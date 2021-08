Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 6 all'8 agosto 2021

Tutti gli eventi da non perdere in questo fine settimana veronese

Nuovo weekend d'agosto e sono davvero tanti gli appuntamenti interessanti da scoprire, sia in città a Verona che nella provincia scaligera.

Dal 6 agosto 2021 va ricordato che scatta l'obbligo di esibire il green pass all'ingresso di molte attività e servizi, per tutti i dettagli potete leggere questo articolo. Di seguito tutti i principali eventi di questo fine settimana: spettacoli, sagre, concerti, feste e molto altro ancora.

"Lago di Garda in Love" versione estiva

"Lago di Garda in Love" è l’evento dedicato alle coppie di innamorati che desiderano festeggiare il loro amore nelle località del Lago di Garda aderenti al progetto. In via sperimentale, quest’anno, prende vita la versione estiva di Lago di Garda in Love aggiungendo il sottotitolo “Un’Estate d’Amore”. Da sabato 7 a domenica 15 agosto 2021, saranno coinvolti sei borghi caratteristici: Riva del Garda, Malcesine, Torri del Benaco, San Zeno di Montagna, Lazise e Valeggio sul Mincio.

Un weekend di musica live al Mura Festival

Nel weekend dal 6 all'8 agosto aria di novità al Bastione di San Bernardino: una piazzetta nel parco, un nuovo modo di vivere l'arte e le performance degli artisti di strada attraverso spettacoli, musica e pittura. Gli artisti si esibiranno sul palco di Casa Erriquez e accompagneranno con le loro performance la cena e la convivialità del pubblico.

Venerdì 6 agosto live il duo veronese Old Times: un viaggio lungo la tradizione americana dei primi anni del Novecento fra il country blues e il ragtime

Sabato 7 agosto si esibiranno i Triomanzana, un trio veronese acustico, poliedrico ed eclettico che si occupa di musica Gipsy

Domenica 8 agosto è la volta invece di "Sunday Mura Spritz", l’appuntamento al tramonto in cui ascoltare buona musica sorseggiando un fresco Mura Spritz, official drink di Mura Festival a base di Chiaretto di Bardolino, con il concerto dei Sosken.

Nabucco all'Arena di Verona

L’affresco corale per eccellenza, che sancì la carriera del giovane Verdi, è narrato attraverso le immagini storiche del Novecento. Per una sola recita all'Arena di Verona a portare in scena Nabucco il 6 agosto, sono due interpreti richiesti in tutto il mondo e che, oltre a condividere con Giuseppe Verdi le terre natali, hanno fatto delle opere del Cigno di Busseto il cuore del proprio repertorio con enorme successo di pubblico e di critica: il baritono Luca Salsi, già protagonista nelle prime di Aida e La Traviata (nonché voce prediletta da direttori quali Muti e Chailly) e Michele Pertusi, che con il 98° Festival areniano ha completato il repertorio dei ruoli da basso verdiano e conquistato il Premio Callas 2021.

La sagra di San Lorenzo a Pescantina

Dal 5 al 10 agosto è in programma la sagra di San Lorenzo a Pescantina. Aree ristoro in piazza degli Alpini con specialità culinarie da tutta Italia e stand enogastronomici per tutti i gusti, nonché in piazza San Rocco. Infine cena in riva all’Adige con i migliori piatti della tradizione. Per tutta la durata della sagra troverete inoltre la pesca di beneficenza presso il circolo Noi gestita dalla San Vincenzo, il mercatino dell'artigianato ed hobbistica in piazza degli Alpini ed il Luna Park in via Butturini (Area Ex Danese).

Il gatto e la volpe per "Bastioni in scena"

Sabato 7 agosto al Bastione di San Zeno (Circonvallazione Maroncelli – di fronte al n. civico 2) è di scena lo spettacolo per bambini e per chi si sente sempre un bambino “Il gatto e la volpe (aspettando Mangiafuoco)” per la rassegna "Bastioni in scena".

Al Sangiò Art Festival "Io, Dante e la Vacca"

Venerdì sera 6 agosto il quinto ed ultimo appuntamento con il "Teatro nel Parco", nell’ambito del Sangiò Art festival, per l’organizzazione di Ippogrifo Produzioni. Si chiude con un’opera imperdibile quest’estate teatrale lupatotina, con lo spettacolo del veronese Alberto Rizzi, in scena con "Io, Dante e la Vacca", l’ultima produzione di Ippogrifo Produzioni.

Il festival "Innesti" a Villa Albertini

Sabato 7 agosto 2021 presso il parco di Villa Albertini Valier (Arbizzano) si terra? "Innesti", il primo festival della sostenibilita? in Valpolicella. L’evento, nato dal desiderio di promuovere saperi e buone pratiche di sostenibilita?, vede coinvolte piu? di venti associazioni e realta? virtuose del territorio impegnate in un percorso di crescita e sviluppo rivolti al futuro.

Il sound di Verona Beat alla Sagra di San Lorenzo

Il tour di Verona Beat venerdì sera 6 agosto fa tappa in piazza San Rocco a Pescantina per l’85esima edizione della Sagra di San Lorenzo. Il compito di reinterpretare le immortali canzoni dell’epopea beat e post beat toccherà a Dragon Fly, White Shadows e due ospiti ricchi di storia di Verona, la "Liverpool italiana".

Visite guidate a Verona

A Postounico un racconto italiano in musica con Angela Milanese

Il Festival della musica nei luoghi dell’arte venerdì 6 agosto (alle 21) ospita a Villabella di San Bonifacio Angela Milanese. Sul palcoscenico del parco di Villa Gritti, l’interprete e cantautrice veneziana è affiancata da musicisti di grande sensibilità: Paolo Vianello al pianoforte, Alvise Seggi al contrabbasso, Luca Colussi alla batteria e Alberto Vianello al sax.

A Verona visite guidate al Giardino Giusti

Tornano le visite guidate al Giardino Giusti. Ogni sabato alle 16.30 è possibile prenotare una visita guidata alla scoperta del Giardino e dell'Appartamento 900 . Le visite si svolgono in piccoli gruppi e sono rivolte ad adulti e famiglie con bambini e ragazzi.

A Peschiera del Garda la mostra "Arte: Emozione"

Con la mostra "Arte: Emozione" continua la stagione espositiva 2021 della Palazzina Storica di Peschiera del Garda. Dal 25 luglio al 15 agosto 2021 l'esposizione presenterà oltre 40 lavori di artisti contemporanei e storici provenienti da tutta Italia.

I musei civici di Verona

Dal 6 agosto green pass obbligatorio anche per accedere ai musei cittadini e ai luoghi di cultura, tra cui la Casa di Giulietta. Per tali siti e in particolare per quelli dove è più facile il formasi di code con persone in attesa, l’amministrazione comunale di Verona ha dato indicazioni affinché ci sia personale preposto a sensibilizzare ed informare visitatori e turisti circa le nuove regole di ingresso, al fine di evitare attese inutili.

Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.

?Casa di Giulietta - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita alla casa museo.

Galleria d'Arte Moderna Achille Forti - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.15), chiuso il lunedì e nei giorni 9 e 10 giugno: informazioni per la visita alla galleria. Le mostre in corso:

Museo di Castelvecchio - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo . La mostra in corso:

Museo di Storia Naturale - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.

Museo Archeologico al Teatro Romano - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo. La mostra in corso:

Anfiteatro Arena - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita all'anfiteatro. (variazione orari nelle giornate di spettacolo).

Arche Scaligere - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso alle 12.45) e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.45): informazioni per la visita.

InVigna: picnic con degustazioni di vini e prodotti locali

Torna InVigna, picnic tra i filari per promuovere l’enoturismo veronese, il progetto enoturistico che toccherà 16 cantine in 11 comuni scaligeri e uno bresciano. InVigna proporrà picnic tra i vigneti, allestiti con luci, coperte e cassette di legno, accompagnati dai vini della cantina ospitante. L’obiettivo è promuovere le eccellenze enogastronomiche dei territori. Quindi, oltre ai calici scaligeri, anche salumi, formaggi, frutta e pasticceria dei produttori locali. Durante gli eventi si terranno, inoltre, dei piccoli concerti, il tutto all’aria aperta. Per scoprire il programma degli appuntamenti clicca qui.