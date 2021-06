Cosa (si può) fare a Verona e provincia durante il weekend dal 4 al 6 giugno 2021

Sarà l'ultimo weekend in zona gialla per il Veneto e già non mancano gli appuntamenti interessanti, in attesa che da lunedì 7 giugno inizi ufficialmente una nuova stagione all'insegna della zona bianca. Di seguito breve ripasso delle norme "gialle" valide in Veneto sino a domenica compresa. Ci limitiamo a quelle principali:

L'orario di coprifuoco in zona gialla va dalle ore 23 e dura fino alle 5 del giorno successivo. Nella serata di sabato 5 giugno, tuttavia, gli spettatori del concerto in Arena de Il Volo potranno fare ritorno a casa entro le ore 2 di notte grazie ad una deroga speciale. Domenica sera è in programma in Arena anche il live di Emma Marrone e in questo caso la deroga per gli spettatori del concerto sarà fino all'una di notte.

Tra le ore 5 e le 23 gli spostamenti sono liberi, quindi senza bisogno dell'autocertificazione, in tutta l'area gialla, dunque non solo dentro la propria Regione gialla, ma anche spostandosi tra Regioni diverse purché siano gialle o bianche (dove il coprifuoco non esiste).

In zona gialla dall'1 giugno è nuovamente consentito il consumo al tavolo in tutti i locali della ristorazione, anche al bancone, così come sia all'aria aperta che negli spazi al chiuso. Sul tema non manca un po' di confusione, ma al momento in zona gialla resta valida la limitazione delle 4 persone al massimo allo stesso tavolo, salvo siano tutte conviventi tra loro. Il governo ne ha discusso con i presidenti di Regione e potrebbe modificare le cose nelle prossime ore.

Vediamo ora tutti gli appuntamenti più interessanti di questo weekend a Verona ed in provincia.

La musica live in Arena spicca Il Volo

Sabato 5 giugno sarà Il Volo ad aprire il 2021 dell’Arena di Verona con uno straordinario concerto-evento in onore del Maestro Ennio Morricone. Dopo avergli dedicato l’intenso brano “Your Love” sul palco di Sanremo, Il Volo celebrerà il Maestro all’Arena di Verona con "Il Volo - Tribute to Ennio Morricone", ripercorrendo musiche leggendarie in un’atmosfera da sogno, accompagnato da una orchestra sinfonica.

Fiera di San Marco a San Bonifacio

La Fiera di San Marco non ha voluto perdere l’appuntamento con la primavera e conferma la sua presenza dal 4 al 6 giugno 2021 a San Bonifacio in occasione del Santo Patrono. Confermata l’area espositiva totalmente all’aperto al parcheggio Palù, che ospiterà la mostra-mercato, e lo spazio annesso dedicato allo Street Food. Tornerà in piazza Costituzione, venerdì e sabato, lo spettacolo delle fontane danzanti su acqua, che tanto era stato apprezzato lo scorso anno e che presenta una versione tutta nuova accompagnata dalla Danza dal vivo.

Visita e degustazioni di vini al Giardino di Pojega

L’APGI- Associazione Parchi e Giardini d’Italia propone a tutti i giardini italiani l’adesione all’iniziativa Appuntamento in Giardino in programma sabato 5 e domenica 6 giugno 2021. La manifestazione, pensata come un’autentica "festa del giardino", nasce in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins, che si svolgerà in contemporanea in numerosi Paesi europei. Per l’occasione il giardino di Pojega offre due fantastiche opportunità tutte da scoprire.

Emma Marrone in concerto all'Arena di Verona

Nella serata di domenica 6 giugno nuovo grande evento (seconda data lunedì 7 giugno) con il "Fortuna Live 2021" di Emma Marrone. La fantastica artista italiana si esibirà nell'anfiteatro scaligero per un concerto imperdibile.

A Valeggio sul Mincio il "Borghetto del Libro"

È in arrivo la prima edizione del "Borghetto del Libro", festa dedicata all’editoria indipendente di qualità che si terrà a Valeggio sul Mincio il 4, 5 e 6 giugno 2021. Il "Borghetto del Libro", che si svolgerà alle Colonie Elioterapiche, verrà inaugurato venerdì 4 giugno alle 21 con un evento dedicato al volume "Dante 700 Inferno", con la voce narrante di Alessandro Anderloni, il trombone di Mauro Ottolini e la fisarmonica di Thomas Sinigaglia. Il primo giorno gli spazi espositivi saranno aperti dalle 15 alle 20. Il sabato e la domenica, invece, la manifestazione accoglierà il pubblico dalle 10 alle 22.

Tra le vigne si celebra il vino Custoza: degustazioni, picnic e gite a cavallo

Aria di festa nel Custoza DOC: il 6 giugno, in occasione del cinquantesimo anniversario della denominazione veronese, diciassette cantine del Custoza apriranno le porte per festeggiare assieme ad appassionati, turisti, addetti ai lavori. Molte le proposte del 6 giugno: sono ben 28 tra degustazioni, picnic e gite a cavallo, per celebrare e vivere a pieno le colline del Custoza, splendido territorio situato tra la città di Verona e il lago di Garda.

Trekking in collina: passeggiata nel verde all’eremo di San Rocchetto

Appuntamento domenica 6 giugno alla scoperta di questa antica chiesetta, situata in mezzo agli ulivi in cima al monte Cavro, a due passi dalla città, nella zona nord-ovest di Verona. Sulle sue pareti è raccontata la storia della vita di San Rocco: il pellegrino che dalla Francia voleva recarsi a Roma dal papa. Lungo il cammino però scoppiò una terribile pestilenza, si fermò per prestare assistenza agli appestati ma rimase lui stesso contagiato. Per questo motivo è considerato il santo delle epidemie, del volontariato e degli ultimi.

A Verona la granfondo ciclistica Alé La Merckx

La 14esima edizione della granfondo ciclistica Alé La Merckx partirà dalla centralissima piazza Bra, a Verona, domenica 6 giugno, con arrivo sempre a Verona, sulla celebre salita delle Torricelle.

Visita guidata alla scoperta della Basilica di Santa Anastasia

Domenica 6 giugno 2021: Basilicva di Santa Anastasia, "Trionfo del Gotico a Verona". Visita interna al tempio dei Domenicani ricchissima di opere d'arte tra cui il celebre affresco del Pisanello.

La musica dal vivo al Mura Festival

Mura Festival segna il ritorno dello spettacolo in uno spazio sicuro e all’aria aperta in cui ogni serata è dedicata a un progetto artistico diverso per coinvolgere il pubblico con sonorità jazz, funk, soul, pop, indie, folk, blues, dance, e molto altro. Clicca qui per scoprire tutti i concerti del weekend.

Giornata Nazionale delle Oasi WWF

Domenica 6 giugno, ricorre la Giornata Nazionale delle Oasi WWF, un’occasione per ricordare come le aree protette siano uno dei nostri principali progetti di conservazione, poiche? contribuiscono a tutelare luoghi, flora e fauna e favoriscono e stimolano la conoscenza e lo studio di ecosistemi, specie e conservazione della biodiversita?. In occasione di questa giornata, sara? possibile visitare le due Oasi della Provincia di Verona: Oasi della Bòra e Oasi del Busatello.

InVigna: picnic con degustazioni di vini e prodotti locali

Torna InVigna, picnic tra i filari per promuovere l’enoturismo veronese, il progetto enoturistico che toccherà 16 cantine in 11 comuni scaligeri e uno bresciano. InVigna proporrà picnic tra i vigneti, allestiti con luci, coperte e cassette di legno, accompagnati dai vini della cantina ospitante. L’obiettivo è promuovere le eccellenze enogastronomiche dei territori. Quindi, oltre ai calici scaligeri, anche salumi, formaggi, frutta e pasticceria dei produttori locali. Durante gli eventi si terranno, inoltre, dei piccoli concerti, il tutto all’aria aperta. Per scoprire il programma degli appuntamenti clicca qui.

Festival InChiostroVivo

Teatro, musica e danza, con la quarta edizione del Festival InChiostroVivo. Dal 5 giugno gli eventi si svolgeranno, alle ore 21.15, nel Chiostro di Sant’Eufemia: il primo evento nell’ambito della musica è sabato 5 giugno con il concerto "Sono schiavo del Brasile" con un ensemble di chitarre delle scuole medie a indirizzo musicale di Selvazzano Dentro e Pesaro. Evento speciale di questa edizione, il concerto dedicato al repertorio giovanile di Giorgio Gaber, realizzato in collaborazione con la Fondazione Gaber, il 6 giugno (in replica il 9 giugno) nel Chiostro di Sant’Eufemia.

Visita guidata alla scoperta delle mura di Verona nel Novecento

Sabato 5 giugno lungo un percorso poco "battuto", così come in generale la storia del Novecento veronese. I bastioni furono tuttavia oggetto di molta attenzione negli anni tra la prima e la seconda guerra mondiale, trasformati in parco commemorativo e oasi terapeutica per i bambini di città, da viale di parate di regime, fino a trasformarsi in rifugio durante i bombardamenti alleati. Durante la visita è previsto l'accesso esclusivo in un bunker tedesco ancora intatto.

I fantastici foodtruck al Mura Festival di Verona

Un'esplosione di sapori al Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco. Attiva anche quest’anno, al Bastione San Bernardino in circonvallazione Maroncelli, l’area Street Food Gourmet sotto le stelle. Un viaggio alla scoperta dei migliori piatti della tradizione di strada, con prodotti ricercati e di qualità, in collaborazione con Cucine a Motore. La miglior selezione di piatti serviti da veri e propri ristoranti su ruote, capaci di dare un tocco gourmet e di qualità al cibo di strada. L’area food, wine and drink è aperta dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 23, sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 23.

A Verona il nuovo Mercato al coperto di Coldiretti

Torna nel fine settimana il Mercato coperto di Campagna Amica di Verona in centro città, organizzato dagli agricoltori di Coldiretti. Prodotti freschi e di stagione, il meglio dell’agricoltura veronese, ma anche esperienze dirette attraverso laboratori per grandi e bambini, assaggi guidati dai produttori, lezioni per le scuole ed esperimenti del gusto nel quartiere Filippini, in via Macello 5/a, a pochi passi da piazza Bra.

Visita guidata alla riscoperta della Verona di Dante

Domenica 6 giugno, ore 15, il Dante che non ti aspetti, tutto quello che a scuola non viene raccontato del poeta, compresi gli aspetti meno noti della sua biografia. Il vero aspetto fisico, il rapporto con poteri oscuri (come con la magia e i Templari), la sua partecipazione ad una delle battaglie più truculente del Medioevo, l’incredibile modernità di un artista che si era scelto come pubblico e destinatario l’universo femminile.

Alla Capitolare la mostra "Dante a Verona visto da Giancarlo Zucconelli"

La Biblioteca Capitolare riapre le porte con la modernità insieme alla Fondazione Cariverona e all’Assessorato al Turismo del Comune di Verona La Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona, nel contesto del progetto "I luoghi di Dante a Verona", venerdì 4 giugno inaugurerà la mostra "Dante a Verona visto da Giancarlo Zucconelli: acquerelli nel racconto di Andrea Mirenda".

"Valporun", si corre a Sant'Ambrogio di Valpolicella

Finalmente, dopo un anno di stop forzato ritorna il domenica 6 giugno 2021 la manifestazione podistica Valporun, che quest'anno arriva all'ottava edizione. Novità di quest'anno è la location, che avrà come area di partenza/arrivo il Polifunzionale di Sant'Ambrogio di Valpolicella.

"Aperitime" al Maria Loka

Scopri Maria Loka, il locale sospeso sull'acqua: ogni venerdì notte Maria Loka per una notte unica. Venerdì sera immergetevi nella suggestiva location circondata da specchi d'acqua e natura.

Al Modus lo spettacolo "Un letto tra le lenticchie"

Ultimo appuntamento al Modus, il Teatro di Piazza Orti di Spagna, a San Zeno, Verona, prima della stagione estiva all’aperto. Venerdì 4, con replica sabato 5 giugno debutta “Un letto tra le lenticchie”, monologo di Alan Bennett portato in scena da Patrizia Rossari per la regia di Gloriana Ferlini, dopo il bell’esito registrato lo scorso anno con “La signora delle lettere”, sempre del trinomio Bennett-Rossari-Ferlini.

Visita guidata tra delitti e misteri

Sabato 5 giugno una visita guidata per scoprire i delitti, i racconti e le leggende da brivido della storia di Verona. Un lato oscuro e insospettato della romantica città dell'amore. La "caccia infernale" di Teodorico, Alboino e Rosmunda, le lotte fratricide degli scaligeri, il delitto della Marangona e molto altro ancora.

I musei civici di Verona

Con il passaggio della Regione Veneto in zona gialla i Musei Civici di Verona hanno riaperto al pubblico anche nel fine settimana. I biglietti e le prenotazioni esclusivamente online su museiverona.com. Per visitare i musei il sabato e nei giorni festivi è necessario prenotare con almeno un giorno di anticipo.

La mostra "Dalle crepe la luce. Il Cenacolo di Leonardo da Vinci"

Sabato 5 giugno alle ore 16 sarà inaugurata nella chiesa superiore di San Fermo Maggiore la mostra “Il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Dalle crepe la luce” curata da suor Maria Gloria Riva e dall’associazione Rivela.

Cinque luoghi da visitare

Hanno tutti riaperto da poco e sono accessibili al pubblico durante il fine settimana:

Weekend alle terme

Aquardens ha riaperto da sabato 15 maggio: un parco di oltre 110 mila metri quadrati, 14 vasche e 5.200 metri quadrati di acqua termale microbiologicamente pura, oltre 200 persone tra dipendenti e collaboratori: sono i numeri di Aquardens, il Parco Termale più grande d’Italia.

Anche il magnifico Parco Termale di Villa dei Cedri a Colà di Lazise è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 21. Per l'ingresso al parco e la balneazione nel lago termale esterno non è richiesta la prenotazione.