Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 17 al 19 marzo 2023

Tantissimi gli appuntamenti interessanti a Verona e in provincia anche per questo weekend. Di seguito vediamo quali sono le principali iniziative in programma da venerdì 17 fino a domenica 19 marzo 2023.

L'EVENTO TOP

Festa di San Patrizio

Ritorna a Verona la Festa di San Patrizio che si terrà ne fine settimana, da venerdì 17 a domenica 19 marzo. Un appuntamento ad ingresso libero all’insegna di musica dal vivo tradizionale, incontri culturali, danze, cibo e birra ispirati all’Irlanda. Quest’anno l’iniziativa è organizzata in collaborazione con Coldiretti Verona e si terrà al Mercato Coperto di Campagna Amica nel quartiere Filippini.

MANIFESTAZIONI

Una domenica a Borgo Roma

Sarà nel quartiere di Borgo Roma la giornata della sostenibilità di domenica 19 marzo, iniziativa dedicata alla promozione di una mobilità cittadina più sostenibile e alla sperimentazione di un modo diverso di vivere gli spazi urbani da parte dei cittadini. È previsto un ricco programma di iniziative diversificate per tutti, grandi e piccoli, con stand e banchetti lungo via Scuderlando.

Palio del Drappo Verde e Sgambada de San Giuseppe

Quattro percorsi podistici per trascorrere una mattinata all’insegna dello sport e dello stare insieme. L’appuntamento è per domenica 19 marzo a Santa Maria in Stelle, dove si disputeranno la 604esima edizione della corsa podistica Palio del Drappo Verde di Verona e la 48esima edizione della non competitiva Sgambada de San Giuseppe, organizzate dal Gruppo Sportivo Dilettantistico Mombocar e patrocinate dal Comune.

Passion Art Tattoo

Da venerdì 17 a domenica 19 marzo al Palazzo della Gran Guardia di Verona l’evento dedicato al tatuaggio artistico. Troverete artisti professionisti con postazioni attrezzate in cui realizzeranno il tatuaggio desiderato direttamente in convention. Inoltre, un coinvolgente programma di skin art con mostre, performance e musica animerà i giorni della convention.

Bmx European Cup all'Olympic Arena

Il 18 e 19 marzo alla Bmx Olympic Arena in via Sogare si svolgeranno dunque le prime due prove 2023 della Bmx European Cup, avvio ufficiale della stagione agonistica internazionale della bmx organizzata dal club Team BMX Verona. Sulla pista gareggeranno riders europei e non solo. Molti dei partecipanti sono infatti atleti colombiani, australiani, giapponesi, venezuelani e americani, per un totale di 1.440 iscritti.

Il Villaggio del Carnevale

La città di Verona festeggia il Carnevale con un mese di eventi al Giardino d’estate. Fino al 19 marzo sarà attivo il grande Villaggio del Carnevale che permetterà a tutti i cittadini e visitatori di viverne appieno lo spirito. Attività e spettacoli sono gratuiti, con la possibilità inoltre di gustare i piatti della tradizione veronese.

MUSICA

Pink Sonic

L'essenza dei Pink Floyd riproposta ai giorni nostri. Nati da un'idea di Francesco Pavananda nel 2011 i Pink Sonic sono riconosciuti dalla critica come uno tra i migliori tributi ai Pink Floyd, grazie alla professionalità dei loro componenti. Venerdì 18 marzo faranno tappa a Legnago, al Teatro Salieri con inizio dello spettacolo alle ore 21.

Omaggio alla canzone italiana

Roby de Luca venerdì sera è protagonista dell’evento "Omaggio alla canzone italiana" con Silvio Martines e Wale Scarma alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar.

L'Appassionata

Una primavera di grande musica, animata da sei concerti ad ingresso libero realizzati in Sala Maffeiana a Verona. Prende il via domenica 19 marzo il Festival della Gaspari Foundation, rassegna di musica classica giunta alla terza edizione, con ospiti internazionali.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Venerdì 17 marzo alle ore 22 Dario Dal Molin Trio feat. Jennifer Vargas: Dario Dal Molin, musicista veneziano dotato di grande versatilità e feeling, tra i pianisti più richiesti nell’ambito della musica afroamericana nel panorama italiano, accompagna questa sera un'artista di enorme talento, Jennifer Vargas.

Hillbilly Soul

Sabato sera le splendide Hillbilly Soul live alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar. Dopo il sold out di febbraio con le tre cantanti in grado di scatenare la platea in canti e balli, tornano in Valpolicella le belle e brave Marie Claire Dubost, Simonetta Basile e Stefania Targa.

TEATRO

Right

"Right" è una rilettura contemporanea e "senza veli" della "Sagra della primavera" di Igor Stravinsky in scena per L’Altro Danza al Teatro Camploy venerdì 17 marzo. Carlo Massari parte dall’idea centrale del sacrificio propiziatorio dell’eletta del libretto originario del 1913, e porta in scena la sua personale visione continuando ad indagare sulla bestialità umana.

Sintonizziamoci 2.0

L’ironia come antidoto ai mali dell’homo modernus: sdrammatizzare, per vivere con consapevole leggerezza questo nostro mondo. Secondo appuntamento del ciclo "Serate d’autore" al Teatro Ristori di Verona che, venerdì 17 marzo, vedrà salire sul palco il consolidato duo formato dal giornalista radiofonico Alessandro Milan e dal comico Leonardo Manera nel loro "Sintonizziamoci 2.0".

La vita davanti a sé

Il Grande Teatro, la rassegna organizzata dal Comune di Verona in collaborazione col Teatro Stabile di Verona, prosegue con "La vita davanti a sé", uno spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Romain Gary con protagonista Silvio Orlando. Lo spettacolo è in programma al Teatro Nuovo fino a sabato 18 marzo alle ore 20.45 e domenica 19 marzo alle ore 16.

Maria. La Callas

Debutta nel weekend al Teatro Modus di piazza Orti di Spagna "Maria. La Callas", il nuovo spettacolo di e con Laura Murari per la regia di Andrea Castelletti per Modus Produzioni / Orti Erranti Teatro. Uno spettacolo in forma di monologo, che presenta in occasione del centenario dalla nascita (1923-2023) la straordinaria figura della Divina come donna, innanzitutto, con le sue energie e fragilità, desideri e delusioni, affermazioni e insoddisfazioni, passioni e tormenti.

Il Gatto con gli stivali

Un giovane mugnaio generoso e un gatto geniale compongono la coppia scenica che anima le vicende de "Il Gatto con gli stivali", in programma domenica 19 marzo al Teatro Stimate per la rassegna "Famiglie a teatro" organizzata da Fondazione Aida e Comune di Verona.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Educazione fisica - «I genitori di tre alunni vengono convocati dalla preside di una scuola media di provincia: è successo un fattaccio, di cui i loro figli sono i responsabili. Ma è difficile da credere e da accettare. La palestra si trasforma in un'aula di tribunale improvvisata, dove ha inizio un processo feroce nel tentativo ostinato di smentire e nascondere la verità». Regia: Stefano Cipani.

EXTRA sci-fi festival Verona

EXTRA sci-fi festival Verona, in collaborazione con il Trieste Science+Fiction Festival e con il sostegno dei media partner i400Calci e Heraldo, presenta un ricco programma per la sua seconda edizione dal 16 marzo all'1 aprile, che includerà sei lungometraggi e sei cortometraggi, oltre a un’anteprima stracult, Alien di Ridley Scott. Tanti gli eventi collaterali, tra cui una giornata di studi a tema distopie organizzata in collaborazione con l’università degli studi di Verona, una proiezione a cura del Circolo del Cinema e una presentazione e mostra dedicata all’artista Jazz Manciola, autore dell’immagine del Festival.

MOSTRE

L’uomo che amava i fiori

Plinio Corso, durante tutta la vita, ha trasferito su tela il suo amore per Verona, per la sua terra nei paesaggi di montagna e le bellezze della natura attraverso composizioni floreali. E proprio per questa sua passione i tre figli Roberta, Fabrizio e Daniele si sono fatti promotori della mostra antologica "L’uomo che amava i fiori" che si terrà il 17, 18 e 19 marzo alla Sala Birolli in via Macello, 17, nel quartiere Filippini.

Piero Dorazio, la nuova pittura. Opere 1963-1968

La mostra dedicata al pittore italiano Piero Dorazio, fra i massimi rappresentanti dell'astrattismo europeo, è in programma a Verona dal 18 dicembre 2022 al 30 aprile 2023. Allestita negli spazi espositivi dalla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e della Galleria dello Scudo, l’esposizione, di carattere strettamente scientifico, è centrata su una selezione di oltre trenta dipinti provenienti dagli eredi dell’artista e da collezioni pubbliche e private.

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona la mostra "Imagines"

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona una piccola ma preziosa mostra fotografica dedicata alla Valpolicella romana, esito di una lungo percorso progettuale che ha visto la collaborazione dei Comuni della Valpolicella con le strutture periferiche del ministero della Cultura, la Soprintendenza in primo luogo e la direzione regionale Musei del Veneto. La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo 2023 negli orari di apertura del museo (venerdì, sabato e domenica).

Franzoia, Carlo Scarpa e il Museo di Castelvecchio

In sala Boggian fino al 26 marzo 2023 una nuova esposizione per presentare al pubblico una speciale selezione dei 1.600 disegni che l'architetto Ferruccio Franzoia, allievo di Carlo Scarpa, ha donato al Museo di Castelvecchio.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Personale di Athos Faccincani alla Palazzina Storica

«Dipingere è avere la voglia di dare un’anima al luogo, di infondergli la gioia, la luce, il sole, i colori, perché debba parlare di sé a chi lo guarda esprimendo, attraverso la mia fantasia, la sua spiritualità», afferma il pittore arilicense. Ed è proprio del Lago di Garda, della sua Verona e dei luoghi più belli d’Italia che Athos Faccincani vuole cantare con la sua pittura. La personale, patrocinata dal Comune di Peschiera del Garda, resterà aperta fino all’11 giugno 2023.

Ospitalità. Casa Fioroni ospita Casa Cinquetti

Dal 4 marzo al 16 aprile la Casa Museo della Fondazione Fioroni, con il patrocinio del Comune di Legnago, ospitera? la mostra di Rosabianca Cinquetti: "Ospitalità. Casa Fioroni ospita Casa Cinquetti".