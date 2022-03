Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall'11 al 13 marzo 2022

Nuovo weekend con moltissimi interessanti eventi da scoprire nel territorio veronese. In città è tempo di "Domenica ecologica", mentre in Fiera si festeggia il ritorno dell'amatissima manifestazione Model Expo Italy. Riapre i battenti anche Gardaland con novità e divertimento assicurato. Non mancano poi mercatini, spettacoli, concerti e novità nelle sale cinematografiche.

Vediamo dunque quali sono i principali eventi previsti durante il fine settimana dall'11 al 13 marzo 2022.

L'EVENTO TOP

Model Expo Italy

Il mondo del modellismo in tutte le sue forme ritorna a Veronafiere con Model Expo Italy. La 17esima edizione del piu? importante appuntamento italiano per gli appassionati di treni, aerei, navi e auto in scala e? in programma questo fine settimana, il 12 e 13 marzo 2022. Oltre 400 le aziende espositrici, 80 le associazioni da tutta Italia, 5 i padiglioni occupati, per un totale di 60mila metri quadrati da visitare e piu? di 100 eventi, gare e spettacoli.

MANIFESTAZIONI

Anteprima Gardaland 2022

Anteprima Gardaland 2022, un’occasione unica per accogliere la primavera e trascorrere le giornate all’insegna del divertimento. A partire dal 12 marzo per tre weekend a Gardaland Park saranno disponibili ben 25 attrazioni, dalle Fantasy per i più piccoli come Volaplano e Doremifarm alle Adventure adatte a tutta la famiglia quali Mammut e Fuga da Atlantide, passando per le Adrenaliniche più amate come Raptor e Oblivion.

Domenica ecologica

In occasione della nuova "Domenica ecologica" che si terrà il 13 mazo 2022, sono pevisti numerosi appuntamenti culturali, tra visite guidate al Museo Acheologico a Teatro Romano, ingresso gratis al Children's Museum Verona e molto altro ancora.

Vintage kilo sale Italy

Se ami il vintage, il riciclo, il riuso e la sostenibilità, Vintage kilo sale Italy è l'evento che fa per te. Venerdi 11, sabato 12 e domenica 13 marzo, dalle ore 9 alle ore 20, a Verona presso Porta Palio potrai trovare oltre 5.000 capi vintage, anche di marca, a tua disposizione.

Mercatino da Forte dei Marmi

Domenica 13 marzo, il Mercatino da Forte dei Marmi ritroverà i tanti appassionati del Versilia Style presenti nel territorio veronese: appuntamento a Legnago, dalle 8 alle 19, dove sarà possibile dedicarsi allo shopping di qualità, nell’abituale cornice gioiosa che ricorda la vacanza e che regala tanta spensieratezza.

Le sirene al Gardaland Sea Life Aquarium

Le sirene, creature mitologiche marine che da sempre affascinano grandi e piccoli sono al Gardaland Sea Life Aquarium per cinque incontri speciali. Fino al 12 marzo, tutti i sabati dalle ore 11 alle 15, gli ospiti che visiteranno l’acquario avranno infatti la possibilità di vivere l’esperienza unica di un incontro dal vivo con una splendida sirenetta e di scattare con lei una foto ricordo unica.

Circo di Mosca - Gravity

Uno dei circhi più famosi del mondo finalmente alle porte di Verona, in via Trentino a Sona fino al 13 marzo 2022. È il "Circo di Mosca - Gravity" con artisti pronti a sfidare le leggi gravitazionali, voli pindarici ed acrobazie estreme. Performer di caratura internazionale che terranno gli spettatori con il fiato sospeso durante tutto lo show.

CONCERTI

Schumann e Brahms al Filarmonico

Nel terzo concerto della Stagione Sinfonica 2022, il maestro Vittorio Bresciani e i complessi artistici areniani eseguono al Teatro Filarmonico, venerdì e sabato, l’ultima e più sperimentale sinfonia di Schumann, la Quarta, e due brani monumentali del suo ideale successore Brahms: la tempestosa Ouverture tragica e l’intenso Canto del Destino.

Filippo Gorini al Ristori

Venerdì 11 marzo appuntamento con la rassegna Concertistica del Teatro Ristori. Ospite il pianista Filippo Gorini, giovane musicista lombardo, classe 1995, vincitore nel 2015 del prestigioso concorso “Telekom-Beethoven” di Bonn, con voto unanime della giuria, e nel 2020 del “Borletti Buitoni Trust Award”, grazie al quale ha creato il progetto di approfondimento multidisciplinare sull’Arte della Fuga di Bach.

Lovesick Duo

È attesissimo il concerto dei Lovesick Duo che si terrà la sera di sabato 12 marzo al The Factory di San Martino Buon Albergo. I Lovesick Duo torneranno live nella provincia veronese per bissare il successo della scorsa estate avvenuto in occasione del Mura Festival.

Verona Beat, Evergreen

Evergreen, i sempreverdi del beat, in conceto venerdì 11 marzo dalle 20.15 alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar.

Cantine de l'Arena: dal rock a jazz

Venerdì 11 marzo alle Cantine de l'Arena, Luca Olivieri propone classici della musica rock’n’roll, country e anche sue composizioni in pieno stile americano. Domenica 13 marzo spazio invece a Carlo Atti, da anni fra i migliori sassofonisti europei, nella sua carriera si è confrontato con vere leggende del jazz internazionale.

The Bustermoon

Tornano sabato 12 marzo al Giardino 2.0 a Lugagnano di Sona i giovani genovesi The Bustermoon per proporre il loro sound originalissimo che spazia dal blues al country e dal folk al rock'n roll. In apertura la rock band veronese dei Royal Beluga.

VISITE GUIDATE

TEATRO

Angelo Pintus all'Area Exp di Cerea

Dopo il successo televisivo dello scorso anno, venerdì 11 marzo 2022, Angelo Pintus tornerà ad esibirsi al Padiglione B dell’Area Exp di Cerea, con il suo nuovo spettacolo "Non è come sembra".

Every Brilliant Thing

"Every Brilliant Thing" è un’autobiografia scandita da continue liste di «cose per cui vale la pena vivere», testo del 2013 dello scrittore britannico Duncan Macmillan con Jonny Donahoe. Debuttato in anteprima a Udine in una versione italiana, arriva il 12 marzo al Cinema Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto, con la regia a quattro mani di Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro, anche attore protagonista dello spettacolo.

Astor, un secolo di Tango

Venerdi? 11 marzo la Compagnia Balletto di Roma fara? tappa al Teatro Salieri di Legnago. "Astor, un secolo di Tango": opera-concerto dove danza e musiche di Astor Piazzolla si fondono insieme.

Funambole

Dal desiderio di parlare, senza veli, dell’esperienza della conoscenza di sé è nato "Funambole", spettacolo teatrale che racconta la storia di tre ragazze alla scoperta del femminile e dell’essere donne. Ideato da un team di cinque professioniste, "Funambole" andrà in scena domenica 13 marzo al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto.

Lupi e pecore

Sabato 12 marzo alle ore 21 e domenica 13 marzo alle ore 16.30 , al Teatro Camploy di Verona va in scena "Lupi e pecore", con Micromega, per la regia di Matteo Spiazzi.

CINEMA

Extra sci-fi festival Verona

A Verona, tra Largo Bastioni di Orione e Porta Tannhäuser, c’è un luogo dell’anima dedicato all’amore per la fantascienza. Quel luogo si chiama Extra sci-fi festival Verona, una celebrazione della fantascienza tutta, dal cinema alla letteratura, dalla musica ai fumetti, che si terrà, tra proiezioni, eventi e mostre, fino al 13 marzo 2022.

Tra le novità in sala si segnalano:

C'era una volta il crimine - «Dopo essere fuggita dal 1982 per ritornare al presente, la scalcinata banda di Moreno e compagni, di cui fa parte ora anche Renatino, si ritrova improvvisamente nell'Italia dell'8 settembre 1943, uno dei giorni più drammatici della storia della nazione». Regia: Massimiliano Bruno.

«Dopo essere fuggita dal 1982 per ritornare al presente, la scalcinata banda di Moreno e compagni, di cui fa parte ora anche Renatino, si ritrova improvvisamente nell'Italia dell'8 settembre 1943, uno dei giorni più drammatici della storia della nazione». Regia: Massimiliano Bruno. Il ritratto del Duca - «Nel 1961, Kempton Bunton, un tassista di 60 anni, ruba dalla National Gallery di Londra il Ritratto del duca di Wellington di Francisco Goya. Kempton chiede un inconsueto riscatto: restituirebbe il dipinto solo se il governo si impegnasse di più a sostegno degli anziani, per i quali si è già battuto in precedenza». Regia: Roger Michell.

«Nel 1961, Kempton Bunton, un tassista di 60 anni, ruba dalla National Gallery di Londra il Ritratto del duca di Wellington di Francisco Goya. Kempton chiede un inconsueto riscatto: restituirebbe il dipinto solo se il governo si impegnasse di più a sostegno degli anziani, per i quali si è già battuto in precedenza». Regia: Roger Michell. La promessa. Il prezzo del potere - «Clémence, impavido sindaco di una cittadina vicino Parigi, sta completando l'ultimo periodo del suo mandato. Con il suo fedele braccio destro Yazid, ha combattuto a lungo per questa comunità afflitta da disuguaglianze, disoccupazione e povertà. Tuttavia, quando a Clémence viene offerta la carica di Ministro, la sua ambizione prende il sopravvento, mentre la devozione e l'impegno per i suoi cittadini iniziano a vacillare». Regia: Thomas Kruithof.

MOSTRE

Iran mille e un colore

Una mostra per raccontare il nuovo Iran, tra arte, cultura e tradizione. La Sala Birolli a Verona ospita "Iran mille e un colore", esposizione con oltre cento opere di artisti iraniani coorganizzata dal Centro Italo Iraniano di Cooperazione Culturale ed Economica CICE in collaborazione con il Comitato Rionale dei Filippini e promossa dalla Prima circoscrizione. La mostra apre il 12 marzo per concludersi domenica 20 marzo 2022.

Carol Rama, Seduzioni e Sortilegi

Studio la Città apre la primavera espositiva presentando una grande mostra retrospettiva dedicata all’artista Carol Rama (1918-2015) le cui opere, anticonformiste e trasgressive, hanno lasciato un segno indelebile nell’Italia del dopoguerra influenzando il lavoro dei più grandi intellettuali del ‘900. Visitabile dal 12 marzo fino al 14 maggio 2022.

#andràtuttobene

Supereroi in camice, famiglie per mano e bandiere tricolore è il coronavirus visto con gli occhi dei bambini, dipinto con tempere, matite o pennarelli. Decine di ambientazioni differenti accomunate da un unico simbolo, quell’arcobaleno che per mesi è stato emblema di speranza. In Gran Guardia, la mostra "#andràtuttobene", promossa dalla Regione Veneto. In esposizione i disegni dei bimbi realizzati durante il primo lockdown del 2020. La mostra sarà visitabile fino al 27 marzo.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

Ossimori

Illusione, metamorfosi, trasfigurazione e dissimulazione della realtà sono i temi centrali della collettiva "Ossimori", in programma dal 26 febbraio all’8 aprile 2022 nella sede veronese di Kromya Art Gallery. Curata da Matteo Galbiati con opere di Renata e Cristina Cosi, Andrea Facco, Federico Ferrarini e Luca Marignoni.

Il manifesto del Futurismo a Palazzo Maffei

Dal 19 febbraio 2022, la sala dedicata al Futurismo nella Casa Museo Palazzo Maffei si arricchisce dello storico giornale che 113 anni fa sancì la nascita di una delle più travolgenti avanguardie del primo Novecento. Il 20 febbraio del 1909 la pubblicazione del Manifesto del Futurismo sulla prima pagina del quotidiano francese Le Figaro sancisce la notorietà internazionale del movimento che agli inizi del Novecento s'impone in Italia, pervadendo tutte le arti, quale reazione alla cultura borghese di fine Ottocento e autentico inno alla modernità.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.

Gli acquerelli di Francesco Arduini a Castelvecchio

Nuovo allestimento nella sala Boggian del Museo di Castelvecchio. In esposizione i 60 acquerelli donati quest’anno da Francesco Arduini per il Gabinetto Disegni e Stampe del Museo scaligero. Una mostra speciale, in visione al pubblico fino al 29 maggio 2022, realizzata in occasione delle celebrare del centenario della nascita di Licisco Magagnato.