Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 15 al 17 ottobre 2021

Un nuovo weekend dalle tantissime iniziative sia in città a Verona che nell'intera provincia scaligera. Sono davvero numerosi gli eventi interessanti in programma, tra manifestazioni, fiere, mostre, concerti, sagre, eventi sportivi, spettacoli teatrali, escursioni, visite guidate e molto altro.

Riportiamo di seguito tutte le principali iniziative previste per il fine settimana dal 15 al 17 ottobre 2021 a Verona e in provincia.

ArtVerona 2021

Una grande esposizione artistica con 143 gallerie partecipanti ed un ricco palinsesto di eventi collaterali realizzati in musei e palazzi prestigiosi della città. È così che ArtVerona, la fiera dedicata all’arte moderna e contemporanea, torna, dal 15 al 17 ottobre, ad animare in presenza gli spazi di Veronafiere e della città. ArtVerona presente inoltra Art & the City, un programma di iniziative culturali dedicate nello specifico al collezionismo, alla performance e alla videoarte. Qui potete trovare tutte le iniziative alla Galleria d'Arte Moderna di Verona ed al Museo di Castelvecchio.

Vinitaly Special Edition

È tutta dedicata al mercato la special edition di Vinitaly in programma dal 17 al 19 ottobre a Veronafiere. Una manifestazione dalla connotazione esclusivamente business, con contenuti ed eventi per operatori professionali italiani ed esteri attivi nella produzione, vendita, distribuzione e comunicazione del vino. Tra le novità, l’area dimostrativa e di laboratorio della mixology e il Vinitaly buyers club, con servizi innovativi e agevolazioni per i membri della community.

Giornate FAI d'autunno a Verona e in Veneto

I Giovani del FAI, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture, propongono per sabato 16 e domenica 17 ottobre la decima edizione delle Giornate d’Autunno con visite in 600 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 300 città d’Italia. Qui potete scoprire tutte le aperture speciali in programma a Verona e nella relativa provincia, nonché gli altri luoghi che sarà possibile visitare in tutto il resto della Regione Veneto.

Giovanni Sollima in concerto al Teatro Filarmonico

Già primo violoncello d’eccezione con Riccardo Muti per il 700° di Dante, ora Giovanni Sollima debutta come protagonista assoluto nella stagione sinfonica di Fondazione Arena. Il concerto varca i confini tra i generi ed è eclettico come i molti talenti del maestro palermitano, che sul palcoscenico del Teatro Filarmonico sale nella triplice veste di direttore, solista e autore dei brani in programma, accanto ai capolavori di Haydn e Beethoven. L’appuntamento imperdibile per conoscere un geniale interprete del nostro tempo è venerdì 15 ottobre, in replica sabato 16 ottobre.

Concerti dal vivo alle Cantine de l'Arena

Torna la musica live alle Cantine de l'Arena: il venerdì si mantiene la Rassegna “World Music”, dove si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz). Il sabato si riconferma la rassegna“Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale jazz-lounge, creato da un trio jazz acustico. La domenica per la Rassegna “My Jazz Club”, il palco ospiterà concerti jazz con grandi musicisti nazionali ed internazionali, con repertori che spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni della musica afro-americana. Qui il programma degli appunntamenti di ottobre.

Inaugura Pescaria a Verona

È prevista il 14 ottobre 2021, a partire dalle ore 19.30, l'apertura di Pescaria a Verona in Corso Porta Nuova, 11. C’è solo l’imbarazzo della scelta leggendo il menu di Pescaria: dal Mare Crudo (ostriche pugliesi, cozze pelose, tagliatelle di seppia, noci, gamberi e tanto altro) alle Tartare (salmone, tonno e gamberi), passando per le Insalate, il Pesce Cotto, le Fritture (Fish & Chips, paranza, alici, polpette di crostacei, frittura mista) e naturalmente i Panini di pesce.

A Verona le eccellenze enogastronomiche incontrano le pizze gourmet

Pizza e vino. Per alcuni forse un incontro ancora un po’ audace, per altri rappresentazione di un felicissimo connubio di sapori. Cosa succede quando uniamo prodotti che sono massima espressione del loro territorio di origine, in particolare quando vengono abbinate grandi eccellenze dell’enogastronomiche nazionale? Da venerdì 15 a lunedì 18 ottobre 2021, in occasione di Vinitaly Special Edition, le DOC delle Venezie e Friuli Venezia Giulia, assieme alle DOP Montasio e Prosciutto di San Daniele, in collaborazione con PromoTurismo FVG, saranno protagoniste di un menù limited edition a cura della pizzeria gourmet Forkette di Verona.

Aria di novità al Centro Commerciale Adigeo

Dall’8 al 24 ottobre i negozi di Adigeo presenteranno le novità autunno-inverno dei migliori marchi in una grande esposizione nella piazza principale del Centro Commerciale. Un’occasione unica per tutti gli amanti della moda, che potranno scoprire in anteprima le nuove tendenze dell’autunno-inverno 2021-2022.

Antiquariato ed artigianato sul lago di Garda

Sul lungolago di Bardolino, si rinnova domenica 17 ottobre 2021 la mostra mercato dell'artigianato, antiquariato ed hobbistica. Un'occasione per visitare il paese in un'atmosfera di mestieri vecchi e nuovi, con artigiani intenti nel loro lavoro di realizzazione di oggetti d'arte e della quotidianità.

Il Festival dell'handmade - I nuovi creativi a Cerea

Il 16 e 17 ottobre torna il Festival dell'handmade in una nuova location: l'Area Exp a Cerea! Una selezione di creativi da tutta Italia con le loro proposte artigianali originali e di qualità: abbigliamento, accessori, home decor, illustrazioni, cartoleria, bijoux e molte altre idee.

Valpolicella Street Food

Dolomiti Eventi, in collaborazione con la ProLoco di San Pietro in Cariano, presenta "Valpolicella Street Food". Dal 15 al 17 ottobre 2021 la carovana delle cucine su quattro ruote è in arrivo a San Pietro in Cariano, con i sapori e le prelibatezze dei migliori food truck in circolazione. Il cibo di strada sarà assoluto protagonista del weekend, accompagnato da musica e intrattenimento con artisti di strada.

Sagra dei Marroni di San Rocco

Vendita e degustazione di marroni cotti e crudi, escursioni, musica e folclore per valorizzare i prodotti e il territorio della Lessinia. Torna il 24 ottobre 2021 la Sagra dei Marroni di San Rocco di Piegara con la doppia anticipazione domenica 10 ottobre e domenica 17 ottobre per l'evento "Aspettando la Sagra dei Marroni di San Rocco".

Gardaland Magic Halloween

Ad ottobre c'è il Gardaland Magic Halloween: tutti i venerdì, sabato e domenica del mese e nel lungo weekend dal 29 ottobre all'1 novembre il Parco dei divertimenti si trasformerà grazie alle tante decorazioni a tema, agli spettacoli appositamente realizzati e alla presenza di zombie, streghe e vampiri pronti a sorprendere i visitatori nei viali di Gardaland tra un’attrazione e l’altra.

Visite guidate a Verona

Rivalsalieri. La verità è nella musica

Terzo appuntamento per Il Teatro nei Quartieri, l’iniziativa dell’Assessorato al Decentramento del Comune di Verona per portare il teatro in mezzo alla gente, venerdì 15 ottobre al Teatro Camploy, ad ingresso gratuito, con "Rivalsalieri. La verità è nella musica", scritto ed interpretato da Andrea Castelletti.

La 10 di Bardolino

Domenica 17 ottobre 2021 prenderà il via "La 10 di Bardolino", evento podistico internazionale ed approvato Fidal, competitivo e non, che si correrà all’interno del borgo gardesano e tra i vigneti del Bardolino Doc. Caratterizzata da un percorso di 10km ondulato e completamente asfaltato, "La 10 di Bardolino" è uno degli appuntamenti podistici di spicco del calendario autunnale gardesano, rappresentando anche un eccellente test in vista delle mezze e delle maratone invernali.

Al Parco Ottocento una giornata a "quattro zampe"

Una giornata insieme agli amici a quattro zampe. Un’iniziativa per rafforzare il rapporto tra uomo ed animali e instaurare quel rapporto di simbiosi che va oltre l'affettività e che nella gestione quotidiana, fa la differenza. Ne è convinto sostenitore il gruppo Cinofilo "Edu CAN do", che organizza una giornata dedicata alla conoscenza e all’interazione con i cani, di qualsiasi razza meticci compresi. L'appuntamento è per sabato 16 ottobre, dalle 10 alle 17, a Verona presso il parco Ottocento a Boscomantico.

Benvenuti nuovi nati

Sono circa 1.800 i nuovi nati a Verona nel 2020 pronti per essere accolti come cittadini in veste ufficiale dalle Istituzioni. Domenica 17 ottobre, dalle 10 alle 13 al Bastione di San Bernardino, prenderà vita un evento di condivisione dedicato ai genitori dei nuovi nati nel 2020, ai neogenitori e a tutte le famiglie interessate alla crescita e all’educazione dei propri figli.