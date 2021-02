Cosa (si può) fare a Verona e provincia durante il weekend dal 19 al 21 febbraio 2021

Un altro fine settimana all'insegna della zona gialla in tutto il Veneto, aspettando ovviamente l'esito del monitoraggio settimanale che, eventualmente, potrebbe portare novità per la giornata di domenica, ma i dati sembrerebbero ad oggi escludere il passaggio in fascia arancione. Per un breve ripasso delle regole da rispettare a Verona e provincia è possibile consultare questi articoli:

Vediamo ora i principali appuntamenti del fine settimana, non senza avervi prima ricordato che a Verona sono in arrivo i "tampon-spritz" questo weekend.

Alla Gran Guardia la mostra fotografica "Hope"

Prix Pictet, tra i più importanti premi a livello mondiale per la fotografia sul tema della sostenibilità, per la prima volta giunge a Verona. La mostra “Hope” sarà esposta dal 18 febbraio al 24 marzo 2021 al Palazzo della Gran Guardia, in collaborazione con il Comune di Verona. Una grande mostra dedicata quest’anno al tema della "speranza", da cui il titolo “Hope”. I 12 fotografi finalisti, protagonisti del percorso fotografico, esplorano i modi positivi in cui l’umanità sta affrontando le crisi ambientale e sociale dei nostri tempi. Una fonte di ispirazione per tutti anche nell’attuale contesto di crisi pandemica e di incertezza che stiamo vivendo. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Verona, sarà allestita presso il Palazzo della Gran Guardia (che riapre le sue porte dopo mesi di chiusura per le restrizioni) dal 18 febbraio al 24 marzo 2021 con ingresso gratuito (orario: lun-ven dalle ore 11 alle 18) e metterà in mostra le migliori opere selezionate tra primari artisti internazionali.

"Le Quattro Stagioni" di Vivaldi con l’Atelier Elisabetta Garilli dal Teatro Ristori

Domenica 21 febbraio tornano gli appuntamenti Educational dedicati alle famiglie, con "Le Quattro Stagioni" dell’Atelier Elisabetta Garilli in collaborazione con l’Ensemble Teatro Ristori. "Le Quattro Stagioni", interpretate dalle parole di Elisabetta Garilli (tratte dall’album illustrato omonimo – Collana “Musica Disegnata e un po’ Strampalata”, a cura di Elisabetta Garilli per Carthusia Edizioni), dalla danza di Giulia Carli e dalle scenografie “attive” di Serena Abagnato, in una fusione fra musica, parole e colore.

"FAI un Giro in Villa"

Torna il festival “FAI un giro in villa”, organizzato dalla Presidenza FAI Veneto e dai Gruppi FAI Giovani della regione . Questa quarta edizione sarà interamente digitale e si svolgerà dal 20 al 28 febbraio 2021 con 9 diversi appuntamenti ospitati su piattaforme digitali di videoconferenza e sarà possibile partecipare accreditandosi nel portale https://www.fondoambiente.it/fai-un-giro-in-villa/.

Teatro con Fondazione Aida: torna "Il re che aveva paura del buio"

Fondazione Aida ripropone per la quarta volta in pochi mesi, l’evento online "Il re che aveva paura del buio", uno spettacolo per i bambini dai 4 anni dedicato al tema delle paure, dell’ignoto e a quel sentimento che inevitabilmente tutti provano crescendo. Ma è dedicato anche alle opportunità e agli aspetti positivi della notte, come i sogni e il riposo. Lo spettacolo sarà presentato il 21 febbraio su Zoom alle ore 16, 17 e 18.

Visita guidata "Extra moenia: Verona al di fuori delle sue mura"

Visite guidate in città per piccoli gruppi "Extra moenia: Verona al di fuori delle sue mura". Itinerario da Porta Borsari alla nuova area archeologica nel cortile dell'Ex Arsenale Austriaco. Accompagnamento a cura di una guida turistica autorizzata La visita si svolge nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti, per gruppi di massimo 10 persone.

Vrec music virtual festival: rock italiano per il quarto appuntamento da Castelnuovo

Nuova serata per il Vrec Music Virtual Festival dedicata ai progetti di rock italiano dell’etichetta discografica veronese. Dalle ore 21 di sabato 20 febbraio in collegamento sulla pagine ufficiali Facebook, Youtube e Twitch dell’etichetta si alterneranno: Alteria, Mistonocivo (Paolo D’ambrosio), SETA, Ninfea, Popforzombie e Francesco Setta.

Alla Biblioteca Capitolare di Verona torna la "Passeggiata con il prefetto"

Per celebrare la riapertura, il 19 febbraio 2021 la Biblioteca Capitolare organizza un nuovo appuntamento con la "Passeggiata con il Prefetto", il nostro evento più richiesto! Un viaggio esclusivo alla scoperta della storia millenaria della biblioteca più antica del mondo, con una guida d’eccezione: il Prefetto della Biblioteca Capitolare Mons. Bruno Fasani.

Al Museo africano di Verona la mostra "Ricucire distanze e luoghi: per una quotidianità condivisa"

Inaugurazione online venerdì 19 febbraio alle 17 della mostra "Ricucire distanze e luoghi: per una quotidianità condivisa (RiCu)". La mostra, ospitata al Museo africano, è espressione di un progetto di ricerca-azione di durata biennale promosso dall’Università di Verona nell’ambito del Joint Project 2018: Mending Distances, Connecting Places: Sharing Everyday Life, coordinato da Anna Paini, docente di antropologia del dipartimento di Culture e Civiltà.

Visita all'area archeologica di Corte Sgarzerie

Dopo un anno esatto di chiusura, colpita prima da un guasto tecnico e poi dalle limitazioni imposte dalla pandemia, e a sette anni esatti dalla sua prima apertura al pubblico, riaprono le porte dell'Area Archeologica di Corte Sgarzerie! Dal 12 febbraio 2021 il sito archeologico Criptoportico di Corte Sgarzerie a Verona sarà visitabile ogni venerdì pomeriggio in due turni di apertura nei seguenti orari: 16 e 16.45.

Aperti venerdì i musei civici di Verona

Dal 2 febbraio hanno riaperto al pubblico alcuni dei Musei Civici di Verona, nel rispetto delle procedure del contenimento del Covid-19: i biglietti sono in vendita esclusivamente online sul sito museiverona.com. Di seguito gli orari e le informazioni per la visita di ciascun sito.

Alla Galleria d'Arte Moderna la mostra dedicata a Ugo Zannoni

Alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti è allestita la nuova mostra "La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate". L'esposizione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 e offre uno studio dedicato all’artista Ugo Zannoni e al tema del mecenatismo che ha portato alla nascita delle collezioni civiche della Galleria d’Arte Moderna. Apertura dal lunedì al venerdì.

"Contemporaneo non-stop. Il respiro della natura" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La Galleria d’Arte Moderna Achille Forti di Verona presenta, dal 15 dicembre 2020 al 30 settembre 2021, la mostra "Contemporaneo non-stop. Il respiro della natura" a cura di Patrizia Nuzzo in uno spazio inedito mai aperto al pubblico a Palazzo della Ragione (visitabile dal lunedì al venerdì).

"Sorprese dalle finestre", la nuova rassegna del Teatro Laboratorio di Verona

“Sorprese dalle finestre” è un progetto che cerca di tenere vivo il "teatro", contrastare l’incertezza che avvolge i teatri di nuovo chiusi dal 26 ottobre scorso, inventare nuovi modi di connessione tra artisti e spettatori. Il Teatro Scientifico offrirà corti teatrali della durata massima di venti minuti a chiunque vorrà passare e soffermarsi. Tutte le domeniche alle ore 16 fino alla riapertura dei teatri. Ogni volta qualcosa di diverso, a sorpresa, rigorosamente live, con gli artisti del Teatro Scientifico e artisti ospiti. Si comincia il 24 gennaio per proseguire il 31 gennaio, 7, 14, 21 e 28 febbraio ore 16.

Rock in villa: Paolo Vallesi in concerto da Villa del Bene di Dolcè

Domenica 21 Febbraio 2021 si terrà alla Villa del Bene (di Dolcè provincia di Verona) la quarta giornata dedicata a #rockinvilla. Dopo avere ospitato Sasha Torrisi, John Qualcosa (Ambramarie) e tanti artisti sarà la volta di Paolo Vallesi. Al cantautore toscano, che si esibirà piano e voce con un misto tra successi e pezzi nuovi, si affiancheranno grandi talenti quali: Michele Mud, Annarè (di Lucca), Microwave, Gravity Zero e Cloude (di Alessandria, artista Red & Blue). Una proposta eterogenea di artisti molto diversi tra loro ma uniti da Davide Motta Anthill Booking, che cura la rassegna per la Villa, per la qualità. I concerti sono trasmessi in streamig gratuitamente, con una qualità broadcast davvero notevole.

Mercato di piazza Erbe aperto il weekend

Fino al 30 aprile 2021 il mercato di piazza Erbe a Verona rimarrà aperto tutti i fine settimana. Un’opportunità in più, resa disponibile dal Comune fino al termine del periodo emergenziale, per consentire il proseguo delle attività anche nei sabati e domeniche.

"C-ART-Off-LINE@Vetrina Museo Maffei"

Fino al 28 febbraio 2021 il progetto d’arte contemporanea della Fondazione Cariverona "C-ART-Off-LINE", a cura di Mirko Rizzi, si trasforma in esposizione, indagando nuove modalità dinamiche e interattive come la grande vetrina al piano terra di Palazzo Maffei-Casa Museo, a Verona. Per rivalutare il processo espositivo vissuto dal vero! Fino a fine febbraio, esposte in successione le immagini fotografiche delle opere contestualizzate di Tiziano Martini, Elia Cantori, Luca Francesconi, Arcangelo Sassolino, Luca Trevisani.

Tre mostre presso la galleria Studio la Città

Le tre mostre Rosso e Grigio, Indossare il colore e Jacob Hashimoto 1999|2005, allestite negli spazi della galleria Studio la Città, sono accessibili unicamente previa prenotazione. È inoltre possibile prenotare, sempre gratuitamente, la visita guidata alle mostre nelle mattine di venerdì e sabato.

Concerti gratuiti dal teatro La Fenice

Con un concerto in diretta streaming, Antonello Manacorda torna a dirigere l'Orchestra del Teatro La Fenice, su musiche di Gustav Mahler. Il maestro di origini torinesi, direttore principale della Kammerakademie di Potsdam, eseguirà la Sinfonia n. 4 in sol maggiore, con la partecipazione del soprano Carmela Remigio come voce solista del quarto movimento. L'appuntamento sarà ancora una volta sul web e in diretta streaming, domenica 21 febbraio alle ore 17.30 sul sito www.teatrolafenice.it e sul canale YouTube del Teatro, in forma gratuita.