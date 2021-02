Cosa (si può) fare a Verona e provincia durante il weekend dal 5 al 7 febbraio 2021

Nuovo weekend e primo dalle tinte "gialle", sicuramente fino a sabato ma è assai probabile fino a domenica ed oltre ancora. Nel marasma politico attuale, in Italia venerdì torna anche l'appuntamento con il monitoraggio della pandemia nella varie Regioni e, dunque, la possibilità di un cambio di fascia di rischio. Resta il fatto che i dati per il Veneto tutto lasciano pensare fuorché un mutamento di colore. Ecco dunque il probabile calendario "cromatico" del weekend per la nostra Regione:

Venerdì 5 febbraio 2021: il Veneto sarà sicuramente zona gialla. Per un ripasso delle regole potete leggere questo articolo.

il Veneto sarà sicuramente zona gialla. Per un ripasso delle regole potete leggere questo articolo. Sabato 6 febbraio 2021: il Veneto sarà altrettanto sicuramente zona gialla.

il Veneto sarà altrettanto sicuramente zona gialla. Domenica 7 febbraio 2021: il Veneto avrà il colore che "si merita", ed è probabile resti in zona giallla.

Vediamo ora i principali eventi consigliati per il fine settimana:

Verona Antiquaria: un amore da collezione

Torna questa domenica, 7 febbraio, nel quartiere di San Zeno l’appuntamento con Verona Antiquaria, il mercato dell'antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage di Verona. All’insegna di questo spirito e in occasione del mese di San Valentino, nella città di Giulietta e Romeo, Verona Antiquaria dedica questa sua seconda edizione del 2021 al tema dell’amore: amore per la città, per le tradizioni e per gli oggetti antichi, vintage e retrò.

Aperti venerdì i musei civici di Verona

Martedì 2 febbraio hanno riaperto al pubblico alcuni dei Musei Civici di Verona, nel rispetto delle procedure del contenimento del Covid-19: i biglietti sono in vendita esclusivamente online sul sito museiverona.com. Di seguito gli orari e le informazioni per la visita di ciascun sito.

Auto d'epoca dal lago di Garda al Baldo per la "Coppa Giulietta&Romeo"

Torna la Coppa Giulietta&Romeo valida quale appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Autostoriche. L'evento organizzato dall'Automobile Club Verona in collaborazione con ACI Verona Historic e ACI Verona Sport riporterà la sfida al centesimo di secondo sulle strade veronesi il 5 e 6 febbraio 2021, con partenza e arrivo da Bardolino, sul Lago di Garda.

Mercato di piazza Erbe aperto il weekend

Fino al 30 aprile 2021 il mercato di piazza Erbe a Verona rimarrà aperto tutti i fine settimana. Un’opportunità in più, resa disponibile dal Comune fino al termine del periodo emergenziale, per consentire il proseguo delle attività anche nei sabati e domeniche.

L'Ensemble Terra Mater in concerto dal Teatro Ristori di Verona

Il Teatro Ristori continua ad emozionare con nuove proposte per restare al fianco dei propri spettatori, ma in digitale! Prosegue nel mese di febbraio, con quattro nuovi appuntamenti, la rassegna online Teatro Ristori Digital: Educational, Jazz e Concertistica accompagneranno gli spettatori dei canali social del Teatro Ristori. Si inizia sabato 6 febbraio alle ore 17 con il giovane Ensemble Terra Mater, con lo spettacolo Le Città invisibili su testi di Italo Calvino.

"Respiri e contrasti" per il 2° concerto Stagione Sinfonica 2021 di Fondazione Arena

Venerdì 5 febbraio, per il secondo concerto della Stagione Sinfonica 2021 al Teatro Filarmonico, è la volta del debutto veronese del maestro Giampaolo Pretto, direttore e solista di due capolavori giovanili di Mozart: l’Andante in do maggiore K 315 e il Concerto n. 1 in sol maggiore K 313, entrambi per flauto e orchestra. La seconda parte del programma è dedicata alla Sinfonia 9 in do maggiore di Franz Schubert, “la Grande”, imponente ed estremo lascito sinfonico del grande compositore austriaco. Il concerto rientra nell’iniziativa "Filarmonico aperto…a casa tua" e andrà in onda su Telenuovo, oltre alla trasmissione in streaming sulle piattaforme di Fondazione Arena Facebook, YouTube e sulla webTV arena.it/tv all’interno della collaborazione con ANFOLS per il progetto Aperti nonostante tutto.

Veneto, Spettacoli di Mistero: arriva il Carnevale online

Una serata tra personaggi, maschere, dolci della tradizione e sfilate tipiche del Carnevale: ecco il programma del nuovo appuntamento con lo speciale dell'Almanacco del Mistero, dedicato alla festa più colorata che ci sia. Venerdì 5 febbraio alle ore 21 ritornerà, in diretta dalla pagina Facebook di Veneto Spettacoli di Mistero, una nuova ed affascinante sfida tra il padrone di casa Roberto Frison e il direttore artistico del Festival Alberto Toso Fei.

Alla Galleria d'Arte Moderna la mostra dedicata a Ugo Zannoni

Alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti è allestita la nuova mostra "La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate". L'esposizione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 e offre uno studio dedicato all’artista Ugo Zannoni e al tema del mecenatismo che ha portato alla nascita delle collezioni civiche della Galleria d’Arte Moderna. Apertura dal lunedì al venerdì.

"Sorprese dalle finestre", la nuova rassegna del Teatro Laboratorio di Verona

“Sorprese dalle finestre” è un progetto che cerca di tenere vivo il "teatro", contrastare l’incertezza che avvolge i teatri di nuovo chiusi dal 26 ottobre scorso, inventare nuovi modi di connessione tra artisti e spettatori. Il Teatro Scientifico offrirà corti teatrali della durata massima di venti minuti a chiunque vorrà passare e soffermarsi. Tutte le domeniche alle ore 16 fino alla riapertura dei teatri. Ogni volta qualcosa di diverso, a sorpresa, rigorosamente live, con gli artisti del Teatro Scientifico e artisti ospiti. Si comincia il 24 gennaio per proseguire il 31 gennaio, 7, 14, 21 e 28 febbraio ore 16.

"C-ART-Off-LINE@Vetrina Museo Maffei"

Fino al 28 febbraio 2021 il progetto d’arte contemporanea della Fondazione Cariverona "C-ART-Off-LINE", a cura di Mirko Rizzi, si trasforma in esposizione, indagando nuove modalità dinamiche e interattive come la grande vetrina al piano terra di Palazzo Maffei-Casa Museo, a Verona. Per rivalutare il processo espositivo vissuto dal vero! Fino a fine febbraio, esposte in successione le immagini fotografiche delle opere contestualizzate di Tiziano Martini, Elia Cantori, Luca Francesconi, Arcangelo Sassolino, Luca Trevisani.

Tre mostre presso la galleria Studio la Città

Le tre mostre Rosso e Grigio, Indossare il colore e Jacob Hashimoto 1999|2005, allestite negli spazi della galleria Studio la Città, sono accessibili unicamente previa prenotazione. È inoltre possibile prenotare, sempre gratuitamente, la visita guidata alle mostre nelle mattine di venerdì e sabato.

Concerti gratuiti dal teatro La Fenice: la musica non si ferma

La Fenice non si ferma e, forte del numerosissimo seguito nazionale e internazionale registrato via web, "rilancia" con un ricco calendario di concerti in diretta streaming, trasmessi gratuitamente tramite il sito www.teatrolafenice.it e tramite il suo canale YouTube. Stenz, Valc?uha, Manacorda, Moretti, Koopman: questi i direttori che guideranno le compagini orchestrali e corali della Fenice in un serie di appuntamenti imperdibili che si svolgeranno dal 30 gennaio al 6 marzo 2021, tutti con inizio alle ore 17.30. Sara? Markus Stenz il protagonista del prossimo concerto trasmesso in live-streaming dalla Fondazione Teatro La Fenice: sabato 30 gennaio 2021, dal nuovo palcoscenico del Teatro Malibran, il maestro tedesco si esibira? alla testa dell’Orchestra del Teatro La Fenice nell’esecuzione di due brani, la suite dalle musiche di scena Der Bu?rger als Edelmann (Il borghese gentiluomo) op. 60 di Richard Strauss e la Sinfonia n. 41 in do maggiore KV 551 Jupiter di Wolfgang Amadeus Mozart.

Tamponi drive-in, relax e benessere alle terme Aquardens

Concedetevi un momento di pausa ad Aquardens prendendovi cura di voi e dei vostri cari. Rinforzate il sistema immunitario immergendovi in acqua termale ed effettuando lo screening anti-Covid.