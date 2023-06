Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 2 al 4 giugno 2023

Un nuovo weekend ricco di appuntamenti da non perdere a Verona e in provincia. Di seguito vediamo tutte le iniziative più interessanti in programma dal 2 al 4 giugno.

L'EVENTO TOP

Sagra di Borgonuovo

Musica dal vivo, balli, mostre, stand gastronomici, l’immancabile pesca di beneficenza e tanto altro. Dopo tre anni di chiusura forzata per Covid il quartiere di Borgo Nuovo a Verona si riapre alla città per festeggiare la 73esima edizione della sua sagra. Da giovedì 1 a lunedì 5 giugno la piazza Angelo Dall’Oca Bianca vedrà il quartiere della prima periferia cittadina, tornare ad essere una grande famiglia in festa.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

MANIFESTAZIONI

International Street Food

La 48esima tappa dell’International Street Food si svolgerà a Bovolone da giovedì 1 a domenica 4 giugno in Piazza Scipioni. Tanti truck con dell’eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori, che saranno intrattenuti anche da un dj set e da musica dal vivo.

MuraLand a Verona

Sull’onda del successo degli ultimi weekend al Mura Festival, ritornano sabato e domenica gli appuntamenti dedicati a tutta la famiglia tra giochi, animazione, musica e incontri con "MuraLand".

New Generation Cocktails

Torna, dopo il grande successo dello scorso anno, la grande fiera del cocktail "New Generation Cocktails". Per tre giorni il centro di Peschiera del Garda si trasformerà in una fiera a cielo aperto e ospiterà una vasta degustazione di ricercati e innovativi cocktail, originali food truck con specialità culinarie insolite.

Tour del palato

Il 2 giugno si terrà il "Tour del palato" a Prun, una passeggiata enogastronomica nei sentieri in mezzo alla natura, che permetterà di riscoprire la qualità del cibo, i sapori, i profumi del nostro territorio e il buon vino della Valpolicella. Un’imperdibile occasione per scoprire e conoscere un patrimonio di inestimabile valore "le cave storiche" della pietra di Prun.

Festival della Lettura - Oltre il confine

Dal 2 al 4 giugno è in programma la prima edizione del "Festival della Lettura - Oltre il confine" nella cornice della Valdadige, presso Villa del Bene a Volargne di Dolcè. Il Festival si propone come evento culturale diffuso che promuove la lettura attraverso un programma di appuntamenti, tra i quali incontri con gli autori, mostre, laboratori di scrittura, momenti di lettura ad alta voce con il bici-reading e i pic-nic letterari, concerti e spettacoli, proposte gastronomiche.

Sagra di Concamarise

La Pro Loco di Concamarise organizza la Sagra di Concamarise, che si terrà dall'1 al 4 giugno all'Area Verde di Concamarise in via Lucio Battisti. Sarà il luogo dove potrete gustare le specialità enogastronomiche locali e ballare con la musica dal vivo.

Villafranca Fest - Beer & Street Food Festival

Al Castello Scaligero torna il Villafranca Fest - Beer & Street Food Festival dal 25 maggio al 4 giugno. Una festa ricca di spettacoli, contenuti sportivi e sociali nella stupenda e storica cornice del Castello Scaligero di Villafranca.

Portomaggio

Anche quest'anno a Verona torna il grande appuntamento con la manifestazione "Portomaggio". Il programma è ricchissimo: sette serate musicali, stand enogastronomici, area bimbi con laboratori creativi, spettacoli di danza e dimostrazioni sportive. L'evento si terrà da giovedì 25 maggio fino al 3 giugno.

Soffitte in piazza

Ritornano a Verona gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2023, dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro.

MUSICA

Elisa in concerto all'Arena di Verona

Appuntamento da non perdere il 3 e 4 giugno per il doppio concerto di Elisa "An Intimate Arena – Two nights only". Elisa tornerà live sul palco areniano con Dardust per due concerti-evento dal titolo "An Intimate Arena – Two nights only" che si svolgeranno all’Arena di Verona.

VeronaRisuona

Si terrà dal 31 maggio al 3 giugno la sedicesima edizione di VeronaRisuona. Ricco il cartellone degli appuntamenti che troveranno la loro cornice in sedici spazi, dalla biblioteca Frinzi all'edicola sociale di piazza Toscana, da alcuni studi fotografici e artistici ai locali di Veronetta. Si alterneranno ogni pomeriggio e sera installazioni musicali di singoli artisti o collettivi, video, concerti jazz, in acustico o dj set.

Contrada Lorì al Mura Festival

Venerdì 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica, Mura Festival ospita sul palco la Contrada Lorì, un progetto artistico libero e genuino in continua espansione in grado di coniugare la ricerca del repertorio tradizionale e il cantautorato raffinato. Sul main stage, la Contrada Lorì porterà un live all’insegna delle tradizioni e del folklore popolare tra ritornelli, musiche e racconti capaci di conservare ancora oggi tutto il loro fascino.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Mon Crime - «Parigi, anni '30. Madeleine Verdier, giovane e graziosa attrice squattrinata e senza talento, viene accusata dell'omicidio di un famoso produttore cinematografico. Aiutata dalla migliore amica Pauline, giovane avvocatessa disoccupata non per demeriti, viene assolta per legittima difesa. Poi inizia una nuova vita, fatta di gloria e successo, finché la verità non viene a galla». Regia: François Ozon.

«Parigi, anni '30. Madeleine Verdier, giovane e graziosa attrice squattrinata e senza talento, viene accusata dell'omicidio di un famoso produttore cinematografico. Aiutata dalla migliore amica Pauline, giovane avvocatessa disoccupata non per demeriti, viene assolta per legittima difesa. Poi inizia una nuova vita, fatta di gloria e successo, finché la verità non viene a galla». Regia: François Ozon. Campioni - «Marcus è un allenatore di basket collegiale che sogna da sempre di ottenere una panchina nella NBA. In seguito ad alcune intemperanze inaccettabili, però, viene sospeso. Per riottenere la sua licenza, Marcus dovrà lavorare come allenatore di una squadra di ragazzi e ragazze diversamente abili, il cui obiettivo è quello di partecipare alle Paralimpiadi». Regia: Bobby Farrelly.

MOSTRE

Apertura straordinaria delle Arche Scaligere

Le Arche Scaligere, presso la chiesa di Santa Maria Antica a Verona, riaprono in via straordinaria al pubblico nei fine settimana a partire dal 29 aprile fino al 4 giugno 2023. L'apertura al pubblico è resa possibile dalla preziosa e continua collaborazione dei volontari di Legambiente Verona.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Autodisporsi. Caso e volontà

Presso la galleria di Verona Studio la Città è visitabile dall'1 aprile fino all'1 giugno 2023 la mostra "Autodisporsi. Caso e volontà": una doppia personale con lavori inediti di Emil Lukas e Giorgio Vigna, accompagnata da un testo critico di Marco Meneguzzo.

"Memorie dal Futuro" al castello scaligero di Malcesine

Il maestoso scenario del Castello Scaligero di Malcesine, borgo medievale affacciato sulla sponda veronese del lago di Garda, recentemente entrato nella lista de "I Borghi più belli d'Italia", dal 22 aprile al 29 ottobre 2023 accoglie le sculture e le installazioni degli artisti Katja Loher (Zurigo, 1979) e Dario Tironi (Bergamo, 1980), accomunati da una ricerca orientata a tematiche ambientali.

Specimina Artium. Carte dai luoghi dell’Enfer

Presso la Casa Museo della Fondazione Fioroni di Legnago l’eclettica mostra patrocinata dall’Unicef, dalla Fondazione Fioroni e dal Comune di Legnago dal titolo "Specimina Artium. Carte dai luoghi dell’Enfer" di Alessandro S. Carone. Un vero e proprio racconto artistico/letterario che si srotola su carte e tasche di biblioteca. La mostra rimarra? aperta al pubblico fino al 30 giugno 2023.

Personale di Athos Faccincani alla Palazzina Storica

«Dipingere è avere la voglia di dare un’anima al luogo, di infondergli la gioia, la luce, il sole, i colori, perché debba parlare di sé a chi lo guarda esprimendo, attraverso la mia fantasia, la sua spiritualità», afferma il pittore arilicense. Ed è proprio del Lago di Garda, della sua Verona e dei luoghi più belli d’Italia che Athos Faccincani vuole cantare con la sua pittura. La personale, patrocinata dal Comune di Peschiera del Garda, resterà aperta fino all’11 giugno 2023.

Scalfire la Superficie

Si tiene dal 26 marzo al 30 giugno la prima mostra personale organizzata dall’associazione di promozione sociale In Habitat, presso il centro culturale Habitat Ottantatre. "Scalfire la Superficie" è un progetto espositivo che presenta sette lavori inediti dell’artista Max Mondini, realizzati appositamente per gli spazi espositivi di Habitat Ottantatre, curato da Edorado Durante, con la direzione artistica di In Habitat.