Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 12 al 14 maggio 2023

Tantissimi anche questa volta gli appuntamenti da non perdere a Verona e in provincia durante il weekend. Di seguito vediamo tutte le iniziative più interessanti in programma dal 12 al 14 maggio.

L'EVENTO TOP

Festa degli Asparagi

Torna la Festa degli Asparagi a Cavaion Veronese. I weekend della festa raddoppiano, dal 12 al 21 maggio, infatti, Corte Torcolo e Teatro Torcolo ospiteranno gli stand enogastronomici e la musica dal vivo. Ci saranno chioschi che presenteranno prodotti della cucina tipica locale, ma anche il concorso "L'Asparago d'Oro", il Trofeo San Michele Vino Bardolino Classico Doc, il concorso Olio del Garda Dop, degustazioni di vini, passeggiate tra le vigne e tanta musica.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

MANIFESTAZIONI

Festa della Mamma al Mercato Coperto di Campagna Amica

Le Domeniche dello Zecchino d'Oro e Coldiretti Verona festeggiano la Festa della Mamma con giochi, laboratori creativi, letture animate e con l'esibizione del Piccolo Coro Millenote (coro della Galassia dell'Antoniano di Bologna) prima della chiusura domenica 14 maggio. Appuntamento alla Galleria Filippini presso il Mercato Coperto di Campagna Amica a Verona.

Parole sull’Acqua Kids

Ritorna a Bardolino dal 12 al 14 maggio Parole sull’Acqua Kids, tre giorni di appuntamenti, laboratori, letture, e giochi dedicati ai bambini e alla scoperta della lettura, dell’illustrazione e delle attività ad esse collegate. La location scelta per la manifestazione saranno le seicentesche sale di Villa Carrara Bottagisio, dove si svolgeranno tutti gli appuntamenti.

Festa di Primavera

Domenica 14 maggio la comunità Emmaus Aselogna organizza a Cerea la Festa di Primavera alla quale tutti sono invitati a partecipare. Ci sarà una mostra storica di Emmaus, un laboratorio del miele, visita ai vari ambienti di lavoro della comunità, proiezione di un film sull’Abbé Pierre fondatore delle Comunità Emmaus, lo spettacolo, nel pomeriggio, del clown Mastro Bottiglia.

Sagra a Cellore di Illasi

Da venerdì 12 a domenica 14 maggio è in programma la Sagra a Cellore di Illasi. Sarà presente la pesca di beneficenza e il luna park.

Soffitte in piazza

Ritornano a Verona gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2023, dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro.

Primavera del Libro

Appena s’affaccia in valle la bella stagione, tornano a fiorire i piccoli lettori. Così è da 31 anni, quante sono le edizioni della "Primavera del Libro" che fa il suo ritorno dal 5 al 13 maggio: una manifestazione di grande successo dedicata alla lettura tra i più giovani, fortemente voluta dalle amministrazioni comunali di San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Negrar di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo, Marano, Fumane, Dolcè e Pescantina e quest’anno ospite del Comune di Brentino Belluno.

Inaugurazione nuova sede del Teatro Laboratorio

Venerdì 12 maggio il Teatro Scientifico inaugura la nuova sede del Teatro Laboratorio di Verona, ricavata da un’ex stamperia fatiscente che, con un’opera di rigenerazione urbana apre alla comunità. Da un’ex balera, ex funicolare, ex arsenale, ora approda in un’ex stamperia sita in Lungadige Galtarossa 22/a vicino a Ponte San Francesco.

MUSICA

Disney 100 - The Concert

In occasione del centenario di Disney, gli studi di animazione annunciano l’unica tappa italiana del "Disney 100 - The Concert" che si terrà all’Arena di Verona sabato 13 maggio. La data vedrà risuonare nella spettacolare Arena di Verona le musiche più iconiche della centenaria storia di Disney, in uno spettacolo multimediale che ripercorrerà le più belle musiche e film di casa Disney.

Due grandi opere del '900 per la prima volta al Filarmonico

Costanza Principe, giovane e premiata pianista, esegue venerdì 12 e sabato 13 maggio al Teatro Filarmonico di Verona il 4° Concerto di Rachmaninov, rara pagina prediletta dai grandi maestri. Al debutto sul podio veronese Valentin Uryupin, direttore in ascesa, al cimento con la 6^ Sinfonia di Šostakovi?

Musica in piazza

La Fondazione Piccola Fraternita? Onlus presenta la rassegna "Musica in Piazza 2023" a Villafranca di Verona. Primo appuntamento domenica 14 maggio quando si esibiranno i mitici Mal e Ricki e le Perle.

Davide De Ascaniis

Si conclude sabato 13 maggio la Stagione di Musica 22-23 di Fucina Culturale Machiavelli. L’ultimo appuntamento di "Aperi Bach" sarà con il violinista di fama internazionale Davide De Ascaniis che eseguirà integralmente le partite per violino solo di Johann Sebastian Bach, tra le pagine più belle pagine per violino mai scritte.

TEATRO

La Rupe dei Re

Attori Ballerini Cantanti propone, con il patrocinio del Comune di Verona, uno spettacolo di beneficenza a sostegno dell’associazione Medici Senza Frontiere (Msf) e per celebrare i vent’anni di attività sul nostro territorio e nelle provincie limitrofe. La Compagnia veronese si esibirà domenica 14 maggio al Teatro Camploy, per presentare il suo celebre musical "La Rupe dei Re", ispirato al cartone Disney "Il Re Leone".

Prima la musica e poi le parole

"Prima la musica e poi le parole". Si intitola così l’originale rivisitazione dell’opera di Antonio Salieri che andrà in scena sabato 13 maggio al Teatro Salieri di Legnago. Un nuovo innovativo progetto creativo realizzato da giovani under 35, ideato da Verona Accademia per l’Opera in collaborazione con il Teatro Salieri e il supporto di Fondazione Cariverona, con il patrocinio del Comune di Verona.

Antonio e Cleopatra

Quando uno spettacolo piace si vede subito: "Antonio e Cleopatra", la prima produzione di Casa Shakespeare scritta da Andrea De Manincor, ritorna al Teatro Satiro Off il 13 maggio.

"Non c'è differenza" Festival

Dal 13 al 20 maggio è di scena a Verona, la nona edizione di "Non c'è differenza" Festival di Teatro Civile, Sociale e di Comunità, ideato e con la direzione artistica di Isabella Caserta, organizzato dal Teatro Scientifico - Teatro Laboratorio. Il Festival pone il focus sull'altro da sé per una cultura del rispetto e dell'inclusione.

Le ultime lune

Proseguono gli "Svisti di stagione" sul palco del Modus con "Le ultime lune" venerdì 12 e sabato 13 maggio. Lo spettacolo è prodotto da Modus | Orti Erranti e vede in scena Andrea Castelletti, Laura Murari e Gherardo Coltri in una regia collettiva. Una commedia poetica e toccante, imperlata di sapienza e ironia.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

65 - Fuga dalla terra - «Dopo un incidente catastrofico su quello che le mappe segnano come un corpo celeste sconosciuto, il comandante Mills (Adam Driver) scopre in fretta di essere, in realtà, atterrato sulla Terra. Ma non il pianeta da cui è partito, bensì la Terra di 65 milioni di anni fa. Con una sola possibilità di salvezza, Mills e l'unica altra persona scampata all'impatto, Koa, devono farsi strada attraverso territori sconosciuti e pullulanti di pericolose creature preistoriche».

«Dopo un incidente catastrofico su quello che le mappe segnano come un corpo celeste sconosciuto, il comandante Mills (Adam Driver) scopre in fretta di essere, in realtà, atterrato sulla Terra. Ma non il pianeta da cui è partito, bensì la Terra di 65 milioni di anni fa. Con una sola possibilità di salvezza, Mills e l'unica altra persona scampata all'impatto, Koa, devono farsi strada attraverso territori sconosciuti e pullulanti di pericolose creature preistoriche». Toro scatenato - [Il Cinema Ritrovato] «Jake La Motta è cresciuto nell'ambiente degli italoamericani del Bronx ed è sempre stato orgoglioso della sua forza. È quasi normale per lui dedicarsi alla boxe, aiutato dal fratello Joey nelle vesti di allenatore e manager. Anche lui, però, per conquistare il titolo mondiale, deve sottostare alle leggi delle organizzazioni mafiose che ne controllano il sottobosco». Regia: Martin Scorsese.

MOSTRE

Gli alberi secolari d'Italia in mostra alle Serre comunali di Verona

Gli alberi secolari sono un patrimonio unico, di cui anche l’Italia è ricca. C’è chi andato a cercarli e scoprirli per noi lungo tutta la penisola e immortalandoli in fotografie davvero uniche. Ottantuno, per l’esattezza, ed è questo il progetto di Isacco Emiliani, l’opera fotografica che racconta il viaggio di Isacco e di suo nonno durato sette anni alla scoperta degli alberi secolari del territorio italiano. Le Serre Comunali Verona, dal 13 al 28 maggio 2023, ospitano dieci di questi scatti, che Isacco e suo nonno Tonino hanno viaggiato nelle notti più buie alla scoperta degli alberi monumentali più valorosi della loro terra, quella tra Romagna e Toscana: dal Delta del Po fino alle immense Foreste Casentinesi.

Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza

Conduce nel "secondo regno" la mostra multimediale "Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza", visitabile dall'1 aprile al 31 maggio 2023 negli esclusivi spazi di Castel San Pietro, a Verona. L’imponente edificio ottocentesco che domina dall’alto la città, oggi proprietà di Fondazione Cariverona, ospita un evento tanto importante quanto originale: il viaggio di Dante Alighieri tra le sette balze della montagna del Purgatorio. Parole, video e suoni in un dialogo tra passato, presente e modernità che continua ad avere per protagoniste le giovani generazioni.

Apertura straordinaria delle Arche Scaligere

Le Arche Scaligere, presso la chiesa di Santa Maria Antica a Verona, riaprono in via straordinaria al pubblico nei fine settimana a partire dal 29 aprile fino al 4 giugno 2023. L'apertura al pubblico è resa possibile dalla preziosa e continua collaborazione dei volontari di Legambiente Verona.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Autodisporsi. Caso e volontà

Presso la galleria di Verona Studio la Città è visitabile dall'1 aprile fino all'1 giugno 2023 la mostra "Autodisporsi. Caso e volontà": una doppia personale con lavori inediti di Emil Lukas e Giorgio Vigna, accompagnata da un testo critico di Marco Meneguzzo.

Personale di Athos Faccincani alla Palazzina Storica

«Dipingere è avere la voglia di dare un’anima al luogo, di infondergli la gioia, la luce, il sole, i colori, perché debba parlare di sé a chi lo guarda esprimendo, attraverso la mia fantasia, la sua spiritualità», afferma il pittore arilicense. Ed è proprio del Lago di Garda, della sua Verona e dei luoghi più belli d’Italia che Athos Faccincani vuole cantare con la sua pittura. La personale, patrocinata dal Comune di Peschiera del Garda, resterà aperta fino all’11 giugno 2023.

Scalfire la Superficie

Si tiene dal 26 marzo al 30 giugno la prima mostra personale organizzata dall’associazione di promozione sociale In Habitat, presso il centro culturale Habitat Ottantatre. "Scalfire la Superficie" è un progetto espositivo che presenta sette lavori inediti dell’artista Max Mondini, realizzati appositamente per gli spazi espositivi di Habitat Ottantatre, curato da Edorado Durante, con la direzione artistica di In Habitat.