Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 9 all'11 giugno 2023

Un nuovo weekend con tante proposte interessanti e appuntamenti da scoprire a Verona e in provincia. Di seguito vediamo tutte le migliori iniziative in programma dal 9 all'11 giugno.

L'EVENTO TOP

Golosine 37136

Dal 10 al 18 giugno la grande festa di "Golosine 37136", della parrocchia di Santa Maria Assunta, torna ad animare l’estate veronese con un ricco programma di appuntamenti. Tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuito. Via Caccia e il quartiere di Golosine a Verona, per nove serate di eventi, sono pronte ad accogliere una delle manifestazioni popolari più amate della città.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

MANIFESTAZIONI

Custoza in Festa

In occasione di Custoza in Festa, manifestazione organizzata dalla Pro Loco e che ogni anno anima la piazza del paese con l’Enoteca del Custoza, stand gastronomici, musica e intrattenimento, 14 cantine del Consorzio apriranno le loro porte al grande pubblico. Sabato 10 e domenica 11 giugno visitatori, appassionati e curiosi potranno farsi trasportare dalla piacevolezza del Custoza direttamente attraverso la voce dei produttori.

Chiaretto Run

Nel weekend torna la seconda edizione della Chiaretto Run, la camminata-corsa non competitiva che sabato 10 giugno porterà centinaia di appassionati a Bardolino, nel cuore dei vigneti che producono uno dei vini rosati italiani tra i più famosi al mondo.

Festa Bavarese

Ritorna la Festa Bavarese di Grezzana. Ottima musica a tema, piatti tipici della tradizione bavarese e deliziosa birra per celebrare l'amicizia e la voglia di stare assieme. L'appuntamento da non perdere è dal 9 all'11 giugno in piazza Emilio Ruffoni.

Borghetto del Libro

Un vero e proprio festival del libro e dell’editoria indipendente con oltre trenta case editrici che presenteranno un’offerta culturale variegata, dalla saggistica alla letteratura, per arrivare sino al pubblico dei piu? piccoli. E? "Borghetto del Libro", manifestazione giunta alla seconda edizione, che andra? di scena a Borghetto di Valeggio sul Mincio dal 9 all’11 giugno.

Mura Festival

Il ricco calendario del Mura Festival a Verona prosegue con tanti appuntamenti da venerdì 9 a domenica 11 giugno al Bastione di San Bernardino. Disponibili inoltre, sia a pranzo che a cena, gustosissime novità capaci di soddisfare ogni palato. Dai grandi classici come le polpette de La mia polpetta, alle pizze gourmet di Oasi Gourmet, dai piatti orientali come poké, noodles e riso caldo di Rhio Sushi&Pokè, agli squisiti hamburger di Peach Burger fino ad arrivare alle specialità di Osteria Argentina.

Sagra del Saval

Da giovedì 8 a domenica 11 giugno torna a Verona la Sagra del Saval, la festa della Parrocchia di Santa Maria Maddalena. Saranno presenti stand enogastronomici e poi musica dal vivo, intrattenimento, giochi e tanto altro.

Chef su ruote

Appuntamento con lo street food a San Giovanni Lupatoto dal 9 all'11 giugno in Piazza Umberto I. Per il primo anno arrivano i Food Truck Gourmet di Beer Best a San Giovanni Lupatoto per un weekend ricco di gusto e divertimento.

Green Life Festival Bardolino

Arrivano a Bardolino tre giorni dedicati all’ambiente e all’ecosistema del Lago di Garda. Si chiama Green Life Festival Bardolino e si terrà nella città lacustre dal 9 all’11 giugno, sulla spinta del progetto di conservazione della fauna locale della Rocca di Garda del quale si sono fatti promotori i comuni di Bardolino e di Garda e che vedrà coinvolto il Parco Natura Viva con i suoi tecnici.

MUSICA

Veronetta contemporanea

Reading di poesie, dj set, concerti sinfonici, entra nel vivo "Veronetta contemporanea", la rassegna promossa dalla Commissione Contemporanea dell’ateneo, insieme all’Accademia Filarmonica di Verona, con la collaborazione del Comune di Verona e il contributo di Esu Verona. L’ateneo offre alla cittadinanza una ricca serie di eventi a ingresso gratuito, fino al 16 giugno al Polo Santa Marta, in via Cantarane 24, con protagonisti la musica, la danza, il cinema, la poesia, il teatro, l’arte.

Concerto acustico di Terra nostra

Doppio spettacolo di musica dal vivo, nella suggestiva cornice del Canoa Club Verona, in via Dogana 6, al Quartiere Filippini, per offrire un’occasione di divertimento alla cittadinanza e per sostenere l’Associazione genitori bambini down - AGBD. Gli appuntamenti si terranno, sempre con inizio alle ore 21, venerdì 9 giugno con il concerto acustico di Terra nostra, e il 21 luglio, con il concerto tributo agli anni ’50 del Love Music Trio.

Music 4 the Next Generation

A Verona la semifinale della nuova edizione di Music 4 the Next Generation. L’appuntamento è per venerdì 9 giugno, a partire dalle 20, al Teatro Ristori. Davanti a una giuria d’eccezione, composta da Malika Ayane, Alberto Martini e Gegè Telesforo, si sfideranno 16 giovani band che nei mesi scorsi hanno raccolto la sfida di reinterpretare in chiave moderna un brano della tradizione musicale classica. Al termine dell’evento, aperto al pubblico, verranno decretati i 5 gruppi che disputeranno la finale in programma il 1° luglio a Trento.

Anteprima Opera: omaggio a Maria Callas

L’opera lirica arriva in seconda circoscrizione con una serata gratuita per gli appassionati del genere ma anche per i meno habitué. L’appuntamento è per domenica 11 giugno nel parco di Villa Scopoli ad Avesa, con "Anteprima Opera: omaggio a Maria Callas", un concerto di arie operistiche con i brani che hanno reso famosa Maria Callas, molti dei quali interpretati in Arena.

Truci Rock Fest

Saranno tre giorni tra musica e divertimento quelli del Truci Rock Fest, che si terrà da venerdì 9 a domenica 11 giugno negli impianti sportivi di Dossobuono. Nell'ampia area, con ingresso da via della Maddalena, si esibiranno ben nove band.

TEATRO

Il Cornuto Immaginario

Domenica 11 giugno l'associazione culturale La Maschera presenta a Verona nel Cortile della Parrocchia di San Benedetto "Il Cornuto Immaginario", spettacolo tratto da Molière. Il 28 Maggio 1660, Molière presentava al pubblico il suo "Sganarelle, ou Le Cocu Imaginaire". Vero gioiello dal punto di vista letterario, la commedia è la revisione di una vecchia farsa, risalente ai tempi in cui il nostro giovane Molière ebbe a percorrere in lungo e in largo la provincia francese, in quel duro e sofferto periodo di tirocinio artistico che doveva infine condurlo incontro agli allori della capitale e alla stima del Re Sole. Regia: William Jean Bertozzo.

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Denti da squalo - «Il film diretto da Davide Gentile, si svolge in un'estate diversa dalle altre per il tredicenne Walter (Tiziano Menichelli). È la prima estate che passerà senza suo padre Antonio (Claudio Santamaria) che è morto da poco in un incidente sul lavoro. Siamo sul litorale romano e la scuola è appena finita, sono rimasti da soli lui e sua madre Rita (Virginia Raffaele) che difficilmente accetta questo terribile lutto». Regia: Davide Gentile.

«Il film diretto da Davide Gentile, si svolge in un'estate diversa dalle altre per il tredicenne Walter (Tiziano Menichelli). È la prima estate che passerà senza suo padre Antonio (Claudio Santamaria) che è morto da poco in un incidente sul lavoro. Siamo sul litorale romano e la scuola è appena finita, sono rimasti da soli lui e sua madre Rita (Virginia Raffaele) che difficilmente accetta questo terribile lutto». Regia: Davide Gentile. Mindcage - Mente criminale - «Un assassino imitatore colpisce impunito e i detective Jake Doyle e Mary Kelly, disperati, decidono di chiedere aiuto a un serial killer incarcerato, noto come l'Artista. Mentre Mary scava a fondo nella brillante ma contorta psiche dell'omicida, lei e Jake vengono attirati in un diabolico gioco, una corsa contro il tempo per rimanere un passo avanti a entrambi i criminali». Regia: Mauro Borrelli.

MOSTRE

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

"Memorie dal Futuro" al castello scaligero di Malcesine

Il maestoso scenario del Castello Scaligero di Malcesine, borgo medievale affacciato sulla sponda veronese del lago di Garda, recentemente entrato nella lista de "I Borghi più belli d'Italia", dal 22 aprile al 29 ottobre 2023 accoglie le sculture e le installazioni degli artisti Katja Loher (Zurigo, 1979) e Dario Tironi (Bergamo, 1980), accomunati da una ricerca orientata a tematiche ambientali.

Specimina Artium. Carte dai luoghi dell’Enfer

Presso la Casa Museo della Fondazione Fioroni di Legnago l’eclettica mostra patrocinata dall’Unicef, dalla Fondazione Fioroni e dal Comune di Legnago dal titolo "Specimina Artium. Carte dai luoghi dell’Enfer" di Alessandro S. Carone. Un vero e proprio racconto artistico/letterario che si srotola su carte e tasche di biblioteca. La mostra rimarra? aperta al pubblico fino al 30 giugno 2023.

Personale di Athos Faccincani alla Palazzina Storica

«Dipingere è avere la voglia di dare un’anima al luogo, di infondergli la gioia, la luce, il sole, i colori, perché debba parlare di sé a chi lo guarda esprimendo, attraverso la mia fantasia, la sua spiritualità», afferma il pittore arilicense. Ed è proprio del Lago di Garda, della sua Verona e dei luoghi più belli d’Italia che Athos Faccincani vuole cantare con la sua pittura. La personale, patrocinata dal Comune di Peschiera del Garda, resterà aperta fino all’11 giugno 2023.

Scalfire la Superficie

Si tiene dal 26 marzo al 30 giugno la prima mostra personale organizzata dall’associazione di promozione sociale In Habitat, presso il centro culturale Habitat Ottantatre. "Scalfire la Superficie" è un progetto espositivo che presenta sette lavori inediti dell’artista Max Mondini, realizzati appositamente per gli spazi espositivi di Habitat Ottantatre, curato da Edorado Durante, con la direzione artistica di In Habitat.