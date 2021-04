Cosa (si può) fare a Verona e provincia durante il weekend dal 16 al 18 aprile 2021

Aspettando la zona gialla, nuovo fine settimana in area arancione per il Veneto, dunque Verona e la sua provincia. Urge pertanto un breve ripasso delle regole ancora in vigore, soprattutto in tema di spostamenti:

Nel proprio Comune tra le ore 5 e le 22 ci si può spostare liberamente, quindi non serve l'autocertificazione.

Sempre all'interno del proprio Comune, tra le ore 5 e le 22, è ammesso fare una volta al giorno uno spostamento in al massimo due persone verso una casa privata abitata, la cosiddetta "visita a casa" di amici o parenti.

Si può uscire dal proprio Comune anche per svolgere attività oppure fruire di servizi che siano non sospesi dalle norme anti-Covid e, tuttavia, risultino di fatto indisponibili dentro il proprio Comune. Se volete giocare a tennis ma nel vostro Comune non ci sono campi da gioco disponibili, potete spostarvi in quello più vicino dove sono presenti.

C'è poi in zona arancione una regola molto importante per gli abitanti dei "piccoli Comuni", cioè quelli con meno di 5 mila abitanti. Detta in modo semplice, l'intera fascia di territorio che circonda i confini di un piccolo Comune per una distanza fino a 30 chilometri è, ai fini delle norme anti-Covid, equiparata al territorio di quel piccolo Comune. Questo significa che tutto ciò che un abitante di un "piccolo Comune" può fare dentro il suo Comune (compresa la visita a casa), lo può fare alle medesime condizioni anche uscendo dal proprio territorio comunale ed andando in altri Comuni che siano però ricompresi nei 30 chilometri di distanza dai confini del suo Comune di riferimento. Questa deroga dei "30 km", tuttavia, non consente di raggiungere le città capoluogo di Provincia quali Verona. Per fare l'esempio del solito amico pastrenghese, abitante cioè di un "piccolo Comune" veronese, se desidera andare a casa di un parente a Peschiera del Garda (14 km di distanza) potrà farlo, così come potrà andare sul lungolago di Lazise (8 km di distanza) oppure andare a fare una passeggiata a Borghetto (circa 20 chilometri di distanza). Tutti questi spostamenti li avrà fatti restando entro 30 chilometri di distanza dai suoi confini comunali, dunque ai fini delle norme anti-Covid sarà esattamente come se fosse sempre rimasto dentro il suo proprio Comune di Pastrengo (qui per approfondire).

Vediamo ora quelli che sono alcuni interessanti appuntamenti online ed in presenza promossi per questo weekend.

A San Zeno aria di primavera con Verona Antiquaria

Eccezionalmente la terza domenica del mese, Verona Antiquaria si svolgerà domenica 18 aprile nel quartiere di San Zeno. Questa edizione straordinaria del mercatino dell’antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage sarà dedicata alla primavera, con un richiamo alla Pasqua: una nuova occasione per riscoprire oggetti curiosi, originali e affascinanti, dal gusto retrò. Verona Antiquaria accoglie la primavera proponendo un nuovo format sui canali social. Ciascuna edizione del mercato si ispira a un tema che offre lo spunto per raccontare storie curiose e leggende legate a San Zeno, uno dei quartieri più storici e tradizionali della città di Verona, anche attraverso la scoperta di alcuni dei luoghi meno noti e più suggestivi.

A Verona torna la "Granfondo Avesani Luca"

A Verona le manifestazioni di sport amatoriale ripartono con la Granfondo Avesani Luca. L’appuntamento per gli appassionati di ciclismo è per domenica 18 aprile, con il primo evento realizzato in presenza nella città scaligera dopo le interruzioni collegate alla pandemia. Ad attendere gli oltre 500 partecipanti un circuito di gara che si snoderà su due percorsi di 90 km e 1.350 m. di dislivello o 120 km e 1.800 m. di dislivello, con partenza da piazza Bra.

"Lavatoi, busi e...sparasine", passeggiata guidata ad Avesa

Lavatoi, asparagine, Dante e la Commedia sono il menu domenicale delle visite organizzate dalle guide Ippogrifo. Alle 9.30 si andrà alla scoperta della storia e degli angoli più suggestivi di Avesa. Famosa nel secolo scorso per le lavandaie che, con l'acqua del Lorì, lavavano i panni ai signori di Verona, si raggiungeranno non solo i lavatoi storici, ma anche le cave della celebre pietra gialla locale con la quale vennero costruite anche molte case e monumenti di Verona. Durante la camminata, di circa 8 km, passando tra asparasine e bruscandoli di stagione, si visiterà anche l'antica chiesetta dei Camaldolesi che aprirà per l’occasione. Alle 10, in centro città, una più facile passeggiata col tour dantesco "Dante a Verona, Dante & Verona". Un approfondito studio, non solo della Commedia, ma anche di altre opere del Poeta, rivelerà aspetti inediti e oscuri di Dante, del suo rapporto con la città, della grandezza tragica di un uomo che visse i travagli politici dell’Italia medioevale, dei periodi più bui della Chiesa, ma anche dei fasti scaligeri.

Visita guidata online: "Contemporaneo non-stop il respiro della natura"

La Galleria d'Arte Moderna Achille Forti propone, nel mese di aprile, delle visite guidate gratuite in streaming alla mostra "CONTEMPORANEO NON-STOP il respiro della natura". Gli appuntamenti sono gratuiti e si svolgono tutti i venerdì di aprile alle 18. La prenotazione è obbligatoria, da effettuare entro il giorno precedente la data scelta.

Passeggiata guidata a Verona "Da Santo Stefano a Piazza Isolo"

A sinistra Adige: passeggiata guidata da Santo Stefano a piazza Isolo. Alcuni dei luoghi più belli, amati e rappresentati di Verona saranno fra i protagonisti della visita nel cuore storico della “riva mancina”. Il quartiere di Santo Stefano, Ponte Pietra, il Colle di San Pietro con la sua storia e le sue emergenze architettoniche: indietro nel tempo, alle origini della città . Ad arricchire e completare il suggestivo quadro antiche e mirabili chiese, vicoli pittoreschi, case affrescate...e sullo sfondo l’Adige e le colline. Appuntamento domenica 18 aprile alle ore 10.

Spettacolo per ragazzi "Dov'è finita la mia ombra"

"Dov'è finita la mia ombra?". Una storia di amicizia che tratta la scoperta di sé e dell’altro. Spettacolo di teatro per ragazzi in programma online il 18 aprile 2021. C’era una volta un bambino che non sopportava proprio la sua ombra. Lui si chiamava Pin e la sua ombra, beh, si chiamava Ombra. La sua ombra lo copiava dalla mattina alla sera: Pin se non si lavava i denti prima di andare a dormire nemmeno l’ombra se li lavava e la sua mamma si arrabbiava. Non si arrabbiava con Ombra, solo con Pin! Questi sono i personaggi di "Dov’è finita la mia ombra?", spettacolo online di teatro per ragazzi di Fondazione Aida in programma domenica 18 aprile (alle 11.30, 18, 18.45 e 20.15).

Alla scoperta della vera storia di Giulietta e Romeo

Cosa c'è di vero nella storia di Giulietta e Romeo? Molto più di quel che tu creda ma non come ti aspetteresti. Un viaggio nel tempo dalla comodità del divano di casa inseguendo una trama che viaggia da Verona a Vicenza, da Udine a Milano, per arrivare nell'Inghilterra di Shakespeare. Avvincente come una spy story. Appuntamento online venerdì 16 aprile alle ore 21.

Visita guidata al centro monastico di San Zeno

Anche ad aprile per il terzo sabato del mese torna la visita guidata al Centro Monastico di San Zeno promossa dal CTG - Gruppo Guide e Animatori Culturali Verona. Una guida vi accompagnerà alla scoperta degli ambienti solitamente chiusi al pubblico adiacenti alla Basilica. Appuntamento il 17 aprile alle ore 16 in piazza San Zeno.

Parco Termale Villa dei Cedri aperto

Il Parco Termale di Villa dei Cedri a Colà di Lazise è sempre aperto: sabato e domenica dalle 10 alle 21, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18.