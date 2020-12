Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 18 al 20 dicembre 2020

Nuovo fine settimana e nuova ordinanza regionale firmata dal presidente del Veneto Luca Zaia (in attesa delle novità del governo nazionale). Per conoscere nel dettaglio il provvedimento di Zaia potete consultare questo articolo. In breve, da sabato 19 dicembre non sarà consentito spostarsi verso un altro Comune del Veneto a partire dalle ore 14 di ogni giorno.

Vi sono però molte deroghe, così come tanti aspetti dell'ordinanza su cui concentrarsi, due fra tutti: il primo è che l'ordinanza di Zaia dispone che «dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l'abitazione», quindi se da Verona arrivate al ristorante nel Comune di Lazise o Brentino Belluno, o persino a Venezia alle ore 13, potete pranzare con calma e poi rientrare a casa vostra anche dopo le ore 14 finito il pasto. Il secondo punto è che l'ordinanza di Zaia prevede che «lo spostamento verso e da Comuni di altre Regioni è regolato dalla disciplina statale» (qui l'approfondimento).

Resta comunque il fatto che, a prescindere dai divieti, tutti gli spostamenti non necessari, ad oggi sia il Dpcm che le ordinanze regionali sin qui emanate, si preoccupano sempre di sconsigliarli. Vediamo ora di seguito i principali appuntamenti del weekend nel Veronese, molti dei quali online ed alcuni in presenza, fatte salve le regole e le forti raccomandazioni appena ricordate.

"Dante’s Box" e "La Verona di Dante": artisti ed attori sulle tracce del Sommo Poeta

Tutti connessi il prossimo weekend sulle tracce del Sommo Poeta. Prende il via l’anteprima del programma "Dante a Verona 1321-2021" per i 700 anni dalla sua morte. Celebrazioni che entreranno nel vivo con l’anno nuovo, ma che già da questo fine settimana vedranno, online, le prime iniziative. A fare da guida tra piazze e cantiche saranno voci e volti di attori e artisti, tra cui anche Claudio Santamaria. "Dante’s Box" e "La Verona di Dante" sono i primi due progetti realizzati dal Comune di Verona per l’anno dantesco.

Al via con "Lo Schiaccianoci" la rassegna musicale Teatro Ristori Digital

Il Teatro Ristori non si ferma e prosegue, nonostante le limitazioni, coerentemente con il tema della Stagione in corso L’innovazione nella Tradizione, con nuove proposte per continuare a restare al fianco, del proprio affezionato pubblico, ma in digitale! La programmazione, pensata esclusivamente per questa situazione e modalità di diffusione, intende proseguire la linea tracciata dalle peculiarità del Teatro Ristori: Educazione, Formazione, valorizzazione dei Giovani, con eventi trasversali tra musica, letteratura e arti figurative. L’evento inaugurale della rassegna online Teatro Ristori Digital sarà il 20 dicembre alle ore 17 con una particolare edizione de "Lo Schiaccianoci", il più celebre balletto di Čajkovskijj, dedicata agli spettatori più giovani e alle loro famiglie, che potranno immergersi nella tradizionale atmosfera natalizia.

Natale al Children's Museum Verona

Attività natalizie al Children's Museum Verona dedicate a soli bimbi e bimbe tra creatività, scienza e spirito natalizio. Sabato 19 e domenica 20 dicembre sono disponibili tre diverse tipologie di attività tra cui scegliere e a cui poter iscrivere i vostri piccoli.

Visite guidate in streaming attraverso i musei civici di Verona

I musei civici di Verona arrivano in streaming a casa tua. Sarà possibile ammirare in diretta streaming, attraverso la piattaforma ZOOM, le sale espositive dei musei veronesi. Il costo di ogni visita, della durata di un’ora, è di 5 euro da versare anticipatamente, con prenotazione obbligatoria da farsi entro il giorno precedente. Ci si collegherà su piattaforma Zoom (agli iscritti saranno fornite tutte le informazioni). Sabato 19 dicembre, alle ore 10, sarà l’occasione per scoprire la Galleria d'Arte Moderna Achille Forti.

"Contemporaneo non-stop. Il respiro della natura" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

L’arte contemporanea da quest’anno, dopo anni di assenza, torna ad avere dedicata una sezione specifica alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti. Uno nuovo spazio, aperto ufficialmente in occasione di ArtVerona 2020, che ospiterà esclusivamente opere dei principali esponenti del Contemporaneo, in un susseguirsi di nuove ed importanti proposte. Fra queste, la mostra "Contemporaneo non stop. Il respiro della natura", in esposizione fino al 30 settembre 2021, che dà il via agli eventi artistici della nuova sezione. L’iniziativa, realizzata in un format assolutamente inedito e proposta anche in versione digitale nel sito e nei social dei Musei Civici di Verona, promuove una nuova modalità di valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico pubblico.

Vrec Music Virtual Festival: concerti live e rock d'autore

Secondo serata per il Vrec Music Virtual Festival (#VMVF) dedicata al #rockdautore con i migliori artisti dell’etichetta discografica veronese. Dalle ore 21 di sabato 19 dicembre in collegamento sulla pagine ufficiali Facebook, Youtube e Twitch dell’etichetta si alterneranno diversi grandi artisti: Giulio Casale, Max Zanotti, Fabrizio Consoli, Valerio Sanzotta, Moreno Delsignore, Lorenzo Del Pero, Nicola Lotto ed un cameo di Chiaradia. Di rilievo anche le location dei collegamenti: gli studi Moonmusic (Giulio Casale) e Imagina Production (Fabrizio Consoli), il Teatro Arciliuto (Valerio Sanzotta) ed il teatro pistoiese (Lorenzo Del Pero) con la suggestiva scenografia di candele per ogni ipotetico spettatore.

Melegatti Christmas Run Verona

Verona non si ferma e continua a sperare e sognare grandi cose, la Melegatti Christmas Run Verona quest’anno si svolgerà anche per questo. Melegatti Christmas Run Verona "Virtual Edition" è ciò che si può fare oggi, è la nuova realtà possibile, per terminare con un sorriso questo strano 2020 e il nuovo punto di partenza per desiderare un futuro decisamente migliore. Gaac 2007 Veronamarathon Asd organizza dal 13 al 25 dicembre 2020 la Melegatti Christmas Run Verona, evento da svolgersi in forma individuale e senza alcun tipo di aggregazione di persone, nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti anti Covid-19.

Sweet Home Music: per le lookdown session The Blues Queen in concert

Domenica 20 dicembre alle ore 18 The Blues Queen in concerto live streaming: una band sbocciata con l’intento di ripercorrere le storie, ma anche e soprattutto le sensazioni e le atmosfere che aleggiano nei dintorni del Delta del Mississippi. Da qui è partito l'intenso percorso di questi ragazzi che sanno unire le sonorità del Sud degli USA mescolando blues, soul e rock con le atmosfere della loro regione che, seppur ben celata, traspare nelle atmosfere delle loro esibizioni.

Luminarie, allestimenti e ben due presepi subacquei per il Natale a Bardolino

Bardolino si affida agli allestimenti per offrire al paese l’atmosfera tipica dei giorni di festività invernale fino al 10 gennaio 2021. Oltre alle luminarie e alle isole natalizie nel centro storico, la grande novità di questo particolare 2020 è la presenza di due presepi nelle acque antistanti il porto di Bardolino e di Cisano.

Magiche atmosfere per il fantastico Villaggio di Natale Flover

È arrivata la 24esima edizione del Villaggio di Natale al Flover di Bussolengo. Pronti per un tour pieno di magia? Si parte con il Castello Pan di Zenzero, che vede come guardie di corte due grandi Schiaccianoci giganti a vegliare sul Natale dal colore oro. Troverete tessuti pregiati, lampadari di cristallo e decorazioni così dolci, da farvi venire l’acquolina in bocca! Si approda poi al palazzo Schiaccianoci, vero e proprio must di quest’anno: vi sembrerà di essere tra le pagine dell’iconica fiaba insieme alle ballerine danzanti.

I ponti di Verona nel '900 e la mostra "I Ponti in cemento armato"

La cultura non si ferma e trova modalità nuove e assolutamente vincenti per veicolare contenuti, in piena sicurezza. La mostra "I Ponti in cemento armato", prima tappa della rassegna espositiva "I ponti a Verona nel Novecento", già allestita nella Hall di Palazzo Barbieri e poi bloccata dal Dpcm del 3 novembre 2020, sarà visitabile on line, comodamente da casa, da più device (pc, tablet o smartphone) e con una fruizione "reale e immersiva" grazie al Tour Virtuale Interattivo a 360° realizzato grazie alla Collaborazione tra Comune, progetto Arcover, associazione AGILE e il team di Verona360.

A Verona aperto il Mercato di piazza Erbe

Il mercato di piazza Erbe rimane aperto tutti i fine settimana di dicembre. Una deroga speciale che consentirà il proseguo delle attività anche nei sabati e domeniche 5 e 6, 12 e 13, 19 e 20, 26 e 27 dicembre.

Due nuove mostre presso Studio la Città

Due nuove esposizioni sono in programma presso la galleria d'arte a Verona fino al mese di febbraio 2021: "Angela Caputi Giuggiù. Indossare il colore" e "Rosso e Grigio" che vede coinvolti ben diciotto differenti artisti.

Luminarie, ottimi dolci e la "casa di Babbo Natale" per le festività a Bussolengo

Nonostante il difficile momento Bussolengo non rinuncia allo spirito natalizio. In Piazza XXVI Aprile ci sarà la Casa di Babbo Natale, per far vivere la magia del Natale ai bambini, il grande presepe ed un angolo giardino a tema natalizio. Con lo spirito di sostenere e valorizzare il territorio, Comune e Distretto hanno inoltre lanciato il "Dolce Natale a Bussolengo", iniziativa tutta nuova che vede protagoniste le attività commerciali e le pasticcerie. Ogni pasticceria infatti ha proposto per le feste il suo dolce tipico natalizio.

A Peschiera del Garda il meraviglioso presepe sommerso

Torna visibile a Peschiera del Garda, fino a gennaio 2021, il tradizionale presepe subacqueo. Il presepe che ogni anno torna per le festività di Natale, fu costruito per la prima volta nel lontano 1980 in onore del lago di Garda. Si tratta del primo presepe immerso, ma in grado di essere ammirato da grandi e piccini grazie alla presenza del vicino Ponte San Giovanni che funge da balcone panoramico. Illuminata a dovere e dotata di effetti scenici, l’opera è composta da ventisei sculture metalliche, proporzionate a misura d’uomo.

Palazzo Maffei Casa Museo: "La scienza nascosta nell'arte"

Stimolare alla riflessione inedita che l'opera d'arte può offrire, aprire a nuovi orizzonti mostrando le connessioni tra i saperi e le passioni. Il nuovo progetto on line di Palazzo Maffei - Casa Museo, a Verona, getta un ponte tra scienza e arte, svelando e mettendo in luce connessioni, rimandi e contesti culturali che mostrano un dialogo spesso sottovalutato tra il sapere scientifico e la creazione artistica. Il programma di trasmissioni on line "La scienza nascosta nell'arte" terrà connessi il pubblico e il nuovo Museo di Piazza delle Erbe, con la sua collezione d'arte antica e moderna, in un'esplorazione inedita e pieno di fascino.

"Pittura, vibrazione e segno. 60 anni di ordinata casualità", la mostra di Paolo Masi

Fino al 9 gennaio 2021 è visitabile la mostra personale di Paolo Masi, "Pittura, vibrazione e segno. 60 anni di ordinata casualità", promossa dalla galleria FerrarinArte di Legnago. L’esposizione, curata da Matteo Galbiati, presenta un allestimento rinnovato, per consentire ad appassionati d’arte e collezionisti di approfondire ulteriormente la ricerca dell’artista, maestro indiscusso nel panorama italiano, capace di consegnare all’attualità del presente il senso di una liricità in cui il binomio segno-colore oltrepassa il limite confinato del quadro.