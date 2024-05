Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 3 al 5 maggio 2024

Ancora fine settimana ricco di eventi interessanti a Verona e in tutta la provincia. Vediamo di seguito le migliori iniziative in programma dal 3 al 5 maggio 2024.

L'EVENTO TOP

Verona Antiquaria

Domenica 5 maggio Piazza San Zeno, Piazza Corrubio e le vie limitrofe del quartiere tornano ad ospitare Verona Antiquaria, il consueto appuntamento dedicato al vintage, al collezionismo, al modernariato e all’antiquariato. Saranno presenti oltre 200 espositori provenienti da tutto il nord Italia, che offrono ai visitatori arte ed oggettistica di antiquariato, mobili, soprammobili, tappeti, oggetti e vestiti di modernariato, vintage e collezionismo.

MANIFESTAZIONI

Verona Flower Show

La seconda edizione del Verona Flower Show torna il 4 e 5 maggio nel meraviglioso Giardino Giusti con i migliori produttori e collezionisti di piante rare! Ancora una volta Verona è pronta ad un'esplosione di colori e profumi che solo la primavera sa regalare. I migliori vivaisti, collezionisti, produttori e artigiani italiani ed europei si riuniranno in una delle più belle cornici storiche della città.

Sagra del Basson

Oltre una settimana di appuntamenti per la 70esima edizione della Sagra del Basson, in programma dal 30 aprile al 12 maggio al parco Giochi “La Girandola”, in via Bassone 36 in località Basson, dietro la chiesa del quartiere. Apertura degli stand gastronomici dalle ore 19.30 e a seguire, dalle 20.30, serata musicale.

Festa delle Rose

Come ogni anno la primavera porta con sé il profumo delle rose: sabato 4 e domenica 5 maggio tornerà per le vie di Bussolengo la Festa delle Rose, giunta quest’anno alla settima edizione. Come da tradizione i fiori saranno protagonisti della festa grazie all'esposizione florovivaistica in Piazza 26 Aprile con tantissime varietà di piante e fiori, alcune molto particolari, che arrivano da tutto il mondo. Tra loro anche la speciale Rosa di San Valentino.

Libri in Castello

Domenica 5 maggio, dalle 10 alle 19, il castello di Montorio ospiterà la seconda edizione di "Libri in Castello", microfestival dedicato al libro con una particolare attenzione alla città e al territorio veronese.

Soffitte in Piazza

Ritornano anche quest'anno gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2024. Il luogo ideale dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro. Il prossimo appuntamento è alla pista ciclabile di San Massimo sabato 4 maggio.

Weekend di degustazioni in Valpolicella

Se siete appassionati del buon vino e pronti per un'esperienza indimenticabile nella splendida Valpolicella, segnate subito sul calendario il prossimo weekend! In queste due giornate speciali, Cantina Vogadori vi invita a un tour esclusivo attraverso i suoi vigneti e le sue cantine.

Vintage Kilo Sale Italy

Torna il Vintage Kilo Sale Italy a Verona dopo due anni. È l'evento ideale per chi ama il vintage, il riciclo, il riuso, la sostenibilità: Vintage Kilo Sale Italy. Al Baleno in via Re Pipino, a Verona, sabato 4 e domenica 5 maggio (sabato dalle 10 alle 20 e domenica dalle 10 alle 19) si potranno trovare oltre 5.000 capi vintage, anche di marca. Articoli vintage, second hand e Y2k, per tutti e per tutte le taglie.

MUSICA

Federico Mecozzi

Il talentuoso violinista e compositore Federico Mecozzi, noto per la sua lunga collaborazione con Ludovico Einaudi, si esibirà a Verona il prossimo 3 maggio 2024, alle ore 21, sul palco del Teatro Camploy. Il concerto sarà l'occasione ideale per presentare il suo secondo album da solista, intitolato "Inwards".

Il meglio di Brahms al Filarmonico

Doppio appuntamento nel fine settimana per uno dei concerti più attesi della stagione: venerdì 3 e sabato 4 maggio, al Teatro Filarmonico, Franz Schottky, allievo di Celibidache e maestro del repertorio tedesco, guida l’Orchestra areniana nella celebre Terza sinfonia di Brahms e nel Secondo concerto per pianoforte col raffinato solista Pietro De Maria.

TEATRO

Robe dell'altro mondo

Carrozzeria Orfeo al Teatro Fonderia Aperta il 3 maggio: in un mondo incrinato da una profonda crisi economica, social e umana, l'unica speranza di salvezza sembra venire dagli Alieni che, scesi sulla terra per aiutarci a risolvere i nostri problemi più gravi ed inizialmente percepiti come un miracolo, vengono subito dopo demonizzati , strumentalizzati e perseguitati da chi detiene il potere ed è privo di qualsivoglia interesse al cambiamento.

Betún

Per la chiusura della sua IX stagione, Fucina Machiavelli sceglie uno spettacolo della compagnia internazionale Teatro Strappato, che, dopo il debutto al Festival di Avignone, andrà in scena questo sabato 4 maggio alle 21 nel Teatro di via Madonna del Terraglio 10 a Verona. Sarà così per la prima volta a Verona "Betún", uno spettacolo crudo e delicato, frutto del laboratorio teatrale condotto da Teatro Strappato con i bambini di strada della Bolivia.

Alieni. È tutto reale

Prosegue la Rassegna "Svisti di stagione" di Teatro Modus che ripropone gli spettacoli cult e di maggior successo della stagione 23/24. In scena venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio alle ore 21 lo spettacolo "Alieni. È tutto reale", prodotto da Modus / Orti Erranti Teatro, scritto diretto e interpretato da Andrea Castelletti con Simonetta Marini, Lorenzo Sartor e Alida Castelletti.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

The Fall Guy - «Il film diretto da David Leitch, racconta la storia di uno stuntman di nome Colt (Ryan Gosling) che si ritrova a indagare su un attore famoso, Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), coinvolto nello stesso filma cui sta lavorando anche lui. Quando la star compare misteriosamente, le riprese si bloccano e il progetto, diretto dall'ex fidanzata di Colt, Jody (Emily Blunt), rischia di essere archiviato». Regia: David Leitch.

MOSTRE

Il mio Paradiso. Dante profeta di speranza

A Castel San Pietro la mostra multimediale "Il mio Paradiso. Dante profeta di speranza" dal 19 aprile al 16 giugno 2024. Sono 33 le tappe, scandite da altrettante illustrazioni a corredare approfondimenti e riflessioni. L’esposizione si sviluppa su una superficie di 500mq, lungo un itinerario che valorizza alcuni ritrovamenti emersi negli scavi archeologici che hanno interessato l’edificio. Il percorso espositivo accompagna idealmente il visitatore nei nove cieli del Paradiso attraverso un susseguirsi di immagini, video e suoni che terminerà con un gioco scenico per giungere fino all’Empireo.

Intorno alla felicità

Opere che parlano di un amore infinito per la luce, i colori e la natura, un tributo di arte alla felicità. Espone da sabato 2 marzo al 9 giugno 2024, nella Palazzina Storica di Peschiera del Garda, Athos Faccincani, artista di rara sensibilità, in grado di dare vita al buio con pennellate di poesia intensa.

Torn Curtain. Buongiorno, buonasera

Dal 10 febbraio al 4 maggio 2024 la galleria Studio la Città presenta una mostra misteriosa e inconsueta, un sincopato duetto tra i curatori e il pubblico, in cui vanno in scena dialoghi impossibili tra vari attori protagonisti. Oltre 60 le opere esposte tra cui un affondo sugli anni ’80, la fotografia e la moda, artisti internazionali e nudi ad inchiostro legati, slegati, ai mondi fragili della ceramica, dei paesaggi del ‘900, delle opere astratte, così come incisioni e disegni pieni di mistero e di apocalisse.

L'attesa

Dal 9 marzo al 9 maggio 2024, presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex Utap) in Via Bramante 15 a Verona, ci sarà una nuova iniziativa per portare arte e bellezza negli ambienti dedicati alla cura. Verrà inaugurata la mostra dal titolo: "L'attesa". L’esposizione, attraverso opere pittoriche e fotografiche, ha l’intento di restituire la tensione che permea la nostra vita nell’attesa.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 25 agosto 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Provengo da dove mi trovo

Dal 9 marzo al 31 maggio 2024 una nuova mostra di Fabio Sandri alla galleria Artericambi dal titolo "Provengo da dove mi trovo", a cura di Luca Panaro. Per l’occasione l’artista propone l’installazione di opere recenti, quattro sculture-dispositivo pensate appositamente per il luogo e capaci di mettersi in relazione col pubblico partecipante.