Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 13 al 15 novembre 2020

Nuovo fine settimana dalle forti raccomandazioni ed ulteriori divieti a Verona come in tutto il Veneto. Primo consiglio: essere responsabili, perché tra Dpcm, ordinanze regionali e interventi straordinari dei sindaci, nulla può avere maggiore efficacia che un po' di senso civico da parte di tutti noi. Ve la facciamo breve: la situazione nel Veronese viaggia verso tonalità cupe, altro che arancione e rosso. Il problema non sono solo le restrizioni in vista, ma il fatto che negli ospedali già oggi si fatichi più del dovuto e le prospettive future non siano affatto buone.

Oggi non si può dire, tuttavia, chiaro e schietto: «Restate a casa». Oggi rispetto al lockdown di sei mesi fa, si cerca ad ogni livello istituzionale di preservare la salute e l'economia. Fino a quando sarà possibile però cercare di farlo? Difficile dirlo, ma una considerazione è certa: tutti noi contribuiamo, singolarmente con il nostro comportamento, a dilatare o viceversa ad accorciare questo tempo in cui, diciamolo chiaro e tondo, si sta cercando per quanto possibile di salvare capra e cavoli.

Primo consiglio del weekend, dunque: leggere le misure disposte dalla nuova ordinanza regionale del presidente Luca Zaia. In secondo luogo, ribadiamolo: essere responsabili, perché senza questo tutte le norme del mondo possono davvero poco, dunque anzitutto si cerchi di evitare le folle. In terzo luogo vi proponiamo anche per questo weekend una serie di appuntamenti, alcuni online ed altri in presenza, con l'accortezza di invitarvi anzitutto a considerare se siete o meno legittimati in base alla vostra collocazione geografica a spostarvi (qui trovate anche la normativa nazionale vigente).

Palazzo Maffei Casa Museo a Verona propone "La scienza nascosta nell'arte"

Stimolare alla riflessione inedita che l'opera d'arte può offrire, aprire a nuovi orizzonti mostrando le connessioni tra i saperi e le passioni. Il nuovo progetto on line di Palazzo Maffei - Casa Museo, a Verona, getta un ponte tra scienza e arte, svelando e mettendo in luce connessioni, rimandi e contesti culturali che mostrano un dialogo spesso sottovalutato tra il sapere scientifico e la creazione artistica. A partire dal prossimo venerdì 13 novembre 2020 il programma di trasmissioni on line "La scienza nascosta nell'arte" terrà connessi il pubblico e il nuovo Museo di Piazza delle Erbe, con la sua collezione d'arte antica e moderna, in un'esplorazione inedita e pieno di fascino.

"Veneto, spettacoli di mistero": la rassegna non si ferma

La necessità aguzza l’ingegno, recita uno dei più noti proverbi italiani, e di grande ingegno stanno dando prova le Pro Loco del Veneto impegnate nella rassegna "Veneto, Spettacoli di Mistero". Se, infatti, i recenti Dpcm hanno imposto la cancellazione degli spettacoli con la presenza di pubblico, così come le degustazioni di prodotti tipici, i volontari veneti non si sono persi d’animo e hanno, in tempi record, ricalibrato le proposte in programma. E così, quando possibile, gli eventi si trasformano in dirette streaming, tour virtuali e mini- web serie a puntate, a cui si affiancano alcune visite guidate in presenza, sempre realizzate seguendo rigidamente il protocollo di sicurezza previsto dal Governo.

Festival del Cinema Africano a Verona

Il Festival di Cinema Africano va in onda con l’edizione 39 e mezzo. E aspetta il 2021 per festeggiare i suoi quarant’anni. Ma non per questo si ferma. Anzi, in ottemperanza ai decreti ministeriali, per la prima volta, va in scena sul web. Per un’edizione tutta online e gratuita.

Il Teatro Nuovo "si mostra": esposizione d'arte resiliente

Data la chiusura dei teatri al pubblico con il Dpcm di fine ottobre, il Teatro Stabile del Veneto ed il Teatro Stabile di Verona avevano deciso di aprire i loro spazi all’arte, con il progetto "Il teatro si mostra". Ora, con l’ultimo decreto e la chiusura anche di mostre e musei, il Teatro Stabile di Verona e l’Accademia di Belle Arti di Verona, colgono questa nuova sfida e decidono di non annullare la mostra, ma di ripensarla, rivolgendola all’esterno, rendendola quindi fruibile dall’aperto, semplicemente osservando la facciata esterna del teatro. Le bacheche del Teatro Nuovo che di solito ospitano i manifesti degli spettacoli, ospiteranno invece le opere. Una sequenza di reazioni all’emergenza sanitaria, un continuo adattarsi e rispondere ai divieti in nome della creatività e della resilienza.

Balneoterapia ad Aquardens

A seguito dell'ultimo Dpcm, Aquardens ha sospeso le sue ordinarie attività, ma «continua ad erogare servizi di prevenzione e cura alla persona tenendo aperte le vasche ad uso balneoterapico». A partire dal 6 novembre 2020 è possibile usufruire solo di biglietti:

ACQUA PER LA VITA: Tampone + balneoterapia

ACQUA PER LA VITA: balneoterapia

"Dante in Lessinia": Alessandro Anderloni interpreta il primo canto del Purgatorio

Continua online la rassegna "Dante 700 in Lessinia" con Alessandro Anderloni a interpretare Dante sulle tracce della Divina Commedia nelle leggende popolari della Lessinia. In diretta streaming sulla pagina Facebook Dante Settecento. Nelle stalle dei filò, dove non di rado si trovava una copia della Divina Commedia di cui qualche anziano sapeva recitare interi brani a memoria, si immaginava che dopo la visita al Cóvolo, Dante fosse salito sul Purga e avesse immaginato qui il suo cammino verso la cima del Purgatorio che inizia con il I canto della seconda cantica.

Il concerto: musiche di Schubert, Brahms e Schumann dal Teatro Filarmonico

Aperto da Rosamunde, una delle pagine più solenni di Schubert, il programma del prossimo fine settimana include due vette dell’Ottocento tedesco con i suoi massimi rappresentanti impegnati a raccogliere il testimone beethoveniano: di Brahms è proposto l’intimo Doppio Concerto per violino e violoncello con le prime parti dell’Orchestra areniana Günther Sanin e Sara Airoldi; segue la Sinfonia n. 1 di Schumann, vivace pagina sospesa fra tradizione e innovazione, ispirata alla Primavera. Sul podio debutta il giovanissimo, ma già affermato, Nikolas Nägele. Il concerto, realizzato in collaborazione con Anfols Teatri nell’iniziativa #apertinonostantetutto, sarà trasmesso in streaming venerdì 13 novembre alle 20 sulla webtv di Fondazione Arena e sui canali Facebook e Youtube e, come i precedenti, resterà online per la visualizzazione.

"Visti da vicino, visti sul web": sono i musei civici di Verona“

I musei civici di Verona, già durante il primo lockdown, si sono inseriti nelle campagne di sensibilizzazione #iorestoacasa, promossa anche dal Mibact, e #museichiusimuseiaperti, lanciata dal Museo Tattile Varese, rispondendo con il #MuseoAgile all’emergenza Covid-19. Così, grazie all’impegno del Direttore dei Musei Civici di Verona e dei Conservatori delle collezioni, sono state realizzate mini pillole video per i canali social, che potete trovare anche sui siti internet ufficiali.

Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

Eventi e iniziative online: torna la "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne". Il ricco programma di eventi è stato modificato per rispettare le normative anti-Covid e verrà trasmesso unicamente sul web a partire dal 13 novembre.