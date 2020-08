Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 14 al 16 agosto 2020

Tanti nuovi appuntamenti per questo weekend di Ferragosto: la bellezza del centro storico di Verona non va in vacanza, anzi, si prepara ad accogliere i cittadini veronesi e i turisti che passeranno la festa in città, attraverso una serie di fantastici tour in programma da venerdì fino a domenica e promossi in collaborazione con le guide turistiche autorizzate, per far conoscere la città e il suo centro attraverso nuove prospettive.

Sempre in città è da segnalare la bella iniziativa che coinvolgerà numerosi ristoranti locali, anche in provincia, denominata "Ferragosto veronese": un'antica tradizione culinaria dell'area padana, proprio il 15 agosto, vedeva infatti portare in tavola gli insaccati di muso di maiale con intenti propiziatori in vista dell’imminente stagione di raccolto e, quest'anno, il cotechino con la pearà torneranno a farla da padrone, accompagnati dallo spumante Chiaretto, sabato 15 e domenica 16 agosto, all’interno di una trentina di ristoranti ed osterie.

Altro appuntamento da non perdere è quello che si terrà proprio nella giornata di sabato "Ferragosto al Parco Ottocento", così come per gli amanti della passeggiate è da segnalare l’escursione guidata verso il Vajo Borago in programma sempre il 15 agosto. Per questo weekend ferragostano è poi possibile prendere parte anche alle escursioni promosse da Visit Lessinia, oppure alla passeggiata culturale in programma a Custoza per riscoprire i luoghi delle storiche battaglie e gustarsi anche delle ottime pesche.

Sempre in provincia si segnala nella giornata di venerdì a Castelnuovo del Garda la bella iniziativa "Sapori al Centro" che vedrà in allestimento una lunga tavolata con "i bigoli della torre", mentre nel Comune di Bussolengo prosegue la manifestazione "Estate in Piazza". Da non perdere, infine, anche l'attesa possibilità di fare visita a Gardaland Sea Life Aquarium che dal 13 agosto riapre infatti ufficialmente le proprie porte a tutti i visitatori per una giornata di rinfrescante relax.

TEATRO

Per la rassegna Teatro nei Cortili, si segnala dal 14 al 17 agosto lo spettacolo "Non sparate sul postino" che va in scena presso la Corte Ovest dell'ex Arsenale militare di Verona.

MOSTRE

A Verona è possibile accedere e visitare le Arche Scaligere, con il biglietto d'ingresso al costo di solo 1 euro, mentre sono poi sempre visitabili il Museo di Castelvecchio, quello di Storia Naturale, l’Archeologico al Teatro Romano, il Museo degli Affreschi Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta, oltre al Cortile e alla Casa di Giulietta e, infine, la Torre dei Lamberti.

Alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti è possibile ammirare l'esposizione "La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate", con in programma nuovi appuntamenti nell'ambito delle speciali visite guidate gratuite fino al 30 agosto.

In provincia si ricorda che a Peschiera del Garda è visitabile, nelle sale espositive della Palazzina Storica, la mostra d’arte "MONDOPOP", organizzata dal Comune in collaborazione con Mv Eventi. Oltre a ciò è in programma sabato 15 agosto la riapertura del Museo della Pesca e delle Tradizioni locali, nella prestigiosa Sala Radetzky presso la Caserma d’Artiglieria di Porta Verona. A Dolcè presso Villa del Bene è infine possibile visitare la domenica la mostra "Il circo nelle copertine illustrate del Novecento".

MUSICA

Torna a in Arena il fantastico Festival d'estate 2020: venerdì 14 agosto al grande organico dell’Orchestra dell’Arena si aggiunge il numeroso Coro preparato da Vito Lombardi, in un programma originale interamente dedicato alla musica di Gioachino Rossini, che mescola sorrisi, scherzi e spettacolo colossal.

Prosegue poi sempre a Verona anche questo weekend la rassegna "100 Note in Rosa" che prevede una lunga serie di concerti-aperitivo con il Chiaretto di Bardolino nei ristoranti e nei bar cittadini, in abbinamento con il formaggio Monte Veronese e l’olio extravergine di oliva Garda Dop dei Frantoi Redoro: domenica 16 agosto al Ristorante Rubiani si terrà il live di Diletta Marzano, mentre il ristorante A.M.E.N Panoramic Bar & Food ospita Søsken; sabato 15 agosto al Ristorante Arche ci sarà Cupo "onemanband" in concerto, mentre venerdì 14 agosto al Ristorante V76 Caffè sarà presente "Il Tomboletto" di Leonardo Maria Frattini e al Ristorante Hotel Fontana si esibirà Anna Bassy Duo.

In provincia, appuntamento con il sound targato Verona Beat che approderà sulle sponde del lago di Garda il giorno di Ferragosto: la Rugantino Band, sabato sera, riporterà infatti il suo fantastico spettacolo a Lazise.

CINEMA

L'arena estiva del cinema Fiume a Verona propone per venerdì e sabato sera la proiezione del film Si muore solo da vivi, del regista veronese Alberto Rizzi, mentre per domenica è in cartellone Volevo nascondermi di Giorgio Diritti con protagonista Elio Germano. Per il ciclo "Da Operaforte a Operacorte", sempre in città a Verona presso Corte Molon, si terrà domenica 16 agosto alle ore 21 la proiezione del film Jojo Rabbit, firmato dal regista neozelandese Taika Waititi.