Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 17 al 19 settembre 2021

Tutti gli appuntamenti da non perdere in questo nuovo fine settimana veronese ricco di eventi interessanti

Ancora un weekend dalle tante sorprese sia in città a Verona che nella provincia scaligera. Moltissimi gli eventi in programma, dai grandi concerti, alle feste, sagre, manifestazioni enogastronomiche, visite guidate, passeggiate, spettacoli e molto altro.

Riportiamo di seguito tutte le principali iniziative previste per il fine settimana dal 17 al 19 settembre 2021 a Verona e in provincia.

Torna il Tocatì a Verona

Dal 17 al 19 settembre 2021 si terrà a Verona la XIX edizione di Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, organizzato da Associazione Giochi Antichi con il patrocinio di Comune di Verona, Regione del Veneto e della Provincia di Verona. Se quella dello scorso anno è stata un’edizione tutta italiana, il Festival 2021 vede di nuovo la presenza degli ospiti internazionali. Non uno come da tradizione, ma quest’anno ben quattro, riuniti dal denominatore comune dell’acqua: Francia, Belgio, Croazia e Cipro. Al Tocatì 2021 il buon cibo è assicurato. Sono state inaugurate questa sera in lungadige San Giorgio le "cucine del festival", la parte enogastronomica della manifestazione che quest'anno è curata dalla Fiera del Riso di Isola della Scala.

Diodato live in Arena

Dopo i concerti estivi dello scorso anno, Diodato torna live a Verona. Il concerto di Diodato è in programma domenica 19 settembre 2021 all'Arena di Verona. L’artista torna per il suo concerto nella stessa Arena che ha riacceso nel maggio 2020 per lo show “Europe Shine a Light - Accendiamo La Musica”. Tra gli ospiti ci saranno anche gli Gnuquartet.

The Soul Mama's al Teatro Romano

Torna la rassegna musicale declinata al femminile ideata e organizzata da Box Office Live. Dopo il concerto di Annalisa lo scorso 24 luglio al Castello di Zevio, il secondo appuntamento è un concerto-tributo a tre delle superstar della musica soul: Aretha Franklin, Etta James e Tina Turner, proposto dalle cantanti Stephanie Ghizzoni e Chiara Luppi. Appuntamento al Teatro Romano di Verona venerdì sera.

Nada in concerto a Verona

Sabato 18 settembre, alle ore 21, Nada in concerto al Teatro Romano di Verona con il chitarrista Andrea Mucciarelli per la serata finale di Venerazioni 2021. Si tratta di un grande ritorno nella splendida cornice del Teatro Romano dove Nada si esibì nel 1988 per la storica rassegna "La Canzone D'Autrice".

Mura Ludica Buskers Festival

Aria di festa alla seconda edizione del Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco. Sabato 18 e domenica 19 settembre arriva Mura Ludica Buskers Festival, una due giorni dedicata all’arte di strada e al circo con giocolieri, acrobati, maghi, illusionisti e raccontastorie realizzata in collaborazione con l’associazione Ludica Circo. Il Bastione di San Bernardino si trasformerà per due giorni in un enorme palcoscenico con tantissimi ospiti “magici”.

Verona Oktoberfest

Prodotti tipici bavaresi ma anche tanta buona birra tedesca. Dal 16 al 26 settembre tornano a Verona i sapori della Baviera nel parcheggio P2 di via Ongaro, in zona fiera. Ad affiancare la birra tedesca di qualità e piatti tipici bavaresi cucinati al momento, ci sarà un nutrito programma di intrattenimento, con giochi e spettacoli musicali e folkloristici per assaporare il clima del celebre Oktoberfest di Monaco. Novità di quest’anno è la presenza de "Il Grandioso Luna Park", per la gioia di grandi e bambini, che sarà aperto tutti i giorni dalle 18.30 mentre il sabato e la domenica dalle 12.

"Cantatissima" al Mura Festival

Al Mura Festival uno spettacolo all'insegna della buona musica italiana, del divertimento e della solidarietà domenica 19 settembre. Saranno due le squadre partecipanti. Quella gialla sarà composta da tre cantanti donne e quella blu da tre cantanti uomini. Quattro le manches ed il pubblico alla fine della gara proclamerà la squadra vincitrice. Le canzoni saranno le più gettonate tratte dalla TV degli anni '60/'70/'80/'90. Lo spettacolo è a scopo benefico per ABEO (Associazione Bambino Emopatico Oncologico).

Stand-Up Comedy al Mura Festival

Fucina Culturale Machiavelli rinnova la collaborazione con il Mura Festival e questa volta lo fa all’insegna della risata. Venerdì 17 settembre alle ore 21 all’interno della rassegna "Mura da ridere" al Bastione San Zeno si esibirà Giuseppe Scoditti con la Stand-Up Comedy Show "1 e 95".

Gardaland Oktoberfest

Da sabato 18 settembre a domenica 3 ottobre torna Gardaland Oktoberfest, l’evento ispirato alla tradizione bavarese durante il quale i Visitatori, oltre a divertirsi sulle attrazioni del Parco, possono anche gustare le specialità enogastronomiche più conosciute. Profumi, sapori e balli ma anche decorazioni speciali come grandi boccali, enormi fusti di birra, drappi e bandierine caratterizzano le giornate del Parco in questo periodo.

Passeggiate domenicali tra storia e natura a Verona

Pomeriggi domenicali a passeggio lungo i bastioni e le mura, da quelle romane a quelle magistrali. Li propone la prima Circoscrizione in collaborazione con l'Associazione DBA Italia ODV, per conoscere il territorio in modo alternativo alle tradizionali visite guidate, in modalità rilassata insieme ad amici e familiari. L'iniziativa, completamente gratuita, si svolgerà per tre domeniche consecutive, il primo appuntamento è il 19 settembre, poi il 26 settembre e quindi il 3 ottobre.

Trekking urbano a Verona

Giornate di trekking urbano alla scoperta di storia e natura del territorio. Per l’autunno 2021, dal 19 settembre al 7 novembre, tutte le domeniche pomeriggio, il Comune di Verona propone, in collaborazione con Assoguide Verona, all’interno della manifestazione Mura Festival, nuove opportunità di sport e visita nei quartieri cittadini.

Il Festival dell'Uva a Castelnuovo del Garda

A Castelnuovo del Garda è in programma il Festival dell'Uva: dal 16 al 19 settembre la manifestazione si svolgerà in una zona ben delimitata, dal Parco del Tionello alla torre Viscontea. Lungo il camminamento che porta alla Torre ci saranno stand, banchetti e postazioni per la degustazione di vino e prodotti di qualità. Verrà proposto un ricco programma di spettacoli musicali, d’intrattenimento, giochi per bambini, un mercato artigianale, iniziative sportive e altre attività che arricchiranno le quattro giornate di festa.

Festa dell'Uva a Soave

Torna la Festa dell’Uva a Soave. La festa principe di Soave, la più antica d’Italia tra quelle dedicate all’uva, è pronta a colorare il terzo fine settimana di settembre di Soave. Il format ricalcherà quello dello scorso anno, con due punti dedicati all’enogastronomia e una serie di appuntamenti che animeranno il centro storico in tutto il fine settimana dal 17 al 19 settembre.

Bussolengo Amore DiVino

Dal 17 al 19 settembre torna “Bussolengo Amore DiVino”, l'appuntamento per tutti gli amanti del vino. Nella centrale piazza XXVI Aprile gli stand che proporranno abbinamenti enogastronomici, saranno aperti venerdì e sabato dalle 19 alle 24, domenica dalle 11 alle 14 e dalle 17 alle 22. Un'occasione per assaggiare specialità locali e i migliori vini del territorio rigorosamente sotto le stelle.

Valpolicella Street Food - Good Music Happy Fun

Valpolicella Street Food - Good Music Happy Fun dal 17 al 19 settembre 2021. La carovana delle cucine su quattro ruote è in arrivo a San Pietro in Cariano, con i sapori e le prelibatezze dei migliori food truck in circolazione. Il cibo di strada sarà assoluto protagonista del weekend, accompagnato da musica e intrattenimento con artisti di strada.

Arte in corte a Valeggio

Una due giorni dedicata all’arte in alcune delle due corti piu? belle di Valeggio sul Mincio e di Borghetto. L’arte tornera? ad avvolgere Valeggio sul Mincio con la seconda edizione di Arte in Corte, sabato 18 e domenica 19 settembre.

Sport in piazza a Oppeano

In arrivo a Oppeano la quarta edizione di Sport in Piazza 2021, sabato 18 e domenica 19 settembre 2021. Con Associazioni locali e Coni Verona, per avvicinare i bambini tra gli 8 e i 10 anni alle varie discipline sportive presenti sul territorio.

Visite guidate a Verona

Ingresso gratuito all'Ossario di Custoza

In occasione della IV giornata nazionale dei Piccoli Musei, l'Ossario di Custoza, socio dell'associazione Piccoli Musei, aderisce garantendo ingresso gratuito ai visitatori a cui verrà consegnato anche un piccolo dono. Apertura il 19 settembre 2021: ore 9.30-12.30 e 15.30-18.30.

Tramonti Unesco

Un percorso pedonale guidato alla riscoperta del patrimonio storico veronese. Fino al 25 settembre, ogni sabato, possibilità di percorrere a piedi le mura da Bastione delle Maddalene fino alla Rondella di San Zeno in Monte, da cui apprezzare il favoloso tramonto sul panorama di Verona.

In Sala Birolli la mostra "Dentro la Commedia"

La Divina Commedia si mette in mostra in Sala Birolli. E lo fa attraverso foto, dipinti, sculture e opere digitali frutto della libertà di espressione e di tecnica con cui gli artisti dell'Accademia d'Arte e rtigianato Artistico – APS hanno interpretato il testo dantesco. Circa una cinquantina di creazioni, che danno vita alla mostra d'arte contemporanea "Dentro la Commedia", realizzata in collaborazione con la prima Circoscrizione nell'ambito degli eventi promossi per la celebrazione del 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri. L'esposizione è aperta tutti i giorni dal 4 al 23 settembre 2021.

I musei civici di Verona

Dal 6 agosto green pass obbligatorio anche per accedere ai musei cittadini e ai luoghi di cultura, tra cui la Casa di Giulietta. Per tali siti e in particolare per quelli dove è più facile il formasi di code con persone in attesa, l’amministrazione comunale di Verona ha dato indicazioni affinché ci sia personale preposto a sensibilizzare ed informare visitatori e turisti circa le nuove regole di ingresso, al fine di evitare attese inutili.

Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.?

Casa di Giulietta - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita alla casa museo.

Galleria d'Arte Moderna Achille Forti - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.15), chiuso il lunedì e nei giorni 9 e 10 giugno: informazioni per la visita alla galleria. Le mostre in corso:

Museo di Castelvecchio - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo . La mostra in corso:

Museo di Storia Naturale - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.

Museo Archeologico al Teatro Romano - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo. La mostra in corso:

Anfiteatro Arena - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita all'anfiteatro. (variazione orari nelle giornate di spettacolo).

Arche Scaligere - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso alle 12.45) e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.45): informazioni per la visita.

InVigna: picnic con degustazioni di vini e prodotti locali

Torna InVigna, picnic tra i filari per promuovere l’enoturismo veronese, il progetto enoturistico che toccherà 16 cantine in 11 comuni scaligeri e uno bresciano. InVigna proporrà picnic tra i vigneti, allestiti con luci, coperte e cassette di legno, accompagnati dai vini della cantina ospitante. L’obiettivo è promuovere le eccellenze enogastronomiche dei territori. Quindi, oltre ai calici scaligeri, anche salumi, formaggi, frutta e pasticceria dei produttori locali. Durante gli eventi si terranno, inoltre, dei piccoli concerti, il tutto all’aria aperta. Per scoprire il programma degli appuntamenti clicca qui.