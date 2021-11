Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 12 al 14 novembre 2021

Ancora un fine settimana ricco di iniziative interessanti a Verona e in provincia. Torna per il suo secondo round Fieracavalli, ma questo è senz'altro per prima cosa il weekend in cui si accende l'atmosfera di Natale in città con l'avvio dei tradizionali mercatini in centro storico e nei quartieri. Tanti gli appuntamenti anche per quel che riguarda passeggiate, visite ai musei cittadini, feste, manifestazioni, concerti, cinema e spettacoli teatrali.

Riportiamo di seguito tutte le principali iniziative previste per il fine settimana dal 12 al 14 novembre 2021 a Verona e in provincia.

I Mercatini di Natale a Verona

Verona, città patrimonio dell'Unesco e da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni, si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. L'ingresso della città sarà illuminato da centinaia di luci, proseguendo per tutte le vie del centro storico, ed arrivando nella splendida piazza Bra, con lo sfondo dell'Arena romana e l'imponente stella di Natale che poggia sulla piazza. Dal 12 novembre al 26 dicembre 2021, piazza dei Signori ospita per il dodicesimo anno consecutivo, le caratteristiche casette in legno dei Mercatini di Natale a Verona in collaborazione con il "Christkindlmarkt" di Norimberga; oltre 100 espositori propongono prodotti tipici tradizionali artigianali quali addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee regalo nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi. Apprezzatissima novità di quest’anno sarà la grande pista di ghiaccio che, per la prima volta, verrà allestita nella vasca davanti all’ex Arsenale.

Mostra-mercato dell'elettronica a Cerea

Sabato 13 e domenica 14 novembre 2021 torna all’Area Exp di Cerea "Elettro-bit: la mostra mercato dell’elettronica" di primaria importanza del Veneto e nord Italia con ben dodicimila metri quadri e oltre 200 operatori del settore provenienti da tutta la penisola. In aggiunta è presente il mercatino dell’usato con prodotti vintage e ricambi introvabili: hifi stereo, computer e notebook usati, fotocamere digitali e reflex.

A Verona mercatini natalizi a suon di Hard Rock Cafe

Finalmente in città tornano i mercatini di Natale e arriva, con loro, un assaggio della prossima apertura dell’Hard Rock Cafe a Verona. Il famoso brand internazionale, creato nel 1971 da Isaac Tigrett e Peter Morton, è quasi pronto per inaugurare la sua nuova sede in piazza Bra 22, dopo Roma, Firenze e Venezia. Nel frattempo i veronesi potranno trovare prodotti e oggetti esclusivi, brandizzati Hard Rock Cafe Verona, nel Cortile del Tribunale appena rinnovato, a fianco di piazza Dante: ai banchetti natalizi, dal 12 novembre 2021, ci sarà un corner dedicato al merchandising realizzato per l'occasione.

A Bussolengo c'è il Villaggio di Natale Flover

Torna, immancabile anche quest'anno, il Villaggio di Natale Flover: come rinunciare, infatti, al Villaggio di Natale più famoso ed emozionante d'Italia? Appuntamento dal 6 novembre 2021 a Bussolengo e fino al 9 gennaio 2022 con tantissime proposte e scenografie sia al coperto che all'aperto. Sarà una splendida occasione per far riscoprire a grandi e piccini la magia, l'incanto e la meraviglia del Natale, anche attraverso una nuova, strabiliante scenografia tematizzata.

La musica di Beethoven e Mendelssohn al Teatro Filarmonico

"Imponenza e suggestioni" è il titolo del prossimo concerto sinfonico nell’autunno di Fondazione Arena al Teatro Filarmonico di Verona il 12 e 13 novembre 2021: il monumentale Quinto concerto per pianoforte e orchestra “Imperatore” di Beethoven apre il programma, eseguito dal celebrato virtuoso Michele Campanella. Con lui la direttrice Gianna Fratta sale per la prima volta sul podio della compagine veronese e nella seconda parte dipinge i paesaggi nordici e romantici della Terza sinfonia “Scozzese” di Mendelssohn.

Secondo weekend per Fieracavalli

Il più importante salone internazionale dedicato al mondo equestre torna in presenza a Veronafiere anche per il weekend da venerdì 12 a domenica 14 novembre. In fiera presenti 3.000 cavalli di 60 razze provenienti da tutto il mondo, 300 aziende espositrici da oltre 10 Paesi con buyer in arrivo da 18 nazioni grazie ai programmi di incoming in collaborazione con ICE-Agenzia. E poi 35 associazioni allevatoriali, oltre 200 eventi tra gare sportive, esibizioni e convegni, 8 padiglioni e aree esterne da vistare e 5 campi di gara, a cui si aggiungono 3 ring per prove e riscaldamenti dei binomi.

Marchio del Baldo in Festa

I sapori del Monte Baldo si presentano domenica 14 novembre a Villa Nichesola, in localita? Platano di Caprino Veronese, in una giornata di escursioni, degustazioni e mercato dei prodotti tipici. Una giornata di festa, escursioni e visite guidate, degustazioni e possibilita? di incontrare i produttori storici del territorio del Monte Baldo: questo e? il programma della manifestazione organizzata dall’Associazione Marchio del Baldo, con il patrocinio dell’Unione Montana del Baldo-Garda e la collaborazione della Proloco di Caprino Veronese.

Al Teatro Camploy "Sulla morte senza esagerare"

Il Teatro dei Gordi, compagnia diretta dal regista veronese Riccardo Pippa, calcherà le scene scaligere con il pluripremiato "Sulla morte senza esagerare". Venerdì 12 novembre, al Camploy, lo spettacolo affronterà il tema della morte in chiave ironica e divertente, rendendo omaggio all’omonima poesia di Wislawa Szymborska, premio Nobel per la letteratura nel 1996. La serata rientra nel cartellone della rassegna L’Altro Teatro, organizzata dal Comune di Verona in collaborazione con Arteven e dedicata ai linguaggi del contemporaneo.

"Prezzemolo&Friends" a Gardaland per il weekend

Gardaland presenta la prima edizione di "Prezzemolo&Friends", nuove aperture speciali nel mese di novembre dedicate in particolare ai più piccoli; tutti i fine settimana, dal 6 al 28 novembre, show dal vivo, speciali decorazioni, Meet & Greet con i personaggi più amati e coinvolgenti animazioni itineranti sorprenderanno grandi e piccoli ospiti.

Modus: "Rivalsalieri. La verità è nella musica"

Nuovo appuntamento al Modus venerdì 12 e domenica 14 novembe 2021 con "Rivalsalieri. La verità è nella musica", scritto e interpretato da Andrea Castelletti e prodotto da Orti Erranti che ha già riscosso un lusinghiero successo di pubblico e critica. Un monologo forte di parole e di musiche, che alterna momenti drammatici e leggeri, ironici e romantici, come solo la vita vera sa essere, per riscoprire il valore di un uomo che ha dato molto alla musica e dotato di grande umanità.

Veneto Spettacoli di Mistero: gli eventi nel Veronese

Riscoprire il senso di appartenenza alla comunità attraverso racconti e luoghi misteriosi della Regione. Ecco il menù di Veneto Spettacoli di Mistero, la rassegna promossa da Regione del Veneto e UNPLI Veneto che celebra le storie più occulte e i territori in cui hanno avuto origine. Eventi pensati per tutta la famiglia che accompagnano i visitatori nei luoghi senza tempo del Veneto, alla scoperta del fascino nascosto delle antiche tradizioni. Una rassegna che prosegue con tanti appuntamenti, per offrire momenti di divertimento e svago a tutta la famiglia. Scoprite qui il programma completo degli eventi nel territorio veronese durante il fine settimana.

Trekkinng del Novello ammirando il Lago di Garda

Trekking facile di 15 km per chi ama il silenzio e la natura, tra i colori dell'autunno e il fantastico panorama del lago di Garda. Si camminerà tra vigne, ulivi e meli. Non mancheranno un tratto nel bosco e uno sulla spiaggia di sabbia. Percorso ad anello con partenza da Lazise. A metà percorso, sosta in cantina per un bicchiere di novello Bardolino e qualche snack. Appuntamento domenica 14 novembre 2021.

Festival dell'Handmade - I nuovi creativi

Il Festival torna a Cerea per l'edizione natalizia con molti più creativi. Un'opportunità per scegliere dei regali di Natale unici ed originali. Troverete creativi provenienti da tantissime città italiane pronti a farvi conoscere il loro artigianato bello e di qualità: abbigliamento, accessori, cartoleria ed illustrazione, home decor, articoli per l'infanzia, bijoux, borse.

"Eva, diario di una Costola" al Dim di Castelnuovo

Venerdì 12 novembre 2021, alle ore 21, lo spettacolo comico: "Eva, diario di una Costola" inaugurerà la rassegna del Teatro di Prosa 2021 al Teatro Comunale DIM di Castelnuovo del Garda.

A Verona il Festival di Cinema Africano

Il Festival di Cinema Africano spegne quest’anno le quaranta candeline. Una tappa importante, celebrata con un programma di eventi e proiezioni cinematografiche tutte in presenza. In visione pellicole che coinvolgono 14 Stati africani e portano a Verona, dal 5 al 14 novembre, nel cinema Teatro Santa Teresa, ben 7 prime visioni nazionali. Venti i film in concorso nelle sezioni PanoramAfrica, dedicata ai lungometraggi, e Africa Short, dedicata ai cortometraggi.

Il nuovo concerto-spettacolo di Fucina Culturale Machiavelli

Domenica 14 novembre nella Teatro Fucina Culturale Machiavelli a Verona, debutta il nuovo concerto-spettacolo di Fucina Culturale Machiavelli, prodotto insieme alla compagnia di danza contemporanea e teatro fisico Seesaw Project di Riva del Garda. Sul palco la violinista Louise Antonello, il pianista Julien Antonello, i ballerini e coreografi Veronica Boniotti e Giuseppe Claudio Insalaco, in uno spettacolo con danza e musica dal vivo che racconta senza parole le vite e le relazioni di Robert e Clara Schumann e Johannes Brahms.

Al Teatro Nuovo di Verona "Coppia aperta quasi spalancata"

Per la rassegna Divertiamoci a Teatro va in scena al Teatro Nuovo di Verona, dal 10 al 13 novembre, lo spettacolo "Coppia aperta quasi spalancata". Andata in scena per la prima volta nell’autunno del 1983 al Ciak di Milano, fu un cavallo di battaglia di Franca Rame al pari di Tutta casa letto e chiesa (1977).

In Sala Birolli la mostra "Il colore attraverso il pennello"

Dipingono e scolpiscono per vivere, e trasmettere, quelle emozioni che solo l’arte sa dare. Sono i 18 autori delle opere che dal 13 al 21 novembre saranno esposte in sala Birolli, negli spazi dell’ex Macello ai Filippini. Artisti veronesi del gruppo "Amici dell’Arte A. Nardi", associazione che da più di 50 anni porta avanti l’attività avviata nel 1966 da tre allievi della scuola d’arte, e che oggi, con lo stesso entusiasmo, promuove e organizza mostre di pittura, scultura e incisioni.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Tornano i concerti dal vivo alle Cantine de l’Arena – Music Brasserie, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica. Il venerdì si mantiene la Rassegna “World Music”, dove si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz). Il sabato si riconferma la rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio jazz acustico. La domenica per la rassegna “My Jazz Club”, il palco ospiterà concerti jazz con grandi musicisti nazionali ed internazionali, con repertori che spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni della musica afro-americana. Scopri qui il programma dei concerti nel mese di novembre.

Festa dell'Olio al Frantoio Bonomini

Domenica 14 novembre una serie di eventi unici per condividere insieme la passione per l'olio e scoprirne tutti i segreti di realizzazione il tutto all'interno della suggestiva location dello storico Frantoio Bonamini collocato nella Valle d'Illasi:

"Camminata del campo di casa" con Giancarlo Bonamini

Visita guidata del nuovo Frantoio 4.0

Lezione e degustazione enogastronomica

Aperte e visitabili nel weekend le Arche Scaligere

Le Arche Scaligere accessibili al pubblico. Nel fine settimana, accanto alla chiesa di Santa Maria Antica, dalle ore 12 alle 17, con ultimo ingresso alle ore 16.45, veronesi e turisti potranno ammirare uno dei luoghi più suggestivi della città di Verona. Il cancello delle Arche Scaligere rimarrà aperto fino al 31 dicembre, in concomitanza della proroga della mostra diffusa, realizzata in occasione del VII centenario dantesco.

Il violista Paolo Tagliamento in concerto al Teatro Ristori

Terzo appuntamento al Teatro Ristori sabato 13 novembre con la nuova rassegna La Camera delle Meraviglie, dedicata all’inclusione delle giovani eccellenze. Protagonista il giovane violista Paolo Tagliamento, primo ed unico vincitore italiano del primo premio al Concorso Internazionale di Violino “Premio Rodolfo Lipizer” di Gorizia.

The Paper Project al Museo di Castelvecchio

Dal 13 al 28 novembre, in sala Boggian a Castelvecchio, speciale esposizione di alcuni disegni selezionati dall'ampia collezione museale custodita nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe e nell’Archivio Carlo Scarpa. La mostra è stata realizzata dal Museo di Castelvecchio nell’ambito del progetto "The Paper Project: Il Collezionismo di disegni antichi in Italia, da Giorgio Vasari in poi", a cui i Musei Civici veronesi hanno collaborato su invito dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze e del The Getty Foundation, con sede a Los Angeles, che assegna borse di studio per la comprensione e la conservazione delle arti visive.

Al Museo Archeologico una nuova esposizione

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, che resterà aperta al pubblico fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.

I musei civici di Verona

Dal 6 agosto green pass obbligatorio anche per accedere ai musei cittadini e ai luoghi di cultura, tra cui la Casa di Giulietta.

Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.

Casa di Giulietta - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita alla casa museo.

Museo di Castelvecchio - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo . La mostra in corso:

Museo di Storia Naturale - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.

Museo Archeologico al Teatro Romano - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo. La mostra in corso:

Anfiteatro Arena - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita all'anfiteatro.

A Peschiera due mostre d'arte

Due mostre, intitolate “50x50 – Estroflessioni” dedicata all’opera d’arte estroflessa, di cui il Maestro Giuseppe Amadio è tra gli ultimi grandi maestri del genere e “Luce” del maestro Athos Faccincani, concludono la Stagione espositiva 2021 della Palazzina Storica di Peschiera del Garda.

Il Circo Grioni a Castelnuovo del Garda

Dal 5 al 14 novembre 2021, il Circo Grioni monterà il nuovo tendone presso l'area Parcheggio sita in via Palù a Castelnuovo del Garda. Di seguito l'orario degli spettacoli: il venerdì ore 21, sabato e domenica ore 16.30, lunedì, mercoledì e giovedì ore 17.15. A tenere alto il livello dello show sono gli artisti, i quali sono formatisi all'Accademia d'Arte Circense di Verona, vantano un'esperienza televisiva.