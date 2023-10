Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 27 al 29 ottobre 2023

Un nuovo weekend ricco di appuntamenti da non perdere a Verona e in provincia. Vediamo di seguito tutti i migliori eventi in programma dal 27 al 29 ottobre 2023.

L'EVENTO TOP

Festa del Marrone di San Zeno Dop

Il modo migliore per degustare il Marrone e scoprire le sue particolarità è partecipare alla ventesima edizione della Festa del Marrone di San Zeno Dop e alla Festa delle castagne - Mostra Mercato dei marroni. Fitto il programma degli appuntamenti che ancora nei fine settimana dal 28 al 31 ottobre e dal 4 al 5 novembre, darà ai partecipanti la possibilità di acquistare i Marroni direttamente dai produttori in retine chiuse con apposito sigillo, degustarli arrosto o lessati oppure come ingrediente principale di piatti tipici, accompagnati dalla birra alle castagne e dai vini locali.

MANIFESTAZIONI

Ciao Market

"Ciao Market" il 28 e 29 ottobre giunge alla settima edizione a Verona presso Porta Palio. L’evento si conferma uno dei riferimenti veronesi per il mondo della sostenibilità ed economia circolare. All’intero del mercato esporranno molti artigiani, produttori e hobbisti che hanno sposato la mission della sostenibilità.

Tradizionale Bruschettata

Tradizionale Bruschettata in occasione del centenario del Frantoio Salvagno. Domenica 29 ottobre a Nesente sarà una domenica dedicata alla produzione e alla scoperta dell'olio extra vergine di oliva in occasione della centesima campagna olearia della frantoio.

Bardolino in Vintage

Torna "Bardolino in Vintage" sul lungolago Francesco Lenotti a Bardolino dal 27 al 29 ottobre. Il Comune di Bardolino si veste di vintage per un weekend all'insegna dei migliori capi vintage e hand made.

Giroabito Swap Party a Villa Venier

È arrivato il momento: apri l'armadio e seleziona cinque capi che non metti più, ma che vorrebbero ancora essere indossati. Portali a Villa Venier sabato 28 ottobre per dar loro nuova vita. Trova i vestiti che più ti piacciono e portali a casa con te, continua a farli girare grazie a Giroabito Swap Party.

Una domenica al Museo Nicolis

Il Museo Nicolis di Villafranca di Verona dà il benvenuto all’autunno con due visite guidate gratuite, con ingresso omaggio per la fascia 0-18 anni, in programma domenica 29 ottobre. Un’occasione da non perdere per viaggiare nel ‘900 tra auto iconiche e oggetti straordinari e regalare a bambini e ragazzi un'esperienza originale

Fiera della Polenta

La venticinquesima edizione della Fiera della Polenta è in programma a Vigasio fino a domenica 5 novembre. Aperta tutte le sere, sabato, domenica e festivi per l’intera giornata, proponendo spettacoli, teatro, musica, eventi ed intrattenimento tutti i giorni sempre ad ingresso libero.

Halloween al Movieland - The Hollywood Park

Fino al 31 ottobre Movieland - The Hollywood Park, il parco a tema cinematografico di Lazise sfida il coraggio di grandi e piccini con un mese di eventi e show da urlo. Mostri, streghe, fantasmi, scheletri, demoni, saranno pronti a far rivivere le atmosfere più macabre del mondo dei film a tutti i visitatori per un divertimento al cardiopalma.

Festival internazionale della Geografia

Il dialogo, la diplomazia e gli scambi economici e culturali tra i paesi che si affacciano sul Mare Adriatico. Ma pure la tutela del patrimonio artistico e territoriale e il confronto tra la sponda italiana e quella balcanica. Fino a toccare alcune emergenze attuali, quali la crisi climatica e l’ingresso di specie aliene, come il famigerato granchio blu. Saranno molteplici gli spunti di riflessione che verranno trattati da massimi studiosi italiani durante il Festival internazionale della Geografia, in programma il 27 e 28 ottobre a Bardolino.

Gardaland Magic Halloween

Fino al 5 novembre c'è il Gardaland Magic Halloween, l’appuntamento mostruosamente divertente pensato in doppia versione: la prima con i "Venerdì Da Paura", ogni venerdì dalle ore 17 alle 22, dedicata ai più temerari e la seconda, tutti i sabati e le domeniche, per le famiglie con bimbi di tutte le età.

Il labirinto delle zucche

A Bussolengo c'è l'evento più colorato dell'autunno: giochi, animazioni, buon cibo e tantissime zucche. Torna alla Flover Farm dal 30 settembre all'1 novembre "Il labirinto delle zucche". A soli cento metri dal Garden di Bussolengo vi attende uno spazio dedicato a tutta la famiglia, dove ogni giorno potrete trovare tante attività dedicate ad adulti e bambini.

MUSICA

SmogMagica

Venerdì 27 ottobre alle 21, presso l’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia di Verona, si terrà un importante evento benefico a favore della rete veneta delle cure palliative pediatriche. Sul palco il gruppo musicale SmogMagica, formazione di sei elementi impegnata in un energico e intenso omaggio a Le Orme e alla PFM, con particolare attenzione al periodo 1971/1981, ovvero quello di massima esplosione del percorso rock progressive che ha caratterizzato le due band fino a renderle note anche oltreoceano.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica:

Venerdì 27 ottobre - Davide Repele Quartet (Blues, Funk): il chitarrista vicentino Davide Repele, con Loredana Repele alle tastiere, Roberto Morbioli al basso e Manfredo Morbioli alla batterie, presenta brani propri miscelati ad un repertorio che da sempre vive nel suo mondo musicale.

Domenica 29 ottobre - Douce France (Jazz, Gipsy): Douce France propone un repertorio di canzoni francesi in chiave Gypsy-Jazz tratte dai successi di Django Reinhardt, Charles Aznavour, Charles Trenet e Yves Montand, trasportando il pubblico nell’atmosfera di un classico locale parigino, fatta di ritmi incalzanti e romantiche ballad.

Amleto

La stagione lirica 2023 al Teatro Filarmonico riprende con una prima nazionale, una "rarità" di sicuro interesse per tutti gli appassionati di teatro: "Amleto", del compositore e direttore Franco Faccio su libretto di Arrigo Boito. L’opera torna in scena il 27 e il 29 ottobre in edizione critica e uno spettacolo inedito.

Moi, Marais!

Un’ora alla corte del Re Sole. Questa l’allettante premessa dello spettacolo musicale "Moi, Marais!" proposto dal Quartetto Maffei per la prima data della XIX edizione della rassegna Un’ora di musica, che si terrà come di consueto nel Teatro Fucina Machiavelli domenica 29 ottobre alle 11.

TEATRO

Fil Rouge

Un filo rosso che lega e racconta il legame tra donne oltre ogni confine e che, a un anno e mezzo dallo scoppio della guerra, vuole essere un ponte tra Italia e Ucraina nel nome della danza. Sabato 28 ottobre al Teatro Nuovo andrà in scena spettacolo di danza contemporanea "Fil Rouge", organizzato da USacli APS di Verona in collaborazione con AGSM AIM e con il patrocinio del Comune di Verona.

dEVOLUTION

In scena sabato 28 e domenica 29 ottobre al Teatro Laboratorio di Verona lo spettacolo "dEVOLUTION" che «rappresenta l'opportunità di raccontare la verità sul bisogno dell'uomo di dominare e di essere dominato, di essere signore e maggiordomo, servo o padrone».

Il club delle prime...quasi ex...mogli

Torna "Il club delle prime... quasi ex... mogli" al Teatro Camploy il 28 e 29 ottobre 2023. Dopo il successo di quest’estate, durante la rassegna “Teatro nei cortili”, questa divertente commedia approda al teatro Camploy, inaugurando la rassegna del teatro amatoriale.

Frida, una bomba avvolta in nastri di seta

Venerdì 27, sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre va in scena al Teatro Modus di piazza Orti di Spagna lo spettacolo di Orti Erranti Teatro "Frida, una bomba avvolta in nastri di seta" di e con Laura Murari per la regia di Andrea Castelletti.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Anatomia di una caduta - «Il film diretto da Justine Triet, si svolge in una zona remota delle Alpi francesi. Sandra (Sandra Hüller) è una scrittrice tedesca che vive in uno chalet di montagna con il marito Samuel (Samuel Theis) e il figlio undicenne Daniel (Milo Machado Graner) non vedente. Un giorno Samuel viene trovato morto, immerso nella neve davanti a casa sua. La sua morte viene giudicata misteriosa, gli inquirenti sospettano che possa non essersi trattato di suicidio e decidono di indagare». Regia: Justine Triet.

«Il film diretto da Justine Triet, si svolge in una zona remota delle Alpi francesi. Sandra (Sandra Hüller) è una scrittrice tedesca che vive in uno chalet di montagna con il marito Samuel (Samuel Theis) e il figlio undicenne Daniel (Milo Machado Graner) non vedente. Un giorno Samuel viene trovato morto, immerso nella neve davanti a casa sua. La sua morte viene giudicata misteriosa, gli inquirenti sospettano che possa non essersi trattato di suicidio e decidono di indagare». Regia: Justine Triet. C'è ancora domani - «Film diretto da Paola Cortellesi e sua opera prima, è ambientato nella seconda metà degli anni '40 a Roma e racconta la storia di Delia (Paola Cortellesi), sposata con Ivano (Valerio Mastandrea), da cui ha avuto tre figli. La donna riveste esclusivamente i ruoli di moglie e madre e tanto basta per definirla». Regia: Paola Cortellesi.

MOSTRE

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo, Curatrice Responsabile Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea, si apre al pubblico dall 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

TOMORROWS - Notes on the future of the Earth

In un mondo che sempre più si interroga sugli effetti della globalizzazione, della crisi ambientale e, in generale, dell’impatto dell’uomo sul pianeta, quali sono gli scenari possibili o impossibili che ci aspettano? Il progetto "TOMORROWS – Notes on the future of the Earth", a cura di Jessica Bianchera e Marta Ferretti, mette in mostra dal 14 ottobre al 12 novembre 2023, negli spazi di Castel San Pietro a Verona, la riflessione di sei artisti contemporanei sul presente e sul futuro della Terra: Sophia Al Maria, Mo Kong, il collettivo SITESIZE, Jonas Staal, Natália Trejbalová e Driant Zeneli.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è fra gli eventi più attesi nell’ambito dell’ampio calendario degli appuntamenti realizzati in occasione di ArtVerona 2023. Un progetto che vede insieme i Musei Civici – Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 3 marzo 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come ‘L’apparizione della Vergine’ dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

The Space Between Us - Artists for Pride

Il progetto "The Space Between Us - Artists for Pride", visitabile a Verona dal 12 ottobre al 17 dicembre presso Spazio H83, nasce dalla collaborazione tra l'associazione di promozione sociale In Habitat e il collettivo artistico Artists for Pride. Si tratta della prima iniziativa congiunta, volta a sensibilizzare il pubblico su tematiche legate alla queer culture. Il nucleo concettuale della mostra ruota attorno al dialogo profondo tra le opere d'arte e il pubblico. L'ottica del gioco, della relazione con lo spazio e con "l’altro" sono l’essenza del progetto.

Lo stesso cielo, ogni notte

Kromya Art Gallery Verona presenta, dal 6 ottobre al 2 dicembre 2023, "Lo stesso cielo, ogni notte", prima personale di Luca Marignoni, a cura di Luca Massimo Barbero. La poetica di Luca Marignoni (Cles, Trento, 1989) si concentra sul tema del limite, inteso come orizzonte fra il visibile e l’invisibile, ma anche come opportunità per immaginare un altrove nel quale la mente possa espandersi senza barriere. Lavorando prevalentemente per sottrazione, l’artista evoca una profondità che va oltre la superficie stessa, dove ciò che sarebbe invisibile sotto il bagliore diretto dello sguardo vibra infine a fuoco.

Festival Internazionale di Fotografia "Grenze"

Dal 7 settembre al 30 ottobre si terrà la sesta edizione di Grenze Arsenali Fotografici, il festival internazionale di fotografia organizzato in collaborazione con l'assessorato alla cultura, turismo, spettacolo e rapporti con l'Unesco del Comune di Verona e l'Università Pontificia Iusve, che si tiene nel quartiere di Veronetta. La formula è quella collaudata negli anni: forte vocazione internazionale, presenza di artisti da tutto il mondo, mostre, formazione, laboratori, workshop e collaborazioni con le associazioni del territorio locale e nazionale.

"Memorie dal Futuro" al castello scaligero di Malcesine

Il maestoso scenario del Castello Scaligero di Malcesine, borgo medievale affacciato sulla sponda veronese del lago di Garda, recentemente entrato nella lista de "I Borghi più belli d'Italia", dal 22 aprile al 29 ottobre 2023 accoglie le sculture e le installazioni degli artisti Katja Loher (Zurigo, 1979) e Dario Tironi (Bergamo, 1980), accomunati da una ricerca orientata a tematiche ambientali.

Mostra fotografica Travel tales award 2022

Dall'11 settembre e fino al 30 novembre 2023 presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex UTAP) in via Bramante 15 a Verona, ritorna l’iniziativa di portare arte e bellezza negli ambienti dedicati alla cura. Negli spazi dello studio potrete ammirare le fotografie di viaggio del concorso: "TTA World Pics".

Ruggero Facchin espone alla Galleria Spazio 6

Le immagini hanno trasformato la nostra percezione di tempo e spazio, aprendo nuove sfide esistenziali che richiedono risposte non convenzionali. Ruggero Facchin, artista veronese, attraverso la sua arte, esplora questi aspetti della contemporaneità, mostrando nuovi modi di armonizzazione. Nella mostra visibile fino al 28 ottobre sono esposte quattro serie d'opere, realizzate tra il 2017 e il 2023. Queste serie interagiscono tra loro, condividendo lo stesso paradigma ma interpretandolo in modi unici, promuovendo un approccio vario e adattabile alla realtà.