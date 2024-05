Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 24 al 26 maggio 2024

Un nuovo weekend davvero ricchissimo di eventi imperdibili a Verona e in provincia. Vediamo di seguito le migliori iniziative in programma dal 24 al 26 maggio 2024.

L'EVENTO TOP

Villafranca Fest

L'edizione 2024 del Villafranca Fest sta per tornare con musica, divertimento e spettacoli unici dal 23 maggio al 2 giugno 2024. L'evento si svolgerà nel suggestivo scenario del Castello scaligero di Villafranca e offrirà un programma ricco di appuntamenti imperdibili per tutte le età.

MANIFESTAZIONI

Beer Best Eat - Street Food Festival

Al via la nuova edizione di Beer Best Eat - Street Food Festival. Anche quest’anno la manifestazione dedicata alla birra artigianale e allo street food farà tappa a Bussolengo nel suo tour che toccherà diversi Comuni. Il primo appuntamento si terrà nel weekend dal 24 al 26 maggio in Piazzale Vittorio Veneto.

Festival dell'Handmade - I Nuovi Creativi

A Verona presso lo spazio Baleno sarà un weekend all'insegna dell'artigianato con il Festival dell'Handmade - I Nuovi Creativi: una bellissima selezione di creativi da tutta Italia. Sarà possibile acquistare abbigliamento, borse, accessori, bijoux, home decor, cartoleria e illustrazione, articoli per l'infanzia, candele...direttamente da chi li ha creati.

Movieland Pride

Movieland - The Hollywood Park conferma la terza edizione per l’unico evento Pride in un Parco Divertimenti italiano con il Movieland Pride 2024. Il weekend del 25 e 26 maggio 2024 sarà un’occasione di divertimento, inclusività e festa, con un tocco di magia di Hollywood, in pieno stile Movieland Park. Ospiti: BigMama e Alexia.

Malcesine in Fiore

Malcesine festeggia la primavera. La bellissima ed ombreggiata location dei giardini pubblici nel cuore di Malcesine si trasforma in un vivaio a cielo aperto grazie alla mostra mercato florovivaistica organizzata da Piazze in Fiore col patrocinio del Comune, in programma sabato 25 e domenica 26 maggio.

Cantine Aperte - Monteci

Domenica 26 maggio 2024 la storica cantina Monteci di Pescantina ospiterà Cantine Aperte, iniziativa promossa dal Movimento Turismo Vino per avvicinare appassionati e simpatizzanti del mondo del vino alle realtà produttive in un’atmosfera festosa e conviviale, combinando degustazioni e attività all’aria aperta, per tutti i gusti.

Portomaggio

Torna a Verona la nuova edizione di Portomaggio. Dal 23 maggio al 2 giugno il cortile delle scuole Fava si anima con musica, buon cibo, animazione per bambini e intrattenimento per tutti. Ogni serata sarà unica! Stand enogastronomici aperti dalle 19 e ampio spazio all' aperto attrezzato.

Giardini Aperti a Veronetta e oltre

La manifestazione "Giardini Aperti a Veronetta e oltre" permette di visitare giardini e spazi verdi della città che normalmente non sono aperti al pubblico. Durante il weekend del 25 e 26 maggio si potranno visitare una trentina di giardini, alcuni aperti per la prima volta ai visitatori della manifestazione.

Mercato Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio

Torna domenica 26 maggio il Mercato Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio che celebra il suo trentesimo anniversario: una tradizione di continuità, qualità ed eleganza. Il Mercato Antiquariato e Modernariato è uno degli eventi di spicco nel nostro territorio.

Festa dei Popoli a Villa Buri

Torna domenica 26 maggio a Villa Buri di San Michele Extra la Festa dei Popoli. La manifestazione, co-organizzata dal Comune di Verona, annualmente ricorre con tematiche diverse e si pone l’obiettivo di promuovere l’amicizia e la fratellanza tra persone appartenenti a popoli, culture e religioni diverse.

Sagra dei Bisi

Colognola ai Colli celebra uno dei suoi prodotti della terra più illustri e tipici. Si tratta del pisello Verdone Nano, coltivato da un centinaio di anni e caratterizzato da croccantezza e dolcezza. La tradizionale Sagra dei Bisi di Colognola ai Colli, giunta alla 66esima edizione, prosegue dal 24 al 27 maggio nel cortile di Villa Aquadevita a Colognola ai Colli.

Soave Città del Libro

Da giovedì 23 a domenica 26 maggio, Soave diventa il palcoscenico della cultura letteraria con l'undicesima edizione del Festival Letterario Soave Città del Libro. Quattro giorni intensi di eventi e appuntamenti con autori di primissimo piano a livello nazionale e internazionale.

Festa di San Leonardo

Dal 24 maggio al 2 giugno, ritorna la Festa di San Leonardo a Pradelle di Nogarole Rocca. Un'occasione imperdibile per immergersi nell'atmosfera festosa e calorosa di questo incantevole borgo, dove gli aromi della tradizione locale si mescolano ai suoni della musica.

Vapitaly

Il mondo del vaping si incontra a Verona, con Vapitaly 2024: tutto pronto per l’ottava edizione della Fiera Internazionale della Sigaretta Elettronica. Appuntamento a Veronafiere, da sabato 25 a lunedì 27 maggio (ingresso gratuito e riservato ai maggiorenni, registrazione sul sito).

Cantine Aperte - Vogadori

Il richiamo delle colline della Valpolicella è irresistibile: non solo per la loro bellezza ma anche per i prelibati vini che nascono tra i filari di queste terre. E quale modo migliore per esplorare questa magia se non partecipando all'evento di Cantine Aperte presso la rinomata Cantina Vogadori nel weekend del 25 e 26 maggio?

Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane

Un grande museo diffuso. Questo rappresentano le Dimore Storiche presenti in Italia, un patrimonio culturale di cui anche Verona è ricca e che il 26 maggio, in occasione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane verranno aperte gratuitamente al pubblico. Una selezione di ville, palazzi, giardini e cortili che accoglieranno chi vorrà trascorrere una domenica immerso in luoghi unici del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro territorio.

Soffitte in Piazza

Ritornano anche quest'anno gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2024. Il luogo ideale dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro. Il prossimo appuntamento è ai Giardini di San Marco sabato 25 maggio.

TEATRO

Tutto pronto per una nuova, ricchissima edizione del Festival Del Teatro a San Giovanni Lupatoto. Dal 23 maggio al 3 giugno, dodici giorni non stop di spettacoli che porteranno sul palco più di mille attori dei corsi di teatro organizzati da Altri Posti in Piedi, ma anche tante altre realtà di Verona e provincia.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Vangelo secondo Maria - «Un film diretto da Paolo Zucca che narra la vicenda di Maria (interpretata da Benedetta Porcaroli), una giovane donna di Nazareth con una grande passione per le storie bibliche. Tuttavia, essendo una donna nella Palestina antica, le è vietato leggere e scrivere. Nonostante ciò, Maria è affascinata dalla capacità dei profeti di dialogare direttamente e alla pari con Dio durante le visite alla sinagoga». Regia: Paolo Zucca.

«Un film diretto da Paolo Zucca che narra la vicenda di Maria (interpretata da Benedetta Porcaroli), una giovane donna di Nazareth con una grande passione per le storie bibliche. Tuttavia, essendo una donna nella Palestina antica, le è vietato leggere e scrivere. Nonostante ciò, Maria è affascinata dalla capacità dei profeti di dialogare direttamente e alla pari con Dio durante le visite alla sinagoga». Regia: Paolo Zucca. Furiosa: A Mad Max saga - «Un film che narra l'origine dell'Imperatrice Furiosa, concentrando l'attenzione sulla sua storia come Figlia della Guerra rinnegata e sul suo ruolo nel liberare le Cinque Mogli di Immortal Joe. Il prequel di "Mad Max: Fury Road" offre uno sguardo approfondito sul passato di Furiosa e sulla sua alleanza con Max per rovesciare il despota». Regia: George Miller.

MOSTRE

Azzurra Carrara Pantano, la prima botanica veronese

Fotografie, raccolta di campioni sul campo e classificazione di piante da Italia, zona mediterranea ed Europa. È stata un’esistenza dedicata allo studio delle forme di vita del mondo vegetale quella di Azzurra Carrara Pantano, la prima botanica veronese a cui il Museo di Storia Naturale di Verona dedica, fino al 14 luglio 2024, una speciale esposizione temporanea.

Per Speculum. Intelligence and its Double

Sabato 25 maggio, in occasione della riapertura di Fondazione Spazio Vitale, è prevista l’inaugurazione di "Per Speculum. Intelligence and its Double (Per Speculum. L’intelligenza e il suo doppio)", il progetto espositivo a cura di Domenico Quaranta, che investiga le inquietudini sollevate dall’intelligenza artificiale. La mostra collettiva resterà allestita fino al 29 giugno.

Il mio Paradiso. Dante profeta di speranza

A Castel San Pietro la mostra multimediale "Il mio Paradiso. Dante profeta di speranza" dal 19 aprile al 16 giugno 2024. Sono 33 le tappe, scandite da altrettante illustrazioni a corredare approfondimenti e riflessioni. L’esposizione si sviluppa su una superficie di 500mq, lungo un itinerario che valorizza alcuni ritrovamenti emersi negli scavi archeologici che hanno interessato l’edificio. Il percorso espositivo accompagna idealmente il visitatore nei nove cieli del Paradiso attraverso un susseguirsi di immagini, video e suoni che terminerà con un gioco scenico per giungere fino all’Empireo.

Intorno alla felicità

Opere che parlano di un amore infinito per la luce, i colori e la natura, un tributo di arte alla felicità. Espone da sabato 2 marzo al 9 giugno 2024, nella Palazzina Storica di Peschiera del Garda, Athos Faccincani, artista di rara sensibilità, in grado di dare vita al buio con pennellate di poesia intensa.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

Identità Virtuali / Terre Fragili

E.ART.H. Foundation arricchisce la programmazione espositiva per la primavera-estate 2024 con due nuove mostre a Verona: "Identità Virtuali" di Piergiorgio Del Ben e "Terre Fragili" di Pierluigi Slis, aperte al pubblico gratuitamente fino al 31 agosto 2024. Le mostre, curate da Alessandra Santin e Giulia Adami, con la collaborazione di Michele Filippi, presentano i lavori dei due artisti attraverso progetti inediti appositamente pensati per gli spazi della Ex Stazione Frigorifera Specializzata.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 25 agosto 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Provengo da dove mi trovo

Dal 9 marzo al 31 maggio 2024 una nuova mostra di Fabio Sandri alla galleria Artericambi dal titolo "Provengo da dove mi trovo", a cura di Luca Panaro. Per l’occasione l’artista propone l’installazione di opere recenti, quattro sculture-dispositivo pensate appositamente per il luogo e capaci di mettersi in relazione col pubblico partecipante.

Femminile

È dedicata all’universo femminile la mostra personale del pittore veronese Giorgio G. Adami, all’Osteria al Carro Armato (vicolo Gatto 2/a, Verona) dal 10 maggio al 2 giugno 2024, dal titolo "Femminile". Una quindicina i lavori esposti, appartenenti al "ciclo bianco", smalti su tavola realizzati dal 2005 nei quali le figure emergono dal legno puro. Una famiglia, la Strega, La sciarpa, Figura femminile (Marilyn), L’albero di Eva, La ragazza con il basco, sono alcuni dei titoli delle opere, che raccontano l’omaggio alla donna nelle diverse declinazioni sociali e culturali.