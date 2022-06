Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 17 al 19 giugno 2022

Nuovo weekend con tanti eventi interessanti nel territorio veronese. Di seguito vediamo subito quali sono gli appuntamenti da non perdere durante il fine settimana dal 17 al 19 giugno 2022.

L'EVENTO TOP

Street Food Gourmet sotto le stelle di Verona

Esplodono i sapori a Mura Festival: da mercoledì 15 giugno torna la tanto attesa e richiesta area Street Food Gourmet sotto le stelle di Verona. Un viaggio alla scoperta dei migliori piatti della tradizione di strada con prodotti ricercati e di qualità in collaborazione con Cucine a Motore. La miglior selezione di piatti serviti da veri e propri ristoranti su ruote capaci di dare un tocco gourmet e di qualità al cibo di strada. Ogni settimana un menù differente e pronto a deliziare anche i palati più sopraffini.

MANIFESTAZIONI

La notte bianca di Gardaland

Uno degli eventi piu? coinvolgenti dell’anno: "Gardaland Night is Magic". A partire da sabato 18 giugno e fino a domenica 11 settembre il Parco prolunghera? l’apertura fino alle ore 23 permettendo cosi? ai visitatori di godere della magia di Gardaland per ben 13 ore, facendosi trasportare dal divertimento e dalle emozioni che ogni area del Parco riesce a trasmettere. Ad aprire le danze, proprio il 18 giugno, sara? la "Notte Bianca", l’imperdibile evento durante il quale l’apertura verra? prolungata ulteriormente fino all'una di notte e che sancira? l’inizio dell’estate targata Gardaland con musica, attrazioni, show e tante sorprese.

A Garda la Festa delle Fate

La Festa delle Fate torna sul lungolago Regina Adelaide a Garda dal 17 al 19 giugno. Da venerdì si potrà passeggiare tra il numeroso e variopinto mercato composto da artisti, autori e artigianato dove i miti e le leggende delle culture celtiche e norrene si alternano a stand divinatori dove sarà possibile effettuare la lettura dei tarocchi, delle rune e avvicinarsi alle pratiche olistiche.

Golosine 37136

Torna Golosine 37136 e lo fa nel consueto formato di 9 giorni nel mese di giugno. Da sabato 11 a domenica 19 giugno 2022 tutte le sere musica, divertimento, cultura, animazione, risate come sempre accompagnate da un'offerta enogastronomica di altissima qualità. Novità 2022: due stand sulla piazza della Chiesa in cui degustare birre artigianali, crepes e zucchero filato.

Soffitte in piazza

Abiti vintage, vecchi utensili, libri, riviste e fumetti. Ma anche dischi, giocattoli e attrezzi sportivi, tutti rispolverati da armadi, cantine e garage. Fino a novembre ritorna tutti i sabati a Verona "Soffitte in piazza", i mercatini dell’usato nei quartieri organizzati dal Comune con il supporto delle associazioni DBA-Anemia Diamond Blackfan Italia ODV e Storie Creative. Saranno presenti anche dei punti di ristoro come ausilio per visitatori e operatori.

CONCERTI

Lorde live a Villafraca

Appuntamento da non perdere il 17 giugno 2022 a Villafranca di Verona presso il castello scaligero. Dopo tre anni di silenzio e aver portato al successo brani come “Royals”, “Team” e “Greenlight”, che le hanno regalato i primi posti delle classifiche di tutto il mondo, Lorde, l’artista neozelandese dei record, definita da Davide Bowie «il futuro della musica pop», arriva in Italia con il suo “Solar power tour".

Simone Cristicchi e Amara: "Concerto mistico per Battiato"

Simone Cristicchi debutta in prima nazionale al Festival della Bellezza con il suo nuovo progetto "Torneremo ancora – Concerto mistico per Battiato", domenica 19 giugno al Teatro Romano di Verona. Cristicchi e la cantante Amara, per la prima volta insieme sul palco, in un ideale passaggio di testimone, affrontano con grazia e rispetto il repertorio mistico di Battiato, facendosi portatori dei messaggi spirituali che hanno reso immortale la sua opera.

Joe Bastianich live ad Aquardens

Venerdì 17 giugno l’happy hour ad Aquardens si riempie di musica e spettacolo: Joe Bastianich & la Terza Classe daranno il via al loro tour estivo, che si snoderà lungo tutta la penisola, proprio da Pescantina, dalla riva della splendida laguna del Parco. L’occasione è quella di presentare al pubblico “Fall in between” il nuovo singolo del gruppo che anticipa l’uscita del loro esordio discografico il prossimo 24 giugno con l’album “Good Morning Italia”.

I concerti del weekend al Mura Festival

Torna la musica al Mura Festival con un’ampia varietà di appuntamenti dal martedì alla domenica. Tanti progetti artistici coinvolti, con sonorità jazz, funk, soul, pop, indie, folk, blues, dance, e molto altro:

Venerdì 17 giugno - Concerto degli Hierba Mala @Bastione di San Bernardino ore 21.30.

Sabato 18 giugno - Concerto dei Funky Town @Bastione di San Bernardino ore 21.30.

Domenica 19 giugno - Aperitivi Musicali al Tramonto 100 Note in Rosa - Consorzio per la Tutela del Chiaretto e del Bardolino, accompagnamento musicale di Diletta Marzano @Bastione di San Bernardino ore 20.

Francesco Baccini al Malcesine Music Festival

Artista tra i più attesi della prima edizione del Malcesine Music Festival, il cantautore Francesco Baccini si esibirà venerdì 17 giugno in un solo di voce e pianoforte. Il concerto (alle ore 22 presso i Giardini “Padre Mario Casella” di Malcesine) è gratuito, come tutti gli altri appuntamenti della manifestazione. L’attesa per la performance di Baccini sarà riempita, nel pomeriggio, dalla street parade della Tiger Dixie Band.

Sound Of The River

L’estate si avvicina e anche quest’anno torna la terza edizione del Sound Of The River, festival che si svolge nel polmone verde di Legnago all’interno della bellissima cornice del Parco Comunale. Venerdi? 17 e sabato 18 giugno 2022 sono le imperdibili date da segnare in agenda di questa attesissima edizione, che certamente avra? grande richiamo per gli appassionati di musica e non solo.

C’era una volta…Morricone

Il suggestivo Brolo delle Melanie, splendido teatro naturale nel centro di Castelnuovo del Garda, ospita domenica 19 giugno, alle 20.45, lo spettacolo "C’era una volta…Morricone". In scena i solisti dell’Orchestra dei Colli Morenici diretta da Nicola Ferraresi con il soprano Anna Consolaro, a cui spetta il compito di interpretare i temi musicali.

Festival InChiostro Vivo

A Verona la quinta edizione del Festival InChiostro Vivo: fino a domenica 19 giugno, dieci appuntamenti nella suggestiva cornice del Chiostro di Sant’Eufemia.

VISITE GUIDATE

TEATRO

Il festival della bellezza al Teatro Romano

Torna al Teatro Romano di Verona il Festival della Bellezza concepito intorno all’idea di “arte nell’arte”, in cui il pathos di spettacoli e riflessioni si fonde con quello degli scenari. Questi gli ospiti durante il weekend:

#SpazioTeatroGiovani in Veronetta

Al Parco Santa Toscana torna il festival teatrale a cielo aperto organizzato e messo in scena dai ragazzi per i loro coetanei. Da mercoledì 15 a domenica 26 giugno andrà in scena la seconda parte dell’edizione 2022 di Veronetta #SpazioTeatroGiovani. Ad esibirsi ragazzi dai 14 ai 30 anni, con la realizzazione di quattro rappresentazioni sul tema del "desiderio". Qui è possibile consultare il programma degli spettacoli.

American Circus a San Giovanni Lupatoto

Dal 15 giugno e fino al 3 luglio a San Giovanni Lupatoto va in scena il nuovo spettacolo dell’American Circus intitolato "Il Regno del Cavallo", prodotto da Flavio e Daniele Togni. Uno spettacolo di colori e immagini oniriche cariche di atmosfere magiche in cui i giochi di luci e la musica avranno un ruolo da protagonista.

CINEMA

Bardolino Film Festival

Torna dal 15 al 19 giugno 2022 il "Bardolino Film Festival – Immagini, suoni e parole sull’acqua", presso una delle più rinomate località sulle rive del lago di Garda. Due concorsi rispettivamente dedicati a cortometraggi (BFF Short) e documentari (BFF Doc), cinque serate di grande cinema sul lago per la sezione BFF Specials, presentazioni di libri e incontri sul tema portante di questa seconda edizione: "Figli della Terra". Tra gli ospiti a Bardolino ci saranno Pierfrancesco Favino, Milena Vukotic, Mario Martone, Davide Cassani, Carlo Gabardini e tanti altri.

Tra le novità in sala si segnalano:

Hill of vision - «Mario Capecchi, futuro premio Nobel per la medicina, nasce in Italia da madre americana, poetessa e attivista politica, arrestata dai fascisti nel 1941 e successivamente internata in un campo di concentramento tedesco. Con quell'arresto inizia per Mario, all'età di cinque anni, una vita che diventa ben presto selvaggia, violenta e avventurosa». Regia: Roberto Faenza.

«Mario Capecchi, futuro premio Nobel per la medicina, nasce in Italia da madre americana, poetessa e attivista politica, arrestata dai fascisti nel 1941 e successivamente internata in un campo di concentramento tedesco. Con quell'arresto inizia per Mario, all'età di cinque anni, una vita che diventa ben presto selvaggia, violenta e avventurosa». Regia: Roberto Faenza. Il paradiso del pavone - «In un giorno d'inverno, Nena riunisce la famiglia per festeggiare il suo compleanno. Ci sono proprio tutti: il marito Umberto, il figlio Vito e sua moglie Adelina con la loro bimba Alma, la figlia Caterina e il suo ex compagno Manfredi con Joana, la sua nuova fidanzata, la cugina Isabella, la domestica Lucia con sua figlia Grazia. E poi c'e? Paco, il pavone di Alma». Regia: Laura Bispuri.

«In un giorno d'inverno, Nena riunisce la famiglia per festeggiare il suo compleanno. Ci sono proprio tutti: il marito Umberto, il figlio Vito e sua moglie Adelina con la loro bimba Alma, la figlia Caterina e il suo ex compagno Manfredi con Joana, la sua nuova fidanzata, la cugina Isabella, la domestica Lucia con sua figlia Grazia. E poi c'e? Paco, il pavone di Alma». Regia: Laura Bispuri. Alla vita - «La venticinquenne Esther ha sempre vissuto in una comunità ebraica ortodossa del sud della Francia, molto chiusa, e sta cercando di liberarsi dalle catene religiose. Elio, invece, ha lasciato la fattoria di suo padre nel sud Italia per frequentare la scuola d'arte a Roma, ma poi è tornato a casa alla morte del padre e da allora ha continuato le tradizioni agricole della sua famiglia. La passione generata dal loro incontro spingerà entrambi a liberarsi dai legami familiari». Regia: Stéphane Freiss.

MOSTRE

Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese

Dal 13 maggio al 2 ottobre 2022 a Verona, negli spazi monumentali del Palazzo della Gran Guardia, è visitabile la grande esposizione su Giovan Francesco Caroto (1480 circa - 1555). È la prima mostra dedicata interamente all’artista, con oltre 100 opere provenienti da alcune delle piu? prestigiose collezioni italiane e internazionali, che presenta l’evoluzione del grande pittore, seguendolo dagli esordi giovanili al riconosciuto ruolo di artista.

Le Arche Scaligere a Verona: ingresso a solo 1 euro

Aperto al pubblico il recinto delle Arche Scaligere presso la chiesa di Santa Maria Antica a Verona: dall'1 giugno al 30 settembre 2022 è possibile visitare le tombe degli Scaligeri grazie alla preziosa collaborazione dei volontari di Legambiente.

Verona attraverso le fotografie di Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo

Negli spazi di Castel San Pietro e Palazzo del Capitanio, assieme a quelli di Palazzo Pellegrini, fino al 4 settembre è visitabile la mostra fotografica "Luoghi comuni. Cantieri e siti monumentali della Verona storica e industriale in Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo". Un percorso inedito lungo tre luoghi che raccontano la storia culturale, politica e produttiva della città di Verona.

Private Portraits di Joe Oppedisano

La mostra "Private Portraits" di Joe Oppedisano si tiene a Garda, nella galleria FIAF di palazzo Pincini Carlotti dal 28 maggio al 23 giugno 2022.

Studio la Città inaugura la propria stagione estiva

Fino al 5 agosto 2022, presso la galleria d'arte Studio la Città, sono visitabili tre coloratissime mostre:

The World of Banksy

Fa tappa a Verona fino al 31 luglio 2022 il viaggio di Banksy nelle stazioni d’Italia con la mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience". Prossima fermata: la stazione di Porta Nuova. "The World of Banksy – The Immersive Experience" presenta l’artista britannico sotto una nuova luce, grazie ad un allestimento di oltre cento opere dello street artist più famoso al mondo sarà infatti possibile conoscere il personaggio nella sua totalità attraverso un’esperienza immersiva.

Mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia

Dal 21 aprile al 2 luglio Verona ospita per la prima volta la "Mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia". Un’iniziativa del Comune in collaborazione con la Fondazione Št?pán Zav?el di Sarmede, che vedrà gli spazi della Biblioteca Civica di via Cappello animarsi di numerose opere tra immagini ed illustrazioni dedicate al mondo dell’infanzia. La Biblioteca Civica non sarà l’unico luogo dedicato all’esposizione, una parte delle 200 opere scelte per la mostra andranno infatti ad arricchire anche la Biblioteca "Arnoldo Mondadori’"di Borgo Trieste.

Sui sentieri di Maria

Fino al 26 giugno, nel Museo Canonicale sarà possibile visitare la mostra "Sui sentieri di Maria": un viaggio nella storia e nella spiritualità del Santuario di Madonna della Corona, luogo straordinario ricco di arte e devozione, che celebra quest'anno il 500esimo anniversario della traslazione miracolosa della Pietà di Rodi.

I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi

A Verona presso la Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo la mostra "I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi". L'esposizione, in programma dal 14 aprile all'11 settembre 2022, propone un affascinante racconto delle origini e della storia familiare del nobile casato dei Miniscalchi-Erizzo, dal loro arrivo a Verona alla rapida ascesa sociale testimoniata e pubblicamente celebrata attraverso la realizzazione di Palazzo Miniscalchi e della peculiare facciata decorata da raffinati affreschi.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.

Pax Naturae

Davide Maria Coltro torna a Verona, sua città natale, con una rassegna monografica negli spazi di Kromya Art Gallery. Curata da Alberto Fiz, l'esposizione Pax Naturae sarà visitabile fino al 24 luglio. Il tema scelto dall'artista appare particolarmente attuale nella fase di profonda incertezza che stiamo vivendo. Con Pax Naturae, il Quadro Mediale inventato da Coltro nel 2001 si fa, infatti, interprete della natura come elemento teso verso una progressiva pacificazione.