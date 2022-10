Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 14 al 16 ottobre 2022

Nuovo weekend con numerosi appuntamenti interessanti nel territorio veronese. Di seguito vediamo quali sono tutte le iniziative da non perdere dal 14 al 16 ottobre 2022.

L'EVENTO TOP

Hostaria Verona

L’ottava edizione del Festival Hostaria è in programma dal 14 al 16 ottobre 2022 tra le vie e le piazze del centro storico di Verona. Tante le novità, con oltre 350 referenze vinicole, 5 consorzi, un nuovo progetto di inclusione sociale per i bambini con disabilità e un programma culturale di incontri e dibattiti. Oltre alle 350 referenze vinicole, Il festival dedica un’area alla foresteria, dove poter degustare vini pugliesi, siciliani, toscani e altri provenienti da fuori regione.

MANIFESTAZIONI

Fiera del gusto Pro Loco dell'Est Veronese

È in arrivo la sesta Fiera del gusto Pro Loco dell'Est Veronese il 15 e 16 ottobre 2022. Nella splendida cornice di Soave, già eletta Borgo dei Borghi, lungo le mura medievali, è pronta la struttura coperta che ospita gli stand delle Pro Loco dell’Est Veronese. Sarà possibile assaggiare le tipicità del nostro territorio, con tante ricette della tradizione e piatti con ingredienti genuini e prodotti stagionali.

Mercato della Terra Slow Food di San Floriano in Valpolicella

Domenica 16 ottobre in via della Pieve a San Floriano, nel cuore della Valpolicella, verra? inaugurato il Mercato della Terra Slow Food di San Floriano in Valpolicella. I Mercati della Terra fanno parte di un progetto dell’associazione internazionale Slow Food per promuovere la cultura del cibo buono, pulito e giusto e la tutela della biodiversita?.

Castagnata e vin brulè

La "Castagnata e vin brulè" si terrà in piazza a Giazza domenica 16 ottobre. Il pomeriggio sarà accompagnato dalla musica folkloristica e popolare di "El Paiar di Bovolone".

Gardaland Magic Halloween

Torna Gardaland Magic Halloween con i fantastici "Venerdì da paura", l’evento piu? spaventosamente divertente della stagione che quest’anno raggiunge la ventesima edizione e per l’occasione prolunga ulteriormente la sua durata. Gli appuntamenti continueranno anche tutti i sabati e domeniche del mese, quindi nel lungo weekend di Halloween, dal 29 ottobre all'1 novembre, e poi per l’ultimo weekend dell’evento il 5 e il 6 novembre.

Merc’ANT in Rosa

Anche quest’anno il mese di ottobre si tinge di rosa e a Villafranca di Verona, lo fa in compagnia di Fondazione ANT. Arriva, sabato 15 e domenica 16 ottobre, il "Merc’ANT in Rosa" organizzato dalle volontarie villafranchesi di Fondazione ANT per promuovere e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione oncologica femminile.

Fiera della Polenta

La Fiera della Polenta di Vigasio si svolge dal 6 al 23 ottobre 2022 come sempre all'insegna della qualità e della tradizione. La manifestazione si terrà presso gli impianti sportivi di via Alzeri.

ArtVerona

Giunta alla sua 17esima edizione, ArtVerona rafforza il dialogo tra gli operatori nazionali e apre a ospiti internazionali, per valorizzare e sostenere il sistema dell’arte italiano e offrire a collezionisti e visitatori un’esperienza coinvolgente, dedicata a più generazioni e pubblici, intraprendendo la strada dell’innovazione, della sostenibilità e dell’accessibilità. Appuntamento a Veronafiere dal 14 al 16 ottobre 2022.

Borsa scambio giocattoli d’epoca e automodelli

L’evento si terrà in fiera domenica 16 ottobre, ingresso gratuito dalle ore 10 alle 16. La "Borsa scambio giocattoli d’epoca e automodelli" è un’occasione per un tuffo nell’infanzia con 200 collezionisti provenienti da tutta Italia.

Nogara Oktobeerfest

Semplicemente il più pazzo Oktoberfest della provincia di Verona. Cucina bavarese, fiumi di birra in boccale e concerti imperdibili dal 13 al 16 ottobre e dal 20 al 22 ottobre 2022.

MUSICA

Fine di Mondo Festival

Il 14, 15 e 16 ottobre 2022 a Verona si terra? il "Fine di Mondo Festival": tre giorni di musica, intrattenimento, condivisione, divertimento, buon cibo e ottima birra. A ospitare il festival, un ampio spazio verde situato in via Ca? di Cozzi 53/B, a ridosso della citta?, nei pressi di un suggestivo vigneto. Gli spettacoli musicali si svolgeranno su due palchi distinti: un main stage dedicato ai concerti live e un club stage dedicato ai dj set.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Venerdì 14 ottobre: Marina Santelli e? pura energia soul. Profondamente legata alle radici del blues, animera? uno show il cui cuore palpitante sara? costituito dai classici di Aretha Franklin, Nina Simone, Ray Charles, Etta James, Carole King, Janis Joplin.

Domenica 16 ottobre: Vanessa Tagliabue Yorke, vocalist, compositrice e arrangiatrice, tra le piu? originali figure dell'attuale scena jazz italiana, si presenta in questo progetto con uno dei piu? importanti e raffinati pianisti italiani, Paolo Birro.

Country western & rock’n’roll

Agbd onlus, Associazione genitori bambini down, che opera con successo a Verona dal 1984 per supportare i ragazzi colpiti dalla sindrome di Down ed i loro genitori, è la beneficiaria dell’evento "Country western & rock’n’roll" di venerdí 14 ottobre 2022 alle ore 21 al Teatro Camploy, patrocinato dal Comune.

TEATRO

Frida, una bomba avvolta in nastri di seta

Al Teatro Modus di piazza Orti di Spagna "Frida, una bomba avvolta in nastri di seta" di e con scena Laura Murari per la regia di Andrea Castelletti per Modus Produzioni / Orti Erranti Teatro. Repliche venerdì 14 e sabato 15 ore 21 e domenica 16 ottobre 2022 ore 18 e mercoledì 19 ore 21.

Io vergine, tu pesci?

Debutta per la prima volta a Verona, al Teatro Camploy domenica 16 ottobre ore 18.30, lo spettacolo "Io vergine, tu pesci?" di Giuseppe Sorgi che fonde l'astrologia col teatro comico di qualità. Parlare d’amore senza buonismi, coniugando l’astrologia col teatro e col sorriso.

Circo Italiano Fratelli Grioni

Fino al 23 ottobre 2022 in piazzale Vittorio Veneto a Bussolengo, il nuovo spettacolo dal vivo del Circo Italiano Fratelli Grioni con gli "Artisti della Televisione". In un ambiente gradevole o famigliare vi aspetta il Circo Italiano Grioni, con tanta musica e attrazioni circensi mozzafiato di unica tradizione italiana.

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi si segnala:

Le Buone Stelle - Broker - «Una vicenda che ruota intorno alle cosiddette "baby boxes": i luoghi dove i genitori coreani abbandonano i bambini che hanno messo al mondo ma che non possono o non vogliono tenere con sé, in modo che possano essere adottati e cresciuti da qualcun altro». Regia: Hirokazu Kore-Eda.

Amanda - «Amanda rientra nella sua città natale, Torino, dopo aver vissuto a Parigi, ma non si trova per nulla a proprio agio nell'ambiente a cui in teoria appartiene, costruito sulla base della cerchia di amici dei genitori, ricchi borghesi proprietari di una catena di farmacie». Regia: Carolina Cavalli.

«Amanda rientra nella sua città natale, Torino, dopo aver vissuto a Parigi, ma non si trova per nulla a proprio agio nell'ambiente a cui in teoria appartiene, costruito sulla base della cerchia di amici dei genitori, ricchi borghesi proprietari di una catena di farmacie». Regia: Carolina Cavalli. Halloween ends - «Quattro anni dopo gli eventi narrati in Halloween Kills, Laurie vive con la sua nipote Allyson e sta finendo di scrivere le sue memorie. Di Michael Myers non si sono più avute notizie e Laurie, dopo aver consentito per decenni allo spettro di Michael di entrare nella sua vita, è determinata a lasciarsi tutto alle spalle una buona volta e di ricominciare a vivere». Regia: David Gordon Green.

?MOSTRE

ArtVerona 2022: tutte le proposte dei musei civici

Un percorso artistico aperto a tutta la città, che pone al centro l’arte, il territorio, la natura e il cambiamento. I Musei civici, a partire dal 14 ottobre, sono fra i protagonisti della XVII edizione di ArtVerona.

Pagine Fossili

Il Museo di Storia Naturale ospita a partire dal 14 ottobre e fino al 10 novembre 2022 una mostra personale dedicata ad un ciclo di sculture realizzate dall’artista Pia Gazzola, in un percorso espositivo che si svolge in stretto dialogo con l’importante collezione dei fossili di Bolca. La mostra, dal titolo "Pagine Fossili", e? inserita all’interno del programma di eventi culturali organizzati dalla direzione dei Musei Civici che si svolgeranno in concomitanza con la 17esima edizione di ArtVerona.

The World of Banksy

Fa tappa a Verona fino al 30 ottobre 2022 il viaggio di Banksy nelle stazioni d’Italia con la mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience". Prossima fermata: la stazione di Porta Nuova. "The World of Banksy – The Immersive Experience" presenta l’artista britannico sotto una nuova luce, grazie ad un allestimento di oltre cento opere dello street artist più famoso al mondo sarà infatti possibile conoscere il personaggio nella sua totalità attraverso un’esperienza immersiva.

Fuori, nella terra dell'uomo

Realizzata in collaborazione con Urbs Picta in occasione della 17esima edizione di ArtVerona, la mostra "Fuori, nella terra dell'uomo", dal 14 ottobre 2022 al 23 gennaio 2023, riunisce dopo più di dieci anni due importanti collezioni storiche, quella di Fondazione Cariverona e quella del gruppo UniCredit, presentate attraverso la lente dell'artista-curatore Pietro Ruffo.

Nel Frattempo#3 – Meanwhile

Tele impossibili da tradurre in parole. Strutture di carta che si adattano ai luoghi che le accolgono. Colori berberi di tessuti e tappeti tra affreschi settecenteschi. Ottobre è il mese dell'arte contemporanea a Valeggio sul Mincio, dove ritorna "Nel Frattempo#3 – Meanwhile". L'esposizione è ideata dall'artista di fama internazionale Lucio Pozzi. Inaugurata il 6 ottobre, la mostra si potrà visitare nei fine settimana fino al 23 ottobre e si innesta come evento collaterale ad Artverona.

Artisti Filippinati

Dal 16 al 25 ottobre si svolgerà in Sala Birolli, in via Macello, la 20esima edizione della mostra "Artisti Filippinati". In mostra le opere di 13 artisti del quartiere, professionisti e amatori che sono nati, hanno vissuto o lavorato ai Filippini. La mostra si potrà visitare gratuitamente tutti i giorni.

Una mostra dedicata al maestro dei francobolli Gaetano Rizzo

Attraverso una serie di reperti che usava per insegnare, Gastone Rizzo, il maestro dei francobolli, torna nella sua terra veronese. Nato 100 anni fa a Marega, frazione di Bevilacqua e ricordato lo scorso maggio con un francobollo emesso dal ministero dello Sviluppo economico su disegno di Marco Ventura, Gastone Rizzo è protagonista della mostra allestita dal 6 al 19 ottobre 2022 allo Spazio Filatelica di Verona, in via Teatro Filarmonico 11.

I colori dell'anima

Si chiama "I colori dell'anima" la mostra personale di Athos Faccincani allestita nella Palazzina Storica di Piazza Catullo 1 a Peschiera del Garda dal 24 settembre al 31 dicembre.

Ex Voto

La galleria Artericambi presenta "Ex Voto", prima mostra postuma dell’artista Delfina Marcello allestita presso gli spazi della galleria. L'esposizione resterà visibille fino al 20 ottobre 2022. La mostra "Ex Voto" nata da una comunione d’intenti volta a ricordare e far conoscere l’opera di Delfina Marcello verterà principalmente sulla sua produzione pittorica.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.