Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 17 al 19 dicembre 2021

Ancora un fine settimana ricchissimo di iniziative interessanti nel territorio veronese. Dai tradizionali mercatini di Natale agli appuntamenti culturali, con nuove mostre, spettacoli di teatro, cinema, concerti, ma anche passeggiate, escursioni e visite guidate per un nuovo weekend tutto da vivere.

Riportiamo di seguito tutti principali eventi previsti nel fine settimana dal 17 al 19 dicembre 2021 nella provincia veronese.

L'EVENTO TOP DEL WEEKEND

A Verona torna la corsa dei Babbi Natale

Domenica 19 dicembre, con partenza alle ore 9 da piazza Bra, si svolge per le vie del centro di Verona la corsa non competitiva "Melegatti Christmas Run - Corsa dei Babbi Natale", una manifestazione podistica natalizia in costume aperta a tutti. La marcia, non competitiva, prevede due percorsi di 5 o 10 km, da fare correndo o a passo libero, adatta alla famiglia e ai bambini, tutti vestiti da Babbo Natale.

CONCERTI

I Sonohra in concerto a Verona

Data evento per la tappa conclusiva del “#viailsipariotour2021”: domenica 19 dicembre il duo veronese, composto dai fratelli Luca e Diego Fainello, si esibirà sul prestigioso palco del Teatro Camploy di Verona. Per l’occasione, i Sonohra saranno accompagnati da una band d’eccezione e proporranno un live completamente rivisitato e arricchito dal ritorno delle chitarre elettriche.

Il Messiah di Händel al Teatro Filarmonico di Verona

Marie Lys, Sara Mingardo, Steve Davislim a Christian Senn sono i quattro solisti del grande oratorio in tre parti di Georg Friedrich Händel, che torna in tutto il suo splendore settecentesco dopo dieci anni esatti dall’ultima esecuzione al Teatro Filarmonico. Il M° Prandi, specialista del repertorio richiesto in tutto il mondo, guida l’Orchestra e il Coro preparato dal nuovo direttore. Appuntamento da non perdere venerdì 17 e sabato 18 dicembre al Teatro FIlarmonico.

Concerto di Natale al Camploy

Al Teatro Camploy le musiche di Vivaldi nel concerto gratuito de La Fucina Harmonica. L’appuntamento è per sabato 18 dicembre con il concerto di Natale “Le quattro stagioni di Vivaldi”. Sul palco i nove giovani talenti de La Fucina Harmonica, nuovo progetto nato in seno all’Orchestra Machiavelli, ensemble veronese già molto apprezzato.

Abendmusiken 2021 a Verona

Il Coro Lorenzo Perosi di Verona presenta "Musiche della sera 42 - XLII Abendmusiken 2021. Lo primo tuo refugio. Verona canta Dante". Inserito dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, istituito dal Ministero della Cultura, nella lista degli eventi più meritevoli proposti a livello nazionale per commemorare il centenario del Sommo Poeta. Appuntamento venerdì 17 dicembre alla Chiesa di S. Fermo minore di Bra e domenica 19 dicembre alla Chiesa di S. Maria della Scala.

TEATRO E CINEMA

"Dall’inferno all’infinito"

"Il Grande Teatro", storica rassegna del Comune di Verona organizzata in collaborazione con il Teatro Stabile, propone per l’ultimo appuntamento del 2021 lo spettacolo "Dall’inferno all’infinito", su testi di Dante Alighieri, Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante, Patrizia Valduga, Gustave Flaubert, Victor Hugo, Giacomo Leopardi e Cesare Pavese. Appuntamento fino a domenica 19 dicembre al Teatro Nuovo di Verona.

Il "Paradiso" al Teatro Camploy

Arriva a Verona "Paradiso", la nuova creazione di Virgilio Sieni realizzata per le celebrazioni dantesche. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Camploy, venerdì 17 dicembre, nell’ambito della rassegna "L’Altro Teatro", organizzata dal Comune di Verona. Sulla scena danzatori e piante costruiscono assieme, e divengono, il giardino dell’Eden, rigoglioso e lussureggiante.

Edipo Re in Virtual Reality

Uno spettacolo in cui l’immortale tragedia di Sofocle è stata riscritta per essere vissuta in realtà virtuale. Una volta indossato il visore, infatti, lo spettatore si trova all’interno della storia, è libero di muoversi nelle suggestive ambientazioni e, con il suo sguardo e i suoi spostamenti, dà avvio alle scene, recitate da reali attori in un set virtuale in 3D. Sabato 18 dicembre 2021, nel Teatro di Fucina Culturale Machiavelli sarà possibile provare quest’esperienza teatrale unica. Su prenotazione, dalle ore 15 alle 22.

Xmas Eve Cup

Per la prima volta Verona ospita la Xmas Eve Cup, competizione di danza sportiva che vedrà la partecipazione anche di atleti nazionali ed internazionali. Sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021 l’Agsm Forum sarà infatti teatro di una due giorni di altissimo livello, terza tappa della Prime League, organizzata da L&A Accademia Danza di San Martino Buon Albergo e patrocinata dal Comune di Verona.

"Zhuan Chi nella foresta di bambù"

Imperdibile appuntamento per le famiglie quello del 19 dicembre al Teatro Ristori con il primo spettacolo della rassegna Educational della stagione 2021/2022. "Zhuan Chi nella foresta di bambù" segna la tradizionale collaborazione del Teatro con l’Atelier Elisabetta Garilli.

"La neve di William"

Un piccolo racconto, quasi un giallo natalizio, per tacer del Bardo di Andrea de Manincor. Con Solimano Pontarollo, Andrea de Manincor e Carlo Ceriani. Regia di Solimano Pontarollo. Appuntamento da venerdì 17 a domenica 19 dicembre al Teatro Satiro OFF a Verona.

"Come Hansel e Gretel"

"Come Hansel e Gretel", ispirato all’ omonimo racconto popolare, debutterà domenica 19 dicembre al Teatro Stimate di Verona. Una matrigna superficiale e debita al consumismo più sfrenato, decide di abbandonare il proprio figliastro in mezzo ad un bosco fatto di rifiuti di ogni sorta.

Al cinema, gratis

Ragazzi e famiglie si incontrano al cinema. Succede allo spazio Modus a San Zeno, dove la prima Circoscrizione organizza la proiezione gratuita di film per bambini, scelti tra i migliori titoli delle produzioni internazionali, con doppia proiezione alle ore 15 e alle 17. Questa settimana nuovo appuntamento con il film "Belle & Sebastian".

MOSTRE E MUSEI

Visite guidate gratuite e laboratori ai musei civici di Verona

Ai musei civici di Verona un ricco calendario di appuntamenti per le festività natalizie. Dal 19 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, sono proposte visite guidate gratuite e laboratori didattici per grandi e piccini. Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria, si paga solo l’ingresso al museo.

I mondiali di Italia ‘90 e la scoperta della necropoli romana

Il cantiere delle opere per i Mondiali del 1990 portarono alla luce reperti archeologi straordinari. Fu una delle campagne di scavo e recupero di materiali più importanti di Verona, ed oggi si mette in mostra. Dal 18 dicembre 2021 fino al 9 gennaio 2022 sarà visibile a Porta Palio la mostra "I mondiali di Italia ‘90 e la scoperta della necropoli romana", promossa dall’Assessorato al Turismo e ai Rapporti Unesco e dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio

Gli acquerelli di Francesco Arduini a Castelvecchio

Nuovo allestimento nella sala Boggian del Museo di Castelvecchio. In esposizione i 60 acquerelli donati quest’anno da Francesco Arduini per il Gabinetto Disegni e Stampe del Museo scaligero. Una mostra speciale, in visione al pubblico fino a 6 marzo 2022, realizzata in occasione delle celebrare del centenario della nascita di Licisco Magagnato.

Secoli di storia alla Biblioteca Capitolare

La Fondazione Biblioteca Capitolare presenta una nuova esposizione dal titolo "Per saecula – momenti di storia della Biblioteca Capitolare". Un viaggio nel tempo “attraverso i secoli”, alla scoperta delle tappe più significative che hanno segnato la storia millenaria della biblioteca ancora funzionante più antica del mondo, e dei suoi protagonisti.

Visite guidate e passeggiate

Aperte e visitabili nel weekend le Arche Scaligere

Le Arche Scaligere accessibili al pubblico. Nel fine settimana, accanto alla chiesa di Santa Maria Antica, dalle ore 12 alle 17, con ultimo ingresso alle ore 16.45, veronesi e turisti potranno ammirare uno dei luoghi più suggestivi della città di Verona. Il cancello delle Arche Scaligere rimarrà aperto fino al 31 dicembre, in concomitanza della proroga della mostra diffusa, realizzata in occasione del VII centenario dantesco.

Aperture speciali al Museo Nicolis

Il periodo più magico dell’anno è alle porte e il Museo Nicolis è pronto a festeggiare in grande stile. In occasione delle festività natalizie il Museo dell’auto, della tecnica e della meccanica a Villafranca di Verona accoglie i visitatori con delle aperture straordinarie al pubblico e iniziative speciali.

Museo Miniscalchi-Erizzo: "Il sacro nell'arte"

Al Museo Miniscalchi-Erizzo è visibile fino al 7 gennaio 2022 la mostra "Il Sacro nell'arte. Una selezione di opere dalla Collezione Cattelani". L’esposizione, promossa da Omnia Events and more, associazione Ezechiel, Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo in collaborazione con Tiberio Cattelani , permette di ammirare opere di riferimento della Collezione Cattelani, che propone lavori di artisti che hanno lasciato traccia indelebile nel panorama dell’arte contemporanea.

GLI EVENTI DI NATALE

I Mercatini di Natale a Verona

Verona si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. L'ingresso della città illuminato da centinaia di luci, proseguendo per tutte le vie del centro storico fino alla splendida piazza Bra, con lo sfondo dell'Arena romana e l'imponente stella di Natale che poggia sulla piazza. Fino al 26 dicembre 2021, piazza dei Signori ospita per il dodicesimo anno consecutivo, le caratteristiche casette in legno dei Mercatini di Natale a Verona in collaborazione con il "Christkindlmarkt" di Norimberga. Novità di quest’anno è la grande pista di ghiaccio che, per la prima volta, si trova allestita nella vasca davanti all’ex Arsenale.

Presepi dal mondo a Verona

Nella città scaligera c'è la storica rassegna dei "Presepi dal mondo a Verona", con il suo simbolo, la Stella cometa più grande del mondo, installata in piazza Bra. La mostra, in programma dal 20 novembre fino al 23 gennaio 2022, visto il prosieguo dei lavori di restauro all’anfiteatro romano, sarà allestita per il terzo anno in Gran Guardia, mantenendo inalterati la sua spettacolarità ed il suo fascino.

Natale a Verona in Quinta Circoscrizione

Concerti, mostre e spettacoli gratuiti per un Natale ricco di eventi in Quinta circoscrizione. Riparte così la tradizionale rassegna culturale dedicata al Natale, che propone, dall’8 al 27 dicembre, tante iniziative gratuite per tutta la cittadinanza.

Natale in Ottava Circoscrizione a Verona

Le festività si accendono in Ottava Circoscrizione a Verona con un ricco programma di eventi. Da Sezano a Montorio, le frazioni si coloreranno dei simboli del Natale: sabato 4 dicembre saranno illuminati il Presepe e l'Albero di Sezano. Grandi e piccini potranno portare un addobbo da appendere. Nel pomeriggio saranno aperti stand di gastronomia tipica del periodo.

Soave – Il Paese dei Presepi

Torna "Soave – Il Paese dei Presepi", la tradizionale rassegna che, durante il periodo delle festività, trasforma il borgo medioevale di Soave in un’esposizione a cielo aperto, con i tanti presepi artistici che abbelliranno i punti più belli del centro storico.

A Negrar "Valpolicella On Ice"

Per il primo anno a Negrar di Valpolicella, per celebrare al meglio le festività natalizie, nasce "Valpolicella On Ice" che ha luogo dal 4 dicembre al 9 gennaio 2022 in Piazza San Martino.

La magia del Natale a Bussolengo

Torna l'appuntamento con "La Magia del Natale" nel bosco incantato a Bussolengo, al via dall'8 dicembre per proseguire fino al 9 gennaio 2022: un mese intero di appuntamenti per vivere insieme la bellezza del periodo più magico dell'anno.

Festival dell'handmade a Bussolengo

Torna il Festival dell'handmade arriva a Bussolengo con una selezione di creativi da tutta Italia. Appuntamento domenica 19 dicembre per trovare i tuoi regali più belli ed originali in Piazza dello Zodiac con abbigliamento, home decor, bijoux, illustrazioni e cartoleria, accessori, articoli per l'infanzia.

A Bussolengo c'è il Villaggio di Natale Flover

Torna, immancabile anche quest'anno, il Villaggio di Natale Flover: come rinunciare, infatti, al Villaggio di Natale più famoso ed emozionante d'Italia? Appuntamento dal 6 novembre 2021 a Bussolengo e fino al 9 gennaio 2022 con tantissime proposte e scenografie sia al coperto che all'aperto. Sarà una splendida occasione per far riscoprire a grandi e piccini la magia, l'incanto e la meraviglia del Natale, anche attraverso una nuova, strabiliante scenografia tematizzata.

Natale tra gli Olivi a Garda: tradizioni e sapori

Nel Comune di Garda c'è la manifestazione Natale Tra gli Olivi, con gli imperdibili mercatini di Natale su Lungolago Regina Adelaide, tipici del mese che precede le Festività: qui si potranno fare acquisti per sé e la famiglia, per gli amici e trovare tante curiosità da mettere sotto l’albero. Per non rimanere a pancia vuota durante gli acquisti di Natale, torna anche il Padiglione dei Sapori su Lungolago Regina Adelaide.

Il Natale a Malcesine

"Malcesine a Natale" per grandi e bambini: fino al 9 genaio nel Comune gardesano il periodo natalizio con gli Elfi, le mascotte Prezzemolo di Gardaland, Baldo e Prada Bella della Funivia Malcesine - Monte Baldo e Tunk del parco Natura Viva. Il centro storico dal fascino medievale e sullo sfondo il lago di Garda: è il suggestivo ritratto del Natale a Malcesine. In un magico clima natalizio fatto di profumi, luci, colori, musica dal vivo, potrete scoprire i prodotti di artigianato, di enogastronomia locale e avrete la possibilità di deliziarvi il palato con sfiziosi incontri golosi.

Il Natale a Peschiera del Garda

Fino al 9 gennaio 2022 a Peschiera del Garda è possibile visitare il caratteristico Villaggio di Natale con pista di pattinaggio su ghiaccio e trenino per i più piccoli, in Piazza Ferdinando di Savoia. Sempre a Peschiera, inoltre, si può ammirare l’ormai famosissimo "Presepio subacqueo del Lago".

Il Natale a Bardolino

Fino al 9 gennaio 2022 il lungolago e il centro storico di Bardolino accolgono migliaia di visitatori per far loro vivere la magica atmosfera natalizia. Per la prima volta il Natale di Bardolino si estenderà al Parco Carrara Bottagisio, che verrà dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Il Parco Carrara Bottagisio, ospiterà infatti la pista di pattinaggio sul ghiaccio coperta e la ruota panoramica, mentre la tradizionale giostra cavalli e la slitta di Babbo Natale interattiva allieteranno Piazza del Porto. Sul Lungolago, nella splendida conca di Bardolino, decine di aziende attentamente selezionate propongono i loro prodotti di alta qualità con i mercatini dell’enogastronomia tradizionale e dell’artigianato locale.

Il Natale a Lazise e l'enorme pista di pattinaggio

Lazise per il periodo natalizio, fino al 9 gennaio 2022, si veste di luci e colori: i giochi di luci sui principali monumenti, i grandi alberi, i parchi colorati. Il Mercatio con le sue caratteristiche casette bianche in piazza Vittorio Emanuele e sul lungolago Marconi, via Albarello con i creativi dell'associazione AMA, in Corte San Marco potrete vedere le creazioni di alcune cittadine di Lazise. Spazio anche allo sport con la pista di pattinaggio più grande del Lago di Garda installata al Parco Pra' del Principe.

Gardaland Magic Winter

Fino al 9 gennaio 2022 appuntamento da non perdere con il "Gardaland Magic Winter", l’evento invernale durante il quale splendidi addobbi e coinvolgenti spettacoli trasformano il parco e permettono agli ospiti di vivere le magiche atmosfere natalizie senza rinunciare al divertimento e all’adrenalina delle attrazioni. Non poteva mancare poi una pista di pattinaggio su ghiaccio circondata, anziché da montagne innevate, da un caratteristico souk arabo, suggestioni che solo in un Parco dei divertimenti si possono vivere.