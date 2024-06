Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 28 al 30 giugno 2024

Nuovo fine settimana ricchissimo di eventi imperdibili a Verona e in provincia. Vediamo tutte le migliori iniziative in calendario dal 28 al 30 giugno 2024.

L'EVENTO TOP

Festa patronale dei santi Pietro e Paolo

Un fine settimana ricco di attività culturali e di intrattenimento per grandi e piccini nella Baita degli Alpini di Poiano. La festa patronale dedicata ai Santi Pietro e Paolo avrà inizio venerdì 28 giugno, con l’apertura dei chiostri e i giochi gonfiabili per i bambini alle 18. I festeggiamenti proseguiranno poi fino a domenica.

MANIFESTAZIONI

Mercato dell'antiquariato e modernariato a Valeggio sul Mincio

Torna il Mercato dell'antiquariato e modernariato a Valeggio sul Mincio il 30 giugno. Originariamente previsto per il 23 giugno, l'evento è stato posticipato a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il nuovo appuntamento è fissato dunque per domenica 30 giugno dalle ore 8 alle ore 18.30 nel centro storico di Valeggio sul Mincio.

Eurovillage

In occasione degli Europei di calcio, dal 14 giugno al 14 luglio, il gruppo Spazio di Quartiere ABC organizza in piazza Giacomo Brodolini 6, nello spazio curato attraverso un Patto di sussidiarietà, ping-pong, calcio balilla, calcetto 2v2 e 3v3 e possibilità di vedere le partite dell'Italia in compagnia. L'ingresso è libero dalle ore 18 alle 24.

Tacabanda

Segnate in calendario le date dal 28 al 30 giugno per la terza edizione di Tacabanda: un evento culturale e musicale imperdibile a Dolcè, ricco di attività e sorprese per tutte le età! La tre giorni di festa promette di intrattenere con un programma variegato che spazia dalla musica all’arte, dai workshop ai mercatini artigianali.

Sagra di San Pietro e Paolo a Corso di Grezzana

Bella musica, buon cibo e tanto divertimento vi aspettano a Corso di Grezzana durante la Sagra di San Pietro e Paolo che si terrà nelle giornate dal 28 al 30 giugno. Quest'anno tante novità per tutti, compresi gli ospiti più piccini.

Rally Due Valli

Si accendono i motori del Rally Due Valli, la storica manifestazione automobilistica giunta alla 42esima edizione che si svolgerà venerdì 28 e sabato 29 giugno tra la città e le colline dell’Est veronese. L'appuntamento, che vede in gara 117 partecipanti, è organizzato dall’Automobile Club Verona in collaborazione con ACI Verona Sport e numerosi partners.

Festival Gambe all’Aria

Un giardino nel cuore di Verona, circondato da alberi e abbracciato dalle antiche mura della città, in via Nievo. È questa la nuova location del Festival Gambe all’Aria organizzato da Fucina Machiavelli e Bam! Bam! Teatro, arrivato quest’anno alla sua quarta edizione, che si svolgerà da giovedì 27 a sabato 29 giugno. In programma ci sono tre serate dedicate a bambini, giovani, adulti e famiglie con proposte artistiche e laboratori dedicate alla natura. Inizio alle 18 con laboratori e workshop a tema. All’interno del festival è presente un bar dedicato. Possibilità di cenare al parco.

MUSICA

Elio & Le Storie Tese

Il Teatro Romano di Verona ospiterà il prossimo 30 giugno, alle ore 21.15, un evento davvero unico nel suo genere: Elio & Le Storie Tese porteranno infatti sul palco il loro nuovo spettacolo "Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo". Da evidenziare la scelta "innovativa" del gruppo: tutto sarà suonato in diretta, senza l'ausilio di basi, campionamenti o del famigerato autotune.

Figaro, Aida e Turandot all'Arena di Verona

Prosegue il 101° Arena di Verona Opera Festival. Dal 27 al 29 giugno, sul palcoscenico dell’anfiteatro scaligero, tre imperdibili opere. Giovedì va in scena Il Barbiere di Siviglia con l’applaudito cast della prima. A seguire, Aida "di cristallo" con una nuova protagonista e l’ultima replica di Turandot.

Musica live al Mura Festival

Dal 28 al 30 giugno al Bastione di San Bernardino, gli ultimi concerti del mese di giugno a Mura Festival. Tre serate indimenticabili che celebreranno la musica in tutte le sue forme, con artisti di talento pronti a far vibrare il pubblico con ritmi coinvolgenti:

TEATRO

Mordere il Cielo

Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, sarà protagonista con la sua nuova conferenza spettacolo "Mordere il Cielo", a Verona sul palco del Teatro Romano il 28 giugno alle ore 21.15.

Anche meno

Max Angioni, non a caso detto “quello dei miracoli”, torna a Verona, precisamente al Teatro Romano il 29 giugno 2024, dopo lo strabiliante successo del suo ultimo tour, che ne ha determinato l’ascesa irreversibile all’Olimpo dei più sorprendenti artisti dell’ultimo secolo. Questa volta non si limita a portare in scena un semplice show, ma una vera e propria opera d’arte...

Come Cyrano

"Come Cyrano" in piazza Isolo dal 30 giugno al 6 luglio 2024. Quante forme ha l’amore? Attorno a questo dilemma girano appassionati gli attori della TrixTragos, che ha deciso di portare in scena, per la rassegna del Comune di Verona "Teatro nei Cortili", una versione attualizzata e al femminile del celebre testo "Cyrano de Bergerac".

Forte Gisella in Danza

Dal 28 al 30 giugno e dal 5 al 7 luglio torna il festival di danza contemporanea. Alla rassegna, che fa parte della sezione “Intrecci” dell'Estate Teatrale Veronese, partecipano 15 compagnie professionali italiane e una compagnia belga. Si svolge al Forte Gisella, che fa parte del sistema dei forti ottocenteschi della città.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Hit Man - Killer per caso - «Nel film "Hit Man" seguiamo le azioni di Gary Johnson (interpretato da Glen Powell), un investigatore che si fa passare per un sicario. La sua missione è infiltrarsi tra le persone che lo assumono come assassino e raccogliere informazioni preziose. Il film ci porta nel mondo oscuro e pericoloso del crimine organizzato, dove la linea tra giustizia e corruzione diventa sempre più sottile». Regia: Richard Linklater.

Festival Cinelà Africa Short

Le proiezioni saranno in Borgo Roma a Verona dal 22 al 29 giugno, al cinema all’aperto Santa Teresa in via Molinara. Otto giorni per incontrarsi e guardare insieme 20 cortometraggi e 3 lungometraggi nelle serate, confrontandosi con ospiti che animeranno la post-visione e momenti di riflessione con registi ed esperti. Nella giuria internazionale anche l’attore Hichem Yacoubi, tra gli interpreti del film candidato all’Oscar Io Capitano.

MOSTRE

Azzurra Carrara Pantano, la prima botanica veronese

Fotografie, raccolta di campioni sul campo e classificazione di piante da Italia, zona mediterranea ed Europa. È stata un’esistenza dedicata allo studio delle forme di vita del mondo vegetale quella di Azzurra Carrara Pantano, la prima botanica veronese a cui il Museo di Storia Naturale di Verona dedica, fino al 14 luglio 2024, una speciale esposizione temporanea.

Per Speculum. Intelligence and its Double

In occasione della riapertura di Fondazione Spazio Vitale, è previsto l'allestimento di "Per Speculum. Intelligence and its Double (Per Speculum. L’intelligenza e il suo doppio)". Un progetto espositivo a cura di Domenico Quaranta, che investiga le inquietudini sollevate dall’intelligenza artificiale. La mostra collettiva resterà allestita fino al 29 giugno.

Sguardi ed attimi di pace

"Il mondo di Irene" con il supporto curatoriale di Cosmogramma Studio ha esposto presso Sala Birolli a Verona la mostra "Eco di un Grido", inserita all’interno del progetto più ampio "Sguardi di Pace". Una parte della mostra ora continuerà fino al 31 luglio presso l'ambulatorio medico Casa Di Salute Verona per offrire a tutte e tutti la possibilità di riflettere sul privilegio di vivere in un paese non direttamente coinvolto in un conflitto, attraverso la visione di immagini che sono state scattate da fotografi amatoriali e professionisti.

IImmagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico.

Identità Virtuali / Terre Fragili

E.ART.H. Foundation arricchisce la programmazione espositiva per la primavera-estate 2024 con due nuove mostre a Verona: "Identità Virtuali" di Piergiorgio Del Ben e "Terre Fragili" di Pierluigi Slis, aperte al pubblico gratuitamente fino al 31 agosto 2024. Le mostre, curate da Alessandra Santin e Giulia Adami, con la collaborazione di Michele Filippi, presentano i lavori dei due artisti attraverso progetti inediti appositamente pensati per gli spazi della Ex Stazione Frigorifera Specializzata.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 25 agosto 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.