Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 19 al 21 maggio 2023

Numerosi anche per questo weekend gli appuntamenti da non perdere a Verona e in provincia. Di seguito vediamo tutte le iniziative più interessanti in programma dal 19 al 21 maggio.

L'EVENTO TOP

Sagra dei bisi

A celebrare il prodotto tipico torna la tradizionale Sagra dei bisi, giunta alla 65esima edizione, che si svolgerà dal 19 al 22 e dal 26 al 29 maggio nel cortile di Villa Aquadevita a Colognola ai Colli. La manifestazione quest’anno è caratterizzata da quattro temi: cultura, folclore, inclusione e tradizione.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

MANIFESTAZIONI

Mura Ludica Circus Garden

Al Mura Festival di Verona è in arrivo il Mura Ludica Circus Garden, il 20 e 21 maggio 2023. Grande inaugurazione al Bastione di San Bernardino per il Mura Festival con uno spettacolare evento tra artisti circensi, intrattenimento, food, laboratori di economia circolare e musica per i più piccoli ed anche per i grandi. Una fantastica due giorni dedicata all'arte, alla sostenibilità, al cibo di qualità e alle famiglie.

Apertura Legoland Water Park Gardaland

Scivoli, cascate e schizzi d’acqua a sorpresa ma anche via libera alla creatività per educare i bambini a un approccio ludico di qualità da coltivare con i genitori, da sabato 20 maggio, Legoland Water Park Gardaland, il primo parco acquatico a tema Lego® in Europa, riapre le porte ad una stagione ricca di divertimento.

Movieland Pride 2023

Movieland – The Hollywood Park, il famoso parco a tema cinematografico parte di CanevaWorld Resort, conferma e raddoppia le date per l’unico evento Pride in un Parco Divertimenti italiano con il Movieland Pride 2023. L’appuntamento è sabato 20 e domenica 21 maggio a Lazise, sul Lago di Garda, per due giorni che hanno come obiettivo quello di far vivere un’esperienza indimenticabile ai visitatori, all’insegna del divertimento, dell’inclusività e di tutta la Magia di Hollywood.

Api, impollinatori e biodiversità

Appuntamento sabato 20 maggio presso il Forte di San Briccio dalle 9 alle 17.30. Una festa aperta a tutti, che occuperà l’intera giornata, nella quale si potranno imparare moltissime nozioni sullo splendido mondo delle api, partecipando a conferenze e lezioni guidate per bambini ed adulti, nello splendido scenario del Forte di San Briccio nel Comune di Lavagno.

Borgo DiVino in Tour

Il fine settimana del 19, 20 e 21 maggio San Giorgio di Valpolicella si prepara ad accogliere per il secondo anno consecutivo Borgo DiVino in Tour, l’evento dedicato alle eccellenze del buon bere promosso dall’associazione "I Borghi più belli d’Italia". Un intero weekend di degustazioni con centinaia di etichette da tutte le regioni.

Festa Medievale del Vino Bianco Soave

Una rievocazione storica a in un villaggio con cavalieri, dame, sfilate, cena con delitto, mercatini e antichi mestieri che coloreranno il borgo di Soave nelle giornate di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio. Tre giornate immersi nel medioevo.

Sapori di Puglia

Tornano a grande richiesta con la bella stagione gli appuntamenti enogastronomici all'aperto nel cuore di Legnago: da giovedì 18 a domenica 21 maggio in scena l'11esima edizione di "Sapori di Puglia", il format itinerante dedicato alla cucina pugliese, per un weekend lungo quattro giornate da non perdere presso la centrale Piazza Garibaldi.

Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane

Il 21 maggio anche a Verona si celebra la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Una selezione di ville e palazzi apriranno in maniera completamente libera e gratuita le loro porte per accogliere chi vorrà trascorrere una domenica immerso in luoghi unici del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro territorio.

Soffitte in piazza

Ritornano a Verona gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2023, dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro.

Festa degli Asparagi

Torna la Festa degli Asparagi a Cavaion Veronese. Dal 12 al 21 maggio Corte Torcolo e Teatro Torcolo ospiteranno gli stand enogastronomici e la musica dal vivo. Ci saranno chioschi che presenteranno prodotti della cucina tipica locale, ma anche il concorso "L'Asparago d'Oro", il Trofeo San Michele Vino Bardolino Classico Doc, il concorso Olio del Garda Dop, degustazioni di vini, passeggiate tra le vigne e tanta musica.

MUSICA

Peter Gabriel live in Arena

Peter Gabriel torna in Italia per due imperdibili concerti nel 2023, uno di questi è in programma sabato 20 maggio all’Arena di Verona in occasione del nuovo i/o The Tour. Insieme a Peter Gabriel ci saranno anche gli storici componenti della sua band.

Roberto Cacciapaglia al Teatro Ristori

Roberto Cacciapaglia torna con un nuovo, sorprendente concerto: "Invisible Rainbows", live concert del suo nuovo album, di cui i tre singoli già in vetta alle classifiche Uk, Italia e Cina. Appuntamento da non perdere venerdì 19 maggio al Teatro Ristori di Verona.

Ultimo concerto di primavera al Filarmonico

Prima dell’atteso 100° Festival, l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona si cimenta in un programma simbolico tra passato e futuro: la Quinta sinfonia di Beethoven, classico intramontabile, e l’iridescente Rendering con cui Berio reinventa l’ultima incompiuta di Schubert. Appuntamento venerdì e sabato al Teatro Filarmonico.

"La musica di maggio" al Saval

I giovani talenti della musica si esibiscono in concerto per il quartiere del Saval. La serata a ingresso libero "La musica di maggio" si svolgerà venerdì 19 maggio alle ore 21 nell'auditorium del Centro polifunzionale.

TEATRO

"Non c'è differenza" Festival

Dal 13 al 20 maggio è di scena a Verona, la nona edizione di "Non c'è differenza" Festival di Teatro Civile, Sociale e di Comunità, ideato e con la direzione artistica di Isabella Caserta, organizzato dal Teatro Scientifico - Teatro Laboratorio. Il Festival pone il focus sull'altro da sé per una cultura del rispetto e dell'inclusione.

Frida, una bomba avvolta in nastri di seta

Venerdì 19 e sabato 20 maggio, alle ore 21, le ultime repliche di stagione al Teatro Modus con lo spettacolo di Orti Erranti Teatro "Frida, una bomba avvolta in nastri di seta", di e con Laura Murari per la regia di Andrea Castelletti. Lo spettacolo rivela la vita di Frida Kahlo attraverso le sue emozioni e la trasposizione in racconto di alcune delle sue opere più significative.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Fast X - «Dominic Toretto è costretto a posticipare ancora una volta la pensione: deve nuovamente proteggere la sua famiglia allargata dall'assedio della ciberterrorista Cipher, che questa volta ha unito le forze con Dante, figlio del narcotrafficante brasiliano Hernan Reyes, in cerca di vendetta per la morte del padre». Regia: Louis Leterrier.

«Dominic Toretto è costretto a posticipare ancora una volta la pensione: deve nuovamente proteggere la sua famiglia allargata dall'assedio della ciberterrorista Cipher, che questa volta ha unito le forze con Dante, figlio del narcotrafficante brasiliano Hernan Reyes, in cerca di vendetta per la morte del padre». Regia: Louis Leterrier. Le proprietà dei metalli - «Anni '70. In un paesino di montagna sull'Appenino romagnolo, il piccolo Pietro si accorge di possedere un potere misterioso: è in grado di piegare ogni metallo semplicemente toccandolo». Regia: Antonio Bigini.

MOSTRE

Gli alberi secolari d'Italia in mostra alle Serre comunali di Verona

Gli alberi secolari sono un patrimonio unico, di cui anche l’Italia è ricca. C’è chi andato a cercarli e scoprirli per noi lungo tutta la penisola e immortalandoli in fotografie davvero uniche. Ottantuno, per l’esattezza, ed è questo il progetto di Isacco Emiliani, l’opera fotografica che racconta il viaggio di Isacco e di suo nonno durato sette anni alla scoperta degli alberi secolari del territorio italiano. Le Serre Comunali Verona, dal 13 al 28 maggio 2023, ospitano dieci di questi scatti, che Isacco e suo nonno Tonino hanno viaggiato nelle notti più buie alla scoperta degli alberi monumentali più valorosi della loro terra, quella tra Romagna e Toscana: dal Delta del Po fino alle immense Foreste Casentinesi.

Supermercato dell’Arte

Sculture, fotografie, dipinti ed illustrazioni, per un’esposizione collettiva sul tema della mercificazione dell’arte. È "Supermercato dell’Arte" la mostra temporanea che sarà visibile sabato 20 e domenica 21 maggio, dalle 15 alle 24, alla sala Birolli in via Macello, 17.

Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza

Conduce nel "secondo regno" la mostra multimediale "Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza", visitabile dall'1 aprile al 31 maggio 2023 negli esclusivi spazi di Castel San Pietro, a Verona. L’imponente edificio ottocentesco che domina dall’alto la città, oggi proprietà di Fondazione Cariverona, ospita un evento tanto importante quanto originale: il viaggio di Dante Alighieri tra le sette balze della montagna del Purgatorio. Parole, video e suoni in un dialogo tra passato, presente e modernità che continua ad avere per protagoniste le giovani generazioni.

Apertura straordinaria delle Arche Scaligere

Le Arche Scaligere, presso la chiesa di Santa Maria Antica a Verona, riaprono in via straordinaria al pubblico nei fine settimana a partire dal 29 aprile fino al 4 giugno 2023. L'apertura al pubblico è resa possibile dalla preziosa e continua collaborazione dei volontari di Legambiente Verona.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Autodisporsi. Caso e volontà

Presso la galleria di Verona Studio la Città è visitabile dall'1 aprile fino all'1 giugno 2023 la mostra "Autodisporsi. Caso e volontà": una doppia personale con lavori inediti di Emil Lukas e Giorgio Vigna, accompagnata da un testo critico di Marco Meneguzzo.

Personale di Athos Faccincani alla Palazzina Storica

«Dipingere è avere la voglia di dare un’anima al luogo, di infondergli la gioia, la luce, il sole, i colori, perché debba parlare di sé a chi lo guarda esprimendo, attraverso la mia fantasia, la sua spiritualità», afferma il pittore arilicense. Ed è proprio del Lago di Garda, della sua Verona e dei luoghi più belli d’Italia che Athos Faccincani vuole cantare con la sua pittura. La personale, patrocinata dal Comune di Peschiera del Garda, resterà aperta fino all’11 giugno 2023.

Scalfire la Superficie

Si tiene dal 26 marzo al 30 giugno la prima mostra personale organizzata dall’associazione di promozione sociale In Habitat, presso il centro culturale Habitat Ottantatre. "Scalfire la Superficie" è un progetto espositivo che presenta sette lavori inediti dell’artista Max Mondini, realizzati appositamente per gli spazi espositivi di Habitat Ottantatre, curato da Edorado Durante, con la direzione artistica di In Habitat.