Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 24 al 26 marzo 2023

Numerosi gli appuntamenti da non perdere a Verona e in provincia anche per questo weekend. Di seguito vediamo quali sono le principali iniziative in programma da venerdì fino a domenica.

L'EVENTO TOP

Giornate FAI di Primavera

Sabato 25 e domenica 26 marzo si rinnova l’appuntamento con le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. In questa edizione delle Giornate FAI di Primavera la Delegazione ed il Gruppo FAI Giovani di Verona hanno scelto di valorizzare alcuni territori tra i più significativi della provincia.

MANIFESTAZIONI

Mercato dell'antiquariato e modernariato a Valeggio sul Mincio

Domenica 26 marzo torna il Mercato dell’Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio, nato nel giugno del 1994 e che si svolge la quarta domenica del mese in Piazza Carlo Alberto e nelle vie adiacenti. Saranno circa 100 gli espositori che presenteranno pezzi di alta qualità e sarà possibile scegliere tra oggettistica di vario genere, mobili e collezionismo.

La Giornata regionale dei Colli Veneti a Verona

Festa dell’Olio 2023, percorsi guidati attraverso la biodiversità, mostre, convegni, laboratori e camminate alla scoperta del territorio collinare veronese. Il Comune di Verona aderisce così, con un’ampia proposta di appuntamenti, alla seconda edizione della Giornata regionale dei Colli Veneti, in programma domenica 26 marzo.

Apre il Campo dei tulipani

A Bussolengo si ripete l’incanto della fioritura e della raccolta dei tulipani. Un’esperienza alla portata di tutti da non lasciarsi sfuggire. Torna a fiorire il "Campo dei tulipani" dal 25 marzo con due importanti novità: la nuova sede presso la Flover Farm e il numero dei bulbi messi a dimora in autunno, ben 200mila, il doppio rispetto alle edizioni precedenti.

Festa di primavera a Verona

Il progetto S.T.E.P.S. - Shared Time Enhances People Solidarity vi invita sabato 25 marzo 2023 ad un pomeriggio conviviale di cura e animazione degli spazi pubblici del quartiere di Borgo Nuovo. Il pomeriggio vedrà la realizzazione di diverse attività di cittadinanza attiva e attività manuali e creative per tutte/i. Ritrovo presso le aree verdi di via Zancle di fronte alla scuola dall’Oca Bianca.

La Giornata regionale dei Colli Veneti in Valpolicella

Domenica 26 marzo, la prima della primavera, apriranno le porte ai visitatori otto cantine della Valpolicella. Accanto alle degustazioni di vini accompagnate da piatti tipici veronesi e di altri territori, la Strada del Vino Valpolicella proporrà uscite guidate a piedi e in bicicletta, adatte anche ai meno esperti. Itinerari che coinvolgeranno alcuni dei paesaggi e dei luoghi più significativi tra Negrar e Sant’Ambrogio, passando per Marano e Fumane.

X-Bionic Lake Garda 42

Sul lago torna l'appuntamento con la corsa X-Bionic Lake Garda 42. L’itinerario su cui domenica 26 marzo si sfideranno i runner in gara potrebbe tranquillamente essere quello di un turista alla scoperta della riva settentrionale del Lago di Garda: piccoli borghi, prodotti del territorio, spiagge, acque premiate per la loro purezza, la montagna a un passo. Per chi non volesse limitarsi al running, inoltre, vi è un’ampia varietà di attività praticabili, dagli sport acquatici al trekking, dall’arrampicata alla bicicletta.

Mercatino della Fabbrica

Prosegue il grande successo del "Mercatino della Fabbrica" che torna domenica 26 marzo a Cerea. La bellissima esposizione di prodotti d'antiquariato, oggettistica vintage, accessori, sculture in legno, decori per la casa e molto altro ancora, si svolgerà nella bellissima cornica dell'Area Exp.

MUSICA

Meg

Il Vesuvia in tour, il tour di Meg annunciato lo scorso dicembre in seguito al successo di pubblico e di critica dell'album "Vesuvia", fa tappa venerdì 24 marzo al The Factory di San Martino Buon Albergo. Meg, oltre a riproporre in veste nuova alcuni brani che hanno caratterizzato inconfondibilmente la sua carriera, presenterà al pubblico il suo disco "Vesuvia".

Luca Donini Quintet

Al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda, venerdì 24 marzo, è in programma il concerto di Luca Donini Quintet, quintetto di grande energia, esponente di spicco del panorama jazz/rock italiano. Il leader, il legnaghese Luca Donini (sax, live electronic), è considerato dalla critica una tra le voci più? significative del panorama jazzistico nazionale.

Bach: vita ordinaria di un genio

Johann Sebastian Bach in una veste inedita, che porrà l’accento sull’uomo dietro il genio, al centro del concerto di sabato 25 marzo alle 18.30 nel Teatro Fucina Machiavelli a Verona. Questo concerto inaugura il nuovo format "Aperi Bach: la grande musica di Bach con aperitivo offerto".

Bacco Tabacco

Sono sei veterani dell’era beat, i Bacco Tabacco, che dopo oltre 50 anni di esperienze diverse dettate dalla passione per la musica, nel 2018 decidono di fondare l’attuale formazione che debutterà alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar venerdì 24 marzo.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Venerdì 24 marzo alle ore 22: 3S Amis (World Music) : Musiche latin jazz, balcaniche ed ebraiche. Tornano live su questo palco i 3S Amis, trio veronese nato nel 2010 con la volontà di esplorare e condividere la ricchezza della musica proveniente dalle più disparate zone del mondo.

: Musiche latin jazz, balcaniche ed ebraiche. Tornano live su questo palco i 3S Amis, trio veronese nato nel 2010 con la volontà di esplorare e condividere la ricchezza della musica proveniente dalle più disparate zone del mondo. Domenica 26 marzo ore 19.30 L.A. Jones Blues-Tet feat. Adrianna Marie & Vincenzo Barattin (Blues): L.A. Jones è un chitarrista dalla tecnica superiore, affinata nel corso di 40 anni di carriera sui palchi blues di tutto il mondo. Il suo stile attinge a piene mani da quelli di Buddy Guy e Albert King, suo idolo di sempre, ma anche dall’esperienza maturata suonando al fianco di vere leggende blues. Con lui, sul palco e nella vita, la sofisticata e sensuale Adrianna Marie al basso e voce.

TEATRO

Beppe Grillo - Io sono il peggiore

Appuntamento all'Area Exp di Cerea il 24 marzo. Dopo un lungo periodo di silenzio, Grillo ritorna a teatro con "Io sono il peggiore", lo spettacolo delle rivelazioni, dove tutti sono coinvolti e nessuno è escluso.

Angelo Pisani

Lo spettacolo "Scomodo. Vite di uomini, mariti e padri" vede protagonista sul palco Angelo Pisani a raccontare in chiave comica la vita di un uomo, di un marito e di un padre, alle prese con l’universo femminile. A Verona l'appuntamento è al Teatro Nuovo domenica 26 marzo.

Chi è di scena: il nostro 8 1/2

Il Teatro Camploy ospiterà sabato 25 e domenica 26 marzo l'Associazione Culturale Teatrale La Bugia APS che andrà in scena con la commedia di R. Gordon "Chi è di scena: il nostro 8 1/2", per la regia di Elena Merlo.

Canzoni a teatro

A San Martino Buon Albergo va in scena al Teatro Peroni Lorenzo Baglioni con "Canzoni a teatro" il 25 marzo 2023. "Canzoni a Teatro" è il nuovo spettacolo di Lorenzo Baglioni, il cantautore/attore ed ex professore di matematica che si è fatto conoscere al pubblico per le sue "canzoni didattiche".

Tre uomini e una culla

Per la rassegna Divertiamoci a Teatro, fino al 24 marzo va in scena al Teatro Nuovo di Verona lo spettacolo "Tre uomini e una culla" di Coline Serreau, traduzione Marco M. Casazza e regia Gabriele Pignotta, con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Armageddon time - Il tempo dell'apocalisse - «Nel Queens degli anni Ottanta, il dodicenne Paul Graff sta crescendo in una famiglia tanto amorevole quanto turbolenta di cui fa parte anche il nonno, che incoraggia le sue aspirazioni artistiche. Il suo miglior amico è John Crocker, un ragazzino afroamericano con cui è inseparabile ma, dopo che i due sono stati trovati con della marijuana, i genitori di Paul decidono di trasferirlo nella scuola privata che frequenta anche il fratello maggiore, Ted». Regia: James Gray.

«Nel Queens degli anni Ottanta, il dodicenne Paul Graff sta crescendo in una famiglia tanto amorevole quanto turbolenta di cui fa parte anche il nonno, che incoraggia le sue aspirazioni artistiche. Il suo miglior amico è John Crocker, un ragazzino afroamericano con cui è inseparabile ma, dopo che i due sono stati trovati con della marijuana, i genitori di Paul decidono di trasferirlo nella scuola privata che frequenta anche il fratello maggiore, Ted». Regia: James Gray. John Wick 4 - «Con la taglia sulla sua testa in costante aumento, il leggendario sicario John Wick decide di sfidare apertamente i vertici della Gran tavola, l'associazione globale della malavita che governa ogni attività illegale. Wick è in perenne movimento, alla ricerca di tutte le figure più importanti del crimine mondiale, da New York a Parigi, dal Giappone a Berlino». Regia: Chad Stahelski.

Festival di Cinema Africano

Il Festival di Cinema Africano di Verona inaugura al Teatro Cinema Santa Teresa la sua 42esima edizione dal 23 al 26 marzo, con nome e logo nuovi. Parte cosi? a marzo il nuovo format con la sezione "Viaggiatori&Migranti" che inaugura il primo blocco di proiezioni. Ben quattro serate dedicate a questa sezione: attraverso il racconto cinematografico si affrontano molteplici sfaccettature sul fenomeno delle migrazioni. Un'occasione per sensibilizzare e soprattutto informare in maniera corretta il pubblico, anche grazie all’intervento di ospiti qualificati.

EXTRA sci-fi festival Verona

EXTRA sci-fi festival Verona, in collaborazione con il Trieste Science+Fiction Festival e con il sostegno dei media partner i400Calci e Heraldo, presenta un ricco programma per la sua seconda edizione dal 16 marzo all'1 aprile, che includerà sei lungometraggi e sei cortometraggi, oltre a un’anteprima stracult, Alien di Ridley Scott.

MOSTRE

Piero Dorazio, la nuova pittura. Opere 1963-1968

La mostra dedicata al pittore italiano Piero Dorazio, fra i massimi rappresentanti dell'astrattismo europeo, è in programma a Verona dal 18 dicembre 2022 al 30 aprile 2023. Allestita negli spazi espositivi dalla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e della Galleria dello Scudo, l’esposizione, di carattere strettamente scientifico, è centrata su una selezione di oltre trenta dipinti provenienti dagli eredi dell’artista e da collezioni pubbliche e private.

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona la mostra "Imagines"

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona una piccola ma preziosa mostra fotografica dedicata alla Valpolicella romana, esito di una lungo percorso progettuale che ha visto la collaborazione dei Comuni della Valpolicella con le strutture periferiche del ministero della Cultura, la Soprintendenza in primo luogo e la direzione regionale Musei del Veneto. La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo 2023 negli orari di apertura del museo (venerdì, sabato e domenica).

Franzoia, Carlo Scarpa e il Museo di Castelvecchio

In sala Boggian fino al 26 marzo 2023 una nuova esposizione per presentare al pubblico una speciale selezione dei 1.600 disegni che l'architetto Ferruccio Franzoia, allievo di Carlo Scarpa, ha donato al Museo di Castelvecchio.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Enclave

Dal 25 marzo al 29 aprile è visitabile presso LuogoArteContemporanea "ENCLAVE", mostra personale di Tao Han. LuogoArteContemporanea apre i battenti con la personale dell'artista cinese Tao Han, che ben rappresenta la propensione concettuale e creativa del nuovo spazio espositivo per la cultura e la sensibilità orientale.

Personale di Athos Faccincani alla Palazzina Storica

«Dipingere è avere la voglia di dare un’anima al luogo, di infondergli la gioia, la luce, il sole, i colori, perché debba parlare di sé a chi lo guarda esprimendo, attraverso la mia fantasia, la sua spiritualità», afferma il pittore arilicense. Ed è proprio del Lago di Garda, della sua Verona e dei luoghi più belli d’Italia che Athos Faccincani vuole cantare con la sua pittura. La personale, patrocinata dal Comune di Peschiera del Garda, resterà aperta fino all’11 giugno 2023.

Scalfire la Superficie

Si tiene dal 26 marzo al 30 giugno la prima mostra personale organizzata dall’associazione di promozione sociale In Habitat, presso il centro culturale Habitat Ottantatre. "Scalfire la Superficie" è un progetto espositivo che presenta sette lavori inediti dell’artista Max Mondini, realizzati appositamente per gli spazi espositivi di Habitat Ottantatre, curato da Edorado Durante, con la direzione artistica di In Habitat.

Ospitalità. Casa Fioroni ospita Casa Cinquetti

Dal 4 marzo al 16 aprile la Casa Museo della Fondazione Fioroni, con il patrocinio del Comune di Legnago, ospitera? la mostra di Rosabianca Cinquetti: "Ospitalità. Casa Fioroni ospita Casa Cinquetti".