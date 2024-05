Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 17 al 19 maggio 2024

Ancora un weekend con numerosi eventi interessanti a Verona e in provincia. Vediamo di seguito le migliori iniziative in programma dal 17 al 19 maggio 2024.

L'EVENTO TOP

Papa Francesco a Verona

La visita di papa Francesco a Verona, sabato 18 maggio, mobiliterà circa 50 mila persone. Uno degli eventi più attesi della giornata sarà Arena di pace, che si svolgerà dalle 9 alle 12.30 ed è stata pensata non solo come grande momento assembleare dei movimenti popolari italiani, ma anche come occasione di incontro artistico-culturale, in cui la pace oltre ad essere proclamata è anche condivisa.

MANIFESTAZIONI

Sagra dei Bisi

Colognola ai Colli è pronta per celebrare uno dei suoi prodotti della terra più illustri e tipici. Si tratta del pisello Verdone Nano, coltivato da un centinaio di anni e caratterizzato da croccantezza e dolcezza. La tradizionale Sagra dei Bisi di Colognola ai Colli, giunta alla 66esima edizione, si svolgerà dal 17 al 20 e dal 24 al 27 maggio nel cortile di Villa Aquadevita a Colognola ai Colli.

Buskers Park

Domenica 19 maggio l’energia e la fantasia degli artisti di strada ritorneranno al Parco Giardino Sigurtà: "Buskers Park" è l’evento più entusiasmante del calendario manifestazioni del Parco, oasi verde premiata a livello mondiale. Grandi e piccoli si divertiranno con performance che scandiranno la giornata in differenti punti dei 600.000 metri quadrati di uno dei parchi più visitati d’Europa.

Borgo diVino in tour

Il fine settimana del 17, 18 e 19 maggio San Giorgio di Valpolicella si prepara ad accogliere per il terzo anno consecutivo Borgo diVino in tour, l’evento dedicato alle eccellenze del buon bere promosso dall’Associazione "I Borghi più belli d’Italia". Un intero weekend di degustazioni con centinaia di etichette da tutte le regioni.

La Notte Europea dei Musei

Sabato 18 maggio torna la Notte Europea dei Musei, la manifestazione che unisce in tutta Europa arte e spettacolo, in una grande festa serale per cittadini e turisti. A Verona, grazie ad un’apertura straordinaria serale al pubblico, l’assesorato alla cultura con i Musei civici darà la possibilità di visitare il Cortile di Castelvecchio, con gli scavi archeologici della chiesa di San Martino in Aquaro, e le Arche Scaligere.

Festa di Primavera - Giornata per bambini

L'Associazione APS Dinosauro porta l'entusiasmo della primavera al Forte Gisella con un evento dedicato ai più piccoli. La "Festa di Primavera - Giornata per bambini", in programma il 19 maggio dalle ore 10 alle 19, offrirà un'esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.

Apertura di Legoland Water Park

Scivoli d'acqua, attrazioni interattive e aree gioco, sabato 18 maggio riapre Legoland Water Park, parco acquatico a tema Lego che amplia l'offerta di Gardaland.

Distinguished Gentleman’s Ride

Il 19 maggio si svolgerà a Verona e contemporaneamente in 51 città italiane, nonché oltre 500 città nel mondo, il Distinguished Gentleman’s Ride che riunisce motociclisti in stile classico e vintage di tutto il mondo per raccogliere fondi e consapevolezza per la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale degli uomini.

Festa degli Asparagi

Il Comune di Cavaion Veronese, con la ProLoco San Michele, rinnova l’appuntamento con la tradizionale Festa degli Asparagi, giunta quest'anno alla sua 54esima edizione. Come lo scorso anno la festa, che si terrà fino al 19 maggio, si svolgerà nell’area dell’Arena e della Corte Torcolo, una bellissima cornice storica che ospiterà tantissimi appuntamenti.

Degustazioni in Valpolicella

Se sei un amante del vino in cerca di un'esperienza indimenticabile nella suggestiva Valpolicella, non perderti il weekend del 18 e 19 maggio! In queste due giornate speciali, Cantina Vogadori ti invita a un tour coinvolgente attraverso i suoi vigneti e le sue cantine.

Soffitte in Piazza

Ritornano anche quest'anno gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2024. Il luogo ideale dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro. Il prossimo appuntamento è in piazza Frugose domenica 19 maggio.

MUSICA

Antonello Venditti

Domenica 19 maggio sarà "Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary", un grande evento all’Arena di Verona. Antonello Venditti, a 40 anni dall’uscita del disco "Cuore", darà vita a uno spettacolo straordinario, che apre ufficialmente le celebrazioni per l’anniversario dell’album che contiene brani diventati Storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come "Notte prima degli esami".

Jazzbilly Lovers

Voce duttile, stile inclassificabile, gusto per l’avventura. È il ritratto di John De Leo, uno dei più importanti artisti italiani di jazz sperimentale, che venerdì 17 maggio arriva col suo progetto in quartetto "Jazzbilly Lovers" al The Factory di San Martino Buon Albergo.

Mamma Mia! What A Disco Night

"Mamma Mia! What A Disco Night" è il concerto tributo alla leggendaria band ABBA organizzato e messo in scena da alcuni studenti di Aloud College, una scuola di musica di Verona. L’evento avrà luogo venerdì 17 maggio, in via dell’Artigianato 9/A all’interno dell’Area Live di Musical Box.

Gli eroi di Strauss al Teatro Filarmonico

Oltre novanta i musicisti schierati sul palco del Teatro Filarmonico per questo fine settimana. In programma, la musica avvincente di Richard Strauss racconta le gesta degli eroi con la sua orchestrazione lussureggiante. La prima serata del concerto sarà venerdì 17 maggio, alle 20, con replica sabato 18 maggio, alle 17.

Goodbye - Tributo ai Pooh

Torna la musica dal vivo al teatro comunale DIM di Castelnuovo del Garda con lo spettacolo tributo ai Pooh promosso dall’assessorato alla cultura del Comune. L’appuntamento, ad ingresso gratuito, è per questo sabato 18 maggio alle 21. Ad esibirsi i Goodbye, una delle più accreditate formazioni tributo ai Pooh a livello nazionale.

Living Theory - Worldwide Linkin Park tribute

Appuntamento sabato 18 maggio al Parco Ottocento con stand gastronomici aperti dalle ore 18.

TEATRO

Bam! Bam! Teatro festeggia dieci anni

L'appuntamento è per domenica 19 maggio alla Fattoria didattica La Genovesa, con tre eventi principali dedicati a diverse fasce d'età, gratuiti per tutti e con obbligo di prenotazione.

Le Ragazze Del Calendario

Il prossimo 19 maggio andrà in scena al Teatro Don Mazza di San Pietro In Cariano la commedia musicale "Le Ragazze Del Calendario" ad opera della compagnia teatrale CDS – Colpo di Scena di Verona. Lo spettacolo è liberamente ispirato alla commedia "Calendar Girls" di Tim Firth.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Una Storia Nera - «Il film diretto da Leonardo D'Agostini è ambientato in Puglia e racconta la storia di Vito e Carla, una coppia separata da due anni. Dopo anni di grande amore ma anche di forte gelosia e violenza da parte di Vito, la coppia ha deciso di separarsi anche per amore dei figli. Il 7 agosto 2012, il giorno del terzo compleanno di Mara, la figlia minore, la famiglia si riunisce e Vito partecipa ai festeggiamenti della bambina. A fine serata l'uomo lascia l'abitazione della ex moglie e scompare nel nulla». Regia: Leonardo D'Agostini.

MOSTRE

Il mio Paradiso. Dante profeta di speranza

A Castel San Pietro la mostra multimediale "Il mio Paradiso. Dante profeta di speranza" dal 19 aprile al 16 giugno 2024. Sono 33 le tappe, scandite da altrettante illustrazioni a corredare approfondimenti e riflessioni. L’esposizione si sviluppa su una superficie di 500mq, lungo un itinerario che valorizza alcuni ritrovamenti emersi negli scavi archeologici che hanno interessato l’edificio. Il percorso espositivo accompagna idealmente il visitatore nei nove cieli del Paradiso attraverso un susseguirsi di immagini, video e suoni che terminerà con un gioco scenico per giungere fino all’Empireo.

Intorno alla felicità

Opere che parlano di un amore infinito per la luce, i colori e la natura, un tributo di arte alla felicità. Espone da sabato 2 marzo al 9 giugno 2024, nella Palazzina Storica di Peschiera del Garda, Athos Faccincani, artista di rara sensibilità, in grado di dare vita al buio con pennellate di poesia intensa.

Eco di un grido

L’esposizione fotografica "Eco di un grido", allestita in sala Birolli, in via Mecello 17, sarà è visitabile dal 5 al 19 maggio 2024. In mostra le opere dei reporter di guerra internazionali Francesca Tosarelli, Juan Carlos e Federico Vespignani in dialogo con 24 scatti vincitori del concorso "Sguardi e Attimi di Pace". Si tratta di produzioni inviate da fotografi amatoriali e professionisti.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

Identità Virtuali / Terre Fragili

E.ART.H. Foundation arricchisce la programmazione espositiva per la primavera-estate 2024 con due nuove mostre a Verona: "Identità Virtuali" di Piergiorgio Del Ben e "Terre Fragili" di Pierluigi Slis, aperte al pubblico gratuitamente fino al 31 agosto 2024. Le mostre, curate da Alessandra Santin e Giulia Adami, con la collaborazione di Michele Filippi, presentano i lavori dei due artisti attraverso progetti inediti appositamente pensati per gli spazi della Ex Stazione Frigorifera Specializzata.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 25 agosto 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Provengo da dove mi trovo

Dal 9 marzo al 31 maggio 2024 una nuova mostra di Fabio Sandri alla galleria Artericambi dal titolo "Provengo da dove mi trovo", a cura di Luca Panaro. Per l’occasione l’artista propone l’installazione di opere recenti, quattro sculture-dispositivo pensate appositamente per il luogo e capaci di mettersi in relazione col pubblico partecipante.

Femminile

È dedicata all’universo femminile la mostra personale del pittore veronese Giorgio G. Adami, all’Osteria al Carro Armato (vicolo Gatto 2/a, Verona) dal 10 maggio al 2 giugno 2024, dal titolo "Femminile". Una quindicina i lavori esposti, appartenenti al "ciclo bianco", smalti su tavola realizzati dal 2005 nei quali le figure emergono dal legno puro. Una famiglia, la Strega, La sciarpa, Figura femminile (Marilyn), L’albero di Eva, La ragazza con il basco, sono alcuni dei titoli delle opere, che raccontano l’omaggio alla donna nelle diverse declinazioni sociali e culturali.