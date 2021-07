Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 2 al 4 luglio 2021

Nuovo fine settimana ricco di eventi ed iniziative da non perdere a Verona e provincia. Il Veneto si è confermato anche questa settimana in zona bianca e chi volesse ripassare le principali regole anti Covid, ad oggi ancora in vigore, è possibile leggere questo articolo.

Di seguito vediamo tutti gli appuntamenti più interessanti di questo weekend a Verona ed in provincia.

Anche a Verona la "Notte europea dei musei": ingresso a 1 euro

Sabato 3 luglio 2021 torna, nella sua diciassettesima edizione, l’iniziativa "Notte Europea dei Musei". Un’apertura straordinaria di alcune delle sedi museali civiche, che consentirà di visitare, nella serata di sabato, esposizioni e collezioni in un orario insolito e suggestivo. Biglietto d’ingresso ad 1 euro, con la possibilità di partecipare a visite guidate e ad attività per bambini gratuite. L’iniziativa è organizzata dal Ministero della Cultura francese con patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa, dell’ICOM e con la collaborazione del Comune di Verona – Musei civici. Previste aperture straordinarie alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e al Museo di Castelvecchio. La GAM e il Museo di Castelvecchio aprono le loro sale ai visitatori, assieme alle suggestive Arche Scaligere, per rendere omaggio a Dante Alighieri a 700 anni dalla morte e ricordare lo stretto legame tra il Sommo Poeta e la nostra città.

Verona Antiquaria e Spiaggetta @ Porta Fura

Sapore d’estate a Verona Antiquaria che torna domenica 4 luglio, come di consueto nel quartiere di San Zeno. Il mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage è un’occasione unica per riscoprire gli oggetti del passato e piccoli tesori nascosti. Ogni domenica gli stand presenti in piazza sono più di 200 e offrono una ricca varietà di oggetti rigorosamente autentici e d’annata: libri, mobili, tappeti, orologi, gioielli, vecchi giocattoli, opere d’arte e molto altro. A pochi passi da Piazza Corrubio, ad animare il quartiere di San Zeno in queste giornate estive, ecco che prende vita la Spiaggetta @ Porta Fura targata Mura Festival, sorvegliata da Torre Catena e protetta da un lato da Ponte Risorgimento e dall’altro da Ponte Catena. È il luogo perfetto per rilassarsi all’aria aperta in riva all’Adige, in un’atmosfera che ricorda le spiagge parigine lungo la Senna, sorseggiando dell’ottimo vino accompagnati da buona musica, prima o dopo aver fatto un tuffo nel passato tra i tesori di Verona Antiquaria.

Francesco Gabbani live in Arena

Il cantautore italiano Francesco Gabbani arriva a Verona domenica per un concerto imperdibile. La data dello show "In Arena e Viceversa" originariamente prevista lo scorso anno è stata riprogrammata e conferma per il 4 luglio: «Se guardo verso l’orizzonte vedo tutte le cose bellissime che accadranno quest’anno. - spiega Francesco Gabbani in attesa di esibirsi all'anfiteatro scaligero - Ripartiamo nel migliore dei modi con il concerto all’Arena di Verona, poi arriverà il resto!».

L'Amleto di Paolo Rossi in prima nazionale a Verona

Prima nazionale per "L'Amleto" di Paolo Rossi a Verona presso il Teatro Romano venerdì 2 e sabato 3 luglio 2021. La storia e le storie che compongono Amleto, il dramma per eccellenza scritto da William Shakespeare, sono la materia prima del nuovo spettacolo che vede protagonista Paolo Rossi, affiancato da una compagnia di otto artisti tra attori e musicisti. Una versione riveduta e “scorretta” dell’Amleto, dove però i personaggi principali ci sono tutti, in presenza o solo evocati.

"Silent Dante" a Verona

Spettacolo itinerante sulle tracce di Dante a Verona il venerdì 2 luglio e sabato 3 luglio: il progetto nasce dall’idea di raccontare la vita e le opere di Dante, in un viaggio che percorra i luoghi di Verona legati alla sua vita e alla sua poesia. Lo spettacolo si svolgerà quindi in modo “itinerante”: gli spettatori saranno guidati da un attore-narratore, o meglio un Virgilio – Narratore, che li condurrà di volta in volta a scoprire un diverso momento della vita di Dante e parallelamente delle sue opere.

Domenica si corre la Straverona

Grande ritorno della Straverona che si correrà domenica 4 luglio dopo il lungo stop imposto causa Covid. Un momento di festa che sarà vissuto in completa sicurezza, carico di tante emozioni. Prima fra tutte, la gioia nel veder ripartire il mondo del podismo amatoriale, in quella che è da sempre la corsa di tutti e per tutti. I partecipanti alla Straverona potranno correre o camminare a passo libero, scegliendo uno dei due percorsi che li porteranno alla scoperta della città scaligera.

"Nabucco" di Verdi all'Arena di Verona

Sabato 3 luglio va in scena all'Arena di Verona il terzo allestimento completamente creato ex novo dal comparto artistico areniano. Sul palcoscenico di Nabucco, capolavoro corale di Giuseppe Verdi e opera tra le più amate nella storia del Festival, salgono stelle dell’Opera provenienti da tutto il mondo accanto a giovani promettenti: l’acclamato baritono Amartuvshin Enkhbat, Anna Pirozzi, Rafa? Siwek, Teresa Iervolino, Samuele Simoncini, Carlo Bosi, Romano Dal Zovo, Elisabetta Zizzo. Alla guida dell’Orchestra e del Coro dell’Arena di Verona torna il maestro Daniel Oren.

FAI un giro in Villa

Il 4 luglio il Gruppo FAI Giovani Verona organizza l’ormai tradizionale evento FAI un giro in Villa, l'iniziativa coinvolge l'intera regione con la partecipazione dalla Presidenza FAI Veneto e dai Gruppi FAI Giovani. Questa edizione in presenza vuole essere una gioiosa condivisione, un momento di festa in cui riappropriarsi del territorio e del suo patrimonio storico, artistico e culturale, attraverso l’offerta di visite a ville e giardini del Veneto. L'iniziativa nel Veronese prevede l'apertura di palazzo Terzi a Sommacampagna, con visite guidate dalle 10 alle 17 ogni 20 minuti.

Festival del Gnocco Fritto

Tornano in scena gli eventi a Legnago (VR): un appuntamento enogastronomico imperdibile nel weekend dal 2 al 4 luglio con la quarta edizione del Festival del Gnocco Fritto, il format itinerante dedicato alla Cucina Emiliana che avrà luogo nella centrale Piazza Garibaldi. Il Festival è a ingresso gratuito e prevede numerose specialità della tradizionale cucina emiliana, accompagnate da fresche birre selezionate. Ci sarà la possibilità di usufruire del servizio bar e della ristorazione, con ampia area relax con tavoli, o in alternativa del servizio d’asporto. Ad allietare le serate sarà presente un maxi schermo per la proiezione della partita dell’Italia agli Euro2021 e intrattenimento per grandi e piccini.

Garda Risuona

Emporio Malkovich, Mag Festival, Saifam & Liberamente Cavaion con il patrocinio del Comune di Garda organizzano "Garda Risuona" il 2 e 3 luglio 2021 presso Arenetta sul lungolago Regina Adelaide. Per due giorni torna la musica, tornano gli eventi live in riva al lago di Garda.

Boys, al Cinema Kappadue ospite Marco Paolini

Domenica 4 luglio alle ore 19, al Cinema Kappadue di Verona, Marco Paolini, attore, regista e drammaturgo bellunese, già conosciuto come massimo esponente del teatro di narrazione (”Il racconto del Vajont” del 1997 è pietra miliare del teatro civile italiano), presenterà al pubblico il film Boys di cui è coprotagonista con Neri Marcorè, Giovanni Storti e Giorgio Tirabassi.

Moonrise Kingdom a Villa Buri

Venerdì 2 luglio ore 21, all'interno del Festival Gambe all'aria, Ippogrifo Produzioni proietterà all'aperto a Villa Buri il celebre film Moonrise Kingdom di Wes Anderson.

Per il Festival Non c'è Differenza lo spettacolo "La nave dolce"

Appuntamento da non perdere venerdì 2 luglio al Teatro Laboratorio di Verona. Per il Festival "Non c’è differenza" è di scena "La nave dolce" della compagnia Tib Teatro. Tre voci - quella di chi si mette in viaggio, quella di chi accoglie, quella di chi guarda - e una storia: 8 agosto 1991, nel porto di Bari attracca la nave Vlora. È una storia di fuga e di sogni. È una storia di desideri e pulsioni di libertà. Una storia che vuole ancora essere raccontata.

Fiera dei Prodotti Agricoli della Val D’Alpone e Val Tramigna

Si svolgerà a Cazzano di Tramigna il 3 e 4 luglio la terza edizione della Fiera dei Prodotti Agricoli della Val D’Alpone e Val Tramigna. Ben 58 le aziende provenienti da tutti i Comuni promotori che presenteranno i loro prodotti come vino, olio, frutta, verdura, miele e 17 le imprese che esporranno macchinari agricoli. Protagonista assoluta sarà la ciliegia di Cazzano di Tramigna, dato il periodo, da acquistare fresca e trasformata in confettura. Il trenino, con servizio gratuito, sarà a disposizione dei partecipanti alla Fiera.

A Verona visite guidate al Giardino Giusti

Tornano le visite guidate al Giardino Giusti. Ogni sabato alle 16.30 è possibile prenotare una visita guidata alla scoperta del Giardino e dell'Appartamento 900 . Le visite si svolgono in piccoli gruppi e sono rivolte ad adulti e famiglie con bambini e ragazzi.

InVigna: picnic con degustazioni di vini e prodotti locali

Torna InVigna, picnic tra i filari per promuovere l’enoturismo veronese, il progetto enoturistico che toccherà 16 cantine in 11 comuni scaligeri e uno bresciano. InVigna proporrà picnic tra i vigneti, allestiti con luci, coperte e cassette di legno, accompagnati dai vini della cantina ospitante. L’obiettivo è promuovere le eccellenze enogastronomiche dei territori. Quindi, oltre ai calici scaligeri, anche salumi, formaggi, frutta e pasticceria dei produttori locali. Durante gli eventi si terranno, inoltre, dei piccoli concerti, il tutto all’aria aperta. Per scoprire il programma degli appuntamenti clicca qui.

I musei civici di Verona

I Musei Civici di Verona hanno ampliato gli orari di visita: il Museo degli Affreschi, la Galleria d'Arte Moderna Achille Forti, il Museo di Castelvecchio, il Museo di Storia Naturale e il Museo Archeologico rimangono aperti per 8 ore al giorno, da martedì a domenica, dalle 10 alle 18. Per la Casa di Giulietta e l'anfiteatro Arena rimane in vigore l'orario di apertura più esteso, dalle 9 alle 19. Di seguito un riepilogo delle informazioni di visita:

Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta - Dall'11 giugno da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.

?Casa di Giulietta - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita alla casa museo.

Galleria d'Arte Moderna Achille Forti - Dall'11 giugno da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.15), chiuso il lunedì e nei giorni 9 e 10 giugno: informazioni per la visita alla galleria. Mostre in corso

Museo di Castelvecchio - Dall'11 giugno da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo . Mostra in corso:

Museo di Storia Naturale - Dall'11 giugno da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30),mchiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.

Museo Archeologico al Teatro Romano - Dall'11 giugno da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo. Mostra in corso:

Anfiteatro Arena - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita all'anfiteatro. (variazione orari nelle giornate di spettacolo).

Arche Scaligere - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso alle 12.45) e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.45): informazioni per la visita.

La mostra "Dalle crepe la luce. Il Cenacolo di Leonardo da Vinci"

Fino all'1 agosto sarà visitabile nella chiesa superiore di San Fermo Maggiore la mostra “Il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Dalle crepe la luce” curata da suor Maria Gloria Riva e dall’associazione Rivela.

Visite gudate a Verona

Al via "ScenArbizzano"

Giunge alla settima edizione “ScenArbizzano”, la rassegna al via il 3 luglio e ideata dall’associazione culturale Quinta Parete”, ospitata presso il Parco di Villa Albertini ad Arbizzano di Negrar di Valpolicella e inserita nel più ampio cartellone “Negrar d’Estate” che vede, oltre alle proposte di “Quinta Parete”, la presenza di altre realtà associative quali “El Gavetin” e “Teatro Armathan”.

Inaugura "Teatro al verde"

Giunge alla settima edizione anche "Teatro al Verde", la rassegna ideata dall’Associazione Culturale Quinta Parete di Verona, ospitata dal 2 luglio presso il parco secolare di Villa Scopoli di Avesa.