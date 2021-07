Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 23 al 24 luglio 2021

Nuovo fine settimana ricco d'iniziative interessanti nella città di Verona e nell'intera provincia scaligera, tra concerti, spettacoli fiere e molto altro ancora.

Di seguito vediamo tutti gli appuntamenti da segnarsi in agenda per questo weekend.

Riapre Spiaggetta @ Porta Fura

La Spiaggetta a Porta Fura riapre al pubblico venerdì 23 luglio, dopo aver ricevuto l'autorizzazione idraulica del Genio Civile riguardo la sicurezza nel posizionamento delle strutture temporanee. Possono quindi riprendere le attività legate al Mura Festival in questo tratto di oasi verde in riva all'Adige a Verona. Un luogo suggestivo e rilassante che tornerà da questo weekend ad essere animato da dj set, ottimo vino della cantina Tommasi e street food.

Il Festival della Bellezza a Verona

L’ottava edizione del Festival della Bellezza torna al Teatro Romano, storica sede della rassegna, portando sul palcoscenico numerosi ospiti. Gli eventi a Verona previsti nel fine settimana sono i seguenti:

23 luglio ore 21.30 - Umberto Galimberti

24 luglio ore 21.30 - Gloria Campaner

25 luglio ore 21.30 - Alessandro Piperno

La Traviata per il festival lirico in Arena

La nuova produzione de La Traviata giunge alla sua terza serata del Festival 2021 venerdì 23 luglio: nel golfo mistico areniano si conferma il maestro Francesco Ivan Ciampa e in scena tornano alcuni dei migliori interpreti verdiani, come il tenore Francesco Meli e il baritono Simone Piazzola accanto al soprano spagnolo Ruth Iniesta, per la prima volta nei panni di Violetta Valèry in Arena. Tra le scenografie architettoniche e digitali si alternano immagini di Parigi nella Belle époque e ritratti femminili dalle Gallerie degli Uffizi.

Annalisa live al Castello di Zevio

Grande attesa per il concerto di Annalisa sabato 24 luglio al Castello di Zevio dove approderà il suo tour estivo “NUDA10 Open Air”. Sul palco di Zevio, oltre ai suoi più grandi successi, Annalisa presenterà per la prima volta le canzoni di “Nuda10”, la nuova versione dell’album “Nuda”, certificato ORO con 57 milioni di stream, uscito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con l’aggiunta di 6 nuovi brani, tra inediti e rivisitazioni, entrato direttamente ai vertici della classifica ufficiale FIMI/Gfk.

Al Villafranca Festival Natalino Balasso e Federico Buffa

Natalino Balasso sarà ospite del Villafranca Festival al Castello Scaligero dalle ore 21 di sabato 24 luglio. Il giorno dopo, domenica 25 luglio, tocca al più importante storyteller sportivo italiano, Federico Buffa, che torna con una nuova produzione: "Amici Fragili", uno spettacolo-racconto incentrato sullo storico unico incontro tra Fabrizio De André e Gigi Riva.

Abbronzatura a Km 0 con frutta e verdura al Mercato al Coperto di Verona

Mirtilli, meloni, albicocche, ma soprattutto carote, pomodori di tutti i colori, radicchi e lattuga per fare il pieno di vitamina A e preparare la pelle ai raggi del sole di questa estate. Sabato 24 luglio dalle 10 alle 13 appuntamento al Mercato al Coperto di Campagna Amica nel Quartiere Filippini con estratti, centrifughe di frutta e verdura e consigli per un’abbronzatura 100% naturale, il tutto grazie ai prodotti a chilometro zero. Sarà possibile, inoltre, partecipare al laboratorio “Beauty day - prepariamoci all’estate con l’olio abbronzante naturale”.

Buon compleanno Aquardens!

Quest’anno per il suo compleanno Aquardens ha fatto le cose in grande! Appuntamento sabato 24 luglio per festeggiare nove anni di Aquardens, in stile "Broadway" con gran finale di fuochi d'artificio. A partire dalle 17.30 si apriranno i festeggiamenti con spettacolari show, ballerini e acrobati. Un viaggio nella musica e nei migliori look, dagli anni '20 agli anni '80. Spettacolo pirotecnico previsto alle ore 22.30.

"Titus" in scena al Museo Lapidario Maffeiano

Shakespeare entra al Museo Lapidario Maffeiano con la tragedia romana di Tito Andronico. Per la prima volta l’Estate Teatrale Veronese va in scena all’interno di uno dei più suggestivi cortili museali scaligeri. Sarà la prima nazionale di "Titus", diretta da Piermario Vescovo e coprodotta da Festival Shakespeariano e Teatro Stabile di Verona, a varcare il cancello sotto l’orologio della Bra, dove troneggia il busto del Bardo. Dal 22 al 25 luglio 2021, l’attore Bob Marchese evocherà una storia antica, piena di crudeltà e orrore. Assieme a lui sul palcoscenico un gruppo di attrici-manovratrici con i loro burattini.

"Ma che estate!" a Verona

Dopo la pausa dello scorso anno, torna dal 24 al 31 luglio, all’aperto, nel parco dei missionari comboniani di vicolo Pozzo, "Ma che estate!". Una settimana ricca di musica, moda, cinema africano, stand espositivi e gastronomici, organizzata da Fondazione Nigrizia, Museo africano (Ma), Festival del Cinema Africano e l’associazione Afroveronesi.

Fiera Agricola a Sant'Anna d'Alfaedo

A Sant’Anna d’Alfaedo si svolge dal 22 al 26 luglio la tradizionale Fiera Agricola, giunta alla 160ma edizione, in concomitanza alla Festa Patronale. Il programma è ricco di iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio e dei prodotti della Lessinia, oltre che delle attività organizzate dalle associazioni locali.

Contrada Lorì in concerto al Mura Festival

La tradizione e la storia del territorio veronese nei racconti musicali del gruppo Contrada Lorì. L’appuntamento è per sabato 24 luglio al Bastione San Bernardino, all’interno dell’ampia programmazione eventi della seconda edizione del Mura Festival.

Pino Scotto live in duo a Villa del Bene

Si preannuncia una serata esplosiva quella di sabato 24 luglio a Villa del Bene. La splendida struttura sita a Volargne di Dolcé ospiterà nella rassegna Rockinvilla Pino Scotto, rocker impenitente che, in duo, ripercorrerà la sua istrionica ed incendiaria carriera. Partito come voce dei seminali heavy metaller italiani Vanadium, Scotto ha costruito la propria credibilità su una vocalità granitica e su una presenza scenica resa ulteriormente irresistibile da proclami ulceranti. La sua carriera a RockTv ne ha ulteriormente innalzato il mito, ma il palco rimane l'ambiente naturale di Pino Scotto, come dimostrato più volte anche nel Veronese.

Soffitte in piazza

Abiti vintage, vecchi utensili, libri, giocattoli, legati a storie e ricordi personali. Sabato 24 luglio a Parona ci sarà un’anteprima delle "Soffitte in piazza", gli attesi appuntamenti con i mercatini dell'usato nei quartieri di Verona che avranno il loro apice dopo l’estate.

Verona Beat a Cerea

Parte sabato 24 luglio alle 20.30 da Cerea in piazza Matteotti il tour estivo di Verona Beat 2021. Il vernissage del tour è affidato a Dragon Fly, Pop Crack Band e Riders, con l’ospite d’onore Gigi Venturini, chitarrista e cantante delle Ombre. I Dragon Fly traggono le loro origini dalla zona di Colognola ai Colli, con l’ex sindaco Alberto Martelletto all’organo Hammond e pianoforte, Andrea Gotti alla voce, Gigi Verzin al basso, Fernando Reale alla batteria e Mario Ferretto alla chitarra.

Sagra patronale S. Maria Maddalena a Castelcerino di Soave

A Soave è in programma la sagra patronale organizzata dal Comitato Festeggiamenti, dedicata a Santa Maria Maddalena a Castelcerino, magnifica frazione sulle colline soavesi. L'evento è in programma dal 23 al 25 luglio. Possibilità di cena dalle 19 con specialità locali: tagliatelle, polenta con baccalà o "bogoni" (lumache) e ottimi vini delle cantine della zona.

San Giò Verona Video Festival

Al via la ventisettesima edizione del San Giò Verona Video Festival. Le proiezioni si terranno in città dal 23 al 27 luglio, nell’ex chiesa di Santa Maria in Chiavica, nella sede della Tenstar Community in Stradone Porta Palio e nella Loggia di Fra’ Giocondo, concessa gratuitamente dalla Provincia, in piazza dei Signori. I film in gara saranno in tutto 54, di cui 50 cortometraggi e quattro lungometraggi, realizzati in 25 Paesi di quattro Continenti.

"Monteverdi a Venezia", il concerto al Teatro Ristori

Il 23 luglio alle ore 20 nuovo appuntamento della rassegna estiva del Teatro Ristori R-Estate con uno speciale programma dedicato a Monteverdi a Venezia e alla sua esperienza alla basilica di San Marco, grazie all’Ensemble Odhecaton, che riunisce alcune delle più scelte voci maschili italiane specializzate nell’esecuzione della musica rinascimentale e preclassica. Attraverso la sapiente guida del direttore Paolo Da Col, l’ensemble guiderà il pubblico all’ascolto di brani di Giovanni de Macque, Girolamo Frescobaldi e dello stesso Monteverdi.

Teatro della Scala a Verona

In scena anche nel weekend lo spettacolo prodotto da Modus/Orti Erranti Teatro "Sogno di un uomo ridicolo" che vede in scena Andrea Castelletti. Le repliche sono previste venerdì 23 e sabato 24 luglio alle ore 21. Lo spettacolo è l’adattamento teatrale dell’omonimo racconto di Dostoevskij, una delle sue opere minori più originali per la combinazione di elementi fantastici, proposto nel bicentenario della sua nascita.

Visita guidata dei bastioni e delle gallerie di Porta palio

Percorso lungo i bastioni "bassi" con visita a Porta Palio, storicamente la porta più importante di Verona, trovandosi sul già antico accesso romano alla Via Postumia. Essa mantenne il primato fino agli eventi napoleonici, che sconvolsero l'impianto urbanistico della città. La Porta e i vicini bastioni sono autentici capolavori del veronese Michele Sanmicheli, di cui durante la guida sarà ricostruita la vita nel corso del Cinquecento veneto. La visita di sabato 24 luglio sarà anche l'occasione per accedere alle gallerie sotterranee di contromina.

Shakespeare Fringe Festival a Verona

Dal 24 al 26 luglio attori e artisti di vari Paesi si incontrano al Teatro Scientifico - Teatro Laboratorio (ex arsenale). Il Mediterraneo ha un ruolo centrale nell’immaginario di Shakespeare. Vi sono ambientati una ventina di drammi e Verona ha una posizione di primo piano in questo contesto. Per questo nella città scaligera, che già ospita un festival shakespeariano in lingua italiana, è nato il festival internazionale multilingue Shakespeare Fringe Festival. Performers italiani e stranieri si incontreranno a Verona per offrire al pubblico nuovi modi per avvicinarsi al Bardo e riscoprirlo, oltre che per suggerire e condividere con artisti e studiosi presenti nuovi approcci ai drammi e alla poesia di William Shakespeare.

Sentieri nel Baldo

Nell’ambito del progetto Sentieri nel Baldo, la seconda settimana di eventi ci porta alla scoperta della Spluga del Tasso, dei prodotti artigianali locali e si conclude con le note dell’Orchestra Machiavelli, a Pazzon di Caprino Veronese. Qui il programma completo degli eventi per il weekend.

A Peschiera del Garda la mostra "Arte: Emozione"

Con la mostra "Arte: Emozione" continua la stagione espositiva 2021 della Palazzina Storica di Peschiera del Garda. Dal 25 luglio al 15 agosto 2021 l'esposizione presenterà oltre 40 lavori di artisti contemporanei e storici provenienti da tutta Italia.

A Verona la mostra "Veneto Venti Venti"

Runner solitari in una piazza Bra completamente vuota, qualche cane al guinzaglio in piazza Erbe, un’ambulanza sola in corso Porta Nuova. Palazzi e monumenti, privati del frastuono e del colore della vita, immortalati un anno e mezzo fa quando tutti erano chiusi dentro casa. E le misure anti contagio impedivano di uscire, se non per necessità. È la mostra "Veneto Venti Venti" allestita alla protomoteca della Biblioteca Civica fino al 31 luglio 2021.

Serata conclusiva a Villa Buri per il Festival Gambe all'Aria

Venerdì 23 luglio si conclude il Gambe all’Aria festival con il concerto di musica pop tenuto dai ragazzi che hanno partecipato al Campus musicale per adolescenti “School of Rock” a Villa Buri.

A Verona visite guidate al Giardino Giusti

Tornano le visite guidate al Giardino Giusti. Ogni sabato alle 16.30 è possibile prenotare una visita guidata alla scoperta del Giardino e dell'Appartamento 900 . Le visite si svolgono in piccoli gruppi e sono rivolte ad adulti e famiglie con bambini e ragazzi.

InVigna: picnic con degustazioni di vini e prodotti locali

Torna InVigna, picnic tra i filari per promuovere l’enoturismo veronese, il progetto enoturistico che toccherà 16 cantine in 11 comuni scaligeri e uno bresciano. InVigna proporrà picnic tra i vigneti, allestiti con luci, coperte e cassette di legno, accompagnati dai vini della cantina ospitante. L’obiettivo è promuovere le eccellenze enogastronomiche dei territori. Quindi, oltre ai calici scaligeri, anche salumi, formaggi, frutta e pasticceria dei produttori locali. Durante gli eventi si terranno, inoltre, dei piccoli concerti, il tutto all’aria aperta. Per scoprire il programma degli appuntamenti clicca qui.

I musei civici di Verona

I Musei Civici di Verona hanno ampliato gli orari di visita: il Museo degli Affreschi, la Galleria d'Arte Moderna Achille Forti, il Museo di Castelvecchio, il Museo di Storia Naturale e il Museo Archeologico rimangono aperti per 8 ore al giorno, da martedì a domenica, dalle 10 alle 18. Per la Casa di Giulietta e l'anfiteatro Arena rimane in vigore l'orario di apertura più esteso, dalle 9 alle 19. Di seguito un riepilogo delle informazioni di visita:

Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta - Dall'11 giugno da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.

?Casa di Giulietta - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita alla casa museo.

Galleria d'Arte Moderna Achille Forti - Dall'11 giugno da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.15), chiuso il lunedì e nei giorni 9 e 10 giugno: informazioni per la visita alla galleria. Mostre in corso

Museo di Castelvecchio - Dall'11 giugno da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo . Mostra in corso:

Museo di Storia Naturale - Dall'11 giugno da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30),mchiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.

Museo Archeologico al Teatro Romano - Dall'11 giugno da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo. Mostra in corso:

Anfiteatro Arena - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita all'anfiteatro. (variazione orari nelle giornate di spettacolo).

Arche Scaligere - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso alle 12.45) e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.45): informazioni per la visita.