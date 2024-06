Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 7 al 9 giugno 2024

A Verona e in provincia ancora un fine settimana ricco di eventi imperdibili. Vediamo tutte le migliori iniziative in programma dal 7 al 9 giugno 2024.

L'EVENTO TOP

La Puglia che ti piglia

Dal 7 al 9 giugno Tipico Eventi approda per la prima volta a Villafranca di Verona con l’amatissimo format "La Puglia che ti piglia - 100% Puglia" il primo villaggio pugliese itinerante, che porterà i suoi ospiti a scoprire le bellezze e le bontà di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura.

MANIFESTAZIONI

Soul Festival

Soul Festival è un appuntamento aperto al pubblico che si svolge per il secondo anno consecutivo a Verona, l’8 e il 9 giugno, presso la splendida sede di Villa Buri. L'evento è dedicato al mondo olistico, vegan e anti specista.

Amphora Revolution

È il primo evento vinicolo dedicato interamente al mondo delle giare in terracotta e alle eccellenze di questa particolare nicchia dell’enologia, in programma il 7 e 8 giugno alle Gallerie Mercatali di Veronafiere, e nasce da un’idea del patron di Merano WineFestival, Helmuth Köcher, in collaborazione con Vinitaly.

Golosine 37136

La Festa della Parrocchia Santa Maria Assunta torna anche quest'anno con un programma ricco e variegato. In programma nove serate di incontri, danza, concerti, teatro e stand gastronomici che animeranno via Caccia e il quartiere di Golosine per oltre una settimana da sabato 8 a domenica 16 giugno.

Mura Festival

A Verona si svolge la quinta edizione del Mura Festival, l'evento che farà rivivere il Parco delle Mura per tutta l'estate.

Mura Urban Trail

Si corre sabato 8 giugno la nuova edizione di Mura Urban Trail, il trail running notturno sulla cinta muraria veronese. L’evento, dedicato a runner appassionati e camminatori, coniuga valorizzazione del territorio, amore per la natura, passione per lo sport e, al tempo stesso, condivisione, spirito di squadra e altruismo.

Festa dello Sport al Castello di Montorio

Esplorare il mondo dello sport attraverso un viaggio nel tempo: succede al Castello di Montorio dove si svolgerà la seconda edizione della Festa dello Sport, organizzata da A.S.D. Esercito - 4° RGT Alpini Paracadutisti. Un evento imperdibile a ingresso libero dedicato a grandi e piccini, in programma domenica 9 giugno.

Festa del quartiere Ponte Catena

La festa, che ritorna dopo 5 anni dal 7 al 9 giugno, offrirà stand gastronomici, musica live e giochi per bambini e adulti. Sabato 8 giugno sarà organizzata una giornata di grest per bambini tra i 6 e 14 anni.

Veronetta Contemporanea Festival

Torna il Veronetta Contemporanea Festival, giunto alla terza edizione, che dal 4 al 15 giugno, negli spazi del Polo Santa Marta, proporrà eventi di arte, cinema, dialoghi, musica, poesia e spettacoli.

Giornata dei Bambini

Continuano gli eventi del Parco Giardino Sigurtà, paradiso verde vicino al Lago di Garda. Per festeggiare la fine della scuola, torna domenica 9 giugno la "Giornata dei Bambini": un entusiasmante appuntamento che il Parco propone da anni ai giovani visitatori.

Sport in Piazza

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno, agli impianti sportivi di Castelnuovo del Garda, torna Sport in Piazza, l’attesa manifestazione per grandi e piccini dedicata alla promozione delle varie discipline sportive. Confermato il collaudato programma di gare e tornei degli sport più diversi.

MUSICA

La grande Opera italiana patrimonio dell'umanità

Venerdì 7 giugno, l'Arena di Verona, il teatro all'aperto più grande del mondo, ospiterà un evento straordinario trasmesso in mondovisione dalla Rai. Il ministero della cultura celebra l'Opera italiana con una serata unica dedicata al canto lirico e alla musica che ha segnato la storia dell'Italia e del mondo intero.

Xantoné Blacq

Il Mura Festival ospita un evento straordinario: il concerto gratuito di Xantoné Blacq, pianista e arrangiatore di fama mondiale, in programma sabato 9 giugno. Xantoné Blacq è un nome che risuona con la stessa intensità delle leggende della musica. Erede indiscusso del groove di Stevie Wonder, Blacq ha collaborato con artisti del calibro di Amy Winehouse, Mark Ronson e Earth, Wind & Fire.

Turandot, la "prima" in Arena e nei quartieri

La prima della "Turandot" di sabato 8 giugno potrà essere vissuta non solo all'interno dell'anfiteatro Arena di Verona, ma anche fuori, nelle piazze e nei giardini della città scelti per ospitare maxi schermo e posti a sedere, offrendo così l’opportunità di partecipare gratuitamente all’evento. Il titolo scelto per celebrare il centenario pucciniano potrà essere visto per la prima volta al parco di Santa Marta (Provianda), e poi in piazza del Popolo a San Michele Extra, al parco San Giacomo in Borgo Roma, al parco dei Cantori veronesi in Borgo Venezia e in piazza Marinai d’Italia in Borgo Milano.

Jazzset Orchestra

La coinvolgente e gioiosa musica della Jazzset Orchestra, sarà protagonista nel quartiere cittadino di Porto San Pancrazio sabato 8 giugno nel Piazzale della Chiesa Parrocchiale, con un programma musicale di memorabili brani strumentali e cantati.

Cisco e la sua band

Domenica 9 giugno il Rifugio Podestaria (dopo Bosco chiesanuova) ospita Cisco e la sua band dal vivo. Ingresso gratuito e parcheggio gratuito lungo la strada da Bocca di Selva al rifugio.

TEATRO

Veronetta#spazioteatrogiovani

Torna al Parco Santa Toscana, dal 6 al 28 giugno, il festival di teatro di giovani e per i giovani. Il festival è la conclusione dell’anno dei laboratori teatrali della scuola Spazio Teatro Giovani, condotti dalle attrici e registe Silvia Masotti e Camilla Zorzi assieme all’equipe di Spazio Teatro Giovani.

Poetry Slam

Mura Festival ospita una serata imperdibile dedicata alla poesia performativa. Il 9 giugno, dalle 19 alle 20, le antiche mura di Verona risuoneranno di versi, emozioni e performance grazie al primo collettivo di Poetry Slam veronese: Catarsi.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Kinds of Kindness - «Diretto da Yorgos Lanthimos, è un film antologico che vede Emma Stone nel ruolo principale. La pellicola è una favola in tre atti distinti». Regia: Yorgos Lanthimos.

«Diretto da Yorgos Lanthimos, è un film antologico che vede Emma Stone nel ruolo principale. La pellicola è una favola in tre atti distinti». Regia: Yorgos Lanthimos. The Watchers - «Un film diretto da Ishana Shyamalan, racconta la storia di Mina (interpretata da Dakota Fanning), una giovane artista che si trova bloccata in una vasta foresta dell'Irlanda occidentale dopo che la sua auto si rompe ai margini del bosco. La foresta, stranamente, non compare su nessuna mappa». Regia: Ishana Shyamalan.

MOSTRE

Paradeisos, nostalgia del ritorno

Tra scorci e suggestioni dello splendido Giardino Giusti va in scena dal 7 al 21 giugno "Paradeisos, nostalgia del ritorno", una mostra unica nel suo genere che coinvolge tutti gli studenti dell'ultimo anno del corso biennale di Mediazione cultura dell’arte – Atelier Direction dell'Accademia di Belle arti statale di Verona. Dipinti, fotografie, video, sculture saranno in mostra nello storico giardino, luogo non casuale quanto più ideale.

Azzurra Carrara Pantano, la prima botanica veronese

Fotografie, raccolta di campioni sul campo e classificazione di piante da Italia, zona mediterranea ed Europa. È stata un’esistenza dedicata allo studio delle forme di vita del mondo vegetale quella di Azzurra Carrara Pantano, la prima botanica veronese a cui il Museo di Storia Naturale di Verona dedica, fino al 14 luglio 2024, una speciale esposizione temporanea.

Per Speculum. Intelligence and its Double

In occasione della riapertura di Fondazione Spazio Vitale, è previsto l'allestimento di "Per Speculum. Intelligence and its Double (Per Speculum. L’intelligenza e il suo doppio)". Un progetto espositivo a cura di Domenico Quaranta, che investiga le inquietudini sollevate dall’intelligenza artificiale. La mostra collettiva resterà allestita fino al 29 giugno.

Il mio Paradiso. Dante profeta di speranza

A Castel San Pietro la mostra multimediale "Il mio Paradiso. Dante profeta di speranza" dal 19 aprile al 16 giugno 2024. Sono 33 le tappe, scandite da altrettante illustrazioni a corredare approfondimenti e riflessioni. L’esposizione si sviluppa su una superficie di 500mq, lungo un itinerario che valorizza alcuni ritrovamenti emersi negli scavi archeologici che hanno interessato l’edificio. Il percorso espositivo accompagna idealmente il visitatore nei nove cieli del Paradiso attraverso un susseguirsi di immagini, video e suoni che terminerà con un gioco scenico per giungere fino all’Empireo.

Intorno alla felicità

Opere che parlano di un amore infinito per la luce, i colori e la natura, un tributo di arte alla felicità. Espone da sabato 2 marzo al 9 giugno 2024, nella Palazzina Storica di Peschiera del Garda, Athos Faccincani, artista di rara sensibilità, in grado di dare vita al buio con pennellate di poesia intensa.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

Identità Virtuali / Terre Fragili

E.ART.H. Foundation arricchisce la programmazione espositiva per la primavera-estate 2024 con due nuove mostre a Verona: "Identità Virtuali" di Piergiorgio Del Ben e "Terre Fragili" di Pierluigi Slis, aperte al pubblico gratuitamente fino al 31 agosto 2024. Le mostre, curate da Alessandra Santin e Giulia Adami, con la collaborazione di Michele Filippi, presentano i lavori dei due artisti attraverso progetti inediti appositamente pensati per gli spazi della Ex Stazione Frigorifera Specializzata.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 25 agosto 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.