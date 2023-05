Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 26 al 28 maggio 2023

Tantissimi anche durante questo fine settimana gli appuntamenti da non perdere a Verona e in provincia. Di seguito vediamo tutte le iniziative più interessanti in programma dal 26 al 28 maggio.

L'EVENTO TOP

Il Palio del Chiaretto

Torna nel fine settimana dal 26 al 28 maggio l'attesissima manifestazione sul lago di Garda. In occasione del Palio del Chiaretto, il Comune gardesano di Bardolino per tre giorni si colora di rosa e vi farà vivere un'esperienza unica con la tradizione locale e la profonda conoscenza delle uve del territorio, con immancabili degustazioni.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

MANIFESTAZIONI

Mura Festival

Il Mura Festival a Verona torna a far respirare l’atmosfera della bella stagione con musica e divertimento per ogni età anche durante il weekend. Mura Festival apre inoltre i suoi "sapori" e incentiva allo stare insieme sia a pranzo che a cena, con gustosissime novità capaci di soddisfare ogni palato.

Villafranca Fest - Beer & Street Food Festival

Al Castello Scaligero torna il Villafranca Fest - Beer & Street Food Festival dal 25 maggio al 4 giugno. Una festa ricca di spettacoli, contenuti sportivi e sociali nella stupenda e storica cornice del Castello Scaligero di Villafranca.

Giardini Aperti

Sabato 27 e domenica 28 maggio si terra? la quarta edizione di Giardini Aperti a Veronetta e oltre che permette di visitare giardini e spazi verdi del quartiere di Veronetta, normalmente non aperti al pubblico. Si potranno visitare 28 giardini, di cui 10 aperti per la prima volta.

Festa dei Popoli

Domenica 28 maggio a Verona si svolgerà, presso Villa Buri, la tradizionale Festa dei Popoli. A partire dalle ore 12.30 inizierà una giornata di laboratori, cucina etnica, spettacoli, installazioni, artigianato e momenti di festa.

Mercato dell’Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio

Ritorna domenica 28 maggio il Mercato dell’Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio, nato nel giugno del 1994 e che si svolge la quarta domenica del mese in Piazza Carlo Alberto e nelle vie adiacenti. Sono circa 100 gli espositori che presentano pezzi di alta qualità ed è possibile scegliere tra oggettistica di vario genere, mobili e collezionismo.

Red Night a Peschierda del Garda

A Peschiera del Garda la prima edizione della "Red Night", una serata tra Lego e Ferrari interamente dedicata ai bambini e alle loro più grandi passioni. Venerdì 26 maggio al Parco Catullo verrà creato un mondo su misura per loro. Truck a tema, truccabimbi e intrattenimento. Sarà presente, per l’occasione, anche Prezzemolo, la storica mascotte del Parco divertimenti Gardaland.

Portomaggio

Anche quest'anno a Verona torna il grande appuntamento con la manifestazione "Portomaggio". Il programma è ricchissimo: sette serate musicali, stand enogastronomici, area bimbi con laboratori creativi, spettacoli di danza e dimostrazioni sportive. L'evento si terrà da giovedì 25 maggio fino al 3 giugno.

Soffitte in piazza

Ritornano a Verona gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2023, dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro.

Sagra dei bisi

A celebrare il prodotto tipico torna la tradizionale Sagra dei bisi, giunta alla 65esima edizione, che si svolgerà dal 19 al 22 e dal 26 al 29 maggio nel cortile di Villa Aquadevita a Colognola ai Colli. La manifestazione quest’anno è caratterizzata da quattro temi: cultura, folclore, inclusione e tradizione.

MUSICA

Contact Festival

L’edizione 2023 del festival "Contact" avrà luogo sabato 27 maggio presso Aloud e l’Area Live di Musical Box. La giornata sarà una full immersion artistica a 360 gradi in cui la creatività sarà assoluta protagonista. "Contact" vedrà la partecipazione di diversi artisti, musicisti, dj, ballerini, esponenti di moda, laboratori artistici ed esposizioni artistiche.

Aspettando il Festival Riflessi del Garda

Questa domenica 28 maggio presso la piccola arena del lido Campanello, si terrà "Aspettando il Festival Riflessi del Garda", evento organizzato dal Fondo Niccolò Piccinni odv in collaborazione con il Comune di Castelnuovo del Garda. A seguire verrà offerta al pubblico dell’evento una degustazione di vini del territorio.

Musica live al Mura Festival

Come da tradizione, da venerdì 26 maggio si scatena il ballo al Mura Festival di Verona e ad aprire le danze saranno i Cactus Quillers con il loro live in programma dalle ore 21 che regalerà ritmi tex mex & spaghetti western. Sabato 27 maggio, il palco del Mura Festival si trasforma in una grande discoteca con i Funky Town che, a partire dalle ore 21, ricorderanno i favolosi successi dello Studio 54.

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Dalìland - «Nel 1973, un giovane assistente gallerista intraprende un'avventura selvaggia mentre aiuta l'anziano genio Salvador Dalì a prepararsi per una grande mostra a New York». Regia: Mary Harron.

«Nel 1973, un giovane assistente gallerista intraprende un'avventura selvaggia mentre aiuta l'anziano genio Salvador Dalì a prepararsi per una grande mostra a New York». Regia: Mary Harron. La sirenetta - «Una giovane sirena fa un patto con una strega marina: in cambio della sua splendida voce riceverà un paio di gambe umane in modo da poter scoprire il mondo di quelli che vivono sulla terra». Regia: Rob Marshall.

MOSTRE

Gli alberi secolari d'Italia in mostra alle Serre comunali di Verona

Gli alberi secolari sono un patrimonio unico, di cui anche l’Italia è ricca. C’è chi andato a cercarli e scoprirli per noi lungo tutta la penisola e immortalandoli in fotografie davvero uniche. Ottantuno, per l’esattezza, ed è questo il progetto di Isacco Emiliani, l’opera fotografica che racconta il viaggio di Isacco e di suo nonno durato sette anni alla scoperta degli alberi secolari del territorio italiano. Le Serre Comunali Verona, dal 13 al 28 maggio 2023, ospitano dieci di questi scatti, che Isacco e suo nonno Tonino hanno viaggiato nelle notti più buie alla scoperta degli alberi monumentali più valorosi della loro terra, quella tra Romagna e Toscana: dal Delta del Po fino alle immense Foreste Casentinesi.

Specimina Artium. Carte dai luoghi dell’Enfer

Domenica 28 maggio presso la Casa Museo della Fondazione Fioroni di Legnago inaugura l’eclettica mostra patrocinata dall’Unicef, dalla Fondazione Fioroni e dal Comune di Legnago dal titolo "Specimina Artium. Carte dai luoghi dell’Enfer" di Alessandro S. Carone. Un vero e proprio racconto artistico/letterario che si srotola su carte e tasche di biblioteca. La mostra rimarra? aperta al pubblico fino al 30 giugno 2023.

Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza

Conduce nel "secondo regno" la mostra multimediale "Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza", visitabile dall'1 aprile al 31 maggio 2023 negli esclusivi spazi di Castel San Pietro, a Verona. L’imponente edificio ottocentesco che domina dall’alto la città, oggi proprietà di Fondazione Cariverona, ospita un evento tanto importante quanto originale: il viaggio di Dante Alighieri tra le sette balze della montagna del Purgatorio. Parole, video e suoni in un dialogo tra passato, presente e modernità che continua ad avere per protagoniste le giovani generazioni.

Apertura straordinaria delle Arche Scaligere

Le Arche Scaligere, presso la chiesa di Santa Maria Antica a Verona, riaprono in via straordinaria al pubblico nei fine settimana a partire dal 29 aprile fino al 4 giugno 2023. L'apertura al pubblico è resa possibile dalla preziosa e continua collaborazione dei volontari di Legambiente Verona.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Autodisporsi. Caso e volontà

Presso la galleria di Verona Studio la Città è visitabile dall'1 aprile fino all'1 giugno 2023 la mostra "Autodisporsi. Caso e volontà": una doppia personale con lavori inediti di Emil Lukas e Giorgio Vigna, accompagnata da un testo critico di Marco Meneguzzo.

Personale di Athos Faccincani alla Palazzina Storica

«Dipingere è avere la voglia di dare un’anima al luogo, di infondergli la gioia, la luce, il sole, i colori, perché debba parlare di sé a chi lo guarda esprimendo, attraverso la mia fantasia, la sua spiritualità», afferma il pittore arilicense. Ed è proprio del Lago di Garda, della sua Verona e dei luoghi più belli d’Italia che Athos Faccincani vuole cantare con la sua pittura. La personale, patrocinata dal Comune di Peschiera del Garda, resterà aperta fino all’11 giugno 2023.

Scalfire la Superficie

Si tiene dal 26 marzo al 30 giugno la prima mostra personale organizzata dall’associazione di promozione sociale In Habitat, presso il centro culturale Habitat Ottantatre. "Scalfire la Superficie" è un progetto espositivo che presenta sette lavori inediti dell’artista Max Mondini, realizzati appositamente per gli spazi espositivi di Habitat Ottantatre, curato da Edorado Durante, con la direzione artistica di In Habitat.