Cosa (si può) fare a Verona e provincia durante il weekend dal 9 all'11 aprile 2021

Nuovo fine settimana e nuove regole da tenere in considerazione con il Veneto e dunque Verona e la sua provincia ufficialmente in zona arancione. Per conoscere più nel dettaglio le disposizioni vigenti potete leggere questo articolo dedicato alla zona arancione, tenendo inoltre presente che a Verona sono in vigore alcune ordinanze sindacali con validità sull'intero territorio comunale. Vediamo ora in breve le principali norme "arancioni":

Nel proprio Comune tra le ore 5 e le 22 la mobilità è libera, non serve quindi l'autocertificazione.

Sempre all'interno del proprio Comune è ammesso fare una volta al giorno uno spostamento verso una casa privata abitata, la cosiddetta "visita a casa" di amici o parenti, sempre nel rispetto del coprifuoco e spostandosi al massimo in due (esclusi dal conteggio figli minori di 14 anni, soggetti disabili o non autosufficienti conviventi con chi si sposta).

Si può uscire dal proprio Comune anche per svolgere attività oppure fruire di servizi che siano non sospesi dalle norme anti-Covid e, tuttavia, risultino di fatto indisponibili dentro il proprio Comune.

Per chi vive in un "piccolo Comune", cioè con meno di 5 mila abitanti, esiste poi una norma essenziale: la fascia territoriale che circonda i confini del suo Comune per una distanza fino a 30 chilometri è, ai fini della normativa anti-Covid, equiparata al territorio del suo Comune di riferimento. Questo significa che, in materia di mobilità, tutto ciò che un abitante di un "piccolo Comune" può fare dentro il suo Comune, lo può altresì fare alle medesime condizioni anche in tutti quei Comuni (pure se fuori Regione!) che siano ricompresi nei 30 chilometri di distanza dai confini del suo Comune di riferimento, tranne però se sono città capoluogo di Provincia. Il nostro solito amico pastrenghese, se vuole fare una passeggiata è autorizzato a farla dentro il proprio piccolo Comune (che ha cioè meno di 5 mila abitanti), oppure allo stesso identico modo è autorizzato a farla anche sul lungolago di Bardolino, Comune diverso ma che dista circa 10 chilometri dal confine di Pastrengo e dunque rientra nella deroga dei "30 km" per gli spostamenti (qui per approfondire).

Vediamo ora quelli che sono alcuni interessanti appuntamenti online promossi per questo weekend.

Passeggiata guidata a Verona sulle colline degli Asburgo

Domenica 11 aprile un trekking ad anello di 8 km sulle Torricelle alla scoperta della storia e dei forti austriaci e con soste panoramiche strepitose. Il percorso ondulato e lontano dal traffico è adatto a tutti. Si percorreranno i tratti di "lasagna" scavati nella roccia, un percorso naturalistico fino alla fontana di Sommavalle e il sentiero lungo le mura. Camminerete tra ulivi e vigne e farete fantastiche foto dall'alto con scorci sempre diversi e molto suggestivi.

Visita guidata online: "Contemporaneo non-stop il respiro della natura"

La Galleria d'Arte Moderna Achille Forti propone, nel mese di aprile, delle visite guidate gratuite in streaming alla mostra "CONTEMPORANEO NON-STOP il respiro della natura". Gli appuntamenti sono gratuiti e si svolgono tutti i venerdì di aprile alle 18. La prenotazione è obbligatoria, da effettuare entro il giorno precedente la data scelta.

Ciclo di incontri per riscoprire le bellezze della "Verona Romanica"

Prenderà il via il prossimo venerdì 9 aprile il ciclo di webinar su “Verona Romanica” promosso dalla Fondazione Verona Minor Hierusalem in sinergia con l’Università di Verona, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Verona e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - VII Ambito Territoriale di Verona.

Cinzia Tani con Fondazione Aida presenta "Angeli e carnefici"

Cinzia Tani presenterà "Angeli e Carnefici" venerdì 9 aprile 2021, storie ad altissima tensione di ventidue donne affascinanti e ambigue, passionali e generose, coraggiose e determinate, ribelli e anticonformiste che hanno intrapreso strade opposte. L’unico punto in comune è essere nate nello stesso anno. La presentazione è in programma alle ore 18.30 sulla pagina facebook di Fondazione Aida. Accesso libero, gratuito, senza prenotazione.

Passeggiata guidata "Dante a Verona, Dante & Verona"

Domenica 11 aprile 2021 alle ore 10, da piazza Bra, statua Vittorio Emanuele II, scatterà il tour dantesco più partecipato dell’anno: "Dante a Verona, Dante & Verona". Un approfondito studio, non solo della Commedia, ma anche di altre opere del Poeta, rivelerà aspetti inediti e oscuri di Dante, del suo rapporto con la città, della grandezza tragica di un uomo che visse i travagli politici dell’Italia medioevale, dei periodi più bui della Chiesa, ma anche dei fasti scaligeri. L’uomo che immaginò l’Italia, la lingua italiana e persino la “donna” italiana.

Verona Minor Hierusalem partecipa allo "Slow Art Day"

In un mondo che corre veloce, in cui è sempre più difficile trovare il tempo per gustare quanto di bello ci circonda, perché non prenderci qualche minuto per contemplare, in tranquillità e con consapevolezza, anche solo un paio delle meravigliose opere d’arte racchiuse nelle nostre chiese? È con questo proposito che la Fondazione Verona Minor Hierusalem ha scelto di aderire al movimento “Slow Art” — l’arte lenta — che trova la sua celebrazione il 10 aprile nello Slow Art Day, un evento di portata internazionale che da oltre 10 anni coinvolge contemporaneamente musei e luoghi d’arte di tutto il mondo.

Visita guidata alla scoperta di Veronetta

Domenica 11 aprile 2021 appuntamento con "Veronetta. Da Porta Vittoriia a Porta Vescovo". Una passeggiata nella storia della Verona minore: tra palazzi e chiese quasi sconosciuti. Incontro: ore 14.30 (inizio 15). Ritrovo in lungadige Porta Vittoria (fianco civico 43).

Arteven presenta "Leopardi. Una vita al limite"

Il Circuito Arteven pubblica online un’altra lezione spettacolo, parte del progetto di divulgazione culturale dedicato agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore di Secondo grado del Veneto realizzato con la Regione del Veneto. Venerdì 9 aprile dalle ore 18 Arteven pubblica sul proprio canale YouTube e sul sito myarteven.it, fruibile gratuitamente, la lezione spettacolo con Giacomo Rossetto intitolata "Leopardi. Una vita al limite".

Challange "tulipanomania" per il Parco Giardino Sigurtà

Nonostante il Parco Giardino Sigurtà, tesoro verde alle porte di Verona, sia momentaneamente chiuso, non mancano le iniziative, per coinvolgere il popolo della rete. È partita una nuova challenge sul profilo instagram del Parco: durante la fioritura di tulipani (che avviene nei mesi di marzo e aprile) ogni settimana verranno scelte su instagram 3 fotografie pubblicate con l’hashtag #tulipanomania riguardanti la fioritura di tulipani 2021 del Parco Sigurtà, ma anche quella degli anni precedenti. Questa fioritura di tulipani è la più importante in Italia e riconosciuta a livello mondiale come destinazione meritevole di una visita. Gli account che avranno postato le foto scelte verranno pubblicati nelle stories del canale instagam del Parco e riceveranno in direct (messaggio privato) 1 biglietto omaggio per visitare al Parco Giardino Sigurtà durante tutta la stagione 2021, che terminerà domenica 7 novembre.

Tour guidato nella Verona di Dante

Scopri luoghi, storie e personaggi di Verona frequentati da Dante nella lunga permanenza in città e citati nella Divina Commedia. Un tour per celebrare i 700 anni della scomparsa del poeta. Appuntamento domenica 11 aprile 2021 alle ore 15 con ritrovo in piazza Bra alla Statua Vittorio Emanuele II.