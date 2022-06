Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall'1 al 3 luglio 2022

Ancora un weekend ricco di eventi interessanti nel territorio veronese. Di seguito vediamo quali sono tutti gli appuntamenti da non perdere durante il fine settimana dall'1 al 3 luglio 2022.

L'EVENTO TOP

Verona Antiquaria

Sarà davvero imperdibile l’unica edizione estiva di Verona Antiquaria, prima della pausa di agosto, naturalmente prevista la prima domenica del mese, domenica 3 luglio dalle 8 alle 18. Non può mancare l’appuntamento con il mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage. Un’occasione unica per riscoprire tesori nascosti e pensare a doni originali da regalare per momenti indimenticabili.

MANIFESTAZIONI

Sound Polis Cellae

La seconda edizione di "Sound Polis Cellae" è in programma sabato 2 luglio 2022 tra cantine e vigneti veronesi. La manifestazione, che si svolgerà dalle 18 alle 23, assocerà i grandi vini veronesi alla musica e ai prodotti gastronomici locali. In programma anche visite alle cantine aderenti, accompagnati da artisti il cui repertorio spazierà dal rock’n’roll al blues, dal jazz alla classica.

"Pop Con" a Villa Venier

Sabato 2 e domenica 3 luglio si terra? la prima edizione di "Pop Con", il nuovo evento veronese dedicato al fumetto, letteratura di genere, cartoni animati, cultura nerd e pop. Nella bellissima cornice del parco di Villa Venier a Sommacampagna, sara? possibile assistere a presentazioni di libri e fumetti, incontrare disegnatori, sceneggiatori e scrittori, provare giochi da tavolo, visitare l’accampamento medievale dell’Associazione Lame Scaligere, acquistare fumetti e gadget agli stand, fare bellissime foto in cosplay, cantare e ballare ai concerti dei Poveri di Sodio, Animeniacs Corp. e Giorgio Vanni, e tanto altro ancora.

Street Food Festival in Tour

Approda a Cavalcaselle di Castelnuovo del Garda lo "Street Food Festival in Tour". Appuntamento dall'1 al 3 luglio 2022 presso l'area sportiva di Cavalcaselle di Castelnuovo Del Garda. Tre giorni dedicati allo street food e alle birre artigianali.

Fiera di Valeggio sul Mincio

L’Associazione Pro loco Valeggio, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizza nei giorni di sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 luglio 2022 la centesima Fiera di Valeggio sul Mincio. Piccoli concerti di musica dal vivo allieteranno le vie del centro, mentre la piazza verrà animata da esibizioni di danza e spettacolari performance di artisti di strada.

Alta Lessinia Outdays

Alta Lessinia Outdays, il weekend di sport outdoor sui monti Lessini torna il 2 e 3 luglio a Erbezzo. Quest’anno anche gli Alta Lessinia Outdays tornano per far vivere a famiglie, amanti della montagna e dello sport, un weekend straordinario in Lessinia. Erbezzo diventa la piazza dello sport e del divertimento, animata da aree free per bambini, escursioni guidate di trekking ed ebike, momenti culturali e per gli sportivi più "cimbri", la mitica Tzimbar Race.

Costermano Summer Fest

Presso il Parco Dell'Amicizia dei Popoli a Costermano sul Garda, dall'1 all 3 luglio 2022, è in programma il "Costermano Summer Fest". Tanta musica, ottimo cibo e spettacoli da non perdere.

Notte bianca ad Adigeo

Anche quest’anno il momento tanto atteso è arrivato: sabato 2 luglio cominciano i saldi e al Centro Commerciale Adigeo è prevista la fantastica "Notte bianca". Insieme a tantissime occasioni sui migliori marchi, ci saranno anche delle belle sorprese per tutti gli amanti dello shopping e non solo.

Fiera della birra artigianale

Arriva a Cerea la grande fiera dedicata alla birra artigianale: ben sedici birrifici da tutto il mondo, centocinquanta tipologie di birre da provare (non tutte insieme!), due weekend all'insegna della gastronomia d'eccellenza, con degustazioni, eventi e concerti.

La Pesca a Tavola

Anche quest’anno, con l’arrivo dell’estate, ritorna l’iniziativa "La Pesca a Tavola". I prossimi ppuntamenti per degustare le pesche IGP di Verona, ammirando gli splendidi panorami del Lago di Garda, saranno ancora domenica 3 luglio e 10 luglio nella piazzetta del porto antistante il municipio di Bardolino.

Street Food Gourmet sotto le stelle di Verona

A Verona è tempo di Mura Festival, progetto ideato e promosso dal Comune, nel Bastione di San Bernardino, patrimonio dell’Unesco, e immancabile è l’appuntamento con lo street food gourmet in collaborazione con Cucine a Motore. Ogni settimana al Mura Festival, un menù ricco e variegato coi migliori piatti della tradizione di strada pronto a deliziare anche i palati più sopraffini, con un viaggio che parte dall’Italia, passa per l’Europa, fino ad arrivare in Venezuela.

Soffitte in piazza

Abiti vintage, vecchi utensili, libri, riviste e fumetti. Ma anche dischi, giocattoli e attrezzi sportivi, tutti rispolverati da armadi, cantine e garage. Fino a novembre ritorna tutti i sabati a Verona "Soffitte in piazza", i mercatini dell’usato nei quartieri organizzati dal Comune con il supporto delle associazioni DBA-Anemia Diamond Blackfan Italia ODV e Storie Creative. Saranno presenti anche dei punti di ristoro come ausilio per visitatori e operatori.

CONCERTI

Dargen D’Amico live a Vila Spinola

Torna finalmente dal vivo dopo la fortunata esperienza sanremese il cantautorap Dargen D’Amico, uno dei nomi che ha destato più curiosità in assoluto durante l’ultima rassegna targata Amadeus. Classe 1980, cresciuto a Milano, di lui si sa che sfugge agli sguardi (grazie agli onnipresenti occhiali da sole, la sua finestra sul mondo) e che preferisce lasciare parlare la sua musica. Nel Veronese appuntamento da non perdere venerdì 1 luglio 2022 presso Villa Spinola a Bussolengo.

Prelibato tris di concerti al Malcesine Music Festival

Venerdì 1 luglio il Malcesine Music Festival si farà in tre per gli amanti della musica senza preclusione di stili. I primi a scendere in campo saranno i divertenti e dissacranti Funkasin, con una street parade che inizierà alle ore 17 in spiaggia Paina e poi si svilupperà per le vie del centro storico di Malcesine. Alle ore 19.30 in Piazza Magenta suoneranno i Licaones. Alle 22, ai Giardini "Padre Mario Casella", i riflettori saranno puntati su Furio e gli Ska-J: ancora musica davanti alla quale è difficile rimanere fermi seduti al proprio posto.

Arena di Verona Opera Festival

Tre grandissimi appuntamenti per il weekend lirico all'arena di Verona:

Venerdì 1 luglio: per l'Opera Festival 2022, l’Arena di Verona mette in scena lo spettacolare Nabucco di Arnaud Bernard, un dramma lirico imperdibile.

Sabato 2 luglio: La Traviata, emozione e scalpore nell’Opera di Giuseppe Verdi in scena nell’incantevole scenario dell’Arena di Verona.

Domenica 3 luglio: torna l’imperdibile appuntamento con l’Aida di Verdi.

Duke meets Count, due stili dell’Era dello Swing

Promosso dalla prima Circoscrizione "Centro Storico", con il contributo del Consorzio Zai Verona e l’organizzazione della Big Band Jazzset Orchestra, è in programma per sabato 2 luglio 2022, presso il parco pubblico del Palazzo Bocca Trezza, il concerto "Duke meets Count, due stili dell’Era dello Swing" dedicato ai due pianisti, compositori e direttori delle più famose Big Band: Duke Ellington e Count Basie.

Al Mura Festival un weekend all'insegna della musica folk

Un fine settimana alla scoperta della musica folk al Mura Festival. Tre speciali appuntamenti per un viaggio intorno alla musica folkloristica veronese e internazionale insieme a tanti artisti ospiti della terza edizione del Mura Festival:

Venerdì 1° luglio - Mura Folk Festival - Concerto di The Patricks @ Bastione di San Bernardino ore 21.

Sabato 2 luglio - Mura Folk Festival - Concerto di Contrada Lorì @ Bastione di San Bernardino ore 21.30.

Domenica 3 luglio - Mura Folk Festival - Concerto di Rio Grande, la canzone folk del Sudamerica @ Bastione di San Bernardino ore 21.30.

Denise Dimè in concerto a Colognola ai Colli

Per la rassegna "Estate Colognolese" organizzata da Fondazione Aida con il Comune di Colognola ai Colli venerdì 1 luglio alle ore 21 in Villa Aquadevita è in programma il concerto di Denise Dimè. L’artista e cantante italo-africana di origine camerunense presenterà il suo ultimo album "Je danse".

VISITE GUIDATE

TEATRO

Il Mercante di Venezia

Venerdì 1 e sabato 2 luglio 2022 alle ore 21.15 sul palco del Teatro Romano di Verona va in scena in prima nazionale lo spettacolo "Il Mercante di Venezia" di William Shakespeare. Protagonista sarà Franco Branciaroli, per la regia di Paolo Valerio.

Teatro amatoriale nei cortili di Verona

La storica rassegna "Teatro nei Cortili", organizzata dal Comune, torna a Verona per animare i mesi più caldi. Dall'1 luglio al 7 settembre 2022, una ventina di compagnie si alterneranno in tre location: il tradizionale Chiostro di Sant'Eufemia, il Chiostro di Santa Maria in Organo e Cortile Montanari. In tutto verranno presentati 23 diversi spettacoli, dalla commedia alla prosa in musica, dal drammatico al comico.

La danza al Forte Gisella

Camminamenti sopraelevati, scorci tra storia e natura e una grande piazza centrale. A Forte Gisella va in scena la danza, con performance studiate per far rivivere ogni spazio del compendio. Dall'1 luglio Ersiliadanza porterà all'interno della fortificazione di via Mantovana compagnie e ospiti da tutta Italia. Sei serate con spettacoli itineranti e in movimento, in una location suggestiva.

American Circus a San Giovanni Lupatoto

Fino al 3 luglio a San Giovanni Lupatoto va in scena il nuovo spettacolo dell’American Circus intitolato "Il Regno del Cavallo", prodotto da Flavio e Daniele Togni. Uno spettacolo di colori e immagini oniriche cariche di atmosfere magiche in cui i giochi di luci e la musica avranno un ruolo da protagonista.

Music Tanz Garda Festival

A Garda il 2 e 3 luglio 2022 prenderà il via "Music Tanz Garda Festival", prima edizione di una rassegna che unisce la bellezza della danza con il suggestivo panorama del lago. In programma un interessante weekend di appuntamenti in compagnia delle creazioni di coreografi italiani e stranieri che rivisiteranno alcuni repertori del compositore tedesco Bach e condurranno lo spettatore in nuovi mondi sonori e coreutici.

CINEMA

Tra le novità in sala si segnalano:

La mia ombra è tua - «Questa è una storia d'amore, iniziata quarant'anni fa e mai finita. È anche la storia di un viaggio attraverso l'Italia intrapreso da una strana coppia a bordo di una vecchia jeep: Emiliano, un venticinquenne appena laureato con il massimo dei voti in Lettere Antiche, e Vittorio Vezzosi, un burbero scrittore sessantenne che da anni conduce una vita da eremita in seguito alla pubblicazione del suo unico libro, successo planetario indelebile nella memoria di tutti». Regia: Eugenio Cappuccio.

«Questa è una storia d'amore, iniziata quarant'anni fa e mai finita. È anche la storia di un viaggio attraverso l'Italia intrapreso da una strana coppia a bordo di una vecchia jeep: Emiliano, un venticinquenne appena laureato con il massimo dei voti in Lettere Antiche, e Vittorio Vezzosi, un burbero scrittore sessantenne che da anni conduce una vita da eremita in seguito alla pubblicazione del suo unico libro, successo planetario indelebile nella memoria di tutti». Regia: Eugenio Cappuccio. Mistero a Saint-Tropez - «Agosto 1970. Come ogni anno, il miliardario Claude Tranchant e la moglie Eliane hanno invitato il gotha dello show business nella loro sontuosa villa di Saint-Tropez. Nulla rovinerebbe la festa se non fosse per un inquietante sabotaggio ai danni della decappottabile della coppia». Regia: Nicolas Benamou.

«Agosto 1970. Come ogni anno, il miliardario Claude Tranchant e la moglie Eliane hanno invitato il gotha dello show business nella loro sontuosa villa di Saint-Tropez. Nulla rovinerebbe la festa se non fosse per un inquietante sabotaggio ai danni della decappottabile della coppia». Regia: Nicolas Benamou. Gold - «Due uomini girano per il grande outback australiano in cerca di oro. Insieme, escogitano un piano per portare alla luce e proteggere il loro tesoro: separarsi. Uno resterà con l'oro rinvenuto mentre l'altro dovrà recuperare l'escavatore e l'attrezzatura necessaria per l'estrazione. Lasciato solo, uno di loro dovrà difendersi e resistere ai pericoli del deserto, cercando di ignorare il sospetto di essere stato abbandonato al suo destino». Regia: Anthony Hayes.

MOSTRE

Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese

Dal 13 maggio al 2 ottobre 2022 a Verona, negli spazi monumentali del Palazzo della Gran Guardia, è visitabile la grande esposizione su Giovan Francesco Caroto (1480 circa - 1555). È la prima mostra dedicata interamente all’artista, con oltre 100 opere provenienti da alcune delle piu? prestigiose collezioni italiane e internazionali, che presenta l’evoluzione del grande pittore, seguendolo dagli esordi giovanili al riconosciuto ruolo di artista.

Le collezioni lichenologiche: da Abramo Massalongo ad oggi

Componenti essenziali nella produzione di farmaci antitumorali e di profumi dalle note forestali. Bioindicatori della qualità dell’aria. E, ancora, funzionali per trattare ferite e scottature. Sono i "Licheni", una piccola e quasi sconosciuta forza della natura. Risultato dell’unione fra un fungo ed un’alga, che da una stretta e vantaggiosa convivenza danno origine ad un elemento importante per l’ambiente ed utile all’uomo. Per imparare a conoscerli, il Museo di Storia Naturale apre al pubblico la nuova esposizione temporanea "Le collezioni lichenologiche: da Abramo Massalongo ad oggi" visibile da mercoledì 22 giugno al 28 agosto

Le Arche Scaligere a Verona: ingresso a solo 1 euro

Aperto al pubblico il recinto delle Arche Scaligere presso la chiesa di Santa Maria Antica a Verona: dall'1 giugno al 30 settembre 2022 è possibile visitare le tombe degli Scaligeri grazie alla preziosa collaborazione dei volontari di Legambiente.

Verona attraverso le fotografie di Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo

Negli spazi di Castel San Pietro e Palazzo del Capitanio, assieme a quelli di Palazzo Pellegrini, fino al 4 settembre è visitabile la mostra fotografica "Luoghi comuni. Cantieri e siti monumentali della Verona storica e industriale in Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo". Un percorso inedito lungo tre luoghi che raccontano la storia culturale, politica e produttiva della città di Verona.

Studio la Città inaugura la propria stagione estiva

Fino al 5 agosto 2022, presso la galleria d'arte Studio la Città, sono visitabili tre coloratissime mostre:

The World of Banksy

Fa tappa a Verona fino al 31 luglio 2022 il viaggio di Banksy nelle stazioni d’Italia con la mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience". Prossima fermata: la stazione di Porta Nuova. "The World of Banksy – The Immersive Experience" presenta l’artista britannico sotto una nuova luce, grazie ad un allestimento di oltre cento opere dello street artist più famoso al mondo sarà infatti possibile conoscere il personaggio nella sua totalità attraverso un’esperienza immersiva.

Mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia

Dal 21 aprile al 2 luglio Verona ospita per la prima volta la "Mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia". Un’iniziativa del Comune in collaborazione con la Fondazione Št?pán Zav?el di Sarmede, che vedrà gli spazi della Biblioteca Civica di via Cappello animarsi di numerose opere tra immagini ed illustrazioni dedicate al mondo dell’infanzia. La Biblioteca Civica non sarà l’unico luogo dedicato all’esposizione, una parte delle 200 opere scelte per la mostra andranno infatti ad arricchire anche la Biblioteca "Arnoldo Mondadori’"di Borgo Trieste.

I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi

A Verona presso la Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo la mostra "I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi". L'esposizione, in programma dal 14 aprile all'11 settembre 2022, propone un affascinante racconto delle origini e della storia familiare del nobile casato dei Miniscalchi-Erizzo, dal loro arrivo a Verona alla rapida ascesa sociale testimoniata e pubblicamente celebrata attraverso la realizzazione di Palazzo Miniscalchi e della peculiare facciata decorata da raffinati affreschi.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.

Pax Naturae

Davide Maria Coltro torna a Verona, sua città natale, con una rassegna monografica negli spazi di Kromya Art Gallery. Curata da Alberto Fiz, l'esposizione Pax Naturae sarà visitabile fino al 24 luglio. Il tema scelto dall'artista appare particolarmente attuale nella fase di profonda incertezza che stiamo vivendo. Con Pax Naturae, il Quadro Mediale inventato da Coltro nel 2001 si fa, infatti, interprete della natura come elemento teso verso una progressiva pacificazione.