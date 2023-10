Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 6 all'8 ottobre 2023

Un nuovo weekend ricco di appuntamenti interessanti a Verona e in provincia. Vediamo di seguito tutti i migliori eventi in programma dal 6 all'8 ottobre 2023.

L'EVENTO TOP

Festa d’Autunno

Festa grande al Mercato Coperto di Campagna Amica in Galleria Filippini per salutare l’arrivo della nuova stagione. A partire da venerdì 6 fino a domenica 8 ottobre negli spazi di via Macello 5 si terrà la Festa d’Autunno. I presenti potranno divertirsi gustandosi carne alla griglia accompagnata da birra agricola e ascoltando musica dal vivo. I piatti, che verranno proposti a prezzi pensati in particolar modo per le famiglie, saranno cucinati esclusivamente con prodotti a km zero provenienti dalle aziende del Mercato Coperto. Sono previste proposte anche per chi non consuma carne.

MANIFESTAZIONI

Borsa scambio di giocattoli d’epoca e automodelli

Domenica 8 ottobre presso la fiera di Verona si terrà la Borsa scambio di giocattoli d’epoca e automodelli. Ingresso gratuito dalle 10 alle 15. Tornare bambini per un giorno ritrovando i propri giochi: bambole, modellini, trenini, soldatini, robot, balocchi di latta e in legno. Precise riproduzioni di auto in scala ridotta, la leggendaria Barbie e Goldrake. Una giornata variopinta, magari in compagnia dei propri figli e nipoti.

Festa della Mela

La Pro Loco di Zevio organizza la 71esima Festa della Mela che si terrà a Zevio il 6, 7 e 8 ottobre. Un appuntamento imperdibile nato per la valorizzazione del prodotto tipico, il frutto che contraddistingue il territorio di Zevio.

Valeggio Produce

Venerdi? 6 ottobre al Mercato Ortofrutticolo di Valeggio sul Mincio ritorna l’esposizione campionaria Valeggio Produce. Agli stand enogastronomici si potranno gustare i piatti della tradizione locale e veronese mentre i Pastifici Artigiani e le Cantine di Valeggio sul Mincio serviranno il meglio dei prodotti tipici valeggiani: Tortellini e vini DOC del territorio.

I giorni del miele

A Lazise è in programma la fiera nazionale "I giorni del miele", giunta alla sua 44esima edizione. L'evento si terrà presso il centro storico e sul lungolago del Comune gardesano dal 6 all'8 ottobre.

Gardaland Magic Halloween

Da venerdì 6 fino al 31 ottobre ritorna Gardaland Magic Halloween, l’appuntamento mostruosamente divertente di Gardaland Resort pensato in doppia versione: la prima con i Venerdì Da Paura, ogni venerdì dalle ore 17 alle 22, dedicata ai più temerari e la seconda, tutti i sabati e le domeniche, per le famiglie con bimbi di tutte le età.

Il labirinto delle zucche

A Bussolengo torna l'evento più colorato dell'autunno: giochi, animazioni, buon cibo e tantissime zucche, torna alla Flover Farm dal 30 settembre all'1 novembre "Il labirinto delle zucche". A soli cento metri dal Garden di Bussolengo vi attende uno spazio dedicato a tutta la famiglia dove, tutti i giorni, potrete trovare tante attività dedicate ad adulti e bambini.

Fiera del Riso

La kermesse che celebra il risotto italiano si svolge a Isola della Scala dal 13 settembre all’8 ottobre 2023 su un’area di oltre 90 mila metri quadrati. Nel corso delle serate della Fiera del Riso sono previsti cooking show, momenti dedicati alla cultura e alla valorizzazione del territorio con visite guidate a cura dell’associazione El Fontanin, convegni a tema riso e numerose altre iniziative di promozione e valorizzazione del prodotto e del territorio.

Soffitte in Piazza

Per tutta l'estate e fino ad ottobre ritornano a Verona gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2023, dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro.

Halloween al Movieland - The Hollywood Park

Fino al 31 ottobre Movieland - The Hollywood Park, il parco a tema cinematografico di Lazise che si trova nella splendida cornice del lago di Garda, sfida il coraggio di grandi e piccini con un mese di eventi e show da urlo. Mostri, streghe, fantasmi, scheletri, demoni, saranno pronti a far rivivere le atmosfere più macabre del mondo dei film a tutti i visitatori per un divertimento al cardiopalma.

MUSICA

Claudio Baglioni in concerto all'Arena di Verona

Claudio Baglioni ritorna dal vivo "aTUTTOCUORE" grazie a una nuova rappresentazione totale, a tre gigantesche dimensioni spaziali (orizzontalità, verticalità, profondità) nella quale si fondono musica, luce, figura, gesto, azione e le molteplici arti e modalità dello stupefacente mondo dello spettacolo. Sono quattro gli appuntamenti all’Arena di Verona in programma il 5, 6, 7 e 8 ottobre.

Festival Balconscenico

La musica va in scena dai balconi. Strumenti musicali e tanta voglia di spettacolo sono pronti ad animare i sabato dal 23 settembre al 14 ottobre dalle ore 17.30 con una nuova edizione del Festival Balconscenico. Per quattro serate, giovani musicisti si esibiscono gratuitamente sui balconi dei palazzi del centro storico. Il tutto per promuovere la cultura e ravvivare le serate estive cittadine, con una formula innovativa in grado di rendere protagonisti i giovani artisti della città e la loro musica.

TEATRO

Freevola

Venerdì 6 ottobre alle ore 21 presso il teatro Modus, inaugura l’apertura del Percorso Tu Donna 2023/24 lo spettacolo finalista al Fringe Festival di Milano 2023 e semifinalista al Premio Scenario 2023 "Freevola. Confessione sull’insostenibile bisogno di ammirazione", con Lucia Raffaella Mariani.

Aspettando Godot

Dopo la pausa estiva, riapre la stagione culturale di Modus, agli Orti di Spagna, con lo spettacolo teatrale di Samuel Beckett "Aspettando Godot" per la regia di Gherardo Coltri. Cinque uomini in scena, come foglie d’autunno in bilico tra ramo e suolo. Lo spettacolo replica sabato 7 ottobre alle ore 21 e domenica 8 ottobre alle ore 18.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

La fortuna è in un altro biscotto - «Il film diretto da Marco Placanica, si svolge in una delle tante provincie portuali della Liguria. L'uomo più influente della città è Manfredo Collini (Fabrizio Contri), ricco imprenditore e collezionista d'arte. Collini, aspirante sindaco nella lista "Famiglia Unita", ha intenzione di costruire un grande centro commerciale dove ora c'è un parco...». Regia: Marco Placanica.

«Il film diretto da Marco Placanica, si svolge in una delle tante provincie portuali della Liguria. L'uomo più influente della città è Manfredo Collini (Fabrizio Contri), ricco imprenditore e collezionista d'arte. Collini, aspirante sindaco nella lista "Famiglia Unita", ha intenzione di costruire un grande centro commerciale dove ora c'è un parco...». Regia: Marco Placanica. Volevo un figlio maschio - «Film diretto da Neri Parenti, vede come protagonista Enrico Brignano, che interpreta Alberto, un uomo che dal matrimonio ha avuto solo figlie femmine. Sebbene sia un marito e un padre felice, il fatto di aver avuto una prole esclusivamente femminile, è un cruccio di Alberto, che non immagina neppure cosa significhi avere un figlio maschio. Un giorno improvvisamene, g?razie a una magia, Alberto si ritrova con quattro figli maschi... ma come andrà a finire?». Regia: Neri Parenti.

MOSTRE

L’epoca d’oro dei licheni a Verona

Dal 20 settembre all'8 ottobre 2023 si terrà la mostra "L’epoca d’oro dei licheni a Verona", presso il Museo di Storia Naturale. Nell’atrio del museo saranno esposti alcuni esemplari delle collezioni lichenologiche. In particolare saranno visibili licheni raccolti e studiati da Abramo Massalongo verso la metà del XIX secolo, un periodo di grande fervore della lichenologia in Italia e a Verona.

Marcantonio Bentegodi. La città e il suo benefattore

Nella ricorrenza dei 150 anni dalla morte di Marcandonio Bentegodi, avvenuta nel 1873, è stato proposto quest’anno un ampio programma di appuntamenti. Fra questi, a partire dal 22 settembre, si terrà in diversi luoghi della città la mostra documentaria diffusa "Marcantonio Bentegodi. La città e il suo benefattore", promossa dal Comune di Verona e visitabile fino al 15 ottobre 2023.

Lo stesso cielo, ogni notte

Kromya Art Gallery Verona presenta, dal 6 ottobre al 2 dicembre 2023, "Lo stesso cielo, ogni notte", prima personale di Luca Marignoni, a cura di Luca Massimo Barbero. La poetica di Luca Marignoni (Cles, Trento, 1989) si concentra sul tema del limite, inteso come orizzonte fra il visibile e l’invisibile, ma anche come opportunità per immaginare un altrove nel quale la mente possa espandersi senza barriere. Lavorando prevalentemente per sottrazione, l’artista evoca una profondità che va oltre la superficie stessa, dove ciò che sarebbe invisibile sotto il bagliore diretto dello sguardo vibra infine a fuoco.

Festival Internazionale di Fotografia "Grenze"

Dal 7 settembre al 30 ottobre si terrà la sesta edizione di Grenze Arsenali Fotografici, il festival internazionale di fotografia organizzato in collaborazione con l'assessorato alla cultura, turismo, spettacolo e rapporti con l'Unesco del Comune di Verona e l'Università Pontificia Iusve, che si tiene nel quartiere di Veronetta. La formula è quella collaudata negli anni: forte vocazione internazionale, presenza di artisti da tutto il mondo, mostre, formazione, laboratori, workshop e collaborazioni con le associazioni del territorio locale e nazionale.

"Memorie dal Futuro" al castello scaligero di Malcesine

Il maestoso scenario del Castello Scaligero di Malcesine, borgo medievale affacciato sulla sponda veronese del lago di Garda, recentemente entrato nella lista de "I Borghi più belli d'Italia", dal 22 aprile al 29 ottobre 2023 accoglie le sculture e le installazioni degli artisti Katja Loher (Zurigo, 1979) e Dario Tironi (Bergamo, 1980), accomunati da una ricerca orientata a tematiche ambientali.

Mostra fotografica Travel tales award 2022

Dall'11 settembre e fino al 30 novembre 2023 presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex UTAP) in via Bramante 15 a Verona, ritorna l’iniziativa di portare arte e bellezza negli ambienti dedicati alla cura. Negli spazi dello studio potrete ammirare le fotografie di viaggio del concorso: "TTA World Pics".

Ruggero Facchin espone alla Galleria Spazio 6

Le immagini hanno trasformato la nostra percezione di tempo e spazio, aprendo nuove sfide esistenziali che richiedono risposte non convenzionali. Ruggero Facchin, artista veronese, attraverso la sua arte, esplora questi aspetti della contemporaneità, mostrando nuovi modi di armonizzazione. Nella mostra visibile fino al 28 ottobre sono esposte quattro serie d'opere, realizzate tra il 2017 e il 2023. Queste serie interagiscono tra loro, condividendo lo stesso paradigma ma interpretandolo in modi unici, promuovendo un approccio vario e adattabile alla realtà.