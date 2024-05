Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 31 maggio al 2 giugno 2024

Ancora un weekend con tantissimi appuntamenti da non perdere a Verona e in provincia. Vediamo di seguito le migliori iniziative in programma dal 31 maggio al 2 giugno 2024.

L'EVENTO TOP

Palio del Chiaretto

Bardolino si tinge di rosa dal 31 maggio al 2 giugno per la 19esima edizione del Palio del Chiaretto, l'evento che celebra uno dei rosati più venduti al mondo. La manifestazione, ad accesso libero con la possibilità di acquistare un kit degustazione e token, promette un fine settimana indimenticabile sul Lago di Garda.

MANIFESTAZIONI

Mura Festival

Riparte a Verona la quinta edizione del Mura Festival, l'evento che farà rivivere il Parco delle Mura per tutta l'estate.

Verona Antiquaria

Domenica 2 giugno Piazza San Zeno, Piazza Corrubio e le vie limitrofe del quartiere tornano ad ospitare Verona Antiquaria, il consueto appuntamento dedicato al vintage, al collezionismo, al modernariato e all’antiquariato.

Festa del Grano

La Proloco Legnago Aps organizza la quinta Festa del Grano che si terrà domenica 2 giugno in Piazza della Libertà.

Eurovespa '84

Eurovespa '84 è un evento imperdibile per tutti gli appassionati del leggendario mondo Vespa, organizzato con passione e dedizione dal Vespa Club Verona. Questo festival-raduno è in programma da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno presso il suggestivo scenario di Forte Gisella.

Chiaretto Lounge

Domenica 2 giugno, presso la Dogana Veneta di Lazise, si aprirà la "Chiaretto Lounge", uno spazio dedicato alla scoperta di tutti i vini di più di 50 produttori del Consorzio Vini Bardolino.

Tour del Palato

Il 2 giugno a Prun di Negrar sulle colline della Valpolicella, un paese con un bene di inestimabile valore per la comunità: le cave storiche in galleria di Pietra di Prun si svolgerà il "Tour del Palato - In giro gustando sui sentieri della pietra”.

Sagra di Borgo Nuovo

Torna a Verona la tradizionale Sagra di Borgo Nuovo arrivata alla sua 74esima edizione che si terrà dal 30 maggio al 3 giugno 2024 presso la Piazza Angelo Dall'Oca Bianca.

Festa Ciclistica Montoriese

La 44esima edizione della Festa Ciclistica Montoriese è in programma l'1 e il 2 giugno 2024. Chioschi gastronomici con primi e secondi piatti per tutti i gusti.

Sagra di Concamarise

Dal 30 maggio al 2 giugno la Sagra di Concamarise è il luogo ideale dove poter gustare le specialità enogastronomiche locali e ballare con musica dal vivo! L'aperitivo inizierà alle ore 19, mentre la cucina e gli stand enogastronomici apriranno alle ore 20.

Portomaggio

Torna a Verona la nuova edizione di Portomaggio. Fino al 2 giugno il cortile delle scuole Fava si anima con musica, buon cibo, animazione per bambini e intrattenimento per tutti.

Villafranca Fest

L'edizione 2024 del Villafranca Fest prosegue fino al 2 giugno con musica, divertimento e spettacoli unici. L'evento si svolge nel suggestivo scenario del Castello scaligero di Villafranca e offre un programma ricco di appuntamenti imperdibili.

Festa di San Leonardo

Fino al 2 giugno si svolge la Festa di San Leonardo a Pradelle di Nogarole Rocca. Un'occasione imperdibile per immergersi nell'atmosfera festosa e calorosa di questo incantevole borgo, dove gli aromi della tradizione locale si mescolano ai suoni della musica.

Soffitte in Piazza

Ritornano anche quest'anno gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2024. Il luogo ideale dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro. Il prossimo appuntamento è in piazza Isolo sabato 1 giugno.

MUSICA

VeronaRisuona

Musica e arte tra studi e laboratori di Veronetta e chiese e piazze del centro storico. Per il diciassettesimo anno, l'Accademia di Belle arti statale di Verona, il Conservatorio di Verona e l'Academy of music and drama di Goteborg, propongono dal 30 maggio all'1 giugno "VeronaRisuona", il Festival di sound art e spazi urbani.

I concerti del weekend al Mura Festival

Da venerdì 31 maggio, al via il primo weekend dell’estate veronese di Mura Festival con l’evento speciale che vede protagonisti al Bastione di San Bernardino l’associazione Medici per strada. La serata del venerdì prosegue poi, dalle 20 alle 21.30 con il live di Black Mama. Il 1° giugno ai Medici per Strada seguiranno i concerti delle Cat Shades in programma alle 20, alle 21.30 i Sottoriva Jazz Quartet e alle 22.30 Artic Attack. Per il 2 giugno si inizia alle ore 20 con il Settetto Jazz del Conservatorio di Verona. Alle ore 21.30 Mama & The Funky Puppets e alle ore 22.15 Aoui di Verona Official Band.

Concerto a Palazzo Miniscalchi

Venerdì 31 maggio, nella splendida cornice della "Sala del camino" del Museo Miniscalchi-Erizzo risuoneranno le note delle chitarre dei maestri Roberto Fabbri e Elia Portarena.

Concerto Pop

Il Festival dei Colli Morenici fa tappa a Castelnuovo del Garda. Sabato 1 giugno al Brolo delle Melanie, l’Orchestra dei Colli Morenici, accompagnata dalla splendida voce di Brunella Angela Mazzola, si esibirà in "Concerto Pop".

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

L'arte della gioia - «Racconta la drammatica e avventurosa vita di Modesta, nata in Sicilia il primo gennaio del 1900 da una famiglia povera, in una terra ancora più povera. Fin dall'infanzia, animata da un insaziabile desiderio di conoscenza, di amore e di libertà, è disposta a tutto pur di perseguire la sua felicità, senza piegarsi mai alle regole di una società oppressiva e patriarcale a cui sembra predestinata». Regia: V. Golino, N. Gelormini.

«Racconta la drammatica e avventurosa vita di Modesta, nata in Sicilia il primo gennaio del 1900 da una famiglia povera, in una terra ancora più povera. Fin dall'infanzia, animata da un insaziabile desiderio di conoscenza, di amore e di libertà, è disposta a tutto pur di perseguire la sua felicità, senza piegarsi mai alle regole di una società oppressiva e patriarcale a cui sembra predestinata». Regia: V. Golino, N. Gelormini. L'Esorcismo - Ultimo atto - «Un attore in declino, tormentato dal suo passato, ottiene un ruolo di rilievo in un film horror sugli esorcismi. Mentre le riprese procedono, strani e inquietanti eventi si verificano sul set, portando l'attore sull'orlo della pazzia. Il suo comportamento diventa sempre più sinistro, mettendo persino a rischio il rapporto con sua figlia adolescente». Regia: M.A. Fortin, Joshua John Miller.

MOSTRE

Azzurra Carrara Pantano, la prima botanica veronese

Fotografie, raccolta di campioni sul campo e classificazione di piante da Italia, zona mediterranea ed Europa. È stata un’esistenza dedicata allo studio delle forme di vita del mondo vegetale quella di Azzurra Carrara Pantano, la prima botanica veronese a cui il Museo di Storia Naturale di Verona dedica, fino al 14 luglio 2024, una speciale esposizione temporanea.

Per Speculum. Intelligence and its Double

In occasione della riapertura di Fondazione Spazio Vitale, è previsto l'allestimento di "Per Speculum. Intelligence and its Double (Per Speculum. L’intelligenza e il suo doppio)". Un progetto espositivo a cura di Domenico Quaranta, che investiga le inquietudini sollevate dall’intelligenza artificiale. La mostra collettiva resterà allestita fino al 29 giugno.

Il mio Paradiso. Dante profeta di speranza

A Castel San Pietro la mostra multimediale "Il mio Paradiso. Dante profeta di speranza" dal 19 aprile al 16 giugno 2024. Sono 33 le tappe, scandite da altrettante illustrazioni a corredare approfondimenti e riflessioni. L’esposizione si sviluppa su una superficie di 500mq, lungo un itinerario che valorizza alcuni ritrovamenti emersi negli scavi archeologici che hanno interessato l’edificio. Il percorso espositivo accompagna idealmente il visitatore nei nove cieli del Paradiso attraverso un susseguirsi di immagini, video e suoni che terminerà con un gioco scenico per giungere fino all’Empireo.

Intorno alla felicità

Opere che parlano di un amore infinito per la luce, i colori e la natura, un tributo di arte alla felicità. Espone da sabato 2 marzo al 9 giugno 2024, nella Palazzina Storica di Peschiera del Garda, Athos Faccincani, artista di rara sensibilità, in grado di dare vita al buio con pennellate di poesia intensa.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

Identità Virtuali / Terre Fragili

E.ART.H. Foundation arricchisce la programmazione espositiva per la primavera-estate 2024 con due nuove mostre a Verona: "Identità Virtuali" di Piergiorgio Del Ben e "Terre Fragili" di Pierluigi Slis, aperte al pubblico gratuitamente fino al 31 agosto 2024. Le mostre, curate da Alessandra Santin e Giulia Adami, con la collaborazione di Michele Filippi, presentano i lavori dei due artisti attraverso progetti inediti appositamente pensati per gli spazi della Ex Stazione Frigorifera Specializzata.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 25 agosto 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Femminile

È dedicata all’universo femminile la mostra personale del pittore veronese Giorgio G. Adami, all’Osteria al Carro Armato (vicolo Gatto 2/a, Verona) dal 10 maggio al 2 giugno 2024, dal titolo "Femminile". Una quindicina i lavori esposti, appartenenti al "ciclo bianco", smalti su tavola realizzati dal 2005 nei quali le figure emergono dal legno puro. Una famiglia, la Strega, La sciarpa, Figura femminile (Marilyn), L’albero di Eva, La ragazza con il basco, sono alcuni dei titoli delle opere, che raccontano l’omaggio alla donna nelle diverse declinazioni sociali e culturali.