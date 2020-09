Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall'11 al 13 settembre 2020

Nuovo fine settimana ricchissimo d'iniziative: a Verona in Bra fino a domenica è in programma la manifestazione "Le piazze dei sapori" con i prodotti tipici di tutta le penisola pronti da degustare. Al forte di San Bernardino proseguono poi anche questo weekend le tantissime iniziative nell'ambito del "MuraFestival", mentre sabato e domenica sono da non perdere gli eventi al forte Lugagnano per un fine settimana tra rievocazioni storiche, cultura, buon cibo e concerti.

Da segnalare a Verona anche l'inaugurazione al Parco Ottocento del primo mercato "slow food" che avverrà il 13 settembre, mentre in Borgo Roma è in programma da giovedì fino a domenica la grande festa in stile bavarese "Verona Oktoberfest". Musica dal vivo e food truck saranno gli ingredienti principali anche delle serate di festa nell'ambito della manifestazione "Santa Croce sotto le stelle" che si terrà dall'11 al 13 settembre presso il parco Santa Croce e nelle vie limitrofe.

Per quanto riguarda la provincia scaligera, si segnalano nel weekend a Villafranca di Verona nella piazza del Castello l'evento "Cucine a motore - Food truck festival" da venerdì a domenica, mentre sul lungolago nella località di Garda è in arrivo dall'11 al 13 settembre il "Beer & street food festival".

TEATRO

Si apre venerdì 11 settembre, nella suggestiva ambientazione del Teatro Romano, il Festival Shakespeariano dell’Estate Teatrale Veronese con lo spettacolo inedito "Romeo e Giulietta" che vedrà sul palco Ugo Pagliai e Paola Gassman. La sera dopo, sempre al Teatro Romano, saranno invece protagonisti Alessio Boni e Michela Cescon per la loro "Fuga a tre voci".

Da segnalare inoltre domenica il primo appuntamento con il teatro sull'Adige per uno specialissimo omaggio di Alessandro Anderloni al sommo poeta Dante con lo spettacolo fluviale "Purgatorio". Venerdì all'Arena di Verona prenderà poi il via anche la seconda sezione del Festival della Bellezza con Alessandro Baricco che inaugurerà la serie di appuntamenti in programma fino al prossimo 19 settembre. Gli altri eventi della rassegna per questo weekend sono con Mogol venerdì sera, poi Bennato in concerto sabato sera, mentre domenica sarà la volta di Massimo Recalcati e, alle ore 21.30, di Vittorio Sgarbi e Morgan tra Warhol e Lou Reed.

MOSTRE

Dal 9 settembre ha preso il via a Verona in diverse location cittadine, tra le quali quella principale è l'Arsenale, la terza edizione di "Grenze, Festival della fotografia contemporanea e internazionale", promosso dal'Istituto Design Palladio, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Verona, il Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri e il patrocinio dell'Università IUSVE. Tra le novità da non perdere anche l'esposizione ispirata alle "emozioni del lockdown" allestita a Montorio open air in via Sodelle.

Anche gli spazi del giardino del Museo di Castelvecchio a Verona tornano poi al centro della sperimentazione artistica con la collocazione dell'installazione "Orizzonte" dell'artista Costas Varotsos: un’opera del 1996 in ferro e vetro che l’artista, abituato a cimentarsi in grandi spazi spesso naturali, ha pensato di installare nel giardino del museo scaligero. Nel fine settimana proseguono poi le visite guidate alla riscoperta del centro cittadino, così come inaugurano anche quelle promosse nei quartieri dal CTG con la bella iniziativa "ViviAmoCi".

Da segnalare infine alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti l'esposizione "La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate", mentre fino alla conclusione del mese è poi possibile visitare le Arche Scaligere con biglietto d'ingresso al costo di solo 1 euro. In provincia si segnala sul lago a Peschiera del Garda nelle sale espositive della Palazzina Storica la mostra d’arte "MONDOPOP".

MUSICA

Sabato sera grande appuntamento all'Arena di Verona con il concerto di Edoardo Bennato per il Festival della Bellezza, mentre al Teatro Romano è da segnalare la sera di domenica il concerto di Musica Nuda con sul palco Petra Magoni e Ferruccio Spinetti.

Sempre in città prendono poi il via venerdì gli appuntamenti musicali in omaggio al compositore veronese Terenzio Zardini, mentre in provincia si segnala per la musica leggera il concerto de I Corvi a Bovolone il 13 settembre e, per la musica classica, l'appuntamento a Villa Vecelli Cavriani di venerdì sera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

CINEMA

Tra le novità in uscita al cinema si segnala Non odiare di Mauro Mancini e con protagonista Alessandro Gassman, ma anche il documentario di Gianfranco Rosi Notturno.