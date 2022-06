Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 10 al 12 giugno 2022

Nuovo weekend ricchissimo di eventi interessanti nel territorio veronese. Vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere durante il fine settimana dal 10 al 12 giugno 2022.

L'EVENTO TOP

Mura Festival

Per il terzo anno consecutivo il Mura Festival accende l'estate sui bastioni di Verona. Dal 12 giugno teatro, musica, attività per i più piccoli, musica live, street food, degustazione e molto altro animeranno il Parco delle Mura, oasi verde dall'importante valore storico e culturale. Una rassegna di oltre 120 appuntamenti dal martedì alla domenica, un progetto artistico ad ampio respiro per coinvolgere tutto il pubblico con sonorità jazz, funk, soul, pop, indie, folk, blues e dance.

MANIFESTAZIONI

Sagra delle ciliegie di Montecchia di Crosara

La Pro Loco di Montecchia di Crosara presenta l'88esima Sagra delle ciliegie di Montecchia di Crosara, in programma dal 9 al 13 giugno 2022. Durante tutta la manifestazione sarà presente il Luna Park in quartiere Nassjria con trasporto servito con il trenino. Pesca di beneficenza durante tutta la manifestazione presso il centro giovanile della parrocchia.

Golosine 37136

Torna Golosine 37136 e lo fa nel consueto formato di 9 giorni nel mese di giugno. Da sabato 11 a domenica 19 giugno 2022 tutte le sere musica, divertimento, cultura, animazione, risate come sempre accompagnate da un'offerta enogastronomica di altissima qualità. Novità 2022: due stand sulla piazza della Chiesa in cui degustare birre artigianali, crepes e zucchero filato.

We Love Cartoons

Da venerdì 10 a domenica 12 giugno a Bussolengo, in piazzale Vittorio Veneto, arriva "We Love Cartoons". Sarà una tre giorni di festa ad ingresso gratuito, ricca di sorprese per gli amanti del manga, dei cosplay e dei cartoons. "We Love Cartoons" vedrà un susseguirsi di eventi con l'animazione di Think Comics, giochi, Karaokartoon, food truck e tantissimi cosplayer ai quali unirsi in costume o con cui fare tante foto a tema. Ad accogliervi ci saranno un sacco di divertimento degli ottimi piatti accompagnati da gustose bevande.

"Spumantitalia" a Garda

Dal 10 al 13 giugno Garda ospita la quarta edizione di "Spumantitalia", il festival delle bollicine da tutta la Penisola organizzato da Bubble's. Masterclass, banchi d'assaggio, eventi ed interessanti talk show.

ll Mercatino da Forte dei Marmi

Domenica 12 giugno, a Brenzone sul Garda, nel cuore di Magugnano, arriva "Il Mercatino da Forte dei Marmi" che torna ad offrire un vero e proprio evento, fatto di shopping a prezzi competitivi, svago e valorizzazione dell’artigianato toscano.

Beer Festival

Dopo il successo della terza edizione, Brew Gruff - Birrificio Artigianale ripropone la quarta edizione del "Beer Festival". Un evento dedicato alla birra artigianale nel territorio del Villafranchese, a pochi chilometri da Verona, incentrato sul bere e mangiare bene. L'evento gratuito partirà il 10 giugno e si concluderà sabato 11 giugno 2022.

A Sona la corsa dedicata alle donne "StraWoman"

Domenica 12 giugno torna a Sona la corsa-camminata non competitiva di 7 chilometri dedicata alle donne, ma aperta a tutti. Nata nel 2011, "StraWoman" è oggi il più divertente ed energico tour itinerante "al femminile" di tutta Italia, all’insegna dello sport, del benessere psico-fisico e della sensibilizzazione della salute.

Soffitte in piazza

Abiti vintage, vecchi utensili, libri, riviste e fumetti. Ma anche dischi, giocattoli e attrezzi sportivi, tutti rispolverati da armadi, cantine e garage. Fino a novembre ritorna tutti i sabati a Verona "Soffitte in piazza", i mercatini dell’usato nei quartieri organizzati dal Comune con il supporto delle associazioni DBA-Anemia Diamond Blackfan Italia ODV e Storie Creative. Saranno presenti anche dei punti di ristoro come ausilio per visitatori e operatori.

CONCERTI

Banco del Mutuo Soccorso

In attesa del nuovo lavoro che vedrà la luce in autunno, il Banco del Mutuo Soccorso si appresta a celebrare dal vivo il cinquantenario de "Il Salvadanaio", un album che è la storia stessa del prog rock, un caposaldo non solo della discografia del gruppo ma vero e proprio punto di riferimento per molti musicisti della scena internazionale. Nel territorio veronese è prevista per il 12 giugno 2022 un data all'Area Exp di Cerea in occasione del Prog Festival.

La "Grande Fuga" di Ludwig van Beethoven

La “"Grande Fuga" in si bemolle maggiore, Op. 133, e il Concerto per pianoforte e orchestra n.4 in sol maggiore, Op. 58: la stagione musicale promossa e sostenuta dalla Gaspari Foundation chiude in bellezza, nel segno di Ludwig van Beethoven, proponendo due superbe prove di scrittura musicale destinate a tradursi in altrettanto poderose prove d’artista. Appunntamento domenica 12 giugno, ore 11, in Sala Maffeiana.

Truci Rock Fest

Saranno tre giorni tra rock e divertimento quelli del Truci Rock Fest, che si terrà da venerdì 10 a domenica 12 giugno negli impianti sportivi di Dossobuono. Nell'ampia area con ingresso da via della Maddalena, si esibiranno 10 band. Buona parte del ricavato della manifestazione, dedicata alla memoria di Corrado "Truci" Bompan, sarà donato in beneficenza.

Festival InChiostro Vivo

Al via la Verona a quinta edizione del Festival InChiostro Vivo da giovedì 9 giugno a domenica 19 giugno, dieci eventi nella suggestiva cornice del Chiostro di Sant’Eufemia.

Musica live al Giardino 2.0

Doppio appuntamento da non perdere per il weekend de Il Giardino 2.0 Music Club:

VISITE GUIDATE

TEATRO

Bastioni in scena

Al via domenica 12 giugno per il Mura Festival la rassegna "Bastioni in Scena" a cura del Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio: 24 imperdibili appuntamenti che spaziano in vari generi coinvolgendo numerose compagnie teatrali e che avranno per palcoscenico il "Teatro dell’Orecchione" del Bastione San Zeno in circonvallazione Maroncelli.

Passeggiando con Otello

Appuntamento a Verona venerdì 10 giugno: la perfidia di Jago e l’ingenuità di Otello vengono messe a confronto. Cinque emozionanti scene che in poco più di 90 minuti ci faranno rivivere una delle tragedie shakespeariane più famose: Otello, il Moro di Venezia. L'attore Solimano Pontarollo interpreterà contemporaneamente sia Jago che Otello.

Carne da macello

Venerdì 10 e domenica 12 giugno 2022, presso il Teatro SS. Trinità di Verona, torna in scena per sole due serate lo spettacolo "Carne da Macello". Lo spettacolo nasce dalla penna di Clara Caraffini e Isacco Tognon, i quali hanno deciso di narrare, con colori leggeri e vivaci, il turbinoso, labirintico e a volte scoraggiante mestiere del teatrante medio, senza privarsi di qualche retroscena dal sapore più amaro.

Caveman – L’uomo delle caverne

Il Salieri Festival 2022 e la "battaglia dei sessi", questo il tema di venerdì 10 giugno quando, sulle gradinate esterne del Teatro Salieri alle 21, salirà Maurizio Colombi con il suo monologo comico "Caveman – L’uomo delle caverne".

CINEMA

Tra le novità in sala si segnalano:

Il giorno più bello - «Aurelio ha ereditato il mestiere di wedding-planner dal padre: guida l'azienda di famiglia, "Il giorno più bello", e per tutta la vita ha sacrificato i propri sogni in nome di una missione: regalare la felicità. Oggi, però, complice la crisi e un divorzio alle spalle, sente il bisogno di un cambiamento radicale. È innamorato di Serena, una sua collaboratrice, e con lei sogna di iniziare una nuova vita, mollando tutto per solcare gli oceani in barca a vela». Regia: Andrea Zalone.

«Aurelio ha ereditato il mestiere di wedding-planner dal padre: guida l'azienda di famiglia, "Il giorno più bello", e per tutta la vita ha sacrificato i propri sogni in nome di una missione: regalare la felicità. Oggi, però, complice la crisi e un divorzio alle spalle, sente il bisogno di un cambiamento radicale. È innamorato di Serena, una sua collaboratrice, e con lei sogna di iniziare una nuova vita, mollando tutto per solcare gli oceani in barca a vela». Regia: Andrea Zalone. Jujutsu Kaisen 0 - The movie - «Yuta Okkotsu è uno studente di liceo che riesce a ottenere il controllo di uno Spirito Maledetto molto potente. A quel punto decide di entrare nel Liceo Jujutsu di Tokyo, dove gli Stregoni Jujutsu lo aiuteranno a imparare a controllare il suo enorme potere». Regia: Sung Hoo Park.

MOSTRE

Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese

Dal 13 maggio al 2 ottobre 2022 a Verona, negli spazi monumentali del Palazzo della Gran Guardia, è visitabile la grande esposizione su Giovan Francesco Caroto (1480 circa - 1555). È la prima mostra dedicata interamente all’artista, con oltre 100 opere provenienti da alcune delle piu? prestigiose collezioni italiane e internazionali, che presenta l’evoluzione del grande pittore, seguendolo dagli esordi giovanili al riconosciuto ruolo di artista.

Le Arche Scaligere a Verona: ingresso a solo 1 euro

Aperto al pubblico il recinto delle Arche Scaligere presso la chiesa di Santa Maria Antica a Verona: dall'1 giugno al 30 settembre 2022 è possibile visitare le tombe degli Scaligeri grazie alla preziosa collaborazione dei volontari di Legambiente.

Verona attraverso le fotografie di Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo

Negli spazi di Castel San Pietro e Palazzo del Capitanio, assieme a quelli di Palazzo Pellegrini, fino al 4 settembre è visitabile la mostra fotografica "Luoghi comuni. Cantieri e siti monumentali della Verona storica e industriale in Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo". Un percorso inedito lungo tre luoghi che raccontano la storia culturale, politica e produttiva della città di Verona.

Private Portraits di Joe Oppedisano

La mostra "Private Portraits" di Joe Oppedisano si tiene a Garda, nella galleria FIAF di palazzo Pincini Carlotti dal 28 maggio al 23 giugno 2022.

Studio la Città inaugura la propria stagione estiva

Apartire da sabato 11 giugno 2022, la galleria d'arte Studio la Città inaugura a Verona la propria stagione estiva con tre coloratissime mostre:

The World of Banksy

Fa tappa a Verona fino al 31 luglio 2022 il viaggio di Banksy nelle stazioni d’Italia con la mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience". Prossima fermata: la stazione di Porta Nuova. "The World of Banksy – The Immersive Experience" presenta l’artista britannico sotto una nuova luce, grazie ad un allestimento di oltre cento opere dello street artist più famoso al mondo sarà infatti possibile conoscere il personaggio nella sua totalità attraverso un’esperienza immersiva.

Mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia

Dal 21 aprile al 2 luglio Verona ospita per la prima volta la "Mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia". Un’iniziativa del Comune in collaborazione con la Fondazione Št?pán Zav?el di Sarmede, che vedrà gli spazi della Biblioteca Civica di via Cappello animarsi di numerose opere tra immagini ed illustrazioni dedicate al mondo dell’infanzia. La Biblioteca Civica non sarà l’unico luogo dedicato all’esposizione, una parte delle 200 opere scelte per la mostra andranno infatti ad arricchire anche la Biblioteca "Arnoldo Mondadori’"di Borgo Trieste.

La collezione del naturalista Edoardo de Betta

Dal 9 aprile al 12 giugno 2022, nell'atrio del Museo di Storia Naturale di Verona, in mostra la collezione erpetologica e malacologica di Edoardo de Betta, naturalista veronese d'adozione. L'esposizione si inserisce nella serie di mostre temporanee del Museo di Storia Naturale. Collezioni in mostra periodicamente allestite nell'atrio d'ingresso, dove vengono proposti, a rotazione, alcuni pezzi delle collezioni di studio normalmente non visibili al pubblico.

Sui sentieri di Maria

Fino al 26 giugno, nel Museo Canonicale sarà possibile visitare la mostra "Sui sentieri di Maria": un viaggio nella storia e nella spiritualità del Santuario di Madonna della Corona, luogo straordinario ricco di arte e devozione, che celebra quest'anno il 500esimo anniversario della traslazione miracolosa della Pietà di Rodi.

I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi

A Verona presso la Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo la mostra "I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi". L'esposizione, in programma dal 14 aprile all'11 settembre 2022, propone un affascinante racconto delle origini e della storia familiare del nobile casato dei Miniscalchi-Erizzo, dal loro arrivo a Verona alla rapida ascesa sociale testimoniata e pubblicamente celebrata attraverso la realizzazione di Palazzo Miniscalchi e della peculiare facciata decorata da raffinati affreschi.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.

Pax Naturae

Davide Maria Coltro torna a Verona, sua città natale, con una rassegna monografica negli spazi di Kromya Art Gallery. Curata da Alberto Fiz, l'esposizione Pax Naturae sarà visitabile fino al 24 luglio. Il tema scelto dall'artista appare particolarmente attuale nella fase di profonda incertezza che stiamo vivendo. Con Pax Naturae, il Quadro Mediale inventato da Coltro nel 2001 si fa, infatti, interprete della natura come elemento teso verso una progressiva pacificazione.