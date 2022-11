Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall'11 al 13 novembre 2022

Davvero numerosi anche per questo weekend gli appuntamenti interessanti nel territorio veronese. Di seguito vediamo quali sono tutte le iniziative da non perdere dall'11 al 13 novembre 2022.

L'EVENTO TOP

Fiera del Bollito con la peara? e sapori d’autunno

Torna la "Fiera del Bollito con la peara? e sapori d’autunno" di Isola della Scala, dal 10 al 27 novembre 2022. Un appuntamento sempre piu? amato dei veronesi (e non solo) che vede protagonisti i piatti tipici della tradizione veronese, in particolare il bollito con la peara?. Durante la manifestazione si potranno gustare anche il tipico risotto all’isolana e il risotto con la zucca grazie alla collaborazione tra Ente Fiera di Isola della Scala e il Consorzio di Tutela dell’IGP Riso Nano Vialone Veronese.

MANIFESTAZIONI

WOWkend a Gardaland

Gardaland propone la prima edizione di "WOWkend", aperture straordinarie per tutti i weekend di novembre - 12 e 13, 19 e 20, 26 e 27 - che permetteranno a grandi e piccini di godere ancora delle tante attrazioni del Parco approfittando del clima ancora mite del Lago di Garda. Ad accogliere gli ospiti, ai cancelli di ingresso, i trampolieri della Fantasia dai coloratissimi vestiti e il tradizionale Welcome Show con Prezzemolo e Aurora che faranno gli onori di casa insieme ai ballerini, fino a dare ufficialmente il via alle giornate di divertimento in perfetto stile Gardaland! Lungo le vie del Parco, la mitica Dixie Band coinvolgerà grandi e piccini con l’irrefrenabile simpatia.

Villaggio di Natale Flover

Dal 5 novembre 2022 all'8 gennaio 2023 torna a Bussolengo il Villaggio di Natale Flover, il primo d'Italia: giunto alla sua 26esima edizione, come ogni anno si rinnova ed arricchisce di novità. Il tema di quest’anno è dedicato alle tradizioni del Natale e a tutto ciò che lo rappresenta, come l’Albero di Natale, le ghirlande, le decorazioni, il presepe, i dolci, i canti di Natale...simboli che, nelle nostre menti, rimandano immediatamente alla magia del periodo più emozionante e sorprendente dell’anno.

Fiera di San Martino ad Arcole

Torna la Fiera di San Martino ad Arcole: dall'11 al 13 novembre, con intrattenimento, buon cibo e...la rievocazione della Battaglia Napoleonica! Presso il ponte di Arcole, la rievocazione si terrà sabato 12 alle ore 16 e domenica 13 alle ore 11.

Festa dell'olio

Una giornata di eventi gratuiti alla scoperta dell'olio extravergine d'oliva di Frantoio Bonamini. Passeggiate tra gli ulivi, visite guidate, degustazioni enogastronomiche e attività per i bambini, domenica 13 novembre un'immersione plurisensoriale tra gli ulivi di Frantoio Bonamini.

Street Food Festival

Street Food Festival a San Martino Buon Albergo in piazza del Popolo dall'11 al 13 novembre 2022. Una festa per tutti i gusti! Le nostre splendide ed originali "cucine mobili" saranno presenti a San Martino Buon Albergo per colorare piazza del Popolo con i loro gustosissimi piatti dalle varie regioni italiane e internazionali.

Sapori d'autunno

Sapori d'autunno a San Felice Extra domenica 13 novembre. Sua maestà il bollito sarà il principale protagonista di "Sapori d'Autunno" , evento organizzato da Ape Felice. Risotto radicchio e Monte Veronese, buon vino e sbrisolona con la grappa completeranno il menù del pranzo. Menù bimbi con wurstel e patatine.

MUSICA

Nono concerto di Fondazione Arena con Franklin e Sobrino

Il clarinetto protagonista del nono concerto di Fondazione Arena con Franklin e Sobrino.I tre imperdibili schizzi sinfonici di Debussy dedicati al Mare sono preceduti da due pagine inedite per il Teatro Filarmonico: la Rapsodia per clarinetto e orchestra dello stesso francese e il concerto-fantasia Invano morte desio del contemporaneo Carlo Galante. Li esegue il primo clarinetto areniano Sobrino e il maestro statunitense Franklin, che qui ha debuttato giovanissimo nel 2006. Appuntamento venerdì 11 novembre e replica sabato 12 novembre.

The Space Violin – Visual Concert

Il violinista elettrico internazionale Andrea Casta il 12 novembre 2022 sarà per la prima volta al Teatro Ristori di Verona con il suo nuovo concerto "immersivo": "The Space Violin – Visual Concert".

Colazioni in musica

Una domenica mattina diversa quella proposta dal Quartetto Maffei con il nuovo format "Colazioni in musica": un matinée di grande musica preceduto da caffè e brioche inclusi nel biglietto d’ingresso. Il primo appuntamento sarà domenica 13 novembre dalle 10 con la colazione e alle 11 con il concerto, presso il Teatro Fucina Culturale Machiavelli.

Emozioni in musica

Venerdì sera alle 21 il Teatro Camploy ospiterà la terza edizione del concerto benefico "Emozioni in Musica" per Agbd, Associazione genitori bambini down, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Verona e l’organizzazione di Musica Viva.

Grande Festa Barocca della Venice Baroque Orchestra

Sabato 12 novembre il Teatro Salieri di Legnago aprirà il sipario della stagione "RallegrArti" ?con la Grande Festa Barocca della Venice Baroque Orchestra, uno dei più importanti ensemble ?riconosciuti a livello internazionale e specializzato nella esecuzione di musiche del periodo barocco ?su strumenti originali.

Musica live alle Cantine de l'Arena

VISITE GUIDATE

TEATRO

Mine vaganti

Al Teatro Nuovo dall’8 al 12 novembre alle 20.45 e domenica 13 novembre alle ore 16, è "Mine vaganti", spettacolo tratto dal film omonimo di Ferzan Özpetek del 2010. La regia e l’adattamento teatrale sono dello stesso Özpetek. Accanto ai protagonisti Francesco Pannofino, Iaia Forte, Edoardo Purgatori, Carmine Recano e Simona Marchini, saranno in scena Roberta Astuti, Sarah Falanga, Mimma Lovoi, Francesco Maggi, Luca Pantini e Jacopo Sorbini.

Veneto spettacoli di mistero

Domenica 13 novembre, alle ore 15, nel Parco Valle del Menago di Bovolone, si terrà "Il mistero del valligiano e la magia dell'anguana del Menago", visita guidata con rievocazione in costume, stand enogastronomici e prodotti tipici.

Vite Parallele

La compagnia TrixTragos metterà in scena lo spettacolo di cabaret "Vite Parallele" al Teatro Blu sabato 12 novembre. Di Adriano Bonfanti, con Alessandra Bortolazzi, Nunzia Messina e Neil Ceschi, musiche di Pietro Messina.

Cipollino

Il 13 novembre al Teatro Stimate, il Teatro Libero di Palermo presenterà la versione green di un grande classico della letteratura: "Cipollino".

Tel chi Filippo!

Lo spettacolo di Filippo Caccamo "Tel chi Filippo!" andrà in scena l’11 e 12 novembre alle ore 21 al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda.

CINEMA

Valpolicella Film Festival

Il Valpolicella Film Festival, dedicato al tema del viaggio, alle esplorazioni e alle terre lontane, si terrà dal 9 al 12 novembre 2022 a Villa Albertini (Sala Becinema) di Arbizzano. Ddirezione artistica di Alessandro Anderloni.

Ragazzi e famiglie: incontriamoci al cinema

Oliver Twist, Zanna Bianca, Il giro del mondo in 80 giorni e The nightmare before Christmas. Questi i film che grandi e bambini potranno vedere gratuitamente dal 13 novembre al 18 dicembre 2022 allo Spazio Cultura Modus, nell’ambito della rassegna "Ragazzi e famiglie: incontriamoci al cinema" promosso dalla Circoscrizione in collaborazione con Modus Impresa Sociale e il contributo del Consorzio Zai.

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi si segnala:

Piove - «Uno strano fenomeno accade a Roma nelle giornate di pioggia: l'acqua fa sgorgare dai tombini una melma strana accompagnata da un inspiegabile vapore denso. La particolarità di questo vapore è che chiunque lo respiri subisce una trasformazione che fa emergere tutti gli istinti più oscuri, rabbiosi e repressi». Regia: Paolo Strippoli.

«Uno strano fenomeno accade a Roma nelle giornate di pioggia: l'acqua fa sgorgare dai tombini una melma strana accompagnata da un inspiegabile vapore denso. La particolarità di questo vapore è che chiunque lo respiri subisce una trasformazione che fa emergere tutti gli istinti più oscuri, rabbiosi e repressi». Regia: Paolo Strippoli. Black Panther: Wakanda forever - «La regina Ramonda, Shuri, Baku, Okoye e la Dora Milaje combattono per proteggere la loro nazione di Wakanda dalle potenze mondiali che intervengono dopo la morte di re Challa. Mentre i Wakandiani si sforzano di abbracciare il loro prossimo capitolo, gli eroi devono unirsi con l'aiuto di War Dog Nakia e Everett Ross e forgiare un nuovo percorso per il regno di Wakanda». Regia: Ryan Coogler.

?MOSTRE

STEM Passion

Inaugura a Verona la mostra fotografica "STEM Passion" dedicata alle donne della scienza, visibile dal 4 novembre al 31 dicembre 2022. Un viaggio che racconta aspirazioni, impegno e non da ultima la passione, quella che nutre percorsi di studio e lavoro focalizzati sulle discipline STEM che coinvolgono scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Segni di segni

Foglie di olivo, di tiglio e non solo, che danzano su fogli bianchi sospinte dal vento. Sono i "Segni" della natura che diventano opere d'arte negli scatti fotografici di Pia Gazzola. Al Museo di Storia Naturale, dal 4 al 30 novembre 2022, la mostra "Segni di Segni", secondo e conclusivo momento dedicato all’artista di origine veronese che, lo scorso 14 ottobre, nella sala riservata ai fossili di Bolca, con l’esposizione "Pagine fossili", ha dato avvio ad una rassegna temporanea dedicata ai linguaggi della natura. Il progetto è promosso dai Musei civici in collaborazione con la Galleria Studio La Città.

Sensazioni

Visioni ed emozioni della realtà attraverso la fotografia. Dal 5 al 12 novembre alla sala Birolli all’ex Macello si apre una nuova esposizione dedicata all’arte fotografica con la mostra "Sensazioni". Il percorso espositivo, ad accesso gratuito, è composto da 75 scatti di 17 artisti che, attraverso la fotografia, reinterpretano la realtà del proprio vissuto.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Fuori, nella terra dell'uomo

Realizzata in collaborazione con Urbs Picta in occasione della 17esima edizione di ArtVerona, la mostra "Fuori, nella terra dell'uomo", dal 14 ottobre 2022 al 23 gennaio 2023, riunisce dopo più di dieci anni due importanti collezioni storiche, quella di Fondazione Cariverona e quella del gruppo UniCredit, presentate attraverso la lente dell'artista-curatore Pietro Ruffo.

I colori dell'anima

Si chiama "I colori dell'anima" la mostra personale di Athos Faccincani allestita nella Palazzina Storica di Piazza Catullo 1 a Peschiera del Garda dal 24 settembre al 31 dicembre.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.