Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 21 al 23 giugno 2024

Ancora un weekend ricchissimo di appuntamenti fantastici a Verona e in provincia. Vediamo tutte le migliori iniziative in programma dal 21 al 23 giugno 2024.

L'EVENTO TOP

Gardaland Summer Festival

Fra le date da fissare in calendario c'è sabato 22 giugno con il Gardaland Summer Festival: l’evento musicale dell’estate in collaborazione con RTL 102.5, fino all’una di notte! Special guest dell’edizione 2024 del Gardaland Summer Festival sono gli Articolo 31! J-Ax e DJ Jad trasformeranno piazza Jumanji in una discoteca a cielo aperto, si ballerà e si canterà tutto il tempo sulle note rap delle loro hit.

MANIFESTAZIONI

SurfWeek Italian Tour

La tappa finale del SurfWeek Italian Tour 2024 arriva domenica 23 giugno al Bastione di San Bernardino in occasione del Mura Festival. Una giornata ricca di sport, condivisione, good vibes e talk in una suggestiva area verde della città di Verona per vivere insieme la natura circostante valorizzandone la bellezza.

Mercato dell'antiquariato e modernariato

Torna il Mercato dell'antiquariato e modernariato a Valeggio sul Mincio il 23 giugno. Il Mercato dell’Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio è nato nel giugno del 1994 e si svolge la quarta domenica del mese in Piazza Carlo Alberto e nelle vie adiacenti. Sono circa 100 gli espositori che presentano pezzi di alta qualità ed è possibile scegliere tra oggettistica di vario genere, mobili e collezionismo.

La Festa delle Fate

Si rinnova dal 21 al 23 giugno La Festa delle Fate, il tanto atteso appuntamento atto a celebrare il solstizio d’estate che si svolge ogni anno sulle rive del lungolago Regina Adelaide a Garda, all’aperto e con ingresso gratuito.

Festa Salentina

Nell'oasi verde del Parco 800, in via Boscomantico 9 a Verona, in occasione dei 20 anni di attività dell'associazione socio culturale "Gli Amici del Salento di Verona", ritorna l'atteso evento della tradizionale Festa Salentina.

La Corsa del Sole

Un grande e atteso ritorno per la corsa benefica non competitiva che animerà Castel d’Azzano sabato 22 giugno a partire dalle 18.30. La Corsa del Sole tornerà per la seconda edizione per radunare sportivi e semplici appassionati al Parco Le Sorgenti del Castello per correre o camminare nei due percorsi previsti: 5 o 10 chilometri.

Beer Best Eat Street Food Festival

Il Beer Best Eat Street Food Festival torna con un'edizione ancora più entusiasmante. Dal 21 al 23 giugno 2024, il fantastico Parco Budenheim a Isola della Scala si trasformerà in un paradiso per gli amanti del cibo di strada e della birra artigianale.

Festa d'estate a Bussolengo

Il 22 e 23 giugno Agespha vi invita alla Festa d'estate a Bussolengo. Preparatevi per un weekend all'insegna di sapori gustosi, giochi e intrattenimento, musica e spettacoli.

MotoFestung

Dal 21 al 23 giugno sarà una totale immersione nel mondo dei motori, a due o a quattro ruote, storiche e moderne. Il MotoFestung ha questo obiettivo, raggruppando vari appassionati. Troverete adrenalina e divertimento accompagnati da buona musica e ottimo cibo all’interno di una cornice meravigliosa e ricca di storia come il Forte Degenfeld di Pastrengo.

Festa della Bandiera di Oliosi

Come ogni anno, Castelnuovo del Garda dal 21 al 24 giugno commemora l’episodio della Bandiera di Oliosi del 24 giugno 1866, un avvenimento risorgimentale al quale la frazione castelnovese è particolarmente legata.

Mura Sana

In occasione della Giornata internazionale dello Yoga che si ceebra il 21 giugno, in collaborazione con alcune tra le più importanti realtà attive nella pratica di questa disciplina, a Verona il Bastione di San Bernardino si trasformerà in una vera e propria yoga shala dove ritrovare l’equilibrio interiore.

MUSICA

Paolo Fresu e Uri Caine

Al Teatro Romano per il Verona Jazz si terrà il concerto di Paolo Fresu e Uri Caine il 21 giugno. Un fortunatissimo incontro tra due grandi personalità del jazz moderno.

Jan Garbarek

Il secondo concerto della rassegna musicale Verona Jazz porterà sul palco del Teatro Romano il grande jazz europeo. Protagonista di una serata che si preannuncia leggendaria sarà il grandissimo sassofonista e compositore norvegese Jan Garbarek. L'appuntamento imperdibile è per sabato 22 giugno.

Ana Carla Maza

Sempre al Teatro Romano, Ana Carla Maza il 23 giugno dipingerà la folle esuberanza di Cuba e in particolare dell’Avana, sua città natale, i ritmi samba del Brasile e le tragedie del tango argentino. Maza, accompagnata dai suoi musicisti, propone un nuovo progetto e album dal titolo “Caribe”, mélange energico di jazz, musica classica e ritmi latini.

Festa della Musica al Tempio di Minerva

Venerdì 21 giugno torna la magia della musica Jazz all’area archeologica del Tempio di Minerva sul Monte Castelòn di Marano di Valpolicella. La quarta edizione di un concerto che fa parte del programma della Festa della Musica, una manifestazione promossa dal ministero della cultura per celebrare ogni anno il solstizio d’estate, con migliaia di concerti gratuiti in tutta Italia.

Musica live al Mura Festival

Mura Festival annuncia due serate di musica imperdibili che si terranno il 21 e il 22 giugno. Sul palco del Bastione di San Bernardino si esibiranno Carlo Poddighe, polistrumentista bresciano di grande talento, e i Niu Tennici, una band veronese formatasi a metà degli anni '80 e che ha raggiunto il successo nel 1991 con il singolo di debutto "Affitta una Ferrari". Sempre al Mura Festival, in occasione del SurfWeek Italian Tour domenica 23 giugno si esibiranno Chiamamifaro e Elisabetta Spada.

TEATRO

Il Lazzaretto s’improvvisa teatro

Venerdì 21 giugno i volontari del FAI Giovani di Verona presentano una serata teatrale unica nel suo genere. Il bellissimo tempietto, cuore dello storico lazzaretto veronese, fungerà da palco agli attori di Improschegge che animeranno la serata con uno spettacolo di improvvisazione teatrale.

Veronetta#spazioteatrogiovani

Torna inoltre al Parco Santa Toscana, fino al 28 giugno, il festival di teatro di giovani e per i giovani. Il festival è la conclusione dell’anno dei laboratori teatrali della scuola Spazio Teatro Giovani, condotti dalle attrici e registe Silvia Masotti e Camilla Zorzi assieme all’equipe di Spazio Teatro Giovani.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

The Bikeriders - Regia: Jeff Nichols. Attori: Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy e Michael Shannon.

Bardolino Film Festival

Quarta edizione ricca di ospiti importanti per il Bardolino Film Festival, in programma dal 19 al 23 giugno sulle rive del lago di Garda. Cinque giornate di cinema con due concorsi cinematografici dedicati a documentari e cortometraggi sul tema di questa edizione: "Ritrovarsi".

MOSTRE

Paradeisos, nostalgia del ritorno

Tra scorci e suggestioni dello splendido Giardino Giusti va in scena dal 7 al 21 giugno "Paradeisos, nostalgia del ritorno", una mostra unica nel suo genere che coinvolge tutti gli studenti dell'ultimo anno del corso biennale di Mediazione cultura dell’arte – Atelier Direction dell'Accademia di Belle arti statale di Verona. Dipinti, fotografie, video, sculture saranno in mostra nello storico giardino, luogo non casuale quanto più ideale.

Azzurra Carrara Pantano, la prima botanica veronese

Fotografie, raccolta di campioni sul campo e classificazione di piante da Italia, zona mediterranea ed Europa. È stata un’esistenza dedicata allo studio delle forme di vita del mondo vegetale quella di Azzurra Carrara Pantano, la prima botanica veronese a cui il Museo di Storia Naturale di Verona dedica, fino al 14 luglio 2024, una speciale esposizione temporanea.

Per Speculum. Intelligence and its Double

In occasione della riapertura di Fondazione Spazio Vitale, è previsto l'allestimento di "Per Speculum. Intelligence and its Double (Per Speculum. L’intelligenza e il suo doppio)". Un progetto espositivo a cura di Domenico Quaranta, che investiga le inquietudini sollevate dall’intelligenza artificiale. La mostra collettiva resterà allestita fino al 29 giugno.

IImmagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico.

Identità Virtuali / Terre Fragili

E.ART.H. Foundation arricchisce la programmazione espositiva per la primavera-estate 2024 con due nuove mostre a Verona: "Identità Virtuali" di Piergiorgio Del Ben e "Terre Fragili" di Pierluigi Slis, aperte al pubblico gratuitamente fino al 31 agosto 2024. Le mostre, curate da Alessandra Santin e Giulia Adami, con la collaborazione di Michele Filippi, presentano i lavori dei due artisti attraverso progetti inediti appositamente pensati per gli spazi della Ex Stazione Frigorifera Specializzata.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 25 agosto 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.