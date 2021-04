Cosa (si può) fare a Verona e provincia durante il weekend dal 23 al 25 aprile 2021

Aspettando la zona gialla che si spera giunga da lunedì 26 aprile, ecco un nuovo fine settimana in area arancione per il Veneto, Verona e la sua provincia. Di seguito il solito breve ripasso delle principali regole in vigore:

Nel proprio Comune tra le ore 5 e le 22 ci si può spostare liberamente, quindi non serve l'autocertificazione.

Sempre all'interno del proprio Comune, tra le ore 5 e le 22, è ammesso fare una volta al giorno uno spostamento in al massimo due persone verso una casa privata abitata, la cosiddetta "visita a casa" di amici o parenti.

Si può uscire dal proprio Comune anche per svolgere attività oppure fruire di servizi che siano non sospesi dalle norme anti-Covid e, tuttavia, risultino di fatto indisponibili dentro il proprio Comune. Se volete giocare a tennis ma nel vostro Comune non ci sono campi da gioco disponibili, potete spostarvi in quello più vicino dove sono presenti.

C'è poi in zona arancione una regola molto importante per gli abitanti dei "piccoli Comuni", cioè quelli con meno di 5 mila abitanti. Detta in modo semplice, l'intera fascia di territorio che circonda i confini di un piccolo Comune per una distanza fino a 30 chilometri è, ai fini delle norme anti-Covid, equiparata al territorio di quel piccolo Comune. Questo significa che tutto ciò che un abitante di un "piccolo Comune" può fare dentro il suo Comune (compresa la visita a casa), lo può fare alle medesime condizioni anche uscendo dal proprio territorio comunale ed andando in altri Comuni che siano però ricompresi nei 30 chilometri di distanza dai confini del suo Comune di riferimento. Questa deroga dei "30 km", tuttavia, non consente di raggiungere le città capoluogo di Provincia quali Verona. Per fare l'esempio del solito amico pastrenghese, abitante cioè di un "piccolo Comune" veronese, se desidera andare a casa di un parente a Peschiera del Garda (14 km di distanza) potrà farlo, così come potrà andare sul lungolago di Lazise (8 km di distanza) oppure andare a fare una passeggiata a Borghetto (circa 20 chilometri di distanza). Tutti questi spostamenti li avrà fatti restando entro 30 chilometri di distanza dai suoi confini comunali, dunque ai fini delle norme anti-Covid sarà esattamente come se fosse sempre rimasto dentro il suo proprio Comune di Pastrengo (qui per approfondire).

Vediamo ora quelli che sono alcuni interessanti appuntamenti online ed in presenza promossi per questo weekend.

A Verona imperdibili visite guidate per la"Giornata Mondiale della Terra"

In occasione della "Giornata Mondiale della Terra" l'ufficio Ecosportello del Comune di Verona con l'Associazione "Gli Amici del Lazzaretto" organizzano una giornata, il 24 aprile 2021, di visite guidate nel verde al Lazzaretto di Verona per conoscere la biodiversità e la storia del nostro territorio. Le visite partono dalle 14.30 e finiscono alle 17. e durano una mezz'ora. La partecipazione è gratuita.

Visita guidata tra misteri, delitti e leggende nella storia di Verona

Domenica 25 marzo 2021 appuntamento con "Misteri, delitti e leggende nella storia di Verona": intrighi, segreti e racconti

degni di un romanzo giallo. Incontro alle ore 14.30 e inizio del tour alle ore 15.

L’Histoire du Soldat di Stravinsky con Peppe Servillo

Proseguono gli appuntamenti del mese di aprile della rassegna "Teatro Ristori Digital". Sabato 24 aprile alle ore 20 uno speciale omaggio al genio di Igor Stravinsky con L’Histoire du Soldat, basato su una favola di Afanasiev, su testo di Charles Ferdinand Ramuz. Lo spettacolo sarà trasmesso online sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Teatro Ristori.

Visita guidata a Verona da Santo Stefano a Piazza Isolo

A sinistra dell'Adige, una passeggiata guidata da Santo Stefano a piazza Isolo. Alcuni dei luoghi più belli, amati e rappresentati di Verona saranno fra i protagonisti della visita guidata nel cuore storico della “riva mancina”. Il quartiere di Santo Stefano, Ponte Pietra, il Colle di San Pietro con la sua storia e le sue emergenze architettoniche: indietro nel tempo, alle origini della città. Ad arricchire e completare il suggestivo quadro antiche e mirabili chiese, vicoli pittoreschi, case affrescate...e sullo sfondo l’Adige e le colline. Appuntamento domenica 25 aprile alle ore 10.

Spettacoli teatrali e molto altro per la "Shakespeare Week"

La Shakespeare Week è un festival di cultura teatrale che da sei anni incontra la gente grazie a Shakespeare, nelle strade, nei negozi, nelle piazze, in teatro. Il programma del finesettimana:

Venerdì 23 ore 21: Othello, the Moor of Venice

Spettacolo di STREAMING DRAMA ® in inglese con accompagnamento italiano.

Spettacolo di STREAMING DRAMA ® in inglese con accompagnamento italiano. Sabato 24 ore 21 Shakespeare Walk

Passeggiata con le 37 opere di Shakespeare.

Passeggiata con le 37 opere di Shakespeare. Domenica 25 ore 21: Romeo & Juliet Experience

Visita guidata teatralizzata nel quartiere Filippini.

Visita guidata online: "Contemporaneo non-stop il respiro della natura"

La Galleria d'Arte Moderna Achille Forti propone, nel mese di aprile, delle visite guidate gratuite in streaming alla mostra "CONTEMPORANEO NON-STOP il respiro della natura". Gli appuntamenti sono gratuiti e si svolgono tutti i venerdì di aprile alle 18. La prenotazione è obbligatoria, da effettuare entro il giorno precedente la data scelta.

"Un'ora di musica" con il Quartetto Maffei

Sabato 24 aprile 2021 alle ore 20 il quinto appuntamento con i concerti di "Un'ora di musica", stagione cameristica del Quartetto Maffei, in questo periodo solo in streaming. In programma brani di R. Schumann e D. Shostakovich. Del compositore tedesco sarà eseguito il primo Quartetto mentre di Shostakovich il Quartetto n. 7.

Maratona di lettura 2021 Il Veneto legge: al via il "riscaldamento"

Venerdì 23 aprile, in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, prende avvio, come è ormai tradizione, la Maratona di lettura 2021 "Il Veneto legge".

Visita guidata sulle tracce di Dante a Verona

Visita guidata ai luoghi frequentati da Dante nella sua permanenza a Verona e ai personaggi e fatti veronesi citati nella Divina Commedia. Una passeggiata di circa 2 ore in tutta sicurezza per le vie e gli angoli meno conosciuti della città assieme a una guida turistica autorizzata. Scopri l'antico palio di Verona, la tomba di Bartolomeo e Cangrande della Scala, come Dante ha ispirato la leggenda di Romeo e Giulietta, risolvi l'indovinello veronese e molto altro ancora. Appuntamento sabato 24 aprile alle ore 15 presso la Statua di Vittorio Emanuele II in piazza Bra a Verona.

Alba Pratalia: "Attraverso il paesaggio"

L'Associazione Culturale Alba Pratalia presenta la settima edizione di "Attraverso il paesaggio. Dialoghi tra scienza, arte e letteratura". Il tema dell'edizione di quest'anno è "La forma del tempo". Sabato 24 aprile ore 10.45 - Istituto Tecnico Statale "Marco Polo" - Verona:

Sguardi tra i residui. I luoghi dell'abbandono. Alice Giulia Dal Borgo, Università di Milano.

La cittadinanza attiva per la memoria del paesaggio. Anna Braioni, architetto

Parco Termale Villa dei Cedri aperto

Il Parco Termale di Villa dei Cedri a Colà di Lazise è sempre aperto: sabato e domenica dalle 10 alle 21, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18.