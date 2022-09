Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 16 al 18 settembre 2022

Un nuovo weekend con tantissimi eventi imperdibili nel territorio veronese. Di seguito vediamo quali sono tutte le iniziative più interessanti dal 16 al 18 settembre 2022.

L'EVENTO TOP

Fiera del Riso a Isola della Scala

Torna la Fiera del Riso di Isola della Scala dal 14 settembre al 2 ottobre 2022, l’evento che celebra il riso italiano e, in particolare, l’eccellenza del Riso Nano Vialone Veronese IGP, primo in Europa ad aver ottenuto nel 1996 l’indicazione Geografica Protetta. Quest’anno, la Fiera del Riso giunge alla sua 54esima edizione, con un programma ricco di eventi per celebrare uno dei piatti italiani più apprezzati al mondo. In un’area coperta di circa 10 mila metri quadrati, migliaia di visitatori potranno assaggiare tantissime ricette e varianti diverse di risotto, cucinate da chef provenienti da tutta Italia.

MANIFESTAZIONI

Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada

Dal 15 al 18 settembre 2022 si terrà a Verona la ventesima edizione del Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, organizzato dall’Associazione Giochi Antichi in collaborazione con il Comune di Verona. Per festeggiare questo importante traguardo saranno presenti al festival le delegazioni di alcuni paesi "Ospiti d'Onore" internazionali che dal 2003 sono stati protagonisti della manifestazione, riportando in questo modo a Verona i giochi e gli sport tradizionali che più sono rimasti nella memoria della città.

Festa dell'Uva di Soave

Dal 16 al 18 settembre 2022 è in programma a Soave un weekend all'insegna del divertimento e del buon vino. Finalmente è arrivata la tanto attesa 94esima edizione della Festa dell'Uva di Soave, il Borgo più bello d'Italia!

Gardaland Oktoberfest

Grande appuntamento a Gardaland dal 17 settembre al 2 ottobre 2022 con il "Gardaland Oktoberfest", l’evento ispirato al tradizionale festival di Monaco di Baviera, diventato ormai da tempo di rilievo internazionale con festeggiamenti in ogni parte del mondo. Restando fedele alle più antiche tradizioni dell’originale Oktoberfest, celebrato con cibo delizioso, birra di Monaco e innumerevoli attrazioni, Gardaland duplica il divertimento per i suoi visitatori e, oltre alle 40 attrazioni disponibili al parco, offre anche diverse specialità enogastronomiche della tradizione bavarese, tra le più conosciute ed amate.

Mura Buskers Garden, Ludica Circo e Cucine a motore

Al Bastione delle Maddalene a Verona un fine settimana entusiasmante dove a fare compagnia alla musica ci saranno le esibizioni circensi del collettivo Ludica Circo e un sorprendente viaggio culinario con la quinta tappa di Cucine a motore. Da giovedì 15 a domenica 18 settembre il Mura Buskers Garden animerà la manifestazione nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco.

Festa dell’Uva di Castelnuovo del Garda

La Festa dell’Uva di Castelnuovo del Garda riprende la sua dimensione originaria e torna ad animare il centro del paese con buon cibo, musica e, naturalmente, ottimi vini. Da venerdì 16 a domenica 18 settembre 2022 si susseguiranno appuntamenti di enogastronomia, musica e spettacolo per un ritorno in grande stile della manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale in stratta collaborazione con la Pro loco di Castelnuovo del Garda.

Sapori in Valle

"Sapori in Valle" a Tregnago, la manifestazione si terrà dal 16 al 18 settembre in piazza Massalongo a Tregnago. Appuntamento tutte le sere dalle ore 18 a mezzanotte.

MIA Women Ride

Unite, libere, colorate e consapevoli: sono le donne di MIA Women Ride, il primo viaggio in bici solo per cicliste che dopo il successo della prima edizione torna dal 16 al 18 settembre 2022. Le donne della MIA Women Ride, di tutte le età e da tutta Italia, porteranno anche nel 2022 lungo i 192 km divisi in tre tappe da Verona a Milano un messaggio chiaro e convinto: le donne in bici ci sono, vogliono esserci e vogliono farlo insieme.

MUSICA

Mika - The magic piano

"The magic piano", la nuovissima avventura live di Mika nei teatri e nelle arene avrà una grande anteprima all'Arena di Verona, il tempio italiano della musica nel mondo. "Mika - The magic piano", prodotto e organizzato da Mika stesso con Friends & Partners, è molto più di uno show. A Verona le due tappe saranno appunto il 19 settembre 2022 all’Arena e il 18 settembre 2022 al Teatro Filarmonico.

Festival Herbst Musicaux al Giardino Giusti

Al Giardino Giusti risuona la musica classica. Fino all'1 ottobre 2022 una serie di concerti alle ore 18 di tutti i sabato del mese. Cinque appuntamenti musicali con l’obiettivo di favorire l’incontro tra musica, natura e persone attraverso il carattere universale del repertorio classico. È l’obiettivo della quinta edizione del festival Herbst Musicaux dal titolo "Musica. Tra sogno e realtà. La terza dimensione".

Festival Balconscenico

Tornano gli appuntamenti della terza edizione del Festival Balconscenico, in programma il 9, 16, 23 e 30 settembre 2022. Quattro venerdì di musica per rallegrare le serate di fine estate. Dalle ore 17 alle 19 giovani musicisti animeranno le vie del centro storico con concerti gratuiti da ascoltare con il naso all’insù.

I Musici di Santa Cecilia

Nell'ambito del Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale "Nastro Verde" Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana, dedicato alla polizia di Stato, sabato 17 settembre alle ore 18 si terrà un Concerto presso l'Auditorium del Palazzo della Gran Guardia. Il concerto per orchestra, coro e soli, vedrà l'esecuzione di brani di Giuseppe Verdi, da il Trovatore, la Traviata, i lombardi, il Rigoletto, il Nabucco, e di Giacomo Puccini da Madama Butterfly e Turandot.

VISITE GUIDATE

TEATRO

Fiorello in Arena

Dopo aver attraversato l’Italia a suon di sold out nei teatri e nei grandi spazi all’aperto con il suo spettacolo "Fiorello presenta: Fiorello", Rosario Fiorello arriva all’Arena di Verona sabato 17 settembre 2022. Una serata irripetibile che coincide anche con la gran chiusura della stagione estiva dello spettacolo e riporta Fiorello nella grandiosa Arena a distanza di ben dodici anni dalla sua ultima esibizione nell’anfiteatro veronese.

Paolo Hendel a Villa Venier

Paolo Hendel sarà protagonista sul palco di Villa Venier nella serata di venerdì 16 settembre alle ore 20.45 con il suo divertentissimo spettacolo "La giovinezza è sopravvalutata". Si tratta di una confessione autoironica sugli anni che passano, nella quale è impossibile non rispecchiarsi, ciascuno con la propria vita, la propria esperienza e la propria sensibilità, in una risata liberatoria.

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi si segnala:

Memory - «Un assassino professionista ha deciso di non terminare un lavoro che gli era stato commissionato perché non voleva rimanere coinvolto in una pericolosa organizzazione criminale. La sua decisione lo metterà in pericolo». Regia: Martin Campbell.

«Un assassino professionista ha deciso di non terminare un lavoro che gli era stato commissionato perché non voleva rimanere coinvolto in una pericolosa organizzazione criminale. La sua decisione lo metterà in pericolo». Regia: Martin Campbell. Maigret - «Una giovane ragazza viene trovata morta in una piazza parigina con indosso un abito da sera. Il commissario Maigret deve capire prima di tutto di chi si tratta: nessuno sembra averla conosciuta né ricordarla. Incontra successivamente una delinquente, che stranamente somiglia alla vittima, e in lui si risveglia il ricordo di un'altra scomparsa, più antica e più intima». Regia: Patrice Leconte.

«Una giovane ragazza viene trovata morta in una piazza parigina con indosso un abito da sera. Il commissario Maigret deve capire prima di tutto di chi si tratta: nessuno sembra averla conosciuta né ricordarla. Incontra successivamente una delinquente, che stranamente somiglia alla vittima, e in lui si risveglia il ricordo di un'altra scomparsa, più antica e più intima». Regia: Patrice Leconte. L'immensità - «Roma, anni Settanta. In un periodo di grandi cambiamenti sociali e culturali, la giovane famiglia Borghetti si è appena trasferita in uno dei tanti condomini appena costruiti in città. La scelta si rivela però agrodolce. Nonostante le splendide e ampie vedute della città dal loro appartamento all'ultimo piano, la famiglia non è più così unita come un tempo». Regia: Emanuele Crialese.

MOSTRE

Arte in corte a Valeggio su Mincio

Torna la due giorni dedicata all’arte, sabato 17 e domenica 18 settembre a Valeggio sul Mincio, con la rassegna "Arte in corte". Anche quest’anno apriranno corti e cortili di Valeggio per ospitare le opere di artisti valeggiani e non solo, che saranno dislocate nel centro storico, in un circuito che comprendera? anche il giardino di Villa Zamboni, con la mostra di Sculture di Stefano Donati, per arrivare fino al cortile del castello scaligero.

Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese

Dal 13 maggio al 2 ottobre 2022 a Verona, negli spazi monumentali del Palazzo della Gran Guardia, è visitabile la grande esposizione su Giovan Francesco Caroto (1480 circa - 1555). È la prima mostra dedicata interamente all’artista, con oltre 100 opere provenienti da alcune delle piu? prestigiose collezioni italiane e internazionali, che presenta l’evoluzione del grande pittore, seguendolo dagli esordi giovanili al riconosciuto ruolo di artista.

A Verona il festival di fotografia "Grenze"

Scatti di autori nazionali e internazionali che indagano il tema del falso e la sua manipolazione fotografica nelle sue declinazioni. Torna a Verona, dall’1 al 26 settembre 2022, il festival di fotografia diffuso "Grenze", circuito espositivo che si sviluppa tra il Bastione delle Maddalene e varie location del quartiere di Veronetta per raggiungere il Lazzaretto dove saranno esposti gli artisti emergenti.

Le Arche Scaligere a Verona: ingresso a solo 1 euro

Aperto al pubblico il recinto delle Arche Scaligere presso la chiesa di Santa Maria Antica a Verona: dall'1 giugno al 30 settembre 2022 è possibile visitare le tombe degli Scaligeri grazie alla preziosa collaborazione dei volontari di Legambiente.

Mostra fotografica "Incanto silenzi - La Natura del Veneto"

La mostra si terrà a Garda, nella bella galleria FIAF di palazzo Piccini Carlotti dal 3 al 28 settembre 2022. Si tratta di una selezione di fotografie presenti nel volume che dà il titolo all'esposizione, pubblicato nel 2021 e che parla di natura nel territorio veneto.

The World of Banksy

Fa tappa a Verona fino al 30 ottobre 2022 il viaggio di Banksy nelle stazioni d’Italia con la mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience". Prossima fermata: la stazione di Porta Nuova. "The World of Banksy – The Immersive Experience" presenta l’artista britannico sotto una nuova luce, grazie ad un allestimento di oltre cento opere dello street artist più famoso al mondo sarà infatti possibile conoscere il personaggio nella sua totalità attraverso un’esperienza immersiva.

A Verona una mostra fotografica dedicata alla storia della Libia

“L’occupazione italiana della Libia. Violenza e colonialismo 1911-1943” è l’argomento al centro della mostra fotografica, promossa dal gruppo Radici dei diritti dell’ateneo in collaborazione con l’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea, con il patrocinio dell’università di Verona, rivolta alla cittadinanza e in modo particolare agli studenti e alle studentesse dell’università e delle scuole medie di Verona e provincia. La mostra sarà allestita nel chiostro di Santa Maria delle Vittorie e rimarrà visitabile dal 16 settembre all’8 ottobre.

Ex Voto

La galleria Artericambi presenta "Ex Voto", prima mostra postuma dell’artista Delfina Marcello allestita presso gli spazi della galleria. L’inaugurazione si terrà sabato, 17 settembre 2022 alle ore 17, mentre l'esposizione resterà poi visibille fino al 20 ottobre 2022. La mostra "Ex Voto" nata da una comunione d’intenti volta a ricordare e far conoscere l’opera di Delfina Marcello verterà principalmente sulla sua produzione pittorica.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.