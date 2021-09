Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 10 al 13 settembre 2021

Tutti gli appuntamenti da non perdere in questo nuovo fine settimana veronese ricchissimo di eventi

Un nuovo weekend dalle mille rirsorse nel territorio veronese con moltissimi eventi: concerti, manifestazioni enogastronomiche, visite guidate, passeggiate, spettacoli e tanto altro.

Riportiamo di seguito tutte le principali iniziative previste per il fine settimana dal 10 al 13 settembre 2021 a Verona e nella sua provincia.

"Arena ’60 ’70 ’80" con Amadeus

Le canzoni iconiche, quelle hit che hanno segnato trent’anni di musica indimenticabile, saranno protagoniste il 12 e il 14 settembre 2021 di “Arena ’60 ’70 ’80”, due serate evento che vedranno Amadeus per la prima all’Arena di Verona in veste di conduttore e che a ottobre verranno trasmesse in prima serata su RAI 1. Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco per due serate all’insegna della grande musica.

Tonino Carotone live al Mura Festival

L’artista internazionale Tonino Carotone che farà tappa a Mura Festival con il sul nuovo “Piano Piano Tour” sabato 11 settembre alle ore 21. Un appuntamento musicale molto intimo che saprà sorprendere il pubblico presente. Il nuovo tour, iniziato lo scorso 20 giugno è partito dalla Spagna. Questa versione live speciale vede la partecipazione del pianista Carlos Arriezu. Si potranno godere i grandi classici di Tonino Carotone ma anche le nuove canzoni che comporranno il nuovo album. Non mancherà un programma musicale dedicato alla riscoperta della musica folk popolare.

Silent wifi concert

Un concerto, ma rigorosamente silenzioso. Note e parole, infatti, risuoneranno solamente all’interno di cuffie collegate in wifi. Venerdì 10 settembre, alle ore 21, nella piazza davanti al Duomo di Verona va in scena "Silent wifi concert", con il pianista Andrea Vizzini, ideatore del format, e l’attore Antonio Gargiulo. Ben 500 i dispositivi pronti ad essere indossati, sia da coloro che prenderanno posto nella platea, con posti distanziati, che da quanti preferiranno rimanere in piedi e girare nel raggio di mezzo chilometro dalla piazza.

Sam Paglia Trio e Kikko Montefiori in concerto al Mura Festival

Speciale appuntamento alla seconda edizione del Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco con Rivivi-Amo le Mura: dal 6 al 12 settembre, una settimana per rivivere le Mura nell’ottica della sostenibilità con appuntamenti per tutti i gusti. Ospiti d’eccezione della serata di venerdì 10 settembre alle ore 21 Sam Paglia Trio e Kikko Montefiori.

"Aulularia" al Teatro Romano con Ettore Bassi

Una trappola comica, per un finale ricco di risate. La 73esima edizione dell’Estate Teatrale Veronese, organizzata dal Comune di Verona, si chiude con "Aulularia" di Plauto. Domani, giovedì 9 settembre, e venerdì 10, in scena anche Ettore Bassi diretto da Cristiano Roccamo. E il divertimento è assicurato.

Edipo Re in virtual reality

Uno spettatore alla volta, ogni mezz’ora. Dal 7 all’11 settembre, nella cornice del Museo degli Affreschi di Verona, va in scena "Edipo Re in virtual reality". Lo spettacolo, di Fucina Culturale Machiavelli, è un’esperienza di teatro unica, durante la quale l’opera classica incontra la tecnologia più innovativa, sfidando i limiti della percezione.

"Santa Croce sotto le stelle" a Verona

A Verona c'è l'evento "Santa Croce sotto le stelle", in programma al Parco di Santa Croce e via Guido D’Arezzo dal 9 al 12 settembre a partire dalle ore 18.30. L'ingresso è gratuito. Saranno presenti giostre, stand enogastronomici, birra artigianale, foodtruck con panini, patatine e dolci, stand con prodotti artigianali e musica dal vivo.

Open Day al Forte di Lugagnano

Un tuffo nella storia attraverso musei didattici rievocativi, visite guidate, balli, giochi vintage e soft air per grandi e bambini. Sabato 11 e domenica 12 il Forte di Lugagnano apre le sue porte per un Open Day con le attività di 12 associazioni che operano nel Forte. Il Forte di Lugagnano, passato dal Demanio al Comune di Verona, viene tenuto in vita proprio dalle tante iniziative proposte dalle associazioni presenti al suo interno. Questo fine settimana sarà speciale, perché tutte insieme si riuniranno per far conoscere e provare varie tipologie di attività.

Seat Music Awards

Nella calda estate delle ripartenze e dei live, torna uno degli eventi di riferimento nel panorama musicale nazionale: i Seat Music Awards. I Premi della Musica italiana sono pronti a riconquistare l’Arena di Verona con tre grandi appuntamenti: l’8 settembre 2021 lo Speciale Seat Music Awards – Disco Estate riscalderà il pubblico, con la conduzione di Nek, tanti ospiti, musica e sorprese live dalle ore 16.30 all’Arena di Verona e in onda il 12 settembre su RAI 1. Il 9 e 10 settembre 2021 sarà poi la volta di due imperdibili serate in diretta su RAI 1, condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

RIso IGP in Festa a Isola della Scala

Venerdì 10, sabato 11, il 17 e 18, il 24 e il 25 settembre il Comune di Isola della Scala insieme all’Ente Fiera e al Consorzio di Tutela della I.G.P. Riso Nano Vialone Veronese promuovono Riso IGP in Festa. Le tipicità del territorio s’incontrano in piazza dei Martini della libertà, seguiti da eventi come il complesso bandistico scaligero “Vincenzo Mela” di Isola della Scala e del Corpo Bandistico “Città di Lendinara” sabato 11 settembre, il quinto Gran Premio auto a pedali, la gara d’auto per bambini organizzata dall’Associazione Isolamotorclub in programma sabato 18 settembre. Il 25 settembre si terrà il 1° Memorial "Claudio Mori", il raduno d’auto d’epoca e classiche in notturna e raccolta del latte per beneficenza organizzato dall’Associazione Isolamotorclub.

La Festa dello Sport a Bussolengo

Tutto pronto a Bussolengo per la Festa dello Sport 2021, organizzata dal Comune in collaborazione con la Proloco locale. Dopo lo stop dello scorso anno causato dalla pandemia, torna dunque un appuntamento molto apprezzato, capace di coinvolgere il pubblico di tutte le età tra sport e divertimento. La Festa dello Sport aprirà i battenti sabato 11 settembre alle 9 presso gli impianti sportivi di Via Molinara con il raduno di atleti e partecipanti e proseguirà fino alle 23.

La Festa Siciliana a Bussolengo

A Bussolengo è in arrivo la Festa Siciliana dal 9 al 12 settembre. Appuntamento in piazza XXVI Aprile con ingresso gratuito dalle ore 10 fino a mezzanotte. Prodotti tipici, street food, folklore, cabaret. Intrattenimento con l'attore Tony Sperandeo.

Visite guidate a Verona

Il Palio di Settembre a Negrar di Valpolicella

Da venerdì 10 a domenica 12 settembre 2021, durante il periodo della vendemmia, nel cuore della Valpolicella si svolge il “Palio di Settembre”. L’area con i mercatini sarà in Viale Vittorio Emanuele a Negrar di Valpolicella e sarà caratterizzata da una selezione accurata di espositori, con diverse specialità culinarie, produzioni handmade e artigianato locale.

Festa dell'Uva a Monteforte d'Alpone

A pochi giorni dall’inizio della vendemmia prende il via a Monteforte d’Alpone l’annuale Festa dell’uva, giunta alla 90esima edizione. La manifestazione si svolgerà dal 10 al 12 settembre.

Maratona dantesca risalendo l'Adige a Verona

“Verona onora Dante” è il motto che il progetto “Dante Settecento” ha coniato nel 2019, inaugurando un omaggio triennale per l’anniversario del settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri nel 2021 nella città che, con Ravenna e Firenze, è tra le tre dantesche italiane. L’anniversario sarà onorato l’11, 12 e 13 settembre con un evento che si annuncia unico: “La Divina Verona” ovvero la lettura integrale dei cento canti della Commedia da parte di altrettanti cittadini e cittadine di Verona, dai nove ai novant’anni anni, risalendo in barca e a piedi il fiume Adige.

"Inferno" con Mauro Ottolini & Sousaphonix

Mauro Ottolini e l’Orchestra Sousaphonix, in collaborazione con il Film Festival della Lessinia, presentano domenica a Castelnuovo del Garda uno straordinario progetto dedicato a Dante Alighieri nell’anniversario dei 700 anni dalla morte (1321 – 2021) con la sonorizzazione dal vivo di un capolavoro del cinema italiano realizzato dal regista Francesco Bertolini, “Inferno” (1911), nella copia restaurata dalla Cineteca di Bologna.

Sentieri nel Baldo. Arte, natura, territorio

Iniziata a marzo 2021, durante il lockdown, con 5 eventi on-line di approfondimento e conoscenza della Valle del Tasso e dei suoi dintorni, la rassegna "Sentieri nel Baldo. Arte, natura, territorio" si e? svolta sul territorio baldense da luglio a settembre 2021, con numerosi e partecipatissimi eventi per tutti i gusti. Sabato 11 settembre si chiudera? con un grande evento corale, che coinvolgera? insieme le 3 associazioni promotrici, a partire da Baldofestival, Legambiente Circolo il Tasso e Marchio del Baldo.

Tramonti Unesco

Un percorso pedonale guidato alla riscoperta del patrimonio storico veronese. Fino al 25 settembre, ogni sabato, possibilità di percorrere a piedi le mura da Bastione delle Maddalene fino alla Rondella di San Zeno in Monte, da cui apprezzare il favoloso tramonto sul panorama di Verona.

Festival internazionale di fotografia "Grenze"

Tunnel, sale e cunicoli che, uno dopo l'altro, rivelano capolavori fotografici provenienti da tutto il mondo. Il Bastione delle Maddalene, a Veronetta, è la sede della quarta edizione del festival internazionale "Grenze". Fino al 10 settembre gli spazi della cinta magistrale ospitano le opere di 8 fotografi, da Isacco Emiliani a Joey L., da Dario Mitidieri e Amirhadi Shirzadi. Oltre ad una collezione dell’archivio del Centro internazionale di fotografia Scavi Scaligeri.

In Sala Birolli la mostra "Dentro la Commedia"

La Divina Commedia si mette in mostra in Sala Birolli. E lo fa attraverso foto, dipinti, sculture e opere digitali frutto della libertà di espressione e di tecnica con cui gli artisti dell'Accademia d'Arte e rtigianato Artistico – APS hanno interpretato il testo dantesco. Circa una cinquantina di creazioni, che danno vita alla mostra d'arte contemporanea "Dentro la Commedia", realizzata in collaborazione con la prima Circoscrizione nell'ambito degli eventi promossi per la celebrazione del 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri. L'esposizione è aperta tutti i giorni dal 4 al 23 settembre 2021.

"Emozioni cromatiche", la mostra a San Giorgio in Braida

Dopo circa tre anni di stop a diverse attività espositive, la basilica bagnata dalle sponde dell’Adige a Verona torna ad aprire le sue porte alla prima collettiva d’arte post-Covid. La mostra è visitabile dal 4 al 12 settembre.

"I piranha non sentono i sapori", la mostra a Peschiera del Garda

Con la mostra "I piranha non sentono i sapori" inizia la stagione espositiva 2021 della Palazzina Storica di Peschiera del Garda organizzata dall'Assessore alla Cultura in collaborazione con MV Eventi di Vicenza. Su un progetto nato e curato da Guido Airoldi, che trova la collaborazione di Matteo Vanzan come co-curatore, dal 22 agosto al 12 settembre 2021 l'esposizione presenterà i lavori di venti artisti provenienti da tutta Italia in un excursus artistico che vuole raccontare storie, emozioni e visioni del mondo tutte diverse.

I musei civici di Verona

Dal 6 agosto green pass obbligatorio anche per accedere ai musei cittadini e ai luoghi di cultura, tra cui la Casa di Giulietta. Per tali siti e in particolare per quelli dove è più facile il formasi di code con persone in attesa, l’amministrazione comunale di Verona ha dato indicazioni affinché ci sia personale preposto a sensibilizzare ed informare visitatori e turisti circa le nuove regole di ingresso, al fine di evitare attese inutili.

Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.?

Casa di Giulietta - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita alla casa museo.

Galleria d'Arte Moderna Achille Forti - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.15), chiuso il lunedì e nei giorni 9 e 10 giugno: informazioni per la visita alla galleria. Le mostre in corso:

Museo di Castelvecchio - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo . La mostra in corso:

Museo di Storia Naturale - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.

Museo Archeologico al Teatro Romano - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo. La mostra in corso:

Anfiteatro Arena - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita all'anfiteatro. (variazione orari nelle giornate di spettacolo).

Arche Scaligere - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso alle 12.45) e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.45): informazioni per la visita.

InVigna: picnic con degustazioni di vini e prodotti locali

Torna InVigna, picnic tra i filari per promuovere l’enoturismo veronese, il progetto enoturistico che toccherà 16 cantine in 11 comuni scaligeri e uno bresciano. InVigna proporrà picnic tra i vigneti, allestiti con luci, coperte e cassette di legno, accompagnati dai vini della cantina ospitante. L’obiettivo è promuovere le eccellenze enogastronomiche dei territori. Quindi, oltre ai calici scaligeri, anche salumi, formaggi, frutta e pasticceria dei produttori locali. Durante gli eventi si terranno, inoltre, dei piccoli concerti, il tutto all’aria aperta. Per scoprire il programma degli appuntamenti clicca qui.