Cosa (si può) fare a Verona e provincia durante il weekend dal 12 al 14 febbraio 2021

Nuovo weekend in zona gialla per Verona e tutto il Veneto, con qualche novità tuttavia sotto il profilo delle disposizioni. È entrata infatti in vigore questa settimana l'ordinanza regionale del governatore del Veneto Luca Zaia che mira ad evitare il formarsi di assembramenti e contrastare la diffusione del coronavirus. Due gli aspetti principali da ricordare del provvedimento:

Dalle ore 15 alle 18 in tutti i locali del settore "ristorazione", dai bar alle pasticcerie passando per i ristoranti, si può consumare solo stando seduti ed occupando i posti a sedere nel rispetto dei protocolli: non più di quattro persone al tavolo (salvo che tutti conviventi), mantenendo un metro di distanza.

La mascherina va mantenuta sempre a copertura di naso e bocca, anche quando si è in piedi o seduti nei locali, abbassandola solo momentaneamente quando si stanno consumando alimenti o bevande.

Vediamo ora i principali eventi consigliati per il fine settimana:

Aspettando Verona in Love e le iniziative dei musei civici

Quest’anno sarà un San Valentino virtuale. Ma Verona, città dell’amore, è pronta a colorarsi di rosso per celebrare la giornata degli innamorati, accendendo, non solo dirette tv e web, ma anche strade e palazzi. Una edizione straordinaria, quella voluta dall’Amministrazione comunale, nel rispetto delle misure anti Covid e del divieto di assembramento. "Aspettando Verona in love" illuminerà la città dei colori dell’amore. Per tutto il weekend, in piazza Erbe, via Mazzini e via Cappello si accenderanno le decorazioni rosse, mentre su Palazzo Barbieri verranno proiettati tanti cuori. Luci simboliche, visto che gli eventi si sposteranno dalle piazze cittadine a quelle virtuali. Attraverso i social e la pagina youtube del Comune, infatti, dalle ore 18 di venerdì 12 febbraio, si potranno "visitare" musei, biblioteche e monumenti.

Cuori di San Valentino su palazzo Barbieri

In occasione della ricorrenza di San Valentino, in aggiunta, il Comune di Verona - Assessorato alla Cultura propone numerose interessanti iniziative realizzate dai Musei, dalla Biblioteca Civica e dal settore Spettacolo. Fino a venerdì, inoltre, prosegue l’iniziativa dei biglietti di coppia: non solo alla Torre dei Lamberti e alla Funicolare, ma anche al Museo di Castelvecchio, Casa di Giulietta, Museo di Storia Naturale e Galleria d'Arte Moderna si entra in due pagando un unico ticket.

La Fiera di San Valentino a Bussolengo

Anche quest'anno Bussolengo non rinuncia alla Fiera di San Valentino, l'appuntamento più importante e sentito dell'anno per la sua comunità, che per l'edizione numero 310 cambia veste e punta sugli eventi online. Le restrizioni vigenti causate dalla situazione sanitaria, non consentono l'organizzazione tradizionale con la campionaria e la fiera per le strade del paese, ma nel weekend del 13 e 14 febbraio ci sarà comunque spazio per spettacoli, gastronomia, iniziative culturali, premi e concorsi, da seguire in streaming sui social e in diretta Tv.

Dal Simposio di Platone a Dante: per San Valentino a Verona lo speciale show "Amore"

Verona, città dell’amore, nella giornata di San Valentino celebra il più nobile dei sentimenti con "Amore", uno speciale show televisivo e web che andrà in onda in prima serata, domenica 14 febbraio 2021, alle 21.30, sulle emittenti Telearena e Telemantova e online sulle pagine Facebook di Verona In Love, Studioventisette, Doc Servizi Verona, Freecom Hub, Show Time Verona, Show Time Studios, e Acque Veronesi. Uno spettacolo unico in cui la presentatrice, la nota conduttrice e speaker radiofonica Francesca Cheyenne, guiderà gli spettatori alla scoperta delle forme dell’amore attraverso contributi, talk ispirazionali e performance artistiche. Scenografia d’eccezione dello show sarà Verona. La città scaligera, attraverso i suoi landmark artistico culturali e i suoi panorami e scorci romantici si rivela lo scenario perfetto per un grande show dedicato all’amore consolidando, ancora una volta, il titolo di Verona città dell’Amore.

Per San Valentino "Roméo et Juliette" di Charles Gounod con Fondazione Arena

Nella giornata dedicata agli innamorati la webTV di Fondazione Arena aggiunge un nuovo ed imperdibile contenuto premium: dal 14 febbraio alle ore 12 sarà online "Roméo et Juliette" di Charles Gounod, proposta nel simbolico ed affascinante allestimento di Francesco Micheli, per raccontare una delle storie d’amore più celebri di sempre che ha reso Verona famosa in tutto il mondo come “città dell’amore”. Lo spettacolo sarà disponibile al costo di 9,90 euro per singolo accesso e resterà visibile per 30 giorni, per un’offerta sempre nuova che affianca i titoli areniani conosciuti e amati dal pubblico ai nuovi spettacoli della Stagione Artistica 2021 al Teatro Filarmonico.

Giovanni Guidi e Daniele Di Bonaventura in concerto dal Ristori per "Closer"

Il Teatro Ristori continua ad emozionare con nuove proposte per restare al fianco dei propri spettatori, ma in digitale! Prosegue nel mese di febbraio, con quattro nuovi appuntamenti, la rassegna online Teatro Ristori Digital: Educational, Jazz e Concertistica accompagneranno gli spettatori dei canali social del Teatro Ristori. Domenica 14 febbraio, alle ore 17, è in calendario lo spettacolo "Closer" che porterà in scena la sinergia umbro-marchigiana del duo Giovanni Guidi, pianista prediletto di Enrico Rava, finissimo improvvisatore e raffinato compositore e Daniele Di Bonaventura, bandoneonista di grande sensibilità, attivo in varie situazioni, tra cui l’applaudito duo con il trombettista Paolo Fresu.

Riapre a Verona l'area archeologica di Corte Sgarzerie

Dopo un anno esatto di chiusura, colpita prima da un guasto tecnico e poi dalle limitazioni imposte dalla pandemia, e a sette anni esatti dalla sua prima apertura al pubblico, riaprono le porte dell'Area Archeologica di Corte Sgarzerie! Dal 12 febbraio 2021 il sito archeologico Criptoportico di Corte Sgarzerie a Verona sarà visitabile ogni venerdì pomeriggio in due turni di apertura nei seguenti orari: 16 e 16.45.

Visita guidata di San Valentino per ammirare Verona dall'alto riscoprendo storie e leggende d'amore

Corrado e Silvia, Lucia e Cortesia , Isolina e Carlo, Rosmunda e Elmichi, Guglielmina e Alessandro, Corrado e Isabella...e naturalmente Giulietta e Romeo: una passeggiata romantica a coppie in città nei luoghi di amori felici e tragedie, brutali omicidi e promesse d'amore. Infine la salita sul Colle di San Pietro con la funicolare per ammirare Verona dall'alto. È questa la proposta per San Valentino dell'Associazione Guide Ippogrifo. Domenica 14 febbraio, ore 10, incontro in piazza Bra alla statua di Vittorio Emanuele II.

"Perdersi in contrade innevate": escursione con le ciaspole in Lessinia

Escursione con le ciaspole in Lessinia (Vr) con possibilità di pranzo presso l’Agribirrificio Laorno (Bosco Chiesanuova, Vr). Il 14 febbraio 2021, ritrovo alle ore 9 presso Bosco Chiesanuova. Verrà inviata la posizione del parcheggio agli iscritti, l’escursione si concluderà alle 16.30 circa.

Romantico pranzo di San Valentino a Villa Cariola

Per il vostro magico San Valentino, Villa Cariola vi propone un romantico pranzo nella suggestiva e intima atmosfera delle colline del lago di Garda. Vi aspettiamo con un gustoso menu dedicato alle coppie di innamorati sabato 13 febbraio oppure domenica 14 febbraio alle ore 13.

"Il Diavolo fortunato", spettacolo onlife per famiglie con Fondazione Aida

“Il Diavolo fortunato” è uno spettacolo online appartenente all’iniziativa teatro Onlife ideato da Fondazione Aida, dedicato ai bambini dai 4 anni in su e le proprie famiglie. Per festeggiare il carnevale, Fondazione Aida mette in scena “Il Diavolo fortunato”, una storia animata da avidi re, sfortunati marinai, il diavolo e un bambino che ha come super potere la fortuna. Le attrici Annachiara Zanoli e Alice Canovi per portare Fortunato dal diavolo, dovranno munirsi di diversi costumi, tanto coraggio e la fantasia di tutti i bambini. Lo spettacolo si terrà sulla piattaforma Zoom ed è programmato in data 14 febbraio alle ore 11.30, 16, 17 e 18.

Aperti venerdì i musei civici di Verona

Dal 2 febbraio hanno riaperto al pubblico alcuni dei Musei Civici di Verona, nel rispetto delle procedure del contenimento del Covid-19: i biglietti sono in vendita esclusivamente online sul sito museiverona.com. Di seguito gli orari e le informazioni per la visita di ciascun sito.

Mercato di piazza Erbe aperto il weekend

Fino al 30 aprile 2021 il mercato di piazza Erbe a Verona rimarrà aperto tutti i fine settimana. Un’opportunità in più, resa disponibile dal Comune fino al termine del periodo emergenziale, per consentire il proseguo delle attività anche nei sabati e domeniche.

Alla Galleria d'Arte Moderna la mostra dedicata a Ugo Zannoni

Alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti è allestita la nuova mostra "La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate". L'esposizione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 e offre uno studio dedicato all’artista Ugo Zannoni e al tema del mecenatismo che ha portato alla nascita delle collezioni civiche della Galleria d’Arte Moderna. Apertura dal lunedì al venerdì.

"Sorprese dalle finestre", la nuova rassegna del Teatro Laboratorio di Verona

“Sorprese dalle finestre” è un progetto che cerca di tenere vivo il "teatro", contrastare l’incertezza che avvolge i teatri di nuovo chiusi dal 26 ottobre scorso, inventare nuovi modi di connessione tra artisti e spettatori. Il Teatro Scientifico offrirà corti teatrali della durata massima di venti minuti a chiunque vorrà passare e soffermarsi. Tutte le domeniche alle ore 16 fino alla riapertura dei teatri. Ogni volta qualcosa di diverso, a sorpresa, rigorosamente live, con gli artisti del Teatro Scientifico e artisti ospiti. Si comincia il 24 gennaio per proseguire il 31 gennaio, 7, 14, 21 e 28 febbraio ore 16.

"C-ART-Off-LINE@Vetrina Museo Maffei"

Fino al 28 febbraio 2021 il progetto d’arte contemporanea della Fondazione Cariverona "C-ART-Off-LINE", a cura di Mirko Rizzi, si trasforma in esposizione, indagando nuove modalità dinamiche e interattive come la grande vetrina al piano terra di Palazzo Maffei-Casa Museo, a Verona. Per rivalutare il processo espositivo vissuto dal vero! Fino a fine febbraio, esposte in successione le immagini fotografiche delle opere contestualizzate di Tiziano Martini, Elia Cantori, Luca Francesconi, Arcangelo Sassolino, Luca Trevisani.

Tre mostre presso la galleria Studio la Città

Le tre mostre Rosso e Grigio, Indossare il colore e Jacob Hashimoto 1999|2005, allestite negli spazi della galleria Studio la Città, sono accessibili unicamente previa prenotazione. È inoltre possibile prenotare, sempre gratuitamente, la visita guidata alle mostre nelle mattine di venerdì e sabato.

"Contemporaneo non-stop. Il respiro della natura" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La Galleria d’Arte Moderna Achille Forti di Verona presenta, dal 15 dicembre 2020 al 30 settembre 2021, la mostra "Contemporaneo non-stop. Il respiro della natura" a cura di Patrizia Nuzzo in uno spazio inedito mai aperto al pubblico a Palazzo della Ragione (visitabile dal lunedì al venerdì).