Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 19 al 21 luglio 2024

Un nuovo weekend ricchissimo di eventi imperdibili a Verona e in provincia. Vediamo tutte le migliori iniziative in programma dal 19 al 21 luglio 2024.

L'EVENTO TOP

Notte Bianca a Bussolengo

Sabato 20 luglio, dalle ore 19 alle ore 2, Bussolengo si anima con il ritmo della "Notte Bianca" per trascorrere una serata all’insegna del buon cibo, musica, shopping e tanto divertimento.

MANIFESTAZIONI

Nna Mura Ti del Salento

Mura Festival torna a danzare a ritmo di Pizzica con l’evento, previsto sabato 20 luglio, "Nna Mura Ti del Salento", dedicato a celebrare le ricche tradizioni, l'arte, la musica e la gastronomia di questa splendida regione nel sud dell'Italia.

Teenage Dream

La grande festa "Teenage Dream" si prepara a fare la sua apparizione al Villafranca Festival il 20 luglio. Questa tappa promette di essere un'esperienza davvero indimenticabile. "Teenage Dream" non è solo un party, è un'esperienza unica, capace di trasportare migliaia di persone in un viaggio emozionante attraverso i ricordi più dolci dell'adolescenza.

Pala Family Fest

Giochi, animazione, truccabimbi, bolle e "Battesimo della Sella" vi aspettano al Pala Family Fest il 21 luglio 2024 al Palaghiaccio di Bosco Chiesanuova. Stand enogastronomici aperti con gnocchi di malga e tante altre specialità per grandi e piccini.

Sardellata al Chiar di Luna

La "Sardellata al Chiar di Luna" vi aspetta dal 20 al 22 luglio per offrirvi un'esperienza indimenticabile all'insegna della convivialità e delle tradizioni locali. Preparatevi ad immergervi in un'esperienza unica e affascinante con la "Sardellata al Chiar di Luna", un evento che fonde tradizione e gusto sullo splendido Lungolago Regina Adelaide a Garda.

New Generation Cocktails

Dopo il grande successo dello scorso anno, ritorna a Peschiera del Garda dal 19 al 21 luglio "New Generation Cocktails", ovvero la Fiera del Cocktail. Per tre giorni consecutivi, il centro della città si trasformerà in una vivace fiera a cielo aperto, offrendo una vasta gamma di degustazioni di cocktails innovativi e ricercati, accompagnati da originali food truck con specialità culinarie insolite.

Pearà on the Road

Dal 19 al 21 luglio, San Zeno di Montagna diventerà una vera e propria capitale del gusto, ospitando "Pearà on the Road". Si tratta di un evento culinario dedicato ai sapori tradizionali della zona del lago di Garda. Una tre giorni gastronomica che rappresenta un'opportunità unica per immergersi nelle eccellenze culinarie del territorio, assaporando piatti che raccontano storie di tradizione e passione.

Veronela in Gradela - Festa delle carni rosse

Dal 19 al 23 luglio torna "Veronela in Gradela - Festa delle carni rosse" a Veronella. La protagonista della festa sarà la carne bovina marchiata “Consorzio Sigillo Italiano” che verrà servita tutte le sere negli stand gastronomici.

Sagra della Madonna del Carmelo

Dal 19 al 23 luglio a Nogara gli stand gastronomici della Sagra della Madonna del Carmelo, aperti ogni sera dalle 20 in poi, verranno ospitati sia nel parco di Villa Raimondi, sia a Palazzo Maggi. Le cucine offriranno menù con piatti della tradizione gastronomica locale. In via Sterzi troverà posto il luna park e, nell’ex chiesetta di San Giuseppe, la pesca di beneficenza. Un mercatino con oggettistica hand made verrà allestito sempre in via Sterzi e in via Falcone e Borsellino.

Tersa de Lujo

Nel cuore di Cavaion Veronese torna la storica festa del paese, giunta alla 292esima edizione, dal 18 al 22 luglio. A fare da traino il doppio concorso enologico legato al Bardolino Classico Doc e al Bardolino Chiaretto Spumante Doc. Durante la manifestazione sarà presente anche il luna park in piazza del Mercato.

MUSICA

Rebecca Ferguson

Box Office Live presenta la settima edizione di "VenerAzioni", il festival al femminile pensato per omaggiare il talento “di Venere”. Prima artista ad esibirsi sul prestigioso palco veronese del Teatro Romano, domenica 21 luglio, sarà Rebecca Ferguson, la superstar di Liverpool, una tra le voci Soul più apprezzate al mondo, seconda classificata ad X-Factor UK nel 2010.

La Sera dei Miracoli

A Villa Spinola il 19 luglio si terrà un concerto speciale per rivivere la storia musicale di uno dei più grandi autori del nostro secolo: si chiama "La Sera dei Miracoli" ed è l’emozionante omaggio a Lucio Dalla che ha appena riempito i principali teatri italiani e si è affermato come il tributo più autorevole in circolazione.

40 Fingers

Venerdì 19 luglio è in programma a Verona lo spettacolo dei "40 Fingers" tra musica e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, l’Associazione Alzheimer Verona ODV propone anche quest'anno un evento musicale benefico nella prestigiosa cornice del Teatro Romano.

Sonohra

Dopo lo straordinario successo dei primi appuntamenti live, entra nel vivo il #Civico6 Summer Tour, la tournée estiva dei Sonohra farà tappa al Castello Scaligero, sabato 20 luglio, in occasione del Villafranca Festival 2024.

Arena di Verona Opera Festival

Aida, Carmen e la nuova Bohème all'Arena di Verona dal 18 al 21 luglio 2024. Quattro serate di grande opera in questo fine settimana al 101° Arena di Verona Opera Festival 2024. Due rappresentazioni di Aida (giovedì 18 e domenica 21) e una di Carmen di Bizet (sabato 20 luglio) incorniciano la prima de La Bohème, nuova produzione del Festival 2024 per il centenario di Giacomo Puccini

TEATRO

Il prete dei castagnari

Alessandro Anderloni al Lazzaretto di Verona porta in scena sabato 20 luglio lo spettacolo "Il prete dei castagnari". Il racconto della vicenda umana di don Alberto Benedetti (1911 - 1997) si intreccia con quello della storia del Novecento sulle montagne di Verona, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale che segnò una svolta nella sua vita.

Teatrottanta dance party

Una proposta inedita di un evento a metà strada tra il teatro e una festa al Castello di Montorio il 19 luglio. Lo spettacolo infatti non è solo uno spiritoso viaggio nei ricordi degli anni '80, ma si poggia su un racconto di formazione. "Teatrottanta dance party" narra le gesta di un ragazzino e della sua bicicletta alle prese con il traffico cittadino, con un messaggio ambientalista ed un intento formativo.

Party Time

Lo spettacolo di Clown Bergamotto, in programma sabato 20 luglio al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda, ci invita a un viaggio nel mondo della genitorialità e, in generale, nel mondo delle cure. "Party Time", le straordinarie avventure di un padre fuori dal comune, è una storia originale che parla della paternità.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

L'Invenzione di Noi Due - «Diretto da Corrado Ceron, è un film che esplora la complessità e la profondità di una storia d'amore lunga vent'anni, ormai giunta al capolinea. Milo (interpretato da Lino Guanciale) e Nadia (interpretata da Silvia D'Amico) erano una coppia inseparabile, ma ora la loro relazione è in crisi. Milo, incapace di accettare la fine del loro amore, decide di riconquistare Nadia utilizzando lo stesso metodo che li aveva uniti all'inizio: la scrittura». Regia: Corrado Ceron.

«Diretto da Corrado Ceron, è un film che esplora la complessità e la profondità di una storia d'amore lunga vent'anni, ormai giunta al capolinea. Milo (interpretato da Lino Guanciale) e Nadia (interpretata da Silvia D'Amico) erano una coppia inseparabile, ma ora la loro relazione è in crisi. Milo, incapace di accettare la fine del loro amore, decide di riconquistare Nadia utilizzando lo stesso metodo che li aveva uniti all'inizio: la scrittura». Regia: Corrado Ceron. Era Mio Figlio - «Il film, diretto da Savi Gabizon, racconta la storia di Daniel (interpretato da Richard Gere), un uomo single di circa sessant'anni. Vent'anni prima, Daniel era fidanzato con Alice (interpretata da Diane Kruger), una ragazza canadese che rimase incinta senza dirglielo». Regia: Savi Gabizon.

Booliron

Mura Festival è orgoglioso di annunciare una serata speciale il 19 luglio, dedicata alla celebrazione e alla riflessione sulla nascita e l’esplosione dell’Hip Hop italiano. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati del genere, con la presentazione del docufilm "Booliron", che racconta l’epico festival "Indelebile" del 1994.

MOSTRE

Sguardi ed attimi di pace

"Il mondo di Irene" con il supporto curatoriale di Cosmogramma Studio ha esposto presso Sala Birolli a Verona la mostra "Eco di un Grido", inserita all’interno del progetto più ampio "Sguardi di Pace". Una parte della mostra ora continuerà fino al 31 luglio presso l'ambulatorio medico Casa Di Salute Verona per offrire a tutte e tutti la possibilità di riflettere sul privilegio di vivere in un paese non direttamente coinvolto in un conflitto, attraverso la visione di immagini che sono state scattate da fotografi amatoriali e professionisti.

IImmagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico.

Identità Virtuali / Terre Fragili

E.ART.H. Foundation arricchisce la programmazione espositiva per la primavera-estate 2024 con due nuove mostre a Verona: "Identità Virtuali" di Piergiorgio Del Ben e "Terre Fragili" di Pierluigi Slis, aperte al pubblico gratuitamente fino al 31 agosto 2024. Le mostre, curate da Alessandra Santin e Giulia Adami, con la collaborazione di Michele Filippi, presentano i lavori dei due artisti attraverso progetti inediti appositamente pensati per gli spazi della Ex Stazione Frigorifera Specializzata.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 25 agosto 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.