame un basin” e perché ad una persona dal viso smunto e dell'espressione sofferente attribuiamo una “facia da peri coti”? Con questa passeggiata per le vie del centro il 19 febbraio potrete scoprire come la storia della nostra città e le consuetudini del nostro passato si riscontrino ancora nel nostro modo di parlare.

Verona in giallo

Una lunga linea gialla, spesso tinta di rosso, attraversa la storia di Verona, i cui meandri restituiscono una storia fatta di delitti efferati e misteri irrisolti: domenica 20 febbraio un percorso guidato da affrontare a "sangue freddo" che parte da alcune verità storiche come i duelli all’ultimo sangue delle lotte gladiatorie, ma mira poi però a rinvenire alcune vicende tragiche dimenticate, che hanno costellato la storia di Verona.

Alla scoperta di Veronetta

Bella e allo stesso tempo un po' dimessa. Aristocratica e popolare. Antica ma incredibilmente giovane. Veronetta sembra essere tutto e il contrario di tutto eppure, nella sua complicata eterogeneità, questo antico quartiere veronese è il luogo in cui, più che altrove, le botteghe storiche e qualche opificio sopravvivono al passare del tempo e bottegai e bottegaie continuano, con imperturbabile ostinazione, attività vecchie di cinquanta o addirittura di cent'anni. Il 19 febbraio 2022 alle ore 9.45, appuntamento in piazza Cisterna (San Giovanni in Valle).

TEATRO

Best Regards

"Best Regards", la lettera danzata di Marco D’Agostin, va in scena al Teatro Camploy venerdì 18 febbraio. Nell’epoca della messaggistica istantanea il coreografo performer posa lo sguardo su una modalità di comunicazione e relazione lontana dal presente, lo scambio epistolare, attraverso uno spettacolo di grande coinvolgimento emotivo. Una lettera scritta, un tributo danzato al maestro Nigel Charnock.

La Sagra Famiglia con Paolo Cevoli

Venerdi? 18 febbraio il Teatro Salieri vedra? in scena "La Sagra Famiglia" scritto e interpretato dal comico Paolo Cevoli che raccontera?, con la consueta ironia, i rapporti familiari rifacendosi a figli e genitori illustri del mondo classico, come Edipo, Ulisse, Achille, Enea e alle famiglie descritte nelle Sacre Scritture. Filo conduttore di "La Sagra Famiglia" la scuola, in cui e? ambientato il monologo.

Frida, una bomba avvolta in nastri di seta

A grande richiesta, dopo il soldout degli ultimi weekend, replica venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 febbraio al Teatro Modus di piazza Orti di Spagna “Frida, una bomba avvolta in nastri di seta”. Lo spettacolo rivela la vita di Frida Kahlo attraverso le sue emozioni e la trasposizione in racconto di alcune delle sue opere più significative.

Un uomo, un pianoforte e il mare

"Un uomo, un pianoforte e il mare", di Tiziano Gelmetti, liberamente tratto da Novecento di Alessandro Baricco, con Estravagario Teatro, sabato 19 febbraio al Teatro S.Teresa.

La badante

Un vecchio attore di teatro in sedia a rotelle e una badante che non viene dall’Est, ma viene “dall’ovest, anzi dal sud-ovest” come dice lei in una battuta dello spettacolo, intendendo Modena. Venerdì 18 febbraio 2022 al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda.

CINEMA

Tra le novità in sala si segnalano:

Uncharted - «Il giovane Nathan Drake, un cacciatore di tesori che asserisce di essere discendente di sir Francis Drake, non ha ancora conosciuto Victor Sullivan, molto più esperto di lui. I due sono presto destinati a formare un'indissolubile amicizia».

- «Il giovane Nathan Drake, un cacciatore di tesori che asserisce di essere discendente di sir Francis Drake, non ha ancora conosciuto Victor Sullivan, molto più esperto di lui. I due sono presto destinati a formare un'indissolubile amicizia». Ennio - «Giuseppe Tornatore, regista premio Oscar, rende omaggio all'amico e collaboratore Ennio Morricone, ripercorrendo la vita e le opere del leggendario compositore. Lo aiutano le interviste a rinomati registi e musicisti, le registrazioni di alcuni acclamato tour mondiali del maestro, le clip tratte da alcuni iconici film musicati da Morricone e i filmati esclusivi delle scene e dei luoghi che hanno definito la sua vita».

- «Giuseppe Tornatore, regista premio Oscar, rende omaggio all'amico e collaboratore Ennio Morricone, ripercorrendo la vita e le opere del leggendario compositore. Lo aiutano le interviste a rinomati registi e musicisti, le registrazioni di alcuni acclamato tour mondiali del maestro, le clip tratte da alcuni iconici film musicati da Morricone e i filmati esclusivi delle scene e dei luoghi che hanno definito la sua vita». One second - «In Cina, durante la rivoluzione culturale, nel bel mezzo di un solitario paesaggio desertico, due persone appaiono come due punti all'orizzonte. Il prigioniero e l'orfana non si conoscono ancora ma i loro percorsi presto si incroceranno».

MOSTRE

Apre a Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona inaugura la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Da venerdì 18 febbraio 2022, il museo sarà aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

Il manifesto del Futurismo a Palazzo Maffei

Dal 19 febbraio 2022, la sala dedicata al Futurismo nella Casa Museo Palazzo Maffei si arricchisce dello storico giornale che 113 anni fa sancì la nascita di una delle più travolgenti avanguardie del primo Novecento. Il 20 febbraio del 1909 la pubblicazione del Manifesto del Futurismo sulla prima pagina del quotidiano francese Le Figaro sancisce la notorietà internazionale del movimento che agli inizi del Novecento s'impone in Italia, pervadendo tutte le arti, quale reazione alla cultura borghese di fine Ottocento e autentico inno alla modernità.

Goodbye Glaciers

Un percorso attraverso sedici pannelli fotografici che raccontano come si siano ritirati i ghiacciai in Alto Adige e in Tirolo negli ultimi 160 anni. Dall’11 febbraio al 5 marzo la scuola professionale ENGIM Veneto al Chievo ospiterà la mostra fotografica "Goodbye Glaciers", realizzata con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la scuola paritaria A. Provolo.

Insolite armonie

Fino al 20 febbraio 2022 presso Flover la mostra "Insolite armonie": singolari orchidee botaniche, profumate assieme alle più comuni creeranno insolite armonie con il trend del momento, le piante verdi dalle forme e texture particolari. Uno speciale corner è dedicato agli affascinanti bonsai, testimoni di una tradizione secolare.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.

Gli acquerelli di Francesco Arduini a Castelvecchio

Nuovo allestimento nella sala Boggian del Museo di Castelvecchio. In esposizione i 60 acquerelli donati quest’anno da Francesco Arduini per il Gabinetto Disegni e Stampe del Museo scaligero. Una mostra speciale, in visione al pubblico fino al 6 marzo 2022, realizzata in occasione delle celebrare del centenario della nascita di Licisco Magagnato.

Vedere la poesia: enigmi di classicismo impuro

Nella biblioteca di Minerbe fa tappa, per tutto febbraio, la mostra itinerante, nelle biblioteche della provincia di Verona, che presenta 5 opere cofirmate da Lionello Fiumi e Felice Naalin: un poeta vissuto nella prima parte del Novecento in dialogo, a distanza temporale, con un artista contemporaneo. Le poesie di Fiumi sono scritte in corsivo inglese e sono in relazione enigmatica con le immagini pittoriche costruite ad acquerello, guazzo e pastello in modo sincretico da Felice Naalin. L'allestimento prevede le opere su cavalletti, ambientate tra gli scaffali dei libri, per non interrompere la magia delle biblioteche.