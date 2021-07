Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 30 luglio all'1 agosto 2021

Tutti gli eventi da segnarsi in agenda per il fine settimana veronese

Si entra ufficialmente nel mese di agosto per un weekend ancora una volta ricchissimo d'iniziative ed appuntamenti interessanti, sia in città a Verona che nell'intera provincia scaligera.

Di seguito vediamo tutti gli appuntamenti da scoprire per questo fine settimana, tra concerti, spettacoli, feste, fiere mercatini e molto altro ancora.

Verona Antiquaria: il mercatino di San Zeno in edizione straordinaria d'agosto

Edizione straordinaria di Verona Antiquaria: il mercato dell’antiquariato non va in vacanza e torna in via del tutto eccezionale domenica 1 agosto, nel quartiere di San Zeno. Il mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage è un’occasione unica per riscoprire gli oggetti del passato e piccoli tesori nascosti. Ogni domenica gli stand presenti in piazza sono più di 200 e offrono una ricca varietà di oggetti rigorosamente autentici e d’annata: libri, mobili, tappeti, orologi, gioielli, vecchi giocattoli, opere d’arte e molto altro.

Arena di Verona Opera Festival 2021

Il 98° Arena di Verona Opera Festival 2021 a un mese dall’inaugurazione offre ancora una serie di serate-evento imperdibili:

Venerdì 30 luglio torna per una sera Plácido Domingo, da oltre 50 anni beniamino dell’Arena: nella Domingo Opera Night esegue sia pagine celebri che perle inedite dal repertorio italiano, francese, viennese e ispano, con il soprano Maria José Siri e il maestro Ciampa.

Sabato 31 luglio è una recita speciale per il dittico verista Cavalleria rusticana e Pagliacci: il tenore francese di origini italiane Roberto Alagna fa il suo atteso debutto all’Arena di Verona accanto alla compagna Aleksandra Kurzak, acclamato soprano che per la prima volta affronta in scena il doppio ruolo di Santuzza e Nedda; con loro un cast d’eccezione, tra cui Ambrogio Maestri, Elena Zilio e Davide Luciano.

“Parran Faville” alla Spiaggetta @ Porta Fura

“Parran Faville” alla Spiaggetta @ Porta Fura targata Mura Festival. Venerdì 30 luglio alle ore 21 verranno ufficialmente inaugurate le installazioni artistiche luminose a cura dell’artista internazionale bresciano Massimo Uberti accompagnate da una performance itinerante a cura dei Wind & Brass Brothers Street band.

Uto Ughi e i Solisti Veneti in concerto al castello scaligero di Villafranca

La più celebre opera di Vivaldi, "Le Quattro Stagioni", eseguita dal vivo da Uto Ughi, considerato tra i maggiori violinisti del nostro tempo, un autentico erede della tradizione che ha visto nascere e fiorire in Italia le prime grandi scuole violinistiche. Appuntamento da non perdere al castello scaligero di Villafranca di Verona venerdì 30 luglio.

"Alice canta Battiato" al castello scaligero di Villafranca di Verona

Sabato 31 luglio 2021 sullo stesso palco che in più occasioni ha ospitato il Maestro Franco Battiato salirà Alice, che riesce da sempre ad omaggiare il maestro con autenticità ed eleganza, sia perché sua amica e collaboratrice dagli esordi, ma soprattutto per quell’affinità artistica che da sempre li lega e che la rendono un’interprete unica della musica di Franco Battiato.

A Villa Venier arriva il Pojana di Andrea Pennacchi

Dopo il grande successo riscosso l’anno scorso, Andrea Pennacchi torna a grande richiesta a Villa Venier di Sommacampagna sabato 31 luglio, alle ore 21 con il suo spettacolo “Pojana e i suoi fratelli”.

La Fiera Montebaldina a Caprino Veronese

La 268esima edizione della Fiera Montebaldina è in programma a Caprino Veronese dal 29 luglio a lunedì 2 agosto 2021. Sede dell’evento sarà il centro storico che ospiterà, per tutta la durata della fiera, la mostra campionaria dedicata alle produzioni dell’artigianato, dell’agricoltura e dell’industria locale. Gli altri punti forti della manifestazione saranno le degustazioni dei prodotti tipici del territorio, gli spettacoli, i concerti serali, le mostre e le esposizioni.

"Cammina, scopri, degusta"

L’associazione Marchio del Baldo in occasione della 268esima edizione della Fiera Montebaldina propone tre gustose escursioni guidate, alla scoperta delle frazioni di Caprino, alle bellezze paesaggistiche, storiche e culturali e alle realta? produttive artigianali tipiche. Nell’ottica di valorizzazione del territorio di Caprino in chiave eno-turistica, ora piu? che mai con attenzione alla sicurezza di tutti, l’associazione offre tre proposte di quello che si definisce turismo lento esperienziale.

Sentieri nel Baldo

Scoprire il territorio ai piedi del Baldo attraverso l’arrampicata, i prodotti tipici e il concerto nella Valle del Tasso. Fine settimana ricco di appuntamenti originali e interessanti della rassegna "Sentieri nel Baldo". Scopri qui il programma completo per questo weekend.

Visite guidate a Verona

Festa d'estate e mostra delle pesche a Bussolengo

La Festa d’Estate torna a Bussolengo con tanti eventi e la consueta Mostra delle Pesche, frutto simbolo del territorio che si susseguiranno dal 29 luglio 2021 fino al 16 agosto.

Il comico Marco della Noce a Villa del Bene

Ci sarà da ridere sabato 31 luglio sera a Villa del Bene. Per l'occasione è atteso Marco Della Noce, noto al pubblico televisivo per il suo personaggio Larsen, ma anche per il meccanico della Ferrari Oriano Ferrari e per l'agente dei Nocs. Tra le apparizioni da segnalare quelle a Mai dire Gol e nel programma di Serena Dandini L'ottavo nano. Il successo importante arriva però con Zelig.

Cena sotto le stelle alla scoperta delle Possessioni Serego Alighieri

Venerdì 30 luglio una cena esclusiva nel parco delle storiche Possessioni Serego Alighieri accompagnata da una selezione di vini del casato. Nel cuore della Valpolicella Classica, una serata alla scoperta delle Possessioni Serego Alighieri, con una cena servita nel parco della tenuta, accompagnata dai nobili vini del casato. I vini biologici prodotti in Toscana e il blasonato Recioto Casal dei Ronchi potranno essere assaporati ammirando le stelle, con un piacevole accompagnamento musicale.

Al Teatro Ristori lo spettacolo "Contemporary Man"

Si conclude il 31 luglio la rassegna estiva del Teatro Ristori R-Estate con uno speciale appuntamento dedicato alla danza. Ospite la MM Contemporary Dance Company con lo spettacolo Contemporary Man, un percorso, sensuale e spirituale insieme, che esplora il mistero del sacro racchiuso, in questo caso, nei corpi maschili della compagnia.

Teatro al Chiostro di Sant'Eufemia

Si intitola "Il Condominio - Una storia vera" ed è diretto dal regista Valerio Bufacchi (che cura anche il testo insieme a Giulia Guandalini) lo spettacolo che dal 27 luglio al 3 agosto alle 21.15 andrà in scena al Chiostro di Santa Eufemia di Verona.

"Che fom? Spetom!"

Venerdì sera il quarto appuntamento con il Teatro nel Parco a cura di Ippogrifo Produzioni per il Sangiò Art Festival ospiterà la compagnia bresciana Viandanze Teatr con lo spettacolo "Che fom? Spetom!", uno spettacolo parossistico, scanzonato musicale e poetico: la rivisitazione e riscrittura di uno dei capolavori del teatro contemporaneo “Aspettando Godot” di Samuel Beckett.

"Dr. jekyll e Mr. hyde the strange show"

L’edizione della rassegna teatrale “Libri da Vedere” curata da Ippogrifo Produzioni, in collaborazione con la Biblioteca Bruno Bresciani di Cerea, arriva alla quarta e conclusiva tappa. Sabato 31 luglio alle 21.15 andrà in scena, nel Parco della Biblioteca B. Bresciani di Cerea, "Dr. jekyll e Mr. hyde the strange show" di e con Fabrizio Paladin.

A Verona torna "il sole di notte" per celebrare i 25 anni di Okkio

Da 25 anni il sole a Verona non tramonta mai. Torna, venerdì 30 luglio, “Il Sole di Notte”, l’appuntamento che Okkio dedica agli occhiali da sole e la giornata in cui il fascino e la bellezza prendono forma. Quest’anno l’evento celebra anche i 25 anni di Okkio, il punto vendita dedicato agli occhiali e al benessere visivo.

"Ma che estate!" a Verona

Dopo la pausa dello scorso anno, torna dal 24 al 31 luglio, all’aperto, nel parco dei missionari comboniani di vicolo Pozzo, "Ma che estate!". Una settimana ricca di musica, moda, cinema africano, stand espositivi e gastronomici, organizzata da Fondazione Nigrizia, Museo africano (Ma), Festival del Cinema Africano e l’associazione Afroveronesi.

A Verona visite guidate al Giardino Giusti

Tornano le visite guidate al Giardino Giusti. Ogni sabato alle 16.30 è possibile prenotare una visita guidata alla scoperta del Giardino e dell'Appartamento 900 . Le visite si svolgono in piccoli gruppi e sono rivolte ad adulti e famiglie con bambini e ragazzi.

A Peschiera del Garda la mostra "Arte: Emozione"

Con la mostra "Arte: Emozione" continua la stagione espositiva 2021 della Palazzina Storica di Peschiera del Garda. Dal 25 luglio al 15 agosto 2021 l'esposizione presenterà oltre 40 lavori di artisti contemporanei e storici provenienti da tutta Italia.

A Verona la mostra "Veneto Venti Venti"

Runner solitari in una piazza Bra completamente vuota, qualche cane al guinzaglio in piazza Erbe, un’ambulanza sola in corso Porta Nuova. Palazzi e monumenti, privati del frastuono e del colore della vita, immortalati un anno e mezzo fa quando tutti erano chiusi dentro casa. E le misure anti contagio impedivano di uscire, se non per necessità. È la mostra "Veneto Venti Venti" allestita alla protomoteca della Biblioteca Civica fino al 31 luglio 2021.

I musei civici di Verona

I Musei Civici di Verona hanno ampliato gli orari di visita: il Museo degli Affreschi, la Galleria d'Arte Moderna Achille Forti, il Museo di Castelvecchio, il Museo di Storia Naturale e il Museo Archeologico rimangono aperti per 8 ore al giorno, da martedì a domenica, dalle 10 alle 18. Per la Casa di Giulietta e l'anfiteatro Arena rimane in vigore l'orario di apertura più esteso, dalle 9 alle 19. Di seguito un riepilogo delle informazioni di visita:

Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta - Dall'11 giugno da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.

?Casa di Giulietta - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita alla casa museo.

Galleria d'Arte Moderna Achille Forti - Dall'11 giugno da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.15), chiuso il lunedì e nei giorni 9 e 10 giugno: informazioni per la visita alla galleria. Mostre in corso

Museo di Castelvecchio - Dall'11 giugno da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo . Mostra in corso:

Museo di Storia Naturale - Dall'11 giugno da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30),mchiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.

Museo Archeologico al Teatro Romano - Dall'11 giugno da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo. Mostra in corso:

Anfiteatro Arena - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita all'anfiteatro. (variazione orari nelle giornate di spettacolo).

Arche Scaligere - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso alle 12.45) e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.45): informazioni per la visita.

InVigna: picnic con degustazioni di vini e prodotti locali

Torna InVigna, picnic tra i filari per promuovere l’enoturismo veronese, il progetto enoturistico che toccherà 16 cantine in 11 comuni scaligeri e uno bresciano. InVigna proporrà picnic tra i vigneti, allestiti con luci, coperte e cassette di legno, accompagnati dai vini della cantina ospitante. L’obiettivo è promuovere le eccellenze enogastronomiche dei territori. Quindi, oltre ai calici scaligeri, anche salumi, formaggi, frutta e pasticceria dei produttori locali. Durante gli eventi si terranno, inoltre, dei piccoli concerti, il tutto all’aria aperta. Per scoprire il programma degli appuntamenti clicca qui.