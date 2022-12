Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 16 al 18 dicembre 2022

Davvero tantissimi gli eventi nel Veronese durante il fine settimana. Di seguito vediamo tutte le iniziative da non perdere dal 16 al 18 dicembre 2022.

L'EVENTO TOP

Melegatti Christmas Run Verona

Tanta dolcezza, esuberante allegria, auguri a pioggia e un pizzico di corsa o una bella camminata per tanto benessere, questa la ricetta della Melegatti Christmas Run Verona organizzata da Gaac 2007 Veronamarathon Asd per domenica 18 dicembre 2022. Come sempre partenza e arrivo saranno da Piazza Bra, nel cuore di Verona. L’appuntamento è ormai una tradizione che vede protagonisti i "babbi" impegnati in una corsa di 5 o 10 km, prima del tradizionale brindisi benaugurante per le imminenti festività natalizie.

MANIFESTAZIONI

Natale in riva all'Adige a Pescantina

Natale in riva all'Adige, dal 3 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023: "Pescantina sul ghiaccio & Christmas Village" in piazza degli Alpini: la pista di pattinaggio più grande della Valpolicella, il Christmas Village con specialità tipiche natalizie e tanti eventi per tutta la famiglia.

Il Natale a Villafranca di Verona

Fino al 6 gennaio 2023 Villafranca di Verona ospita un ricco calendario di manifestazioni natalizie: concerti, spettacoli in piazza Giovanni XXIII e lungo le vie del centro storico, rassegna di presepi e mostre a tema. La settimana che precede il Natale è dedicata alla Fiera con le bancarelle lungo la caratteristica via Pace.

Natale a Malcesine

Il centro storico dal fascino medievale e sullo sfondo il lago di Garda: è il suggestivo ritratto del "Natale a Malcesine" in programma dall'8 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023. Uno scenario affascinante in cui tutto si intreccia e si fonde in armonia. In un magico clima natalizio fatto di profumi, luci, colori, musica dal vivo, potrete scoprire i prodotti di artigianato, di enogastronomia locale e avrete la possibilità di deliziarvi il palato con sfiziosi incontri golosi.

Natale tra gli olivi a Garda

Torna a Garda l'appuntamento imperdibile con il "Natale tra gli olivi". Eventi fino all'8 gennaio 2023. Tantissimi gli appuntamenti divertenti per grandi e piccoli, gustosi eventi enogastronomici da non perdere e tutto lo spirito del Natale è pronto ad inondare le strade di Garda.

Gardaland Magic Winter

Il tradizionale e magico appuntamento invernale Gardaland Magic Winter (in programma dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023) raggiunge l’incredibile traguardo della ventesima edizione e si arricchisce di novita?. Saranno disponibili le principali attrazioni ma anche sorprendenti nevicate, magici giochi di luci, coinvolgenti spettacoli e un avvolgente profumo di biscotti e marshmallow che accompagneranno i visitatori nelle loro giornate all’insegna del divertimento e della sorprendente atmosfera natalizia.

Il Natale a Bardolino

Fino all'8 gennaio 2023 il lungolago e il centro storico di Bardolino accolgono migliaia di visitatori per far loro vivere la magica atmosfera natalizia! Un cartellone ricco di appuntamenti e di eventi. Sul Lungolago, nella splendida conca di Bardolino, decine di aziende attentamente selezionate propongono i loro prodotti di alta qualità: dall’enogastronomia tradizionale, all’artigianato locale, passando per l’originalità degli articoli natalizi home made.

Un Natale d’amore

"Un Natale d’amore" a Bussolengo: dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 un mese intero di appuntamenti per vivere insieme la bellezza del periodo più magico dell'anno, nella tipica atmosfera delle feste tra mercatini, luci, spettacoli e musica.

Villaggio di Natale Flover

Fino all'8 gennaio 2023 torna a Bussolengo il Villaggio di Natale Flover, il primo d'Italia: giunto alla sua 26esima edizione, come ogni anno si rinnova ed arricchisce di novità. Il tema di quest’anno è dedicato alle tradizioni del Natale e a tutto ciò che lo rappresenta, come l’Albero di Natale, le ghirlande, le decorazioni, il presepe, i dolci, i canti di Natale...simboli che, nelle nostre menti, rimandano immediatamente alla magia del periodo più emozionante e sorprendente dell’anno.

I mercatini di Natale a Verona

Verona si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. La Casa di Babbo Natale, la pista di ghiaccio, le casette di legno e il cielo stellato. Anche quest’anno i mercatini di Natale animeranno il centro della città fino al 26 dicembre 2022. Dal 25 novembre è aperta anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita nella vasca dell’ex Arsenale per il periodo natalizio e fruibile fino alla festa di San Valentino 2023.

Il Natale in Quinta circoscrizione a Verona

In Quinta circoscrizione si alza il sipario sulla tradizionale rassegna culturale dedicata al Natale, una serie di eventi artistici gratuiti per tutti i cittadini che durerà fino al 30 dicembre. Gli appuntamenti, realizzati su tutto il territorio circoscrizionale, si terranno nei Teatri Santa Teresa in via Molinara, David di Cadidavid, Blu in via Giuliari e nelle chiese San Giacomo e Gesù Divino Lavoratore.

MUSICA

La "Bohème" al Filarmonico

Complicità, divertimento, amori che nascono, amicizie che restano: c’è tutto questo nella "Bohème", opera eternamente giovane, e molto di più, grazie alla musica più ispirata e toccante di Puccini. Appuntamento al Teatro Filarmonico di Verona venerdì 16 dicembre e domenica 18 dicembre.

A Palazzo Barbieri il concerto di Natale dei giovani studenti musicisti

Concerto di Natale promosso dall'associazione Consiglieri emeriti del Comune per offrire un momento di festa alla città. L'appuntamento è per venerdì 16 dicembre alle ore 16 nella sala Arazzi di Palazzo Barbieri. È qui che l'orchestra da camera Pietro Torri, composta da giovani studenti del Liceo Musicale Carlo Montanari, interpreteranno alcuni dei brani da camera più noti.

Roby Ceruti live con la Pepe Nero Blues Band

Era dall’estate 2021 che Roby Ceruti non saliva su un palcoscenico. Dopo il lungo stop forzato, torna in scena venerdì sera dalle 21 alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar, ospite della Pepe Nero Blues Band. L’ultima uscita del chitarrista, cantante e autore era stata al Teatro Romano con la Roby Ceruti Band nell’agosto dell’anno scorso.

Gloria in excelsis Deo

Musiche sacre della tradizione natalizia risuonano nella chiesa di San Luca Evangelista, in Corso Porta Nuova. L’esibizione musicale è per domenica 18 dicembre con il concerto di Natale "Gloria in excelsis Deo. L’esultanza per il Natale nella musica europea tra Cinquecento e Ottocento". A suonare, i musicisti dell’associazione culturale La Tavola Armonica.

Dicembre in Musica a Campo di Brenzone

Domenica 18 dicembre il concerto finale della rassegna "Dicembre in Musica" realizzata da Teatro Ulivi nell'antico e suggestivo borgo di Campo, frazione di Brenzone sul Garda in provincia di Verona. Si conclude così l'edizione 2022 di "Dicembre in Musica" con il caratteristico concerto di Natale a cura dell'Orchestra, Coro e Solisti del "Liceo Musicale Istituto Campostrini" di Verona diretti dai Maestri Marilinda Berto e Maurizio Sacquegna.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Venerdì 16 dicembre alle Cantine de l'Arena Nathalia Sales: cantante brasiliana nativa di Rio de Janeiro, si muove nel vasto ambito della moderna MPB senza dimenticare la lunga tradizione della musica brasiliana, dal samba alla bossanova, anche se parte del suo repertorio viene spesso interpretato in lingua italiana.

Sabato 18 dicembre Marco Castelli alle Cantine de l'Arena si ripresenta alla testa del suo collaudato trio con organo Hammond, una formazione piuttosto comune nel jazz moderno, ma che appare in questo caso decisamente originale e innovativa.

TEATRO

I Marrano al Teatro Dim

I Marrano, accompagnati dal Quartetto Bellimbusti, mirano a riproporre i grandi successi del repertorio swing italiano della prima metà del 1900. Uno spettacolo in cui la musica è arricchita da passi di tip tap e da gag nello stile dell’epoca. Venerdì sera al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda.

Sogno di una notte di mezza estate

Il Grande Teatro prosegue con "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare per la regia di Andrea Chiodi che torna a Shakespeare dopo il successo della "Bisbetica domata". Lo spettacolo "Sogno di una notte di mezza estate" va in scena al Teatro Nuovo di Verona con repliche fino a sabato 17 dicembre alle ore 20.45, mentre l’ultima messa in scena, domenica18 dicembre, è in programma alle ore 16.

Get back again, Paul

Al Teatro Modus di Verona lo spettacolo "Get back again, Paul", un tributo per gli ottant'anni di Paul McCartney nelle serate di venerdì 16 e sabato 17 dicembre alle ore 21. Ritmo, melodia, armonia: dialoghi sulla bellezza con l'"alchimista" di Liverpool che ha trasformato la "popular music" in sublime arte.

The Labyrinth of Dr. Paradise

Sabato 17 dicembre appuntamento in Fucina Machiavelli con il teatro contemporaneo d’avanguardia, con il perfomer veronese Mauro Bernardi che porterà in scena il suo assolo di teatro fisico "The Labyrinth of Dr. Paradise".

Vita, morte e miracoli. Pasolini il poeta

"Vita, morte e miracoli. Pasolini il poeta" è la nuova produzione di Ersiliadanza che va in scena al Teatro Camploy sabato 17 dicembre per un omaggio al grande poeta bolognese nel centenario della sua nascita. Il nuovo lavoro della compagnia veronese, che sarà presentato in prima nazionale, racconta le visioni lucide del poeta attraverso la danza.

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi si segnala:

Avatar 2: La via dell'acqua - «Jake Sully vive con la sua nuova famiglia sul pianeta Pandora. Ma quando una vecchia, familiare minaccia torna ad affacciarsi per terminare quel che era stato iniziato un tempo, Jake dovrà nuovamente collaborare con Meytiri e l'esercito dei Na'vi per proteggere il loro incredibile pianeta». Regia: James Cameron.

«Jake Sully vive con la sua nuova famiglia sul pianeta Pandora. Ma quando una vecchia, familiare minaccia torna ad affacciarsi per terminare quel che era stato iniziato un tempo, Jake dovrà nuovamente collaborare con Meytiri e l'esercito dei Na'vi per proteggere il loro incredibile pianeta». Regia: James Cameron. Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo desiderio - «Il Gatto con gli Stivali scopre che la sua passione per l'avventura è stata pagata a caro prezzo: ben otto delle sue nove vite sono andate bruciate. Dovrà così intraprendere una nuova epica avventura alla ricerca del mitico Ultimo Desiderio, che gli permetterà di recuperare le sue nove vite». Regia: Joel Crawford, Januel Mercado.

Ragazzi e famiglie: incontriamoci al cinema

Fino al 18 dicembre 2022 si svolge allo Spazio Cultura Modus la rassegna "Ragazzi e famiglie: incontriamoci al cinema", promosso dalla Circoscrizione in collaborazione con Modus Impresa Sociale e il contributo del Consorzio Zai, presentando film che grandi e bambini potranno vedere gratuitamente.

MOSTRE

Presepi dal mondo a Verona

Da sabato 19 novembre 2022 a domenica 22 gennaio 2023, presso il Palazzo della Gran Guardia, è ospitata la 38esima edizione della Rassegna internazionale del Presepio nell’arte e nella tradizione "Presepi dal mondo a Verona". Ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della Natività, provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo.

Dinosauri in città

Ritorno al passato con il grande evento della preistoria "Dinosauri in città", dal 17 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023 a San Giovanni Lupatoto. Un emozionante appuntamento per la prima volta in Europa: preistoria e magia, con la produzione animata di giganteschi dinosauri e draghi. Un'esperienza emozionale, ludica e didattica unica, con la mostra itinerante e interattiva che ricorda la trilogia cinematografica di Jurassic Park e il film Animali fantastici.

Franzoia, Carlo Scarpa e il Museo di Castelvecchio

In sala Boggian fino al 26 marzo 2023 una nuova esposizione per presentare al pubblico una speciale selezione dei 1.600 disegni che l'architetto Ferruccio Franzoia, allievo di Carlo Scarpa, ha donato al Museo di Castelvecchio.

Bubbles and Cloud

Presso gli spazi della Galleria d’arte "Cracaus" l’esposizione "Bubbles and Clouds", personale dell’artista Sebastiano Zanetti patrocinata da “Accademia di Belle Arti di Verona” e Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Verona. In mostra fino al 29 gennaio 2023 l’intero ciclo di opere sviluppate in studio nell’ultimo anno, quindici lavori che portano la nuova visione pittorica e compositiva dell’artista

STEM Passion

Inaugura a Verona la mostra fotografica "STEM Passion" dedicata alle donne della scienza, visibile dal 4 novembre al 31 dicembre 2022. Un viaggio che racconta aspirazioni, impegno e non da ultima la passione, quella che nutre percorsi di studio e lavoro focalizzati sulle discipline STEM che coinvolgono scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

Mostra del Presepio tradizionale e artistico

Dal 2 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 si svolge la 31esima edizione della Mostra del Presepio tradizionale e artistico dell'Associazione amici del presepio presso la Sala Birolli a Verona. Le opere in esposizione sono create dai migliori maestri presepisti nazionali e veronesi dell'Associazione italiana amici del presepio, che formano un percorso didattico spirituale alla riscoperta della vita di Gesù, dall'annunciazione alla sua infanzia.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Forest loudly Falling Silent

Studio la Città rinnova l’interesse nella tematica del cambiamento climatico e presenta la mostra "Forest loudly Falling Silent": una doppia personale di Giorgia Severi (Ravenna, 1984) e Andre Woodward (Newport Beach 1977) due artisti che, con mezzi espressivi differenti, propongono opere che intendono sensibilizzare alle problematiche ambientali. Dal 26 novembre 2022 al 14 gennaio 2023, negli spazi di Studio la Città saranno esposti lavori che spaziano da frottages su carta, calchi in gesso, sculture in ceramica, terracotta, in pasta di cellulosa e fotografie.

Fuori, nella terra dell'uomo

Realizzata in collaborazione con Urbs Picta in occasione della 17esima edizione di ArtVerona, la mostra "Fuori, nella terra dell'uomo", dal 14 ottobre 2022 al 23 gennaio 2023, riunisce dopo più di dieci anni due importanti collezioni storiche, quella di Fondazione Cariverona e quella del gruppo UniCredit, presentate attraverso la lente dell'artista-curatore Pietro Ruffo.

I colori dell'anima

Si chiama "I colori dell'anima" la mostra personale di Athos Faccincani allestita nella Palazzina Storica di Piazza Catullo 1 a Peschiera del Garda dal 24 settembre al 31 dicembre.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.