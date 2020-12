Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall'11 al 13 dicembre 2020

Nuovo fine settimana e, questa volta, nuova ordinanza regionale firmata dal governatore Luca Zaia. Nel caso il Veneto restasse zona gialla (qui tutte le informazioni su cosa è consentito fare) nulla comunque cambierebbe in tema di spostamenti.

Tra le principali novità annunciate della nuova ordinanza, vi è però quella dell'obbligo di consumare da seduti nei bar o ristoranti a partire già dalle ore 11 del mattino: aperitivo in piedi vietato, sì allo spritz ma da seduti, possibilmente composti. Vediamo ora di seguito gli appuntamenti consigliati per questo weekend.

Melegatti Christmas Run Verona

Verona non si ferma e continua a sperare e sognare grandi cose, la Melegatti Christmas Run Verona quest’anno si svolgerà anche per questo. Melegatti Christmas Run Verona "Virtual Edition" è ciò che si può fare oggi, è la nuova realtà possibile, per terminare con un sorriso questo strano 2020 e il nuovo punto di partenza per desiderare un futuro decisamente migliore. Gaac 2007 Veronamarathon Asd organizza dal 13 al 25 dicembre 2020 la Melegatti Christmas Run Verona, evento da svolgersi in forma individuale e senza alcun tipo di aggregazione di persone, nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti anti Covid-19.

Luminarie, allestimenti e ben due presepi subacquei per il Natale a Bardolino

Bardolino si affida agli allestimenti per offrire al paese l’atmosfera tipica dei giorni di festività invernale fino al 10 gennaio 2021. Oltre alle luminarie e alle isole natalizie nel centro storico, la grande novità di questo particolare 2020 è la presenza di due presepi nelle acque antistanti il porto di Bardolino e di Cisano.

Visite guidate in streaming attraverso i musei civici di Verona

I musei civici di Verona arrivano in streaming a casa tua. Sarà possibile ammirare in diretta streaming, attraverso la piattaforma ZOOM, le sale espositive dei musei veronesi. Il costo di ogni visita, della durata di un’ora, è di 5 euro da versare anticipatamente, con prenotazione obbligatoria da farsi entro il giorno precedente. Ci si collegherà su piattaforma Zoom (agli iscritti saranno fornite tutte le informazioni). Sabato 12 dicembre, alle ore 10, è il turno del Museo archeologico al Teatro Romano.

"Boschi a Natale", passeggiata in famiglia

"Boschi a Natale", il cartello che propone 17 meravigliose passeggiate naturalistiche per tutta la famiglia Aree naturali, parchi e oasi del Veneto da esplorare con facili passeggiate guidate alla portata di tutti. L’appuntamento da non perdere è per domenica 13 dicembre. Un progetto nato per valorizzare il patrimonio di straordinaria ricchezza, coniugando la promozione delle zone naturalistiche con i valori della tutela ambientale. Doppio evento nella provincia veronese: a Isola della Scala e a San Martino Buon Albergo.

Bepi De Marzi e Alessandro Anderloni: "So dove nasce la voglia di cantare"

Prende il nome da un canto di Bepi De Marzi (Cantare) il titolo dell’incontro di sabato 12 dicembre in cui il maestro di Arzignano racconterà e si racconterà in diretta streaming alle 15 dal Teatro Orlandi di Velo Veronese. L’evento "So dove nasce la voglia di cantare" sarà trasmesso nell’ambito del progetto "Fuori dal Coro" sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Corale Brunella Maggiori di Jesi oltre che sulla pagina Facebook de Le Falìe. Cori che, dalla loro fondazione, intonano i canti di De Marzi a cui li lega un percorso di ricerca e divulgazione della musica d’ispirazione popolare, l’uno nella valle marchigiana dell’Esino, l’altro sull’altopiano della Lessinia.

Magiche atmosfere per il fantastico Villaggio di Natale Flover

È arrivata la 24esima edizione del Villaggio di Natale al Flover di Bussolengo. Pronti per un tour pieno di magia? Si parte con il Castello Pan di Zenzero, che vede come guardie di corte due grandi Schiaccianoci giganti a vegliare sul Natale dal colore oro. Troverete tessuti pregiati, lampadari di cristallo e decorazioni così dolci, da farvi venire l’acquolina in bocca! Si approda poi al palazzo Schiaccianoci, vero e proprio must di quest’anno: vi sembrerà di essere tra le pagine dell’iconica fiaba insieme alle ballerine danzanti.

A Verona aperto il Mercato di piazza Erbe

Il mercato di piazza Erbe rimane aperto tutti i fine settimana di dicembre. Una deroga speciale che consentirà il proseguo delle attività anche nei sabati e domeniche 5 e 6, 12 e 13, 19 e 20, 26 e 27 dicembre.

Luminarie, ottimi dolci e la "casa di Babbo Natale" per le festività a Bussolengo

Nonostante il difficile momento Bussolengo non rinuncia allo spirito natalizio. In Piazza XXVI Aprile ci sarà la Casa di Babbo Natale, per far vivere la magia del Natale ai bambini, il grande presepe ed un angolo giardino a tema natalizio. Con lo spirito di sostenere e valorizzare il territorio, Comune e Distretto hanno inoltre lanciato il "Dolce Natale a Bussolengo", iniziativa tutta nuova che vede protagoniste le attività commerciali e le pasticcerie. Ogni pasticceria infatti ha proposto per le feste il suo dolce tipico natalizio.

A Peschiera del Garda il meraviglioso presepe sommerso

Torna visibile a Peschiera del Garda, fino a gennaio 2021, il tradizionale presepe subacqueo. Il presepe che ogni anno torna per le festività di Natale, fu costruito per la prima volta nel lontano 1980 in onore del lago di Garda. Si tratta del primo presepe immerso, ma in grado di essere ammirato da grandi e piccini grazie alla presenza del vicino Ponte San Giovanni che funge da balcone panoramico. Illuminata a dovere e dotata di effetti scenici, l’opera è composta da ventisei sculture metalliche, proporzionate a misura d’uomo.

Fine settimana in musica con "Sei a casa al Teatro Filarmonico

Riprende l’attività artistica di Fondazione Arena e anche per il fine settimana di Santa Lucia, festa assai sentita per la città di Verona, la musica non si ferma e, in sostituzione del cancellato titolo verdiano "Un Ballo in maschera", verrà proposto un doppio appuntamento protagonista su TeleArena, sulla webTV e sui canali social di Fondazione Arena all’interno dell’iniziativa #apertinonostantetutto.

Sabato 12 dicembre trasmetterà il concerto (già disponibile in streaming) diretto da Nikolas Nägele, mentre domenica 13 dicembre andrà in onda un nuovo e ricco programma che vedrà salire sul podio il primo violino Gunther Sanin per dirigere l’orchestra d’archi areniana, mettendo in risalto le interpretazioni solistiche dei violinisti Sofia Gelsomini e del Maestro stesso.

L’Ipogeo di S. Maria in Stelle si apre al pubblico: incontri di formazione online

Dopo mesi di chiusura forzata dovuta all’epidemia Covid-19, l’Ipogeo di S. Maria in Stelle si apre virtualmente al pubblico con una formazione online il 12 e il 19 dicembre 2020, dalle 17 alle 19, in diretta streaming sul canale YouTube Ipogeo Stelle. L'Ipogeo di Santa Maria in Stelle (comunemente noto come "il Pantheon") è un sito archeologico e un luogo di culto cristiano situato sotto la chiesa di Santa Maria Assunta, nella campagna veronese.

I ponti di Verona nel '900 e la mostra "I Ponti in cemento armato"

La cultura non si ferma e trova modalità nuove e assolutamente vincenti per veicolare contenuti, in piena sicurezza. La mostra "I Ponti in cemento armato", prima tappa della rassegna espositiva "I ponti a Verona nel Novecento", già allestita nella Hall di Palazzo Barbieri e poi bloccata dal Dpcm del 3 novembre 2020, sarà visitabile on line, comodamente da casa, da più device (pc, tablet o smartphone) e con una fruizione "reale e immersiva" grazie al Tour Virtuale Interattivo a 360° realizzato grazie alla Collaborazione tra Comune, progetto Arcover, associazione AGILE e il team di Verona360.

Sweet Home Music: Giudi & Quani in concerto

Continua la programmazione di #SweetHomeMusic con le Lookdown Sessions organizzate da A-Z Blues. Domenica 13 dicembre alle ore 18 è il turno di Giudi e Quani a rappresentare la naturale sfrontatezza giovanile con attitudine rock. Giudi e Quani sono dotati di una naturale sfrontatezza giovanile, irrefrenabile energia, attitudine rock e amore per il blues.

Palazzo Maffei Casa Museo: "La scienza nascosta nell'arte"

Stimolare alla riflessione inedita che l'opera d'arte può offrire, aprire a nuovi orizzonti mostrando le connessioni tra i saperi e le passioni. Il nuovo progetto on line di Palazzo Maffei - Casa Museo, a Verona, getta un ponte tra scienza e arte, svelando e mettendo in luce connessioni, rimandi e contesti culturali che mostrano un dialogo spesso sottovalutato tra il sapere scientifico e la creazione artistica. Il programma di trasmissioni on line "La scienza nascosta nell'arte" terrà connessi il pubblico e il nuovo Museo di Piazza delle Erbe, con la sua collezione d'arte antica e moderna, in un'esplorazione inedita e pieno di fascino.

Appuntamenti archeologici a Verona

Gli appuntamenti archeologici a Verona, aspettando Natale...in sicurezza. Incontri in streaming alla scoperta della storia di alcuni quartieri al di là del fiume: Valdonega, Avesa, Quinzano, Parona. Venerdì 11 dicembre alle ore 20.30 "La Villa Romana di Valdonega": appuntamento a cura dell'Associazione Archeonaute.

Balneoterapia ad Aquardens

Aquardens ha sospeso le sue ordinarie attività, ma «continua ad erogare servizi di prevenzione e cura alla persona tenendo aperte le vasche ad uso balneoterapico». Ad oggi è possibile usufruire solo di biglietti:

ACQUA PER LA VITA: Tampone + balneoterapia

ACQUA PER LA VITA: balneoterapia

A Verona la terza edizione del Believe Film Festival

Venerdì 11 diccembre torna a Verona il "Believe Film Festival" che si rinnova in risposta al Covid. La terza edizione del concorso veronese, dedicato ai giovani dai 14 ai 24 anni con la passione del cinema, andrà infatti in onda venerdì con un format totalmente virtuale. L’evento, gratuito e trasmesso in streaming, sarà l’occasione per confrontarsi con veri esperti del mondo cinematografico e per creare quella che potrebbe diventare la più grande rete nazionale di giovani cineasti.

Due nuove mostre presso Studio la Città

Due nuove esposizioni sono in programma presso la galleria d'arte a Verona a a partire da sabato 12 dicembre 2020: "Angela Caputi Giuggiù. Indossare il colore" e "Rosso e Grigio" che vede coinvolti ben diciotto differenti artisti.

Trekking sul versante Veronese del Lago di Garda

Partenza domenica 13 dicembre da una frazione di Malcesine per giungere alla spettacolare contrada medioevale di Campo con vista sul lago. Percorso non faticoso e piacevole che ha come centro la contrada medioevale di Campo, la contrada in assoluto più bella di tutto questo settore del Baldo.