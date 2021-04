Cosa (si può) fare a Verona e provincia durante il weekend dal 30 aprile al 2 maggio 2021

Primo weekend con il Veneto e Verona in zona gialla, dunque molta più libertà negli spostamenti, la possibilità di frequentare i locali della ristorazione, ma anche diverse regole e precauzioni che vanno sempre rispettate, a cominciare dal distanziamento interpersonale e dall'uso delle mascherine. DI seguito vediamo brevemente i principali elementi di novità della zona gialla (chi volesse approfondire può leggere qui):

Tra le ore 22 e le 5 del giorno successivo, vale a dire durante l'orario di coprifuoco, è consentito spostarsi solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità, oppure motivi di salute.

Gli spostamenti sono liberi, quindi senza bisogno dell'autocertificazione, tra le ore 5 e le 22, in tutta l'area gialla, vale a dire non solo dentro la propria Regione gialla, ma anche spostandosi tra Regioni diverse purché siano gialle.

Se volete fare visita a un amico o un parente, tuttavia, potete farlo sempre solo una volta al giorno e spostandovi al massimo in quattro persone (esclusi dal computo i figli minori di 14 anni, i soggetti disabili o non autosufficienti conviventi con chi si sposta).

In zona gialla hanno riaperto al pubblico tutti i locali della ristorazione ed il consumo al tavolo, seduti all'aria aperta, è ammesso nella fascia oraria compresa tra le ore 5 e le 22.

In zona gialla hanno riaperto al pubblico anche i musei, su prenotazione nel weekend, così come i cinema, teatri e sale da concerto. Per raggiungere questi luoghi vi potete spostare anche tra Regioni diverse, purché entrambe zona gialla (eventualmente anche transitando su territori zona arancione o rossa).

Se siete degli sportivi e agognate una partitella di calcetto, è nuovamente possibile organizzarla: in zona gialla sono infatti ammessi gli sport all'aperto, tutti, anche quelli di squadra e di contatto.

Per gli spostamenti in auto con persone tra loro non conviventi vigono le regole di sempre: la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori (nelle vetture a 4 o 5 posti si viaggia quindi al massimo in 3 persone), con l'obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.

Vediamo ora i più interessanti appuntamenti di questo weekend a Verona ed in provincia.

Verona Antiquaria e specialità di pesce a San Zeno

Nel quartiere di San Zeno, domenica 2 maggio ritorna, come di consueto nella prima domenica del mese, Verona Antiquaria, il mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage: un’occasione per scoprire oggetti del passato e dal sapore retrò. L’edizione di maggio è dedicata al Santo Patrono di Verona, San Zeno, protettore dei pescatori. In molte delle opere d'arte che lo raffigurano, il santo è rappresentato con un pesce in mano. Il tema dell’edizione di maggio è proprio il pesce e per questo, sui social di Verona Antiquaria, è stata raccontata la storia dell’osteria Ai Piloti, che dal 2005 propone specialità di pesce in piazza San Zeno.

Il Parco Giardino Sigurtà è aperto e visitabile

Dopo la temporanea chiusura per le restrizioni sanitarie, finalmente hanno riaperto i cancelli del Parco Giardino Sigurtà, tesoro verde alle porte di Verona: anche questo weekend sarà possibile scoprire in completa sicurezza nei 600.000 metri quadrati del Parco le varietà tardive dei tulipani, le prime peonie e gli altri tesori botanici e naturalistici del "Secondo Parco Più Bello d’Europa". Tutti i giorni, festivi inclusi, fino a domenica 7 novembre 2021 gli amanti della natura potranno ammirare i prati, i boschi e le fioriture del Parco, premiato nel 2020 come migliore destinazione da Trip Advisor e dalla piattaforma di vendita biglietti Tiqets come tra le attrazioni turistiche che hanno regalato le migliori esperienze nel 2020.

Torna a Verona il Mura Festival

Dall'1 maggio 2021 torna a Verona il Mura Festival, un progetto realizzato grazie alla coorganizzazione del Comune di Verona, Ufficio UNESCO “Citta? di Verona – Patrimonio Mondiale UNESCO” e di Verona Citta? Murata. Organizzato da Studioventisette, grazie alla collaborazione con 42 enti ed associazioni del territorio veronese, propone momenti di cultura, arte, sport, intrattenimento, formazione, gioco, svago, relax, artigianato creativo, produzioni e prodotti locali, ospitate in un’oasi verde dall’importante valore storico-culturale.

Riaprono i musei civici di Verona

Con il passaggio della Regione Veneto in zona gialla i Musei Civici di Verona riaprono al pubblico anche nel fine settimana. I biglietti e prenotazioni esclusivamente online su museiverona.com. Come previsto dai provvedimenti per il contenimento del Covid- 19, per visitare i musei il sabato e nei giorni festivi è necessario prenotare con almeno un giorno di anticipo.

Passeggiata guidata alla scoperta di Verona romana

Passeggiata guidata alla scoperta di Verona romana: un viaggio nella splendida storia della Verona romana raccontata osservandone le testimonianze urbanistiche e inquadrandole negli usi, negli eventi salienti e nella mentalità della civiltà romana. Punto di incontro: davanti all'Arco dei Gavi in corso Cavour (lato Castelvecchio). Orario: 10 di domenica 2 maggio 2021.

Trekking introspettivo a Garda con lezione di yoga sulla rocca

Sabato 1 maggio, ore 10, trekking introspettivo: dal centro di Garda, percorrendo sentieri che si snodano tra vigne e boschi, si raggiungerà la Rocca Vecchia. Quindi, quasi a picco sulle acque del lago una sessione completa di Hatha Yoga con istruttrice certificata. La pratica proposta è adatta a tutti, anche a coloro che si approcciano allo yoga per la prima volta.

Imperdibile visita guidata al magnifico castello di Soave

Battaglie, assedi, intrighi, amori tra dame e cavalieri. Visita guidata al castello e al borgo di Soave per immergersi nelle atmosfere del medioevo. Biglietto di ingresso al castello incluso nel prezzo. Appuntamento domenica 2 maggio 2021 alle ore 15 presso il parcheggio di via Covergnino (davanti alla cantina Rocca Sveva).

Riaperta al pubblico la mostra di fotografia "Hope" in Gran Guardia

C’è tempo fino al 23 maggio 2021, per andare ad ammirare le opere fotografiche in esposizione alla Gran Guardia, con ingresso libero, all’interno della mostra "Hope", del premio internazionale Prix Pictet. Dal 29 aprile tornano visibili al pubblico le migliori creazioni fotografiche selezionate tra primari artisti internazionali che hanno partecipato all’ottava edizione del premio. I 12 fotografi finalisti in esposizione, esplorano attraverso le loro immagini i modi positivi in cui l’umanità sta affrontando le crisi ambientali e sociali dei nostri tempi.

Visita guidata di Verona "urbs picta" con il naso all'insù

La visita guidata di sabato 1 maggio comincia con Palazzo Cavalli Pasquini: con il naso all'insù scopriremo le meravigliose figure mitologiche della facciata. Ci addentreremo poi nel centro storico e sempre con lo sguardo all'insù arriveremo a Ponte Pietra per ammirare gli originali motivi della casa del pizzicagnolo Zignoni. Appuntamento ore 10 davanti alla chiesa di San Pietro In Carnaio all'inizio di Stradone San Fermo.

Bmx: a Verona doppio evento per la Coppa europea e la Coppa del Mondo

All’Olympic Arena di Verona, i riflettori internazionali dello sport si accenderanno per due weekend consecutivi. Centinaia gli atleti già iscritti, pronti ad aggiudicarsi la Coppa Europea di Bmx, che si disputerà l’1 e 2 maggio. E, ad una settimana di distanza, esattamente l’8 e 9 maggio, la Coppa del Mondo che vedrà arrivare campioni da ogni nazione, tra cui Russia, Giappone, Venezuela, Argentina, Canada.

Due visite guidate con Ippogrifo a Verona

Domenica 2 maggio, alle 10, il Dante che non ti aspetti, che più studi e più scopri. L'eccezionale rapporto con la città scaligera, ma anche i tanti, e irrisolti misteri sulla sua biografia, la sua permanenza a Verona, l'appassionato legame con la sua seconda patria, e la fine della storia d'amore tra il Poeta e la città che lo accolse.

Sempre domenica alle 10, la sinistra Adige da San Tomaso a Porta Vescovo. Una Verona meno turistica, ma di enorme interesse: Santi Nazaro e Celso, la Postumia romana, la chiesa di Santa Toscana dei Cavalieri di Malta. Appuntamento ore 10 in Piazza San Tomaso.

Il VirtusCinema a Sommacampagna riapre con il film "Cosa sarà"

VirtusCinema Sommacampagna riprende le attivtà da venerdì 30 aprile. Per rispettare gli obblighi in vigore le proiezioni inizieranno alle ore 20 venerdì 30 aprile, sabato 1 e domenica 2 maggio. Alle ore 20 in programma il film Cosa sarà, di Francesco Bruni. Con Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi, Giuseppe Pambieri.

Modus riapre con lo spettacolo "Le ultime lune"

Dopo oltre un anno di fermo causa Covid, si riapre a Verona il sipario del Modus. Sabato 1 maggio 2021 debutta “Le ultime lune”, spettacolo prodotto da Modus che vede in scena Andrea Castelletti, Laura Murari e Gherardo Coltri, con repliche il 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16 maggio 2021 (venerdì e sabato ore 20, domenica ore 18).

Visita guidata alla città di Verona per bambini e famiglie

Scopri leggende, curiosità, aneddoti, luoghi e fatti insoliti di Verona. Un tour pensato per i bambini ma divertente per tutti, inclusi i veronesi che vogliano saperne di più sulla loro città. Appuntamento domenica 2 maggio 2021 alle ore 10.30 presso la Statua Equestre di Vittorio Emanuele II in piazza Bra.

Visita guidata: "Dante a Verona. Il soggiorno del poeta in città"

Domenica 2 maggio 2021 "Dante a Verona. Il soggiorno del poeta in città": passeggiata nel centro storico soffermandoci nei luoghi che ci ricordano il suo soggiorno a Verona nell’anniversario dei 700 anni dalla sua morte. Incontro: ore 14.30 (inizio alle ore 15). Dove: Piazza Viviani davanti ex palazzo delle Poste.

Visita guidata a San Zeno

Santi, re, diavoli ed esorcismi nella basilica di San Zeno. Scopri la chiesa più amata dai veronesi. Con una guida esperta con cui interagire e a cui fare domande. Adatto a tutti. Appuntamento sabato 1 maggio 2021 alle ore 15 di fronte alla basilica di San Zeno.