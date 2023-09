Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 29 settembre all'1 ottobre 2023

Un nuovo fine settimana con innumerevoli eventi da non perdere a Verona e in provincia. Vediamo di seguito tutti i migliori appuntamenti in programma dal 29 settembre all'1 ottobre 2023.

L'EVENTO TOP

Festa dell'Uva e del Vino

Sul lago di Garda torna la fantastica Festa dell'Uva e del Vino che si terrà dal 28 settembre al 2 ottobre 2023. Ogni giorno, dalle 10 del mattino fino all’una di notte, Bardolino si accenderà con mercatini sul lungolago, assaggi di vino Bardolino e cibi tipici, musica dal vivo e dj set. Saranno presenti 23 cantine del territorio che serviranno vino Bardolino Classico, Superiore e Chiaretto e ben 27 menù diversi curati dalle associazioni bardolinesi, con tanto di possibilità di assaggiare il famigerato granchio blu pescato in Adriatico. Ci sarà l'imbarazzo della scelta fra le specialità proposte: dal cotechino con la pearà fino alla rivisitazione di grandi classici, come il risotto allo spumante, il risotto e spezzatino al vino Bardolino, i ravioli al lavarello o le pennette alla pompiera.

MANIFESTAZIONI

Verona Antiquaria

Domenica 1 ottobre la Piazza di San Zeno, Piazza Corrubio e le vie limitrofe del quartiere tornano ad ospitare Verona Antiquaria, il consueto appuntamento dedicato al vintage, al collezionismo, al modernariato e all’antiquariato. Dalle 8 alle 18 sarà possibile perdersi tra pezzi unici e da collezione, stampe, quadri, complementi d’arredo e capi d’abbigliamento davvero speciali.

Palio del vino e dei sapori

A Negrar di Valpolicella torna il Palio del vino e dei sapori dal 30 settembre all'1 ottobre. Il Palio è organizzato in stretta collaborazione con le associazioni del territorio, per promuovere i prodotti enogastronomici della Valpolicella e nello stesso tempo di dare visibilità e creare una rete tra realtà del volontariato locale. Saranno quest’anno 17 le cantine che metteranno a disposizione i principali prodotti vitivinicoli di questa terra: Amarone, Recioto, Ripasso, Valpolicella Superiore e Valpolicella Doc.

Turista nella mia città

Domenica 1 ottobre torna a Verona l'iniziativa "Turista nella mia città". Una giornata dedicata ai cittadini veronesi, ma anche ai turisti che vogliono scoprire, o riscoprire, gli straordinari tesori d'arte e storia che sono custoditi nei Musei civici di Verona. Il costo di ogni singola visita è di 5 euro a persona più il biglietto d'ingresso. "Turista nella mia città" si svolge in occasione della prima domenica del mese con ingresso ad 1 euro per tutti.

Fiera del Derlo

La Pro Loco di Selva di Progno presenta l'ormai tradizionale Fiera del Derlo, in programma dal 29 settembre all'1 ottobre. Possibilità di degustazione presso gli stand di gnocchi sbatui (di malga) con ricotta affumicata o tartufo, hamburger della lessinia con patatine fritte, carne salà trentina, cotechino con pearà e tanto altro.

Festa della Pearà

Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre è in programma la Festa della Pearà a San Giovanni Ilarione. Un appuntamento da non perdere con la sesta edizione dell'iniziativa che si preannuncia ricchissima di sorprese.

Il labirinto delle zucche

A Bussolengo torna l'evento più colorato dell'autunno: giochi, animazioni, buon cibo e tantissime zucche, torna alla Flover Farm dal 30 settembre all'1 novembre "Il labirinto delle zucche". A soli cento metri dal Garden di Bussolengo vi attende uno spazio dedicato a tutta la famiglia dove, tutti i giorni, potrete trovare tante attività dedicate ad adulti e bambini.

Antica sagra madonna del rosario

A Villa Bartolomea torna l'Antica sagra madonna del rosario dal 29 settembre al 3 ottobre. Specialità tipiche in degustazione il "risotto col straculo", i "bogoni" (lumache) e il "musso" (asino).

Settimana verde a Villa Buri

Fino all'1 ottobre a Verona la magnifica Villa Buri diventa un "hub sostenibile". Per un’intera settimana l’oasi naturale a pochi passi dal centro ospita eventi, talk, laboratori e spettacoli per approfondire i temi dell’ambiente in modo divertente e alternativo.

Halloween al Movieland - The Hollywood Park

Dal 30 settembre al 31 ottobre Movieland - The Hollywood Park, il parco a tema cinematografico di Lazise che si trova nella splendida cornice del lago di Garda, sfida il coraggio di grandi e piccini con un mese di eventi e show da urlo. Mostri, streghe, fantasmi, scheletri, demoni, saranno pronti a far rivivere le atmosfere più macabre del mondo dei film a tutti i visitatori per un divertimento al cardiopalma.

Fiera del Riso

La kermesse che celebra il risotto italiano si svolge a Isola della Scala dal 13 settembre all’8 ottobre 2023 su un’area di oltre 90 mila metri quadrati. Nel corso delle serate della Fiera del Riso sono previsti cooking show, momenti dedicati alla cultura e alla valorizzazione del territorio con visite guidate a cura dell’associazione El Fontanin, convegni a tema riso e numerose altre iniziative di promozione e valorizzazione del prodotto e del territorio.

Gardaland Oktoberfest

Gardaland Resort si prepara ad un autunno di divertimento con il primo ed imperdibile appuntamento che anticipa la nuova stagione: Gardaland Oktoberfest (dal 16 settembre all'1 ottobre 2023) l’evento annuale del Parco con i colori e i sapori tipici del tradizionale festival di Monaco di Baviera. Profumi, sapori, show e momenti di intrattenimento pensati ad hoc coinvolgeranno nel magico mondo bavarese anche i piccoli di casa che saranno senz’altro colpiti dalle nuove vesti del Parco.

Soffitte in Piazza

Per tutta l'estate e fino ad ottobre ritornano a Verona gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2023, dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro.

MUSICA

I Pooh in Arena

Per tutto il weekend in Arena si terranno tre imperdibili concerti dei Pooh. Sul palco, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno oltre 50 anni di musica attraverso successi che hanno fatto la storia, tra cui "AMICIXSEMPRE", storico brano del 1996, ripubblicato in una nuova versione per celebrare questo ritorno insieme.

Omar Pedrini

Omar Pedrini, storico leader dei Timoria, sarà con la sua band in concerto venerdì 29 settembre al Teatro Alcione di Borgo Venezia a Verona.

Festival Balconscenico

La musica va in scena dai balconi. Strumenti musicali e tanta voglia di spettacolo sono pronti ad animare i sabato dal 23 settembre al 14 ottobre dalle ore 17.30 con una nuova edizione del Festival Balconscenico. Per quattro serate, giovani musicisti si esibiscono gratuitamente sui balconi dei palazzi del centro storico. Il tutto per promuovere la cultura e ravvivare le serate estive cittadine, con una formula innovativa in grado di rendere protagonisti i giovani artisti della città e la loro musica.

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

The Palace - «Film diretto da Roman Polanski, è un dramma ambientato il 31 dicembre 1999. Il Palace Hotel, è un albergo di gran lusso situato all'interno di un castello degli inizi del Novecento immerso nelle montagne svizzere. La struttura ricorda un luogo fiabesco completamente ricoperto dalla neve. Per il Capodanno 2000, l'hotel si prepara ad accogliere ospiti ricchi ed eccentrici che si aspettano di trascorrere il veglione più straordinario della loro vita. Un passaggio al nuovo millennio indimenticabile». Regia: Roman Polanski, Jerzy Skolimowski.

«Film diretto da Roman Polanski, è un dramma ambientato il 31 dicembre 1999. Il Palace Hotel, è un albergo di gran lusso situato all'interno di un castello degli inizi del Novecento immerso nelle montagne svizzere. La struttura ricorda un luogo fiabesco completamente ricoperto dalla neve. Per il Capodanno 2000, l'hotel si prepara ad accogliere ospiti ricchi ed eccentrici che si aspettano di trascorrere il veglione più straordinario della loro vita. Un passaggio al nuovo millennio indimenticabile». Regia: Roman Polanski, Jerzy Skolimowski. Asteroid City - «Asteroid City, film diretto da Wes Anderson, è ambientato intorno al 1955 in un'immaginaria e remota cittadina americana desertica, dove si svolge un convegno di astronomia, noto come Junior Stargazer. La convention attira moltissimi studenti con i rispettivi genitori, che giungono da ogni parte del paese per prendere parte alla competizione accademica che si tiene durante lo Junior Stargazer. È qui che diverse vite si incontrano e si sovrappongono in modi del tutto inaspettati». Regia: Wes Anderson.

MOSTRE

L’epoca d’oro dei licheni a Verona

Dal 20 settembre all'8 ottobre 2023 si terrà la mostra "L’epoca d’oro dei licheni a Verona", presso il Museo di Storia Naturale. Nell’atrio del museo saranno esposti alcuni esemplari delle collezioni lichenologiche. In particolare saranno visibili licheni raccolti e studiati da Abramo Massalongo verso la metà del XIX secolo, un periodo di grande fervore della lichenologia in Italia e a Verona.

Marcantonio Bentegodi. La città e il suo benefattore

Nella ricorrenza dei 150 anni dalla morte di Marcandonio Bentegodi, avvenuta nel 1873, è stato proposto quest’anno un ampio programma di appuntamenti. Fra questi, a partire dal 22 settembre, si terrà in diversi luoghi della città la mostra documentaria diffusa "Marcantonio Bentegodi. La città e il suo benefattore", promossa dal Comune di Verona e visitabile fino al 15 ottobre 2023.

Festival Internazionale di Fotografia "Grenze"

Dal 7 settembre al 30 ottobre si terrà la sesta edizione di Grenze Arsenali Fotografici, il festival internazionale di fotografia organizzato in collaborazione con l'assessorato alla cultura, turismo, spettacolo e rapporti con l'Unesco del Comune di Verona e l'Università Pontificia Iusve, che si tiene nel quartiere di Veronetta. La formula è quella collaudata negli anni: forte vocazione internazionale, presenza di artisti da tutto il mondo, mostre, formazione, laboratori, workshop e collaborazioni con le associazioni del territorio locale e nazionale.

Hybrida

Esperienze artistiche immersive e trasformative, che coinvolgono tutti i sensi e conducono gli spettatori alla scoperta di nuovi mondi fatti di immagini in movimento e vibrazioni sonore, corpi fisici e spazi digitali. Dal 9 al 30 settembre arriva a Verona, presso Castel San Pietro, la prima edizione di Hybrida, il festival dedicato alle arti performative. La manifestazione esplora le tendenze più interessanti del contemporaneo per offrire agli spettatori format innovativi e nuovi linguaggi all’interno di una location unica, intimamente legata alla storia della città.

100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce

La storia del Festival lirico areniano raccontata attraverso alcuni dei suoi manifesti originali. È quanto sarà esposto nell’originale mostra "100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce" in programma fino all'1 ottobre 2023 al Museo Archeologico Nazionale di Verona. In esposizione 14 significativi manifesti originali del Festival lirico areniano di varie dimensioni, prestati dal Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

La pace nei disegni dei bambini ucraini

In questo momento i bambini ucraini hanno tutti un unico grande desiderio, la pace. E lo dicono anche attraverso i disegni, quelli che hanno cominciato a realizzare fin dal primo giorno di guerra e che non hanno mai smesso di creare nei rifugi, nelle cantine, in fuga, spronati da insegnanti coraggiose e appassionate. I disegni, più di duemila, sono stati tutti raccolti e, dopo una prima esposizione a Firenze, ora sono pronti per essere visti anche a Verona nella mostra che sarà aperta in Sala Birolli a Verona dal 21 al 30 settembre.

"Memorie dal Futuro" al castello scaligero di Malcesine

Il maestoso scenario del Castello Scaligero di Malcesine, borgo medievale affacciato sulla sponda veronese del lago di Garda, recentemente entrato nella lista de "I Borghi più belli d'Italia", dal 22 aprile al 29 ottobre 2023 accoglie le sculture e le installazioni degli artisti Katja Loher (Zurigo, 1979) e Dario Tironi (Bergamo, 1980), accomunati da una ricerca orientata a tematiche ambientali.

Alice in Wonderland

Dall'11 al 30 settembre, la Galleria Rossa della Biblioteca Civica Ragazzi ospita la mostra "Alice in Wonderland": un percorso espositivo che vede protagonisti gli alunni e le alunne della classe III E della scuola secondaria di primo grado Mario Mazza di Verona (IC 11 Borgo Roma Ovest).

Mostra fotografica Travel tales award 2022

Dall'11 settembre e fino al 30 novembre 2023 presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex UTAP) in via Bramante 15 a Verona, ritorna l’iniziativa di portare arte e bellezza negli ambienti dedicati alla cura. Negli spazi dello studio potrete ammirare le fotografie di viaggio del concorso: "TTA World Pics".